carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,COREY,WILLIAM SPEEDING 053/35 MANN,T 22CR 702178

2 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156

3 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742

4 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702013

5 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122

6 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903

7 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304

8 AUSLEY,LAURA,LYNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 701550

** 9 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009

10 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283

11 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323

12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

16 BAYLOR,KATELYN,MARIE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 703236

17 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648

18 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871

19 BOUDREAU,MELANIE,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702203

20 BRIDGES,SANDIE,DEMPSEY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702062

21 BROGDEN,CARTER,REID SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702237

22 BROOME,BRANDON,ANTHONY SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 703583

23 BROWN,MARCUS,ANDRE,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702063

24 BROWN,RICHARD,DENNIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R 22IF 000139

25 BUDACZ,JULIUS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702234

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702234

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702234

26 BURCHETTE,ALEXANDRA FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 702235

27 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354

28 BUTACZ,JULIAS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY 22CR 000220

** 29 CANNON,ROBERT EARL FAIL TO REPORT ACCIDENT BENWAY,OFF 22CR 259240

30 CANNON,ROBERT,EARL,JR UNSAFE MOVEMENT BENWAY,RYAN 22IF 702339

31 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312

32 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 704158

34 CHISHOLM,BETSY,CLAIRE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703758

35 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474

36 CLARK,AARON,JAMES SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 702947

37 CLEMENIC,HANNAH,NICOLE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 703759

38 COLLETTE,AARON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704118

39 COLLINS,WESLEE,TODD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 701975

40 COOK,CHRISTOPHER,WILLI SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701606

41 COOKE,JESSICA,ANN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 701636

42 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190

43 CRANK,WILLIAM,EDWARD,J FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22IF 702024

44 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557

SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557

45 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177

UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177

46 CUTHRELL,ALYSSA,GAIL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702288

47 DADE-EL,JUSTICE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701776

48 DAVIS,KRISTINA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 704191

49 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902

** 50 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462

51 DEAN,JOSEPH,MATTHEW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702133

52 DENNIS,FRANKIE,LANE,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702292

53 DINGES,RYLEE,PAIGE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702209

54 DONLON,RYAN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703486

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703486

55 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 22CR 702119

56 DOWNEY,ELIZABETH,ANN SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 703085

57 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667

** 58 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387

59 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559

EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559

CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559

FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559

60 DYAR,KIMBERLY,LYNNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702167

61 DYER,NOLAN,SNYDER SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 703017

62 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364

63 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702564

64 ESPITIA-ROCHA,JUAN,ANT NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 704680

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704680

EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 704680

65 EUDY,JOSHUA,DAVID SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 703832

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MELBY,R,O 22CR 703832

NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 703832

66 EVANS,NOAH,EDWARD SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 702820

67 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044

68 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168

69 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932

70 FASKING,ZACHARY,MICHAE FAIL TO OBEY RR SIGNAL CMV BENWAY,RYAN 22IF 702497

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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71 FASKING,ZACHARY,MICHAE HIGHWAY RR CROSSING VIOLATION BENWAY,RYAN 22IF 702498

72 FASSILIS,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701902

73 FLORES,MARLENE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703183

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703183

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 703183

74 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

75 FORD,DARLENE,THERESA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701360

76 FRIESNER,KARA,SHADE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 702698

77 FULFORD,KIMBERLY,ALYS, DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704292

78 GARCIA,KATIE,ANGELINA SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 703658

79 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600

FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600

80 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

81 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205

82 GASKILL,CHARLES,ADAM,P DWLR NOT IMPAIRED REV LOPEZ,E 21CR 703194

83 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

84 GILLIKIN,JAMES,DAVID SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702244

85 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587

86 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556

87 GLAZEWSKI,SHEILA,ANN SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 22CR 703647

88 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 702523

89 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701746

90 GODETTE,LEANDRO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702522

91 GONZALES,ALEJANDRO,SAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703461

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703461

92 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

93 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703953

** 94 GRAY,GEORGE WILLARD AC ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) BENWAY,OFF 22CR 286704

95 GRAY,KENNETH,CHARLES,J SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 703808

96 GROCHOWSKI,ANTHONY,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702064

97 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201

98 GUITARD,MELISSA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703446

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 703446

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703446

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703446

99 HAILEY,KAREN,LYNN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703379

100 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593

101 HALL,TY,ALEXANDER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702091

102 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015

103 HARDEE,JOSEPH,RAY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702831

104 HARRIS,MYRON,GRAY,III FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702021

105 HAVER,GARY,JR SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702500

106 HAVER,GARY,JR SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702501

107 HAYES,CAROLINE,MARIE OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 703362

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703362

108 HEATH,HAROLD,STEVEN SPEEDING 047/35 MANN,T 22IF 701311

109 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249

110 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470

111 HEWITT,SAMUEL,RAY SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703033

112 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571

113 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483

114 HIMELWRIGHT,EVA HOPE SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,ELIZA 22CR 282839

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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115 HIMELWRIGHT,EVA HOPE FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BENWAY,OFF 22CR 289846

