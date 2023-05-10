carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMSON,CHRIS,SCOTT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700724

2 ALLEN,JONATHAN,CECIL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 23CR 700799

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 23CR 700799

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700799

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23CR 700799

3 ARNOLD,LUCINDA,JOY OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701362

4 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122

5 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903

6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304

7 AYCOCK,ALFRED,AVERY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700473

8 BAILEY,RAYMOND,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700407

** 9 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400

10 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585

11 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283

12 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701363

13 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451

14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

16 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

18 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700245

19 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648

20 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871

21 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441

22 BISSETT,IVY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 276192

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYDEN,J 23CR 276192

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 276192

23 BLANKENSHIP,CASSIDY,LE DWLR IMPAIRED REV Alvarado,Ca 23CR 701530

24 BLUHM,CONNOR,WILLIAM FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER CHAANINE,E 23CR 701650

25 BOWMAN,LANESA,DARA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700920

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700920

26 BREWER,ROMAN,TYLER MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700713

27 BRIDGES,STANWOOD,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700755

28 BRIDGES,STANWOOD,KEITH SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 701059

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 701059

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23CR 701059

29 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179

30 BURDINE,RYAN,MATTHEW SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 701311

31 BURTON,JEFFREY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 271423

32 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354

33 BUSH,CHAUNTE,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700421

34 BUSH,CHAUNTE,NICOLE SPEEDING 086/55 MELBY,R,O 23CR 700422

35 BYRD,MARY,CATHERINE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700733

36 CARBONE,JOHN,W SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 701229

37 CASTILLO,JESSICA,ANNE SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 23CR 701232

38 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

39 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391

40 COMPTON,ANTHONY,LEONAR FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ALVARADO,CA 23CR 284440

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,CA 23CR 284440

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,CA 23CR 284440

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALVARADO,CA 23CR 284440

41 COMPTON,ANTHONY,LEONAR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alvarado,Ca 23IF 701036

42 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549

43 COPELAND,RICK,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,JOSH 22CR 361365

44 DAMREN,IRA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 701013

45 DANIEL,WILLIAM,GORDON, SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700705

46 DARDEN,DORIAN,DEANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705616

47 DAVIS,GINA,L NO OPERATORS LICENSE Alvarado,Ca 23CR 701686

48 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

49 DE-LA-CRUZ-CEFERINO,CA UNSAFE LANE CHANGE BENWAY,RYAN 23IF 700816

50 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941

51 DUDLEY,SHANE,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701761

52 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,E 23CR 276279

53 EDWARDS,TIFFNEY,MICHEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700651

54 FATH,STEPHENIE,RENEE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 23CR 701233

55 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701384

56 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

57 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRINKLEY,J 23CR 701376

SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 23CR 701376

58 FRAZIER,ANN,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700640

59 FREY,AMANDA,ELIZABETH IMPROPER BACKING BENWAY,RYAN 23IF 700944

60 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021

61 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705741

62 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959

63 GARDNER,STEVEN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701634

64 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 705938

** 65 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630

66 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126

67 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664

68 GORDON,ADDISYN,MAE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 701058

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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69 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328

70 GUNN,PETER,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 23CR 701655

71 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571

72 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705843

73 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891

* 74 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096

75 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384

DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384

76 HABERL,TAYLOR,D EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701353

77 HALL,JONATHAN,DAVID OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 701572

78 HALL,MENDY,THOMAS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700123

79 HALL,WILLIAM,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701421

** 80 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828

81 HARRIS,JACOB,ROBERTS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703086

82 HART,KIMBERLEE,ANNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700652

83 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697

84 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

85 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495

86 HENSON,ALEX,FRANCIS,PO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701423

87 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

88 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130

89 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503

90 HUFFMAN,DONALD,CALVIN, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700734

91 HUFNAGEL,RAIGN,BROOKE SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 23CR 701139

92 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816

93 HUTCHINS,PAUL,HANSON SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 700983

94 HUTCHINSON,BARBARA,JEA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700450

* 95 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738

96 JOENK,JOAN,RENEE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 700984

97 JOHNSON,CHERYL-ANNE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 701143

98 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

99 JOYNER,JANEL,HALLEY,NI WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700873

100 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701578

101 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

102 KILPATRICK,MARY,EDNA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700704

103 KINDT,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700641

104 KING,FREDERICK,THOMAS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700707

105 KORNEGAY,CLAYTON,GRAY SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 701165

** 106 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627

107 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272

108 KUNNMANN,SANDRA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700690

109 LAHEY,WILLIAM,DENNIS,I FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 701422

DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701422

110 LANDRY,JOSHUA,JEAN,PAU SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700992

111 LAWRENCE,RAYMOND,JR NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 701188

112 LAWTON,REBECCA,LYNN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 23CR 701375

113 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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114 LEWIS,KAYLA,L EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701294

115 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

116 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

117 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

118 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552

OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552

119 LILLY,CYRUS,THOMPSON,I SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 701235

120 LISK,KOBE,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SPAZIANTE,C 23CR 286757

121 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

122 LONG,NICHOLAS,VEACHEL OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701298

123 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239

EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239

124 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286

125 MAISONET,JASMINE,LATRI DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705407

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 705407

126 MARIO,US,TOJIN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700872

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700872

127 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491

128 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701652

129 MCLAUGHLIN,TIM,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700517

130 MEDA,TEVIN,KUMBIRAI SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 23CR 700800

131 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

132 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

133 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA AID & ABET LARCENY (M) ADAMS,RYAN 23CR 700208

