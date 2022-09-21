carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701500

2 ANTILL,LARRY,ANTHONY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702107

3 AVERY,AUSTIN,DARRYL FAIL TO YIELD LEFT TURN CHUNN,D,T 22IF 702414

4 BANNEN,DAVID,GUDMUNDUR SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703767

5 BARROW,TIMOTHY,ALLEN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701857

6 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428

7 BENDRA,RACHID SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703677

8 BEST,ETHAN,JEREMIE WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 703898

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

10 BLANDON,JENNIFER SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701440

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 22IF 701440

11 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321

12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833

13 BOAZ,VICTORIA,JEAN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702265

14 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887

15 BOWLING,JAMES,EDWARD IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 701851

16 BOYD,MONICA,DIANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701842

17 BRENINGMEYER,ZACHARY,N DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702489

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702489

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 702489

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702489

18 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

19 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495

20 BROWN,DONALD,JUSTIN SPEEDING 069/45 CHUNN,D,T 22CR 703984

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703984

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 703984

21 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

22 BURGFELD,RICKY,LYNN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701480

23 CAIN,JAMES,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703120

24 CARTER,CARL,EVERETT SPEEDING 061/45 CHUNN,D,T 22CR 703625

25 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703717

26 CATO,ZACHARY,EDWIN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 700213

27 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

28 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703711

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703711

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703711

FICTITIOUS INFO TO OFFICER CHUNN,D,T 22CR 703711

29 CHAPMAN,JAMES,GREGORY SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703900

30 CHAPPELL,JASON,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703741

31 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898

EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898

32 CLOYD,ANGELA,JODY SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703985

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666

DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666

34 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547

35 COSTEA,EMANUELA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701561

36 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742

37 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727

SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727

38 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

39 CROSBY,SAMANTHA,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701718

40 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 22CR 702659

41 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254

** 42 DECONTI,ERNEST EDWARD SPEEDING 066/35 BISHOP,MIKE 22CR 000540

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MIKE 22CR 000540

** 43 DECONTI,ERNEST EDWARD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BISHOP,MIKE 22CR 000541

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MIKE 22CR 000541

44 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824

45 DEMERCURIO,JODY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701377

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701377

46 DORENBUSCH,JAMES,WILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701911

COVERING/DISGUISING REG PLATE HOLSCLAW,C 22CR 701911

47 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588

48 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632

OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632

49 DRENNAN,ZACHARY,JAMES SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703155

50 DUFFY,LYNNDEN,PATRICE SPEEDING 055/35 CHUNN,D,T 22CR 703715

51 DUNCAN,DANIEL,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701535

52 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675

53 EASTERS,JENNIFER,ROSE- COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 22CR 051488

54 EASTERS,TERRA,NICOLE COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 22CR 051489

55 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130

56 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131

57 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132

58 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200

59 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 702262

60 EUBANKS,RITA,CUTLER SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 703535

61 FEDELE,ANTHONY,JOHN UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH CHUNN,D,T 22IF 701858

62 FINIZIO,TOBIN,ANDREW,I SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702377

63 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

64 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

65 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429

66 FULCHER,NICHOLAS,ANDRE NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 704032

67 GAMBLE,TINA,MARIE SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 703716

68 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170

69 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703285

70 GARNER,CHRISTINA,LYNN SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702891

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702891

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702891

71 GENG,JIAMING SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703981

72 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

73 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717

74 GOODSON,ADAM,JOSEPH SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 704039

EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 704039

75 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490

76 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702688

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702688

77 GRAHAM,JOHN,GARRETT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702094

** 78 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907

IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907

79 GREENE,CHRISTOPHER,BRI SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703464

80 GRIFFIN,CRAIG,REYNOLDS MISUSE OF 911 SYSTEM HOLSCLAW,C 22CR 703974

81 GRIFFIN,MARIAH,NICOLE, SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 22IF 702052

82 GUTHRIE,WARREN,PETER,J SPEEDING 070/50 CHUNN,D,T 22CR 703714

83 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609

84 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610

85 HAMILTON,HANNAH,CELESE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702096

86 HAMMAN,GLORIA,THOMPSON SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 702426

87 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

88 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

89 HARRELSON,DANIEL,BRETT SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 704038

90 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 703385

91 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243

92 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

93 HERNANDEZ,ELIZABETH,GA NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702091

94 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 702862

95 HERNANDEZ,RICKY,XAVIER SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702544

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702544

96 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427

97 HERRERAYONATAN,MARCIAL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702449

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702449

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702449

98 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320

99 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142

100 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

** 101 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

102 HIRSCH,KELLY,KATHLEEN SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701581

** 103 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

104 HORNE,DEJONTE,DELRICO SPEEDING 083/45 BISHOP,MICH 22CR 703138

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703138

105 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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106 HUFFMAN,TIMOTHY,SCOTT SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703679

