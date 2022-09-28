DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,COREY,WILLIAM SPEEDING 053/35 MANN,T 22CR 702178
2 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156
3 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742
4 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702013
5 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122
6 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903
7 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304
8 AUSLEY,LAURA,LYNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 701550
** 9 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009
10 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283
11 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323
12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
16 BAYLOR,KATELYN,MARIE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 703236
17 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648
18 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871
19 BOUDREAU,MELANIE,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702203
20 BRIDGES,SANDIE,DEMPSEY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702062
21 BROGDEN,CARTER,REID SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702237
22 BROOME,BRANDON,ANTHONY SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 703583
23 BROWN,MARCUS,ANDRE,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702063
24 BROWN,RICHARD,DENNIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R 22IF 000139
25 BUDACZ,JULIUS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702234
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702234
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702234
26 BURCHETTE,ALEXANDRA FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 702235
27 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354
28 BUTACZ,JULIAS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY 22CR 000220
** 29 CANNON,ROBERT EARL FAIL TO REPORT ACCIDENT BENWAY,OFF 22CR 259240
30 CANNON,ROBERT,EARL,JR UNSAFE MOVEMENT BENWAY,RYAN 22IF 702339
31 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312
32 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 704158
34 CHISHOLM,BETSY,CLAIRE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703758
35 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474
36 CLARK,AARON,JAMES SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 702947
37 CLEMENIC,HANNAH,NICOLE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 703759
38 COLLETTE,AARON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704118
39 COLLINS,WESLEE,TODD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 701975
40 COOK,CHRISTOPHER,WILLI SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701606
41 COOKE,JESSICA,ANN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 701636
42 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190
43 CRANK,WILLIAM,EDWARD,J FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22IF 702024
44 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557
SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557
45 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177
UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177
46 CUTHRELL,ALYSSA,GAIL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702288
47 DADE-EL,JUSTICE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701776
48 DAVIS,KRISTINA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 704191
49 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902
** 50 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462
51 DEAN,JOSEPH,MATTHEW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702133
52 DENNIS,FRANKIE,LANE,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702292
53 DINGES,RYLEE,PAIGE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702209
54 DONLON,RYAN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703486
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703486
55 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 22CR 702119
56 DOWNEY,ELIZABETH,ANN SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 703085
57 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667
** 58 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387
59 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559
EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559
CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559
FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559
60 DYAR,KIMBERLY,LYNNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702167
61 DYER,NOLAN,SNYDER SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 703017
62 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364
63 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702564
64 ESPITIA-ROCHA,JUAN,ANT NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 704680
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704680
EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 704680
65 EUDY,JOSHUA,DAVID SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 703832
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MELBY,R,O 22CR 703832
NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 703832
66 EVANS,NOAH,EDWARD SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 702820
67 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044
68 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168
69 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932
70 FASKING,ZACHARY,MICHAE FAIL TO OBEY RR SIGNAL CMV BENWAY,RYAN 22IF 702497
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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71 FASKING,ZACHARY,MICHAE HIGHWAY RR CROSSING VIOLATION BENWAY,RYAN 22IF 702498
72 FASSILIS,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701902
73 FLORES,MARLENE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703183
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703183
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 703183
74 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
75 FORD,DARLENE,THERESA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701360
76 FRIESNER,KARA,SHADE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 702698
77 FULFORD,KIMBERLY,ALYS, DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704292
78 GARCIA,KATIE,ANGELINA SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 703658
79 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600
FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600
80 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
81 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205
82 GASKILL,CHARLES,ADAM,P DWLR NOT IMPAIRED REV LOPEZ,E 21CR 703194
83 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
84 GILLIKIN,JAMES,DAVID SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702244
85 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587
86 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556
87 GLAZEWSKI,SHEILA,ANN SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 22CR 703647
88 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 702523
89 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701746
90 GODETTE,LEANDRO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702522
91 GONZALES,ALEJANDRO,SAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703461
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703461
92 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
93 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703953
** 94 GRAY,GEORGE WILLARD AC ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) BENWAY,OFF 22CR 286704
95 GRAY,KENNETH,CHARLES,J SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 703808
96 GROCHOWSKI,ANTHONY,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702064
97 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201
98 GUITARD,MELISSA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703446
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 703446
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703446
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703446
99 HAILEY,KAREN,LYNN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703379
100 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593
101 HALL,TY,ALEXANDER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702091
102 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015
103 HARDEE,JOSEPH,RAY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702831
104 HARRIS,MYRON,GRAY,III FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702021
105 HAVER,GARY,JR SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702500
106 HAVER,GARY,JR SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702501
107 HAYES,CAROLINE,MARIE OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 703362
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703362
108 HEATH,HAROLD,STEVEN SPEEDING 047/35 MANN,T 22IF 701311
109 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249
110 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470
111 HEWITT,SAMUEL,RAY SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703033
112 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571
113 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483
114 HIMELWRIGHT,EVA HOPE SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,ELIZA 22CR 282839
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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115 HIMELWRIGHT,EVA HOPE FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BENWAY,OFF 22CR 289846
116 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488
117 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470
118 HOFFMANN,ZACHARY,ALBER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701637
119 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
120 HOWES,ARIONNA,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 701806
** 121 HUCKS,MIKAIL LELAND INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESTEP,OFF T 22CR 274188
122 HUDSON,BRENNAN,MATTHEW POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701648
123 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146
124 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635
125 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816
126 HUNT,CAMERON,EDWARD SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703831
127 JAMES,BRANDON,FITZGERA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702829
128 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566
129 JOHNSON,CHRISTIAN,MICH SPEEDING 071/45 MELBY,R,O 22CR 703164
130 JONES,SEBASTIAN,LAMARS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703735
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703735
131 JOYNER,JEROME,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702277
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702277
132 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278
133 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642
