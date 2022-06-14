carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

3 BALAOING,ZACHARY,ALAN COMMUNICATING THREATS FRANKEL,J 22CR 050534

4 BATES,BRANDON,RAY SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 701259

INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 701259

5 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

6 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

7 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

8 BEADDLES,KELLIE,MELLEY ALLOW DOG TO RUN AT LARGE JENSEN,K 22CR 000193

9 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

10 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153

11 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050876

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050876

12 BROWN,WILLIAM,LEE NO OPERATORS LICENSE FRANKEL,J 22CR 701465

13 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562

14 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827

15 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534

16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

17 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

18 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

19 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812

SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812

** 20 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170

21 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463

22 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

23 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939

RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939

24 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952

25 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724

26 DAIL,WILLIAM INDECENT EXPOSURE FLEMING,B 22CR 051270

27 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282

28 DILACIO,CHRISTINA,THER BREAK OR ENTER BUILDING (M) SHADY,M 21CR 051031

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 DILACIO,CHRISTINA,THER DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SHADY,M 21CR 051032

30 DILACIO,CHRISTINA,THER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SHADY,M 21CR 051033

31 DILACIO,CHRISTINA,THER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BERRY,J 21CR 052956

32 DOVE,DITTRELL,LASHEA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000282

33 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774

34 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

35 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

36 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813

37 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703374

38 FONVILLE,TREMAINE,EDWA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 21CR 703375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703375

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703375

39 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357

MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357

40 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578

41 GATLINS,NICOLE SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051255

42 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

43 GIBBS,REGINALD,LEE DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 700134

44 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639

45 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

KAR 46 HA,THI TAKE GAME DURING CLOSED SEASON ABRAMS,S 21CR 052973

EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 21CR 052973

UNLAWFUL POSSESSION/ TRANSPOR ABRAMS,S 21CR 052973

47 HADDOCK,GAIL SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,ROBIN 22CR 051207

48 HADDOCK,JAMES COMMUNICATING THREATS LEWIS,ROBIN 22CR 051205

49 HADDOCK,JAMES SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,ROBIN 22CR 051206

50 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846

51 HAUSEN,APRIL,ROZ EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 701107

52 HERNANDEZ,AMADOR,ROBLE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702205

CHILD NOT IN REAR SEAT Alexander,G 22CR 702205

53 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

54 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

55 HOLLIS,ROBERT,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701706

56 HUTNICK,MOLLY SIMPLE ASSAULT MURRAY,OSSI 22CR 051246

57 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

SPA 58 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724

59 JOHNSON,LANDON,T ASSAULT ON A FEMALE COOKE,JESSI 22CR 051256

60 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706

61 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807

62 JONES,JALANI,JUNAY SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700147

SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700147

63 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

64 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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65 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824

66 KEEFOVER,LARRY,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 21CR 704805

67 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527

68 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536

69 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316

DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316

70 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333

71 KIRKPATRICK,DAVID,ANDR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 BRINKLEY,J 22IF 700682

72 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320

73 LLOYD,ROBERT,LOWELL SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700895

74 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701031

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701031

75 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701032

76 MCARTHUR,PHOEBE,MICHEL EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 700263

77 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

78 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

79 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727

80 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

81 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

82 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395

83 MCSWAIN,RYAN,JACOB SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 22IF 700902

84 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002

85 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701622

OPERATE VEH NO INS ALVARADO,E 22CR 701622

86 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

87 MURRAY,CHANTEL SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051254

88 MURRAY,OSSILENA SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051252

89 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 21CR 050505

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 21CR 050505

90 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514

91 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

92 OLESEN,JERRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701567

93 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

94 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

95 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

96 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

97 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811

98 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909

99 OSORIO CRUZ,CRHISTIAN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BRUNO,T 19CR 050913

100 OSORIO-CRUZ,CHRISTIAN, DRIVING WHILE IMPAIRED BRUNO,T 19CR 050725

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRUNO,T 19CR 050725

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BRUNO,T 19CR 050725

101 OSORIOCRUZ,CRHISTIAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 702430

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 702430

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 21CR 702430

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 702430

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 21CR 702430

SPEEDING 034/25 COVINGTON,J 21CR 702430

102 OVANDO-CORNELIO,SURY,S ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 22CR 702206

CHILD NOT IN REAR SEAT Alexander,G 22CR 702206

103 PALACIOS,LUCAS,COLIN ASSAULT ON A FEMALE KELLY,BREND 22CR 051258

104 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

105 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184

** 106 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

107 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478

DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478

108 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150

109 SAAFRI,ALEX SIMPLE ASSAULT HUTNICK,MOL 22CR 051253

110 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584

111 SHARPE,BARBARA,EBERLY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700903

112 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,E,G 20CR 703539

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LOPEZ,E,G 20CR 703539

113 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365

114 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

115 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 21CR 704921

116 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781

117 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782

118 STEPHAN,STEPHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

119 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853

120 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

** 121 STRAMA,JESSICA,A DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,E 20CR 052483

** 122 STRAMA,JESSICA,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,E 20CR 052484

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,E 20CR 052484

123 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155

124 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236

125 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

126 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

127 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065

128 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

129 VALENTINE,DARLENE,MARI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051402

130 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512

131 WEAGEL,KATHRYN,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701723

132 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

133 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

134 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

135 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

136 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273

137 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050878

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050878

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050878

138 WILLIAMS,OWEN,DAVIS,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700976

139 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133

140 YOKELEY,BRYAN,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701707

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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