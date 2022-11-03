DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549
2 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051650
3 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051651
4 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
** 5 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519
6 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796
7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 15 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
16 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032
17 BENTON,BUXTON,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 297347
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BRINKLEY,J 22CR 297347
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 297347
** 18 BIGGS,LADONALD,DONELL INJURY TO PERSONAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 050093
19 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
20 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
21 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382
22 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
23 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
24 BRANCHE,SHAWN MARCEL DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT TURNEY,JUST 22CR 269853
DISSEM MTRL/PERFORM HARMFL MIN TURNEY,JUST 22CR 269853
25 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652
26 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051653
27 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783
28 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784
29 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785
30 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787
32 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788
33 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789
34 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790
35 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791
36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792
37 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793
38 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794
39 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795
40 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796
41 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797
42 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798
43 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108
44 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
** 45 CARMON,JEREMIAH,OCTAVI POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MOODY,C 22CR 051591
** 46 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051112
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051112
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051112
47 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
48 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714
49 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715
50 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716
51 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717
52 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536
** 53 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256
** 54 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500
55 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674
56 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
** 57 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 58 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
59 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
60 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126
** 61 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136
62 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291
63 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292
64 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293
65 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
** 66 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545
** 67 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546
** 68 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547
69 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548
** 70 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549
71 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331
72 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341
73 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342
74 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343
75 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346
76 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347
** 77 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944
78 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945
79 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946
80 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
81 DUFOUR,JAMMIE SHEPARD FINANCIAL CARD THEFT EDWARDS,TRO 22CR 278084
** 82 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143
83 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333
84 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566
SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566
85 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407
** 86 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063
87 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
88 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 89 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
90 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662
** 91 FREEMAN,CHRISTOPHER,MI INSURANCE FRAUD HOCHMAN,DAV 22CR 318061
FALSE REPORT TO POLICE STATION HOCHMAN,DAV 22CR 318061
92 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CR 051909
** 93 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079
FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079
INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079
94 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676
95 GIBSON,PAMELA,RENEE BREAKING AND OR ENTERING (F) HAWKS,J 22CR 052006
96 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
97 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) MICHAUD,S 22CR 051960
98 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
99 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746
** 100 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 101 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 102 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 103 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
** 104 HERMAN,ELORA DANNON DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT CHAANINE,EL 22CR 262626
105 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226
106 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,R 21CR 052372
107 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 052373
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,R 21CR 052373
108 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
109 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673
110 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674
111 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675
** 112 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715
** 113 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
114 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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115 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
116 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577
117 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
** 118 JONES,LADONIAS,DONNIE FINANCIAL CARD THEFT RICE,FRANKL 22CR 311280
FINANCIAL CARD FRAUD (F) RICE,FRANKL 22CR 311280
119 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
120 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
121 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
122 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969
** 123 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 124 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323
** 125 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324
** 126 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 127 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
** 128 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
129 KRAZINSKI,STEVEN MICHA FELONY LARCENY BENWAY,OFF 22CR 285087
130 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710
131 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711
132 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712
133 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713
134 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190
ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190
135 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA MISDEMEANOR LARCENY GARNER,D 20CR 050509
136 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GARNER,D 20CR 050510
137 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034
138 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792
** 139 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
140 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
141 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
142 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
143 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
144 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
145 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
146 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
** 147 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 148 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 149 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
150 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023
151 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024
152 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319
153 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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154 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321
155 MATTHEWS,LINDA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303380
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303380
156 MATTHEWS,LINDA,R MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303382
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303382
157 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610
158 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
159 MCCAUSLEY,WILLIAM,LEE SPEEDING 064/35 SLOOP,D,T 22CR 702018
160 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
161 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549
162 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
163 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
164 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
165 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
166 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
167 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
168 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
169 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
170 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
171 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
172 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
173 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
174 NELSON,TINA,ANN BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303367
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303367
175 NELSON,TINA,ANN MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303373
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303373
176 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231
** 177 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
178 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981
179 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
180 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
181 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
182 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
** 183 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
** 184 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852
185 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
186 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
187 PICKLE,JOSHUA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703282
188 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
189 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
190 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139
191 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
192 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
193 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
194 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
195 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
196 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
197 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
198 RICE,STEPHEN,TYLER FALSE REPORT TO POLICE STATION BISHOP,J 22CR 050879
199 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219
** 200 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832
** 201 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833
** 202 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855
** 203 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856
** 204 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857
** 205 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858
** 206 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859
** 207 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860
208 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989
209 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990
210 ROBERTS,PHILLIP POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051648
211 ROBERTS,PHILLIP POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051649
212 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
213 ROBINSON,TRAVIS,JOHN SPEEDING 070/55 SLOOP,D,T 22IF 701989
214 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
215 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
216 SCHAEFER,AMANDA,GAIL EMBEZZLEMENT TURNEY,J 22CR 051993
217 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771
218 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097
219 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
220 SCOTT,RICHARD,LEE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DENNIS 91CR 004613
221 SMITH,KATHY,JAYE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE CLARK,ADAM, 22CR 318494
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,ADAM, 22CR 318494
222 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747
223 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595
224 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596
225 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597
226 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654
227 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655
** 228 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
229 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
230 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
231 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
232 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
233 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
234 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 235 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
** 236 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
237 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
** 238 TRUAX,MATTHEW,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 21CR 050150
239 TURNER JR ,MICHAEL JOH ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 272096
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL III 22CR 272096
240 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
241 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
242 WADE,FRANCIS,W,III BREAKING AND OR ENTERING (F) GASKILL,J 22CR 051337
243 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 11/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
244 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339
** 245 WALLACE,TANEKA ENTRE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,FRANKL 22CR 269384
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384
** 246 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 247 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 248 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 249 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
** 250 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978
** 251 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979
** 252 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021
** 253 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022
254 WILLIS,BRANDON DEAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,DEP 22CR 291486
** 255 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186
** 256 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
257 WINSTEAD,MARSHALL,MART SPEEDING 072/55 SLOOP,D,T 22CR 701747
NO OPERATORS LICENSE SLOOP,D,T 22CR 701747
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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