134 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941

135 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393

136 MONGIOVI,LINDSAY,NICHO SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 23CR 701001

137 MOORE,WARREN,DAVID,JR SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 23CR 700919

138 MORTON,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 701011

DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 23CR 701011

139 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893

140 MURRAY,SANDRA,JEAN SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 23CR 700270

141 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

142 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119

143 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291

144 NORWOOD,RYAN,ANTHONY NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700820

145 ODHAM,HALEY,MADISON SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 23CR 701166

146 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

147 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

148 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

149 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599

150 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769

151 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143

152 PADGETT,TYLER,O'DELL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700732

153 PARROTT,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701000

154 PARSONS,ERIKA,MARIE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 23CR 700449

155 PEARSALL,LILLY,NICOLE SPEEDING 050/35 ESTEP,TIMOT 23IF 700410

156 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117

157 PERKINS,AUBURN,ELIZABE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 23CR 701138

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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158 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493

159 PETRY,JACOB,ELI SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 23CR 701163

160 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

161 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441

162 PHELPS,ZACKERY,LEVY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700198

163 PHENDLER,SHERI,ANN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 291245

164 PIERCE,ASHLEY,CAMERON SPEEDING 065/50 MELBY,R,O 23IF 700334

165 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172

166 PINER,SELA,KIM SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700691

167 PRESTON,DAVID,GARY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700453

168 PRICE,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 272714

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 23CR 272714

169 PRIEST,TAMMY,BOYKIN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700731

170 PYER,JAMES,WILLIAM COMMUNICATING THREATS EDENFIELD,J 23CR 278995

171 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

172 RAMELA,MICHAEL FALSE REPORT TO POLICE STATION Alvarado,Ca 23CR 701339

173 RAMIREZ,LAURA,HERRERA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 700551

174 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700149

SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22CR 700149

175 REASON,JOSHUA,TYLER SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700692

176 RENTERIA,FABIOLA SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 23CR 701236

177 RHODES,JOY,CHAMBLEE SPEEDING 061/45 MELBY,R,O 23CR 701039

178 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 23CR 700218

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700218

179 RIVASTREUCHET,ASHLEY,N SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701162

180 RIVERS,KALIN,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 701141

SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23CR 701141

181 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152

** 182 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151

DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151

183 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444

184 RODERICK,BRIAN,CHARLES SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701164

185 RUCKMAN,THOMAS,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701178

186 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691

187 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

188 SALDANA,JORGE,LUIS SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 701137

189 SANCHEZ-GUZMAN,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 701142

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 701142

190 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200

191 SCOTT,HERMAN,PETER,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700221

192 SEE,WILLIAM,CHARLES NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700714

193 SERGENT,SIERRA,TYLER SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 705924

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22CR 705924

194 SHACKLEFORD,LARRY,DANY DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 701656

195 SIMONS,TIGHE,BEALS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700709

** 196 SIMPSON,HATTIE MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 23CR 277009

197 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

198 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364

199 STEINSBERGER,DAMON,MAR SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700333

200 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

201 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771

202 SUBLETT,LARRY,MARTINEZ OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701177

203 SUTTON,ARIYA,DOMINIQUE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700693

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23IF 700693

204 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831

205 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

206 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278

207 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572

208 TEAGUE,SANFORD,LEE,JR SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 705907

209 THOMAS,NEYCHELLE,AVETT SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 700848

210 THOMPSON,CAMERON,SHAMO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701424

211 THOMPSON,GREG,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701453

EXPIRED/NO INSPECTION Alvarado,Ca 23CR 701453

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alvarado,Ca 23CR 701453

212 THOMPSON,MATTHEW,JOHN SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 23CR 701231

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 701231

213 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073

214 URRUTIA-GUERRA,TIRSO,L SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701230

215 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529

216 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475

217 WADE,ROBERT,JACOB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 701002

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 701002

218 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290

219 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700414

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700414

WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700414

220 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701494

221 WALLACE,GARY,DONELLE DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000903

EXCEEDING POSTED SPEED GASKILL,J 22CR 000903

** 222 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015

DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015

223 WALTERS,COLIN,GEORGE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700472

224 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

225 WAY,SAMUEL,EASON,III SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705373

226 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807

227 WEST,MICHELLE,LYNN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700543

228 WHAN,AMANDA,KRYSTAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700597

229 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

230 WILKENING,GLORIA,ROSE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 700774

231 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970

232 WILLIAMS,LUTHER,DENNIS SPEEDING 067/45 CHAANINE,E 23CR 701419

233 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

234 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025

235 WILLIAMS,THOMAS,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702881

236 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121

DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121

237 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819

238 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526

239 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033

240 WILLIS,TYLER,ESTON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700411

241 WILSON,TARAY,JAMES,KIR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701490

242 WOLFF,TRAVIS JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

243 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

244 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

245 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599

246 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN SPEEDING 064/55 BRINKLEY,J 23IF 700943

247 ZUNIGA-GARCIA,MINERVA, SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 705906

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 705906

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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