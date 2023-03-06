carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABREU,ARIANA,MERCEDES SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704821

2 ACOSTAEUCEDA,CRISTIAN, SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 22CR 705923

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 705923

3 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

4 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375

DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375

5 ALLEN,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/50 MELBY,R,O 23IF 700212

6 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023

7 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304

8 ATHERTON,CHRISTOPHER,P SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700091

9 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 070/45 MELBY,R,O 22CR 705984

10 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619

11 BARNES,GRADY,LEE,III SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705743

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705743

12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

16 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648

17 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403

18 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700043

19 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918

20 BUCK,RACHEL DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,RAL 20CR 000844

21 BURNS,BRIAN,MATTHEW SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703602

22 BUSH,CHAUNTE,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700421

23 BUSH,CHAUNTE,NICOLE SPEEDING 086/55 MELBY,R,O 23CR 700422

24 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843

25 CABRERA-MANZANARES,WIL SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 700097

26 CARL,ALYSSA,JOHANNA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703225

27 CARRILLO-RAMOS,ILMILIO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700090

28 CASSAR-WILLIAMS,LEXI,H FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R 23IF 000020

29 CATHEY,HEATHER,NICOLE OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000946

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GASKILL,J 22CR 000946

30 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

31 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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32 CLEARY,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 703619

33 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391

34 CONTRERASLOPEZ,ROBERTO SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700058

35 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223

36 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 703119

37 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

38 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

39 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

40 CROOMS,DENISE,BROWN FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703008

41 CRUZ-GONZALEZ,JOSE,LUI SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704987

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704987

42 CULLEY,TICHELLE,EMMA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 706001

43 DAVIS,LANIVEA,MARTINA SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 705730

44 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902

45 DEBOW,CODEY,JAMES SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 706021

46 DERIAN,AGUILAR,RAMIREZ NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000055

47 DIAL,CORRIN,NICOLE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 23CR 700343

48 DINGMAN,JAMES,MICHAEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH CONWAY,TRAC 23CR 224620

49 DINGMAN,JAMES,MICHAEL SPEEDING 071/55 ONOFRIO,R,J 23CR 700513

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700513

50 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668

51 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297

52 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205

53 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825

54 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

55 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

56 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

57 DUNHAM,JESSICA,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700413

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700413

58 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142

NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142

59 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144

60 FEIGHT,JONAH,DOUGLAS SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 23CR 700272

61 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

62 FLOURNOY,RUSSELL,C SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700199

63 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486

64 FOSKEY,BENJAMIN,PARKE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 705908

65 FRISBEE,LAURA,DAMREN SPEEDING 063/50 MELBY,R,O 23IF 700213

66 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705741

67 GAILOR,ROBERT,MATTHEW, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700118

68 GANT,ADDISON,HALEY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700184

69 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600

FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600

70 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

71 GEROCK,ASHLEIGH,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700119

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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72 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305

73 GILLIKIN,JEFFREY,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373866

74 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

75 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453

76 GOMEZ,INOCENTE,GONZALE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700507

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700507

77 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705849

78 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

79 GRIFFIN,ASHLEY,KATELYN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700045

80 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201

81 GUTHRIE,CHELSEA,MARIE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702059

82 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705843

83 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593

84 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558

85 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702422

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702422

86 HALL,MARTIN,EDWARD SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702867

87 HALL,MENDY,THOMAS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700123

88 HAMILTON,CAMERON,QUAY SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 705200

89 HARRIS,JACOB,ROBERTS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703086

90 HELM,RACHEL,MARIE,CARP SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702882

91 HENDRICKS,KENNETH,BRYA OPERATE VEH NO INS EURE,M,C 23CR 700452

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG EURE,M,C 23CR 700452

92 HESTER,KIERRA,MENAJE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700228

93 HOLLAND,STACEY,WADE MISDEMEANOR LARCENY NAKAMURA,K 23CR 000081

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NAKAMURA,K 23CR 000081

94 HUGHES,TEX,RITTER DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001051

95 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816

96 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070

97 HUTCHINSON,BARBARA,JEA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700450

98 JAVIER-PADRON,ARTURO NO OPERATORS LICENSE KEARNEY,R 23CR 000043

99 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891

100 KAY,ADENA,GEORGE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000045

101 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545

102 KEHN,CARRIE,LOUISE ALLOWING LIVESTOCK TO RUN AT L TAYLOR,RAND 23CR 223718

103 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202

** 104 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627

105 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272

106 KUYKENDALL,SHAUN,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001052

107 KUYKYNDALL,SHAUN,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 001050

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 22CR 001050

108 LAIDLAW,FRANCIS,KAYSIA SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 705429

109 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523

110 LEWIS,IVEY,ELIZABETH SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 23CR 700095

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700095

111 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496

112 LEWIS,JESSICA,MARIE ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357968

113 LOGUE,STACEY,ANN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700120

114 LOPEZ-JIMENEZ,ALEXIS,L FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703598

** 115 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007

SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007

116 LYNCH,DONALD,EDWARD,JR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700089

117 MANZINI,KYAL,KIARASH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700121

118 MCCABE,TIMOTHY,JOHN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700044

119 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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120 MCCAULEY-ESCOBIO,KIMBE SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 706002

