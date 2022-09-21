DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701500
2 ANTILL,LARRY,ANTHONY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702107
3 AVERY,AUSTIN,DARRYL FAIL TO YIELD LEFT TURN CHUNN,D,T 22IF 702414
4 BANNEN,DAVID,GUDMUNDUR SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703767
5 BARROW,TIMOTHY,ALLEN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701857
6 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428
7 BENDRA,RACHID SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703677
8 BEST,ETHAN,JEREMIE WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 703898
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
10 BLANDON,JENNIFER SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701440
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 22IF 701440
11 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321
12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833
13 BOAZ,VICTORIA,JEAN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702265
14 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887
15 BOWLING,JAMES,EDWARD IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 701851
16 BOYD,MONICA,DIANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701842
17 BRENINGMEYER,ZACHARY,N DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702489
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702489
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 702489
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702489
18 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
19 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495
20 BROWN,DONALD,JUSTIN SPEEDING 069/45 CHUNN,D,T 22CR 703984
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703984
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 703984
21 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
22 BURGFELD,RICKY,LYNN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701480
23 CAIN,JAMES,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703120
24 CARTER,CARL,EVERETT SPEEDING 061/45 CHUNN,D,T 22CR 703625
25 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703717
26 CATO,ZACHARY,EDWIN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 700213
27 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
28 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703711
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703711
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703711
FICTITIOUS INFO TO OFFICER CHUNN,D,T 22CR 703711
29 CHAPMAN,JAMES,GREGORY SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703900
30 CHAPPELL,JASON,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703741
31 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898
EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898
32 CLOYD,ANGELA,JODY SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703985
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666
DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666
34 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547
35 COSTEA,EMANUELA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701561
36 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742
37 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727
SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727
38 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
39 CROSBY,SAMANTHA,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701718
40 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 22CR 702659
41 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254
** 42 DECONTI,ERNEST EDWARD SPEEDING 066/35 BISHOP,MIKE 22CR 000540
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MIKE 22CR 000540
** 43 DECONTI,ERNEST EDWARD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BISHOP,MIKE 22CR 000541
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MIKE 22CR 000541
44 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824
45 DEMERCURIO,JODY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701377
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701377
46 DORENBUSCH,JAMES,WILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701911
COVERING/DISGUISING REG PLATE HOLSCLAW,C 22CR 701911
47 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588
48 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632
OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632
49 DRENNAN,ZACHARY,JAMES SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703155
50 DUFFY,LYNNDEN,PATRICE SPEEDING 055/35 CHUNN,D,T 22CR 703715
51 DUNCAN,DANIEL,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701535
52 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675
53 EASTERS,JENNIFER,ROSE- COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 22CR 051488
54 EASTERS,TERRA,NICOLE COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 22CR 051489
55 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130
56 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131
57 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132
58 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200
59 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 702262
60 EUBANKS,RITA,CUTLER SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 703535
61 FEDELE,ANTHONY,JOHN UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH CHUNN,D,T 22IF 701858
62 FINIZIO,TOBIN,ANDREW,I SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702377
63 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
64 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
65 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429
66 FULCHER,NICHOLAS,ANDRE NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 704032
67 GAMBLE,TINA,MARIE SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 703716
68 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170
69 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703285
70 GARNER,CHRISTINA,LYNN SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702891
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702891
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702891
71 GENG,JIAMING SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703981
72 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
73 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717
74 GOODSON,ADAM,JOSEPH SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 704039
EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 704039
75 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490
76 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702688
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702688
77 GRAHAM,JOHN,GARRETT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702094
** 78 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907
IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907
79 GREENE,CHRISTOPHER,BRI SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703464
80 GRIFFIN,CRAIG,REYNOLDS MISUSE OF 911 SYSTEM HOLSCLAW,C 22CR 703974
81 GRIFFIN,MARIAH,NICOLE, SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 22IF 702052
82 GUTHRIE,WARREN,PETER,J SPEEDING 070/50 CHUNN,D,T 22CR 703714
83 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609
84 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610
85 HAMILTON,HANNAH,CELESE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702096
86 HAMMAN,GLORIA,THOMPSON SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 702426
87 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
88 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
89 HARRELSON,DANIEL,BRETT SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 704038
90 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 703385
91 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243
92 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
93 HERNANDEZ,ELIZABETH,GA NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702091
94 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 702862
95 HERNANDEZ,RICKY,XAVIER SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702544
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702544
96 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427
97 HERRERAYONATAN,MARCIAL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702449
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702449
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702449
98 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320
99 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142
100 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
** 101 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
102 HIRSCH,KELLY,KATHLEEN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701581
** 103 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
104 HORNE,DEJONTE,DELRICO SPEEDING 083/45 BISHOP,MICH 22CR 703138
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703138
105 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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106 HUFFMAN,TIMOTHY,SCOTT SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703679
107 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 704135
108 IZZO,BRIAN,JOSEPH SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702212
109 JENKINS,RUSSELL,EMMETT SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703771
110 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617
111 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695
112 KATZ,ERIC,JASON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703538
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703538
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703538
113 KAYLOR,CHEDSEY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703531
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703531
114 KEARNEY,JOSIAH,EMMANUE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703768