** 134 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627
135 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272
136 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
137 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870
138 LEE,KEVIN,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH LEWIS,C 22CR 051726
139 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794
140 LEE,PHILIP,JOSEPH SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 701775
141 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155
142 LOCKEY,ADAM,BRYCE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703954
143 LOPEZ,AGUSTIN,CUPIL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703586
SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 703586
** 144 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007
SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007
145 MANN,AMBER,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 703955
EXPIRED/NO INSPECTION ESTEP,TIMOT 22CR 703955
146 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213
147 MANNING,JOHN,CHANNON D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BENWAY,R 22CR 051534
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,R 22CR 051534
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051534
148 MANRIQUEZ,CAREN,VIRRUE SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 702499
149 MARTIN,MAKENNA,NICHOLE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701177
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701177
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701177
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701177
150 MATSUMURA,TAKUMA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701973
151 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703565
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703565
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703565
** 152 MCCARVILL,JASON MICHAE ASSAULT ON A FEMALE JONES,J 22CR 265589
RESISTING PUBLIC OFFICER JONES,J 22CR 265589
** 153 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE GLOVER,WEND 22CR 051605
** 154 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE GLOVER,WEND 22CR 051606
155 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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156 MCGRATH,JOSEPH,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702147
157 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238
158 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855
159 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097
160 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980
161 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703607
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703607
162 MEDINA,ANGEL,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703163
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703163
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703163
163 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859
164 MOORE,CHRISTOPHER,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700017
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 700017
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 700017
165 MOORE,WILLIAM,MARTIN SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 22CR 703760
166 MORRIS,RUTH,HODGES MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 702650
167 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703462
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 703462
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703462
168 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296
169 MULLIS,SAMUEL,GENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703377
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703377
170 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119
171 NEWKIRK,SAMAJE,ZYKEYA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701471
172 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090
173 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291
174 ODONNELL,BRETT-PETER,F DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MELBY,R,O 22CR 703489
IMPROPER TOWING MELBY,R,O 22CR 703489
175 OENNING,JASMINE,FAITH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701234
176 PARK,MANDIE,MAURENE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702210
SPA 177 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043
NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043
SPA 178 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887
179 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717
180 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998
181 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
182 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702060
183 POTTS,ELIZABETH,STREBL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702204
184 PRIDGEN,ASHLEY,RENEE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702830
185 PRIDGEN,JAMES,ALBERT UNSAFE MOVEMENT MELBY,R,O 22IF 701854
186 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336
187 PRIGG,DANIEL,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703872
188 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661
189 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701837
** 190 RAULSTON,BETTYJO,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 051744
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENWAY,R 22CR 051744
191 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509
192 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703646
193 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
194 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589
195 RIGGS,MICHELLE,MORRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 703606
196 RIVERA,ARTURO,GARCIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051887
197 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444
198 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
199 RODGERS,JEREMY,DELANO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 703070
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703070
200 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
201 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010
202 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164
203 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576
204 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
205 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916
206 SADLER,BRYAN,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 701072
207 SALMON,STEVEN,RUSSELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 704284
208 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
209 SCHLIRF,KRISTOPHER,RIC NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 703361
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703361
210 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200
211 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176
212 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704660
213 SIMMONS,TAWNY,DAWN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702092
214 SMALL,DAVANTA,DYMEER NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703487
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703487
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703487
215 SMALL,DERRIS,LEE SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 22CR 703019
216 SMALL,KATLYN,MARIA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702624
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 702624
217 SMITH,ANDREW,DEAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703080
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703080
218 SMITH,NICKY SPEEDING 035/25 JONES,J 22IF 701464
219 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
220 STANLEY,DASH,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703458
221 STERLING,DAWNIE,JODY,A SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703806
222 STRAND,MICHAEL,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703034
IMPROPER BACKING MELBY,R,O 22CR 703034
223 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771
224 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831
225 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278
226 TAYLOR,DUSTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702087
227 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942
228 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544
229 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485
SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485
230 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701863
231 TRIPP,ALAN,WAYNE SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703585
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703585
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703585
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703585
232 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073
233 VENTURA,ASHLEY,MARYANN SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703656
234 VILLENEUVE,BRIAN,LEE SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 703584
235 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569
236 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475
237 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392
238 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 239 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015
DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015
240 WATSON,CYNTHIA,JUANITA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702202
241 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807
242 WHEATLY,LAKEN,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704679
EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 704679
243 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645
244 WHITEHEAD,GLORIA,DENIS TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER NELSON,Z 22CR 000566
245 WHITLEY,MARTHA,STEPHEN SPEEDING 059/45 MELBY,R,O 22IF 701379
246 WIGGINS,DONALD,OWEN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 702014
247 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 702835
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 702835
248 WILLIAMS,ALEC,PEYTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702088
249 WILLIAMS,BRENNAN,DUANE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KEARNEY,JEF 22IF 702801
250 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
251 WILLIAMSON,ALEXES,ZYAI SPEEDING 070/45 MELBY,R,O 22CR 702948
252 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702790
253 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178
254 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033
255 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
256 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701456
257 WOOTEN,TYLER,CHASE SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702022
258 WRIGHT,KRISTEN,HUFFMAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702289
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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