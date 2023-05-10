DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMSON,CHRIS,SCOTT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700724
2 ALLEN,JONATHAN,CECIL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 23CR 700799
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 23CR 700799
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700799
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23CR 700799
3 ARNOLD,LUCINDA,JOY OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701362
4 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122
5 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903
6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304
7 AYCOCK,ALFRED,AVERY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700473
8 BAILEY,RAYMOND,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700407
** 9 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400
10 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585
11 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283
12 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701363
13 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451
14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
16 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
18 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700245
19 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648
20 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871
21 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441
22 BISSETT,IVY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 276192
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYDEN,J 23CR 276192
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 276192
23 BLANKENSHIP,CASSIDY,LE DWLR IMPAIRED REV Alvarado,Ca 23CR 701530
24 BLUHM,CONNOR,WILLIAM FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER CHAANINE,E 23CR 701650
25 BOWMAN,LANESA,DARA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700920
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700920
26 BREWER,ROMAN,TYLER MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700713
27 BRIDGES,STANWOOD,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700755
28 BRIDGES,STANWOOD,KEITH SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 701059
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 701059
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23CR 701059
29 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179
30 BURDINE,RYAN,MATTHEW SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 701311
31 BURTON,JEFFREY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 271423
32 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354
33 BUSH,CHAUNTE,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700421
34 BUSH,CHAUNTE,NICOLE SPEEDING 086/55 MELBY,R,O 23CR 700422
35 BYRD,MARY,CATHERINE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700733
36 CARBONE,JOHN,W SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 701229
37 CASTILLO,JESSICA,ANNE SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 23CR 701232
38 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
39 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391
40 COMPTON,ANTHONY,LEONAR FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ALVARADO,CA 23CR 284440
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,CA 23CR 284440
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,CA 23CR 284440
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALVARADO,CA 23CR 284440
41 COMPTON,ANTHONY,LEONAR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alvarado,Ca 23IF 701036
42 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549
43 COPELAND,RICK,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,JOSH 22CR 361365
44 DAMREN,IRA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 701013
45 DANIEL,WILLIAM,GORDON, SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700705
46 DARDEN,DORIAN,DEANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705616
47 DAVIS,GINA,L NO OPERATORS LICENSE Alvarado,Ca 23CR 701686
48 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
49 DE-LA-CRUZ-CEFERINO,CA UNSAFE LANE CHANGE BENWAY,RYAN 23IF 700816
50 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941
51 DUDLEY,SHANE,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701761
52 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,E 23CR 276279
53 EDWARDS,TIFFNEY,MICHEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700651
54 FATH,STEPHENIE,RENEE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 23CR 701233
55 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701384
56 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
57 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRINKLEY,J 23CR 701376
SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 23CR 701376
58 FRAZIER,ANN,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700640
59 FREY,AMANDA,ELIZABETH IMPROPER BACKING BENWAY,RYAN 23IF 700944
60 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021
61 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705741
62 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959
63 GARDNER,STEVEN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701634
64 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 705938
** 65 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630
66 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126
67 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664
68 GORDON,ADDISYN,MAE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 701058
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328
70 GUNN,PETER,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 23CR 701655
71 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571
72 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705843
73 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891
* 74 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096
75 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384
DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384
76 HABERL,TAYLOR,D EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701353
77 HALL,JONATHAN,DAVID OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 701572
78 HALL,MENDY,THOMAS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700123
79 HALL,WILLIAM,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701421
** 80 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828
81 HARRIS,JACOB,ROBERTS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703086
82 HART,KIMBERLEE,ANNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700652
83 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697
84 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
85 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495
86 HENSON,ALEX,FRANCIS,PO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701423
87 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
88 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130
89 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503
90 HUFFMAN,DONALD,CALVIN, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700734
91 HUFNAGEL,RAIGN,BROOKE SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 23CR 701139
92 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816
93 HUTCHINS,PAUL,HANSON SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 700983
94 HUTCHINSON,BARBARA,JEA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700450
* 95 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738
96 JOENK,JOAN,RENEE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 700984
97 JOHNSON,CHERYL-ANNE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 701143
98 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
99 JOYNER,JANEL,HALLEY,NI WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700873
100 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701578
101 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
102 KILPATRICK,MARY,EDNA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700704
103 KINDT,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700641
104 KING,FREDERICK,THOMAS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700707
105 KORNEGAY,CLAYTON,GRAY SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 23CR 701165
** 106 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627
107 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272
108 KUNNMANN,SANDRA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700690
109 LAHEY,WILLIAM,DENNIS,I FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 701422
DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701422
110 LANDRY,JOSHUA,JEAN,PAU SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700992
111 LAWRENCE,RAYMOND,JR NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 701188
112 LAWTON,REBECCA,LYNN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 23CR 701375
113 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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114 LEWIS,KAYLA,L EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701294
115 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
116 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
117 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
118 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552
OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552
119 LILLY,CYRUS,THOMPSON,I SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 701235
120 LISK,KOBE,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SPAZIANTE,C 23CR 286757
121 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
122 LONG,NICHOLAS,VEACHEL OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701298
123 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239
EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239
124 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286
125 MAISONET,JASMINE,LATRI DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705407
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 705407
126 MARIO,US,TOJIN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700872
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700872