115 KELLY,ZOE,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 701716
116 KIRK,THOMAS,RANDY,II SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 703675
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703675
117 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288
118 KNOWLES,JOSEPH,AUSTIN SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 704017
119 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140
120 KORNEGAY,APRIL,LATRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703941
121 LESTER,ANNA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 701986
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701986
122 LOCASCIO,SIERRA,ARLENE SPEEDING 058/35 BISHOP,MICH 22CR 700956
123 MAINS,MELANIE,LEE SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702320
124 MANNING,NATHAN,RANDOLP FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 702179
125 MARTIN,HANNAH,MAE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703534
126 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703770
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703770
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703770
127 MATTHEWS,BRUCE,RICHARD SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701707
128 MCCULLOUGH,MARGARET,MA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704037
129 MENDIETA,ITATY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701404
130 MEREADY,ANNETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702034
131 MEYERS,SHERRY,L SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 703676
132 MOORE,ROBERT,L,V SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703678
133 MORRIS,BRANDON,AUSTIN SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703942
134 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
135 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
136 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
137 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
138 NOE,EMMA,CECILIA,SCOTT ALLOW UNLICENSED TO DRIVE CHUNN,D,T 22CR 704033
139 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 702289
140 OBRIEN,MICHAEL,DANIEL, SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702778
141 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703738
142 PARRETT,CHRISTOPHER,TH SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702779
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702779
143 PAUL,DAVID,HAROLD SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702220
144 PEARSON,STEVEN,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22IF 702180
145 PEGRAM,TERRY,LEE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703797
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703797
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 703797
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703797
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703797
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703797
146 PENNELL,RAY,EDWARD,III SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702363
147 PENTERGIST,ANDREW,MICH SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702219
148 PERRYMAN,CHARLES,ROY SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 703983
149 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
150 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
151 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695
152 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503
153 POOLE,LESLIE,ANN SPEEDING 059/40 CHUNN,D,T 22CR 703548
WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 703548
154 POWE,ROBERT,ANTONIO,JR SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 22IF 702398
** 155 PRIETO,ROBERT,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D 22CR 051637
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D 22CR 051637
156 RADFORD,JOSHUA,DANIEL SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 22IF 702217
157 RAMIREZ,SARIAH,MYLIN SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 22CR 703139
158 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580
159 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703876
160 REED,MICHAEL,THOMAS DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703644
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,M 21CR 703644
161 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546
162 RIOUX,ROBERT LAWRENCE POSSESS MARIJUANA AGGRAVATED HOLSCLAW,OF 22CR 264252
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 264252
163 RITTEL,JAMIE,RENAE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701829
164 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 704034
165 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054
166 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423
167 ROWE,NAKIYAH,SYMONE SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702892
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702892
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702892
168 SASSER,BENJAMIN,H URINATE IN PUBLIC RUFRA,J 22CR 000591
169 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420
170 SCHELLINGER,JACOB,SYLV SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702448
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 702448
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702448
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702448
171 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978
172 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700729
SPEEDING 047/35 HOLSCLAW,C 22CR 700729
173 SERRANOGALLEGOS,CRISTI NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703479
SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 703479
174 SHALABI,DIAA,J,H SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 703160
175 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039
176 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
177 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
178 SIMMONS,KYONNA,SHANICE SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 703532
179 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903
180 SMITH,PENNY,STYRON SPEEDING 055/40 CHUNN,D,T 22IF 702218
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
181 SPENCE,TAMI,BOWEN SPEEDING 066/45 BISHOP,MICH 22CR 703696
182 SPITTLER,JESSICA,BROOK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703899
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703899
183 TANNER,JAMES,DENNIS,JR SPEEDING 056/35 ONOFRIO,R,J 22CR 702508
184 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
185 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
186 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
187 TAYLOR,CECIL,BRANDON DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703449
188 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
189 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703713
190 TEAGUE,THEODORE,ROOSEV SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701391
191 THOMPSON,TEARIA,LANEC SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701275
192 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511
193 TORRES,FRANCES,XOCHITL SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702399
194 TOTE,DORIS,MARGARET SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703537
195 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607
196 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608
197 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983
198 TYNDALL,ANN,MARIE SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 702913
199 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276
200 VALLEJO,JOSE,MARTIN SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 703140
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703140
EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703140
201 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
202 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
203 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045
204 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
** 205 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
206 WARD,EVITA,PERON SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 702780
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702780
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 702780
207 WEISSE,NICHOLAS,CONNOR SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703769
208 WEST,LOGAN,CHAD CONSUME ALC BY 19/20 BISHOP,M 21CR 704618
209 WEST,TRACY,HEATH SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 700877
210 WEXLER,LAWRENCE,ANTHON SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702415
211 WHITE,DANIEL,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702231
EXCEEDING SAFE SPEED CHUNN,D,T 22IF 702231
DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 22IF 702231
212 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826
** 213 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
214 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703968
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703968
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703968
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703968
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
215 WILLIAMS,KEVIN,SHELDON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703289
216 WILLIAMSON,CONNIE,TURN SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 701743
217 WILLIS,CONNER,HOLDEN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CHUNN,D,T 22CR 703533
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703533
FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22CR 703533
218 WINCHESTER,RAYMOND,CHA SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703939
219 YARBORO,SHELIA,LOCKAMY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 703639
220 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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