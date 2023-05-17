carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624

RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624

FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624

2 BAHENA,GISELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000252

3 BEALL,ALISHA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000247

4 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214

** 5 CARROLL,CAITLYN,M DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 288824

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 288824

6 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000249

7 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

8 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

9 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

10 DAW,ERIC,LEWIS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000235

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENDETTI,J 23CR 000235

* 11 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190

12 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250

13 DURHAM,MARCUS,ANTANY DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000246

14 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868

DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868

15 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129

16 FISHER,SHEILA,K RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HOCHMAN 23CR 000253

17 FUTERAL,BEN,GARRISON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000256

18 FUTRAL,CONNOR,BLAKE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000255

19 GENTRY,AMANDA,HOPE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000245

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000245

20 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

** 21 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907

IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907

22 HANNAN,DEBRA,EDMONDS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENDETTI,J 23IF 000043

23 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055

24 MCMILLAN,FLOYD,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 23CR 000254

EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 23CR 000254

25 MELTON,ASHLEY,WARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000257

26 MOORE,MASON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000308

** 27 ORROCK,KATHLEEN,SOUTHA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 265889

28 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974

29 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/18/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

30 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709

31 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

32 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108

33 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138

34 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 291973

35 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248

36 SCOGGINS,CHAD,THOMAS DOG AT LARGE HOCHMAN 23CR 000242

37 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039

38 SMITH,STEVE,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000041

39 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760

40 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GILLIKIN,JE 23CR 219192

41 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

42 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280

43 WILEY,JACOB,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000251

44 WILKINSON,JAMES,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000310

FAIL TO BURN HEADLAMPS BENDETTI,J 23CR 000310

45 WINNER,ISAAC,JOSEPH UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 23IF 700452

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.