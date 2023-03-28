carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ANDERSON,MEREDITH,ANN LITTERING NOT > 15 LBS BRANTLEY,H 23CR 000033

2 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO,IS 22CR 705911

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO,IS 22CR 705911

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS CARRILLO,IS 22CR 705911

3 BURROW,ALEC,NICHOLAS TAKE SHELLFISH PERMANENT POLLU ODOM 21CR 000363

4 CLINE,MICHAEL,RAY FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR NELSON,Z 22CR 000646

5 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284

6 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705

7 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192

SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192

8 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700

9 DIXON,DANNY,THOMAS OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES,A 23CR 000136

10 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799

CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799

11 ENGLISH,RANDALL,WAYNE POSSESS OVERSIZED RED DRUM ODOM 22CR 000860

12 GAMEZ-SERNA,ESTHER,CEC LARCENY BY CHANGING PRICE TAG Stallings,N 23CR 700163

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 23CR 700163

13 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000186

14 GARNER,ALEC,JEFFREY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000187

15 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000188

16 GARNER,ALEC,JEFFREY BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000189

17 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000206

18 GOODWIN,CHRISTOPHER,FA FAIL TO HAVE AQUACULTURE PERM NELSON, 22CR 000923

19 GUTHRIE,THEODORE,GRAY UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD ADRAMS,S 23CR 000111

EXCEEDING GAME LIMIT ADRAMS,S 23CR 000111

20 GUTHRIE,THEODORE,GRAY EXCEEDING GAME LIMIT ADRAMS,S 23CR 000112

21 HART,STEPHANIE,LYNN OP MV ON GAMELANDS IN UNAUTHOR JONES,A 22CR 000798

22 HARVEY,MATTHEW,SCOTT POSS OVER COMM LIMIT OF SCALLO GUPTON,B 23CR 000083

POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000083

23 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

24 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823

25 JEFFERSON,MARGUERITE,L MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 361649

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 361649

26 KELLY,JOSHUA,BRYAN TAKE WILD BIRD (REDTAIL HAWK) JONES,A 22CR 000816

27 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969

28 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970

29 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971

30 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972

31 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973

32 LEE,WILLIAM,DAVID,JR EXCEEDING GAME LIMIT BRANTLEY,H 23CR 000040

UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD BRANTLEY,H 23CR 000040

33 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837

34 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 23CR 000114

35 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR EXCEEDING GAME LIMIT INGLE,S 23CR 000115

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 23CR 000115

36 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319

FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319

37 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034

38 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663

39 MULLEN,ELIJAH,SUNDAY EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 23CR 000113

UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD ABRAMS,S 23CR 000113

40 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II EXCEEDING GAME LIMIT INGLE,S 23CR 000116

41 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 23IF 000025

42 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 23IF 000026

43 OWENS,HAYDEN FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268298

44 OWENS,HAYDEN,FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 000728

45 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051741

46 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) INGLE,S 22IF 000131

47 RIGGS,JASON,SCOTT UNLAWFULLY POSSESS AN ANIMAL O KENNEDY,D 22CR 704833

UNLAWFULLY TRANSPORT AN ANIMAL KENNEDY,D 22CR 704833

UNLAWFULLY SELL AN ANIMAL ON A KENNEDY,D 22CR 704833

48 ROBERTS,ANGELA,MOORE NO OPERATORS LICENSE INGLE,S 23CR 000034

49 SALTER,FRANKIE,WAYNE ASSAULT AND BATTERY GASKILL,JAS 23CR 221810

50 SANDERLIN,MELISSA,MARI MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 705298

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 705298

51 SMITH,WESLEY VADEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 274044

52 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074

53 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010

BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010

54 STYRON,MARVIN,JR FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 23CR 000143

55 TAYLOR,JESSE,COLLINS POSS OVER LEGAL LIMIT OF SCALL GUPTON,B 23CR 000082

POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000082

56 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390

57 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391

58 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL HARVEST SCALLOP COMM OP PAST P GUTHRIE,M 23CR 000098

59 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046

60 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737

CONSUME ALC BY

61 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039

62 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

63 WILLIS,GENE,COREY HARVEST SCALLOPS BY HAND PAST GUTHRIE,M 23CR 000096

64 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

65 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186

66 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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