107 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 704135

108 IZZO,BRIAN,JOSEPH SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702212

109 JENKINS,RUSSELL,EMMETT SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703771

110 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617

111 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695

112 KATZ,ERIC,JASON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703538

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703538

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703538

113 KAYLOR,CHEDSEY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703531

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703531

114 KEARNEY,JOSIAH,EMMANUE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703768

115 KELLY,ZOE,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 701716

116 KIRK,THOMAS,RANDY,II SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 703675

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703675

117 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288

118 KNOWLES,JOSEPH,AUSTIN SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 704017

119 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140

120 KORNEGAY,APRIL,LATRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703941

121 LESTER,ANNA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 701986

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701986

122 LOCASCIO,SIERRA,ARLENE SPEEDING 058/35 BISHOP,MICH 22CR 700956

123 MAINS,MELANIE,LEE SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702320

124 MANNING,NATHAN,RANDOLP FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 702179

125 MARTIN,HANNAH,MAE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703534

126 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703770

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703770

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703770

127 MATTHEWS,BRUCE,RICHARD SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701707

128 MCCULLOUGH,MARGARET,MA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704037

129 MENDIETA,ITATY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701404

130 MEREADY,ANNETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702034

131 MEYERS,SHERRY,L SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 703676

132 MOORE,ROBERT,L,V SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703678

133 MORRIS,BRANDON,AUSTIN SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703942

134 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

135 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

136 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

137 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

138 NOE,EMMA,CECILIA,SCOTT ALLOW UNLICENSED TO DRIVE CHUNN,D,T 22CR 704033

139 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 702289

140 OBRIEN,MICHAEL,DANIEL, SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702778

141 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 703738

142 PARRETT,CHRISTOPHER,TH SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702779

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702779

143 PAUL,DAVID,HAROLD SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702220

144 PEARSON,STEVEN,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22IF 702180

145 PEGRAM,TERRY,LEE SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 703797

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703797

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 703797

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703797

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703797

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703797

146 PENNELL,RAY,EDWARD,III SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702363

147 PENTERGIST,ANDREW,MICH SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702219

148 PERRYMAN,CHARLES,ROY SPEEDING 074/55 CHUNN,D,T 22CR 703983

149 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

150 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

151 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695

152 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503

153 POOLE,LESLIE,ANN SPEEDING 059/40 CHUNN,D,T 22CR 703548

WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 703548

154 POWE,ROBERT,ANTONIO,JR SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 22IF 702398

** 155 PRIETO,ROBERT,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D 22CR 051637

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D 22CR 051637

156 RADFORD,JOSHUA,DANIEL SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 22IF 702217

157 RAMIREZ,SARIAH,MYLIN SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 22CR 703139

158 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580

159 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703876

160 REED,MICHAEL,THOMAS DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703644

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,M 21CR 703644

161 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546

162 RIOUX,ROBERT LAWRENCE POSSESS MARIJUANA AGGRAVATED HOLSCLAW,OF 22CR 264252

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 264252

163 RITTEL,JAMIE,RENAE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701829

164 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 704034

165 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054

166 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423

167 ROWE,NAKIYAH,SYMONE SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702892

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702892

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702892

168 SASSER,BENJAMIN,H URINATE IN PUBLIC RUFRA,J 22CR 000591

169 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420

170 SCHELLINGER,JACOB,SYLV SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702448

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 702448

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702448

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702448

171 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978

172 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700729

SPEEDING 047/35 HOLSCLAW,C 22CR 700729

173 SERRANOGALLEGOS,CRISTI NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703479

SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 703479

174 SHALABI,DIAA,J,H SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 703160

175 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039

176 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

177 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

178 SIMMONS,KYONNA,SHANICE SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 703532

179 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903

180 SMITH,PENNY,STYRON SPEEDING 055/40 CHUNN,D,T 22IF 702218

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

181 SPENCE,TAMI,BOWEN SPEEDING 066/45 BISHOP,MICH 22CR 703696

182 SPITTLER,JESSICA,BROOK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 703899

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703899

183 TANNER,JAMES,DENNIS,JR SPEEDING 056/35 ONOFRIO,R,J 22CR 702508

184 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

185 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

186 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

187 TAYLOR,CECIL,BRANDON DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703449

188 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

189 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703713

190 TEAGUE,THEODORE,ROOSEV SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701391

191 THOMPSON,TEARIA,LANEC SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701275

192 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511

193 TORRES,FRANCES,XOCHITL SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702399

194 TOTE,DORIS,MARGARET SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 703537

195 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607

196 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608

197 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983

198 TYNDALL,ANN,MARIE SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 702913

199 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276

200 VALLEJO,JOSE,MARTIN SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 703140

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703140

EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 703140

201 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

202 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

203 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045

204 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

** 205 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

206 WARD,EVITA,PERON SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 702780

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702780

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 702780

207 WEISSE,NICHOLAS,CONNOR SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 703769

208 WEST,LOGAN,CHAD CONSUME ALC BY 19/20 BISHOP,M 21CR 704618

209 WEST,TRACY,HEATH SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 700877

210 WEXLER,LAWRENCE,ANTHON SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702415

211 WHITE,DANIEL,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 702231

EXCEEDING SAFE SPEED CHUNN,D,T 22IF 702231

DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 22IF 702231

212 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826

** 213 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

214 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703968

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703968

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703968

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703968

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

215 WILLIAMS,KEVIN,SHELDON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703289

216 WILLIAMSON,CONNIE,TURN SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 701743

217 WILLIS,CONNER,HOLDEN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CHUNN,D,T 22CR 703533

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 703533

FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22CR 703533

218 WINCHESTER,RAYMOND,CHA SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703939

219 YARBORO,SHELIA,LOCKAMY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 703639

220 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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