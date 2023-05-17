DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624
RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624
FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624
2 BAHENA,GISELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000252
3 BEALL,ALISHA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000247
4 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214
** 5 CARROLL,CAITLYN,M DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 288824
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 288824
6 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000249
7 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
8 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
9 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
10 DAW,ERIC,LEWIS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000235
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENDETTI,J 23CR 000235
* 11 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190
12 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250
13 DURHAM,MARCUS,ANTANY DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000246
14 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868
DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868
15 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129
16 FISHER,SHEILA,K RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HOCHMAN 23CR 000253
17 FUTERAL,BEN,GARRISON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000256
18 FUTRAL,CONNOR,BLAKE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000255
19 GENTRY,AMANDA,HOPE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000245
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000245
20 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
** 21 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907
IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907
22 HANNAN,DEBRA,EDMONDS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENDETTI,J 23IF 000043
23 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055
24 MCMILLAN,FLOYD,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 23CR 000254
EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 23CR 000254
25 MELTON,ASHLEY,WARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000257
26 MOORE,MASON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000308
** 27 ORROCK,KATHLEEN,SOUTHA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 265889
28 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974
29 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/18/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709
31 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
32 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108
33 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138
34 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 291973
35 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248
36 SCOGGINS,CHAD,THOMAS DOG AT LARGE HOCHMAN 23CR 000242
37 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039
38 SMITH,STEVE,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000041
39 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760
40 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GILLIKIN,JE 23CR 219192
41 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
42 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280
43 WILEY,JACOB,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000251
44 WILKINSON,JAMES,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000310
FAIL TO BURN HEADLAMPS BENDETTI,J 23CR 000310
45 WINNER,ISAAC,JOSEPH UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 23IF 700452
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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