116 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488

117 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470

118 HOFFMANN,ZACHARY,ALBER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701637

119 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

120 HOWES,ARIONNA,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 701806

** 121 HUCKS,MIKAIL LELAND INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESTEP,OFF T 22CR 274188

122 HUDSON,BRENNAN,MATTHEW POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701648

123 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146

124 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635

125 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816

126 HUNT,CAMERON,EDWARD SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703831

127 JAMES,BRANDON,FITZGERA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702829

128 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566

129 JOHNSON,CHRISTIAN,MICH SPEEDING 071/45 MELBY,R,O 22CR 703164

130 JONES,SEBASTIAN,LAMARS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703735

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703735

131 JOYNER,JEROME,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702277

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702277

132 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278

133 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642

** 134 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627

135 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272

136 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

137 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870

138 LEE,KEVIN,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH LEWIS,C 22CR 051726

139 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794

140 LEE,PHILIP,JOSEPH SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 701775

141 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155

142 LOCKEY,ADAM,BRYCE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703954

143 LOPEZ,AGUSTIN,CUPIL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703586

SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 703586

** 144 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007

SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007

145 MANN,AMBER,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 703955

EXPIRED/NO INSPECTION ESTEP,TIMOT 22CR 703955

146 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213

147 MANNING,JOHN,CHANNON D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BENWAY,R 22CR 051534

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,R 22CR 051534

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051534

148 MANRIQUEZ,CAREN,VIRRUE SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702499

149 MARTIN,MAKENNA,NICHOLE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701177

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701177

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701177

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701177

150 MATSUMURA,TAKUMA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701973

151 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703565

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703565

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703565

** 152 MCCARVILL,JASON MICHAE ASSAULT ON A FEMALE JONES,J 22CR 265589

RESISTING PUBLIC OFFICER JONES,J 22CR 265589

** 153 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE GLOVER,WEND 22CR 051605

** 154 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE GLOVER,WEND 22CR 051606

155 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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156 MCGRATH,JOSEPH,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702147

157 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238

158 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855

159 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097

160 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980

161 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703607

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703607

162 MEDINA,ANGEL,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703163

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703163

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703163

163 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859

164 MOORE,CHRISTOPHER,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700017

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 700017

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 700017

165 MOORE,WILLIAM,MARTIN SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 22CR 703760

166 MORRIS,RUTH,HODGES MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 702650

167 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703462

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 703462

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703462

168 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296

169 MULLIS,SAMUEL,GENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703377

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703377

170 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119

171 NEWKIRK,SAMAJE,ZYKEYA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701471

172 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090

173 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291

174 ODONNELL,BRETT-PETER,F DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MELBY,R,O 22CR 703489

IMPROPER TOWING MELBY,R,O 22CR 703489

175 OENNING,JASMINE,FAITH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701234

176 PARK,MANDIE,MAURENE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702210

SPA 177 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043

NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043

SPA 178 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887

179 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717

180 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998

181 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

182 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702060

183 POTTS,ELIZABETH,STREBL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702204

184 PRIDGEN,ASHLEY,RENEE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702830

185 PRIDGEN,JAMES,ALBERT UNSAFE MOVEMENT MELBY,R,O 22IF 701854

186 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336

187 PRIGG,DANIEL,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703872

188 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661

189 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701837

** 190 RAULSTON,BETTYJO,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 051744

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENWAY,R 22CR 051744

191 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509

192 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703646

193 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

194 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589

195 RIGGS,MICHELLE,MORRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 703606

196 RIVERA,ARTURO,GARCIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051887

197 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444

198 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

199 RODGERS,JEREMY,DELANO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 703070

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703070

200 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

201 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010

202 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164

203 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576

204 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

205 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916

206 SADLER,BRYAN,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 701072

207 SALMON,STEVEN,RUSSELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 704284

208 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

209 SCHLIRF,KRISTOPHER,RIC NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 703361

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703361

210 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200

211 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176

212 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704660

213 SIMMONS,TAWNY,DAWN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702092

214 SMALL,DAVANTA,DYMEER NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703487

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703487

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703487

215 SMALL,DERRIS,LEE SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 22CR 703019

216 SMALL,KATLYN,MARIA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702624

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 702624

217 SMITH,ANDREW,DEAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703080

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703080

218 SMITH,NICKY SPEEDING 035/25 JONES,J 22IF 701464

219 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

220 STANLEY,DASH,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703458

221 STERLING,DAWNIE,JODY,A SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703806

222 STRAND,MICHAEL,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703034

IMPROPER BACKING MELBY,R,O 22CR 703034

223 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771

224 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831

225 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278

226 TAYLOR,DUSTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702087

227 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942

228 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544

229 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485

SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485

230 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701863

231 TRIPP,ALAN,WAYNE SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703585

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703585

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703585

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703585

232 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073

233 VENTURA,ASHLEY,MARYANN SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703656

234 VILLENEUVE,BRIAN,LEE SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 703584

235 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569

236 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475

237 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392

238 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 239 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015

DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015

240 WATSON,CYNTHIA,JUANITA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702202

241 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807

242 WHEATLY,LAKEN,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704679

EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 704679

243 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645

244 WHITEHEAD,GLORIA,DENIS TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER NELSON,Z 22CR 000566

245 WHITLEY,MARTHA,STEPHEN SPEEDING 059/45 MELBY,R,O 22IF 701379

246 WIGGINS,DONALD,OWEN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702014

247 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 702835

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 702835

248 WILLIAMS,ALEC,PEYTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702088

249 WILLIAMS,BRENNAN,DUANE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KEARNEY,JEF 22IF 702801

250 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

251 WILLIAMSON,ALEXES,ZYAI SPEEDING 070/45 MELBY,R,O 22CR 702948

252 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702790

253 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178

254 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033

255 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

256 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701456

257 WOOTEN,TYLER,CHASE SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702022

258 WRIGHT,KRISTEN,HUFFMAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702289

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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