127 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491
128 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701652
129 MCLAUGHLIN,TIM,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700517
130 MEDA,TEVIN,KUMBIRAI SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 23CR 700800
131 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
132 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
133 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA AID & ABET LARCENY (M) ADAMS,RYAN 23CR 700208
134 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941
135 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393
136 MONGIOVI,LINDSAY,NICHO SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 23CR 701001
137 MOORE,WARREN,DAVID,JR SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 23CR 700919
138 MORTON,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 701011
DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 23CR 701011
139 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893
140 MURRAY,SANDRA,JEAN SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 23CR 700270
141 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
142 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119
143 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291
144 NORWOOD,RYAN,ANTHONY NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700820
145 ODHAM,HALEY,MADISON SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 23CR 701166
146 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
147 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
148 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
149 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599
150 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769
151 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143
152 PADGETT,TYLER,O'DELL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700732
153 PARROTT,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701000
154 PARSONS,ERIKA,MARIE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 23CR 700449
155 PEARSALL,LILLY,NICOLE SPEEDING 050/35 ESTEP,TIMOT 23IF 700410
156 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117
157 PERKINS,AUBURN,ELIZABE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 23CR 701138
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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158 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493
159 PETRY,JACOB,ELI SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 23CR 701163
160 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
161 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441
162 PHELPS,ZACKERY,LEVY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700198
163 PHENDLER,SHERI,ANN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 291245
164 PIERCE,ASHLEY,CAMERON SPEEDING 065/50 MELBY,R,O 23IF 700334
165 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172
166 PINER,SELA,KIM SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700691
167 PRESTON,DAVID,GARY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700453
168 PRICE,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 272714
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 23CR 272714
169 PRIEST,TAMMY,BOYKIN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700731
170 PYER,JAMES,WILLIAM COMMUNICATING THREATS EDENFIELD,J 23CR 278995
171 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
172 RAMELA,MICHAEL FALSE REPORT TO POLICE STATION Alvarado,Ca 23CR 701339
173 RAMIREZ,LAURA,HERRERA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 700551
174 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700149
SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22CR 700149
175 REASON,JOSHUA,TYLER SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 23IF 700692
176 RENTERIA,FABIOLA SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 23CR 701236
177 RHODES,JOY,CHAMBLEE SPEEDING 061/45 MELBY,R,O 23CR 701039
178 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 23CR 700218
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700218
179 RIVASTREUCHET,ASHLEY,N SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701162
180 RIVERS,KALIN,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 701141
SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23CR 701141
181 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152
** 182 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151
DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151
183 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444
184 RODERICK,BRIAN,CHARLES SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701164
185 RUCKMAN,THOMAS,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701178
186 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691
187 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
188 SALDANA,JORGE,LUIS SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 701137
189 SANCHEZ-GUZMAN,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 701142
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 701142
190 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200
191 SCOTT,HERMAN,PETER,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700221
192 SEE,WILLIAM,CHARLES NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700714
193 SERGENT,SIERRA,TYLER SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 705924
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22CR 705924
194 SHACKLEFORD,LARRY,DANY DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 701656
195 SIMONS,TIGHE,BEALS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700709
** 196 SIMPSON,HATTIE MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 23CR 277009
197 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
198 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364
199 STEINSBERGER,DAMON,MAR SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700333
200 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
201 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771
202 SUBLETT,LARRY,MARTINEZ OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 701177
203 SUTTON,ARIYA,DOMINIQUE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700693
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 23IF 700693
204 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831
205 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
206 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278
207 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572
208 TEAGUE,SANFORD,LEE,JR SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 705907
209 THOMAS,NEYCHELLE,AVETT SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 23CR 700848
210 THOMPSON,CAMERON,SHAMO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701424
211 THOMPSON,GREG,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 701453
EXPIRED/NO INSPECTION Alvarado,Ca 23CR 701453
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alvarado,Ca 23CR 701453
212 THOMPSON,MATTHEW,JOHN SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 23CR 701231
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 701231
213 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073
214 URRUTIA-GUERRA,TIRSO,L SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 701230
215 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529
216 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475
217 WADE,ROBERT,JACOB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 701002
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 701002
218 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290
219 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700414
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700414
WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700414
220 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701494
221 WALLACE,GARY,DONELLE DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000903
EXCEEDING POSTED SPEED GASKILL,J 22CR 000903
** 222 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015
DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015
223 WALTERS,COLIN,GEORGE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700472
224 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
225 WAY,SAMUEL,EASON,III SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705373
226 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807
227 WEST,MICHELLE,LYNN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700543
228 WHAN,AMANDA,KRYSTAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23IF 700597
229 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
230 WILKENING,GLORIA,ROSE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 23CR 700774
231 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970
232 WILLIAMS,LUTHER,DENNIS SPEEDING 067/45 CHAANINE,E 23CR 701419
233 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
234 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025
235 WILLIAMS,THOMAS,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702881
236 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121
DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121
237 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819
238 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526
239 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033
240 WILLIS,TYLER,ESTON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700411
241 WILSON,TARAY,JAMES,KIR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 701490
242 WOLFF,TRAVIS JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 05/11/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
243 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
244 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
245 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599
246 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN SPEEDING 064/55 BRINKLEY,J 23IF 700943
247 ZUNIGA-GARCIA,MINERVA, SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 705906
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 705906
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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