DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACEVEDO,JESSICA,STULTZ CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 22CR 704415
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704415
2 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856
3 ALLEN,KYLE,MATTHEW SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702524
4 ANDERSON,ERICA LEA SIMPLE ASSAULT CARROLL,TRA 22CR 266228
5 ANTWINE,VICTORIA,JANE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 704852
PERMIT OPERATION VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704852
6 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
7 BARAJAS,SANDRA NO OPERATORS LICENSE HATFIELD 22CR 000752
8 BARBOSA,YESSENIA,IVETT SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702476
9 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789
10 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659
11 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450
12 BELL,ANELA,GRACE SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702523
13 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594
14 BEY,JALEN,DERRIONTAY,A