121 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980

122 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703607

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703607

123 MILLER,ADAM,CRAIG LEASH LAW VIOLATION TAYLOR,R 23CR 000070

124 MILLER,MEGAN,RAE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702959

** 125 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459

126 MITCHELL,ROBIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700345

** 127 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735

** 128 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172

** 129 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337

** 130 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235

131 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779

132 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780

133 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787

134 MURPHY,ISAAC,ASHER FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 23IF 700227

135 MURRAY,DEVIN,MAURICE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704755

136 MURRAY,SANDRA,JEAN SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 23CR 700270

137 NICKELS,MICHAEL,TIMOTH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703543

138 NIGOCHE-ZACARIAS,ABDI SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 705395

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705395

139 NORTHUP,ALEEAH,SHARELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700093

140 NUTTER,RENE,ELIZABETH SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 705925

141 O'CONNELL,SHANNON,ASHL DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000041

142 OCONNOR,LAUREN,NICHOLE NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000044

143 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

144 ODEN,TYQUAN,D'TRE' EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700216

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700216

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700216

145 ONEAL,JAMES,DOMINICK ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357984

INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357984

146 ORTIZ,EDUARDO,MARTINEZ DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700465

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700465

147 OSHALL,SANDRA,SALTER SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373875

148 PAUL,JAMICHAEL,TYSHAUN SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 23CR 700482

149 PERRY,CARL,LANCE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 703584

150 PERRY,MICHAEL,LAWRENCE SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 705983

151 PHELPS,ZACKERY,LEVY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700198

152 PHILLIPS,ANDREW,WAYNE, FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703185

153 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722

154 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422

155 PITCHER,HANNAH,BULLOCK FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703471

156 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120

157 POWER,LAURIE,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703255

158 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336

159 PRITCHETT,JESSICA,RENE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703567

160 QUINN,PORTER,WADDELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702731

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 702731

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 702731

UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 702731

161 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

162 RABIDOU,CYNTHIA,MICHEL SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 23CR 700217

163 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509

164 REGISTER,JAMES,MURREL, SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700255

165 RIENHARDT,AUSTEN,BRADL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700254

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700254

166 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 055/40 RENN,J,A 22IF 702640

167 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 23CR 700218

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700218

168 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444

169 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

170 RODRIGUEZ,CRISTOFER,S SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 23CR 700463

171 ROGERS,LORI,LEE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703009

172 ROGERS,WALTER,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700464

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700464

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700464

173 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863

174 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896

175 RUML,IAN,BENNETT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700098

176 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665

** 177 SANDERS,JOSHUA,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000989

178 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200

179 SERGENT,SIERRA,TYLER SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 705924

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22CR 705924

180 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408

181 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 065/50 MELBY,R,O 22IF 703620

182 SIMPSON,ALBERT,LEROY,I SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 23CR 700415

183 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576

184 SMITH,TRISTA,DIANE,JEA SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 705842

185 SPICKETT,HEATHER,LEWIS ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357981

INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357981

COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 22CR 357981

INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 357981

186 STARR,LORI,KATHLEEN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703118

187 STEL,MARTEN,HENRY SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700229

188 STEVENS,REBEKKA,ARYN SPEEDING 058/45 PITTMAN,R,D 22IF 702678

189 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771

190 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

191 SWITZER,CODY,ODELL,NOR SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702643

192 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 23CR 700344

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700344

193 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

194 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865

195 TEAGUE,SANFORD,LEE,JR SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 705907

196 TOWNSEND,LAUREN,GARRIS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 703470

197 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000028

198 UPLINGER,WAYNE,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703434

199 VANDERPLOEG,JASON,DENN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703621

200 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529

201 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574

202 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700414

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700414

WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700414

203 WALLACE,GARY,DONELLE DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000903

EXCEEDING POSTED SPEED GASKILL,J 22CR 000903

** 204 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015

DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015

205 WATSON,JENNIFER,LEE DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 22IF 702974

206 WAY,SAMUEL,EASON,III SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705373

207 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807

208 WHITE,JOHN,III EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000042

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHANNON,L 23CR 000042

209 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705289

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 705289

NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 705289

SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 705289

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 705289

210 WILLIAMS,THOMAS,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702881

211 WILLIAMSON,JOEY,MARTIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700230

212 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

213 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178

214 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033

215 WILSON,CHRISTIAN,ALLEN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700096

216 WOMBLE,TIMOTHY,JAY DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 705236

** 217 WOOD,ROBERT,LAMAR DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 000785

218 WOOD,ROBERT,LAMAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704648

219 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161

220 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704071

221 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599

222 ZUNIGA-GARCIA,MINERVA, SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 705906

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 705906

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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