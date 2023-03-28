DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ANDERSON,MEREDITH,ANN LITTERING NOT > 15 LBS BRANTLEY,H 23CR 000033
2 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO,IS 22CR 705911
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO,IS 22CR 705911
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS CARRILLO,IS 22CR 705911
3 BURROW,ALEC,NICHOLAS TAKE SHELLFISH PERMANENT POLLU ODOM 21CR 000363
4 CLINE,MICHAEL,RAY FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR NELSON,Z 22CR 000646
5 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284
6 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705
7 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192
SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192
8 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700
9 DIXON,DANNY,THOMAS OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES,A 23CR 000136
10 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799
CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799
11 ENGLISH,RANDALL,WAYNE POSSESS OVERSIZED RED DRUM ODOM 22CR 000860
12 GAMEZ-SERNA,ESTHER,CEC LARCENY BY CHANGING PRICE TAG Stallings,N 23CR 700163
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 23CR 700163
13 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000186
14 GARNER,ALEC,JEFFREY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000187
15 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000188
16 GARNER,ALEC,JEFFREY BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000189
17 GARNER,ALEC,JEFFREY MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000206
18 GOODWIN,CHRISTOPHER,FA FAIL TO HAVE AQUACULTURE PERM NELSON, 22CR 000923
19 GUTHRIE,THEODORE,GRAY UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD ADRAMS,S 23CR 000111
EXCEEDING GAME LIMIT ADRAMS,S 23CR 000111
20 GUTHRIE,THEODORE,GRAY EXCEEDING GAME LIMIT ADRAMS,S 23CR 000112
21 HART,STEPHANIE,LYNN OP MV ON GAMELANDS IN UNAUTHOR JONES,A 22CR 000798
22 HARVEY,MATTHEW,SCOTT POSS OVER COMM LIMIT OF SCALLO GUPTON,B 23CR 000083
POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000083
23 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
24 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823
25 JEFFERSON,MARGUERITE,L MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 361649
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 361649
26 KELLY,JOSHUA,BRYAN TAKE WILD BIRD (REDTAIL HAWK) JONES,A 22CR 000816
27 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
28 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
29 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
30 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
31 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
32 LEE,WILLIAM,DAVID,JR EXCEEDING GAME LIMIT BRANTLEY,H 23CR 000040
UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD BRANTLEY,H 23CR 000040
33 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837
34 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 23CR 000114
35 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR EXCEEDING GAME LIMIT INGLE,S 23CR 000115
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 23CR 000115
36 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
37 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
38 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663
39 MULLEN,ELIJAH,SUNDAY EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 23CR 000113
UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD ABRAMS,S 23CR 000113
40 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II EXCEEDING GAME LIMIT INGLE,S 23CR 000116
41 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 23IF 000025
42 MULLEN,LEWIS,EDWARD,II MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 23IF 000026
43 OWENS,HAYDEN FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268298
44 OWENS,HAYDEN,FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 000728
45 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051741
46 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) INGLE,S 22IF 000131
47 RIGGS,JASON,SCOTT UNLAWFULLY POSSESS AN ANIMAL O KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY TRANSPORT AN ANIMAL KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY SELL AN ANIMAL ON A KENNEDY,D 22CR 704833
48 ROBERTS,ANGELA,MOORE NO OPERATORS LICENSE INGLE,S 23CR 000034
49 SALTER,FRANKIE,WAYNE ASSAULT AND BATTERY GASKILL,JAS 23CR 221810
50 SANDERLIN,MELISSA,MARI MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 705298
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 705298
51 SMITH,WESLEY VADEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 274044
52 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074
53 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010
54 STYRON,MARVIN,JR FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 23CR 000143
55 TAYLOR,JESSE,COLLINS POSS OVER LEGAL LIMIT OF SCALL GUPTON,B 23CR 000082
POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000082
56 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390
57 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391
58 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL HARVEST SCALLOP COMM OP PAST P GUTHRIE,M 23CR 000098
59 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046
60 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737
CONSUME ALC BY
61 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039
62 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
63 WILLIS,GENE,COREY HARVEST SCALLOPS BY HAND PAST GUTHRIE,M 23CR 000096
64 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
65 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186
66 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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