DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
3 BALAOING,ZACHARY,ALAN COMMUNICATING THREATS FRANKEL,J 22CR 050534
4 BATES,BRANDON,RAY SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 701259
INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 701259
5 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
6 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
7 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
8 BEADDLES,KELLIE,MELLEY ALLOW DOG TO RUN AT LARGE JENSEN,K 22CR 000193
9 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
10 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153
11 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050876
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050876
12 BROWN,WILLIAM,LEE NO OPERATORS LICENSE FRANKEL,J 22CR 701465
13 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562
14 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827
15 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534
16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
17 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
18 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
19 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812
SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812
** 20 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170
21 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463
22 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
23 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939
RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939
24 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952
25 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724
26 DAIL,WILLIAM INDECENT EXPOSURE FLEMING,B 22CR 051270
27 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282
28 DILACIO,CHRISTINA,THER BREAK OR ENTER BUILDING (M) SHADY,M 21CR 051031
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 DILACIO,CHRISTINA,THER DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SHADY,M 21CR 051032
30 DILACIO,CHRISTINA,THER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SHADY,M 21CR 051033
31 DILACIO,CHRISTINA,THER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BERRY,J 21CR 052956
32 DOVE,DITTRELL,LASHEA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000282
33 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774
34 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
35 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
36 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813
37 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703374
38 FONVILLE,TREMAINE,EDWA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 21CR 703375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703375
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703375
39 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357
MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357
40 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578
41 GATLINS,NICOLE SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051255
42 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
43 GIBBS,REGINALD,LEE DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 700134
44 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639
45 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
KAR 46 HA,THI TAKE GAME DURING CLOSED SEASON ABRAMS,S 21CR 052973
EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 21CR 052973
UNLAWFUL POSSESSION/ TRANSPOR ABRAMS,S 21CR 052973
47 HADDOCK,GAIL SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,ROBIN 22CR 051207
48 HADDOCK,JAMES COMMUNICATING THREATS LEWIS,ROBIN 22CR 051205
49 HADDOCK,JAMES SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,ROBIN 22CR 051206
50 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846
51 HAUSEN,APRIL,ROZ EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 701107
52 HERNANDEZ,AMADOR,ROBLE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702205
CHILD NOT IN REAR SEAT Alexander,G 22CR 702205
53 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
54 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
55 HOLLIS,ROBERT,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701706
56 HUTNICK,MOLLY SIMPLE ASSAULT MURRAY,OSSI 22CR 051246
57 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
SPA 58 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724
59 JOHNSON,LANDON,T ASSAULT ON A FEMALE COOKE,JESSI 22CR 051256
60 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706
61 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807
62 JONES,JALANI,JUNAY SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700147
SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700147
63 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
64 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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65 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824
66 KEEFOVER,LARRY,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 21CR 704805
67 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527
68 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536
69 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316
DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316
70 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333
71 KIRKPATRICK,DAVID,ANDR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 BRINKLEY,J 22IF 700682
72 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320
73 LLOYD,ROBERT,LOWELL SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700895
74 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701031
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701031
75 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701032
76 MCARTHUR,PHOEBE,MICHEL EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 700263
77 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
78 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
79 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727
80 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
81 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
82 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395
83 MCSWAIN,RYAN,JACOB SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 22IF 700902
84 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002
85 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701622
OPERATE VEH NO INS ALVARADO,E 22CR 701622
86 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
87 MURRAY,CHANTEL SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051254
88 MURRAY,OSSILENA SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051252
89 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 21CR 050505
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 21CR 050505
90 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514
91 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
92 OLESEN,JERRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701567
93 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
94 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
95 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
96 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
97 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811
98 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909
99 OSORIO CRUZ,CRHISTIAN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BRUNO,T 19CR 050913
100 OSORIO-CRUZ,CHRISTIAN, DRIVING WHILE IMPAIRED BRUNO,T 19CR 050725
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRUNO,T 19CR 050725
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BRUNO,T 19CR 050725
101 OSORIOCRUZ,CRHISTIAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 702430
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 702430
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 21CR 702430
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 702430
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 21CR 702430
SPEEDING 034/25 COVINGTON,J 21CR 702430
102 OVANDO-CORNELIO,SURY,S ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 22CR 702206
CHILD NOT IN REAR SEAT Alexander,G 22CR 702206
103 PALACIOS,LUCAS,COLIN ASSAULT ON A FEMALE KELLY,BREND 22CR 051258
104 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
105 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184
** 106 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
107 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478
DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478
108 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150
109 SAAFRI,ALEX SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051253
110 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584
111 SHARPE,BARBARA,EBERLY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700903
112 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,E,G 20CR 703539
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LOPEZ,E,G 20CR 703539
113 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365
114 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
115 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 21CR 704921
116 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781
117 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782
118 STEPHAN,STEPHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
119 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853
120 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
** 121 STRAMA,JESSICA,A DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,E 20CR 052483
** 122 STRAMA,JESSICA,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,E 20CR 052484
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,E 20CR 052484
123 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155
124 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236
125 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
126 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
127 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065
128 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
129 VALENTINE,DARLENE,MARI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051402
130 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512
131 WEAGEL,KATHRYN,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701723
132 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
133 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
134 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
135 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
136 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273
137 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050878
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050878
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050878
138 WILLIAMS,OWEN,DAVIS,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700976
139 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133
140 YOKELEY,BRYAN,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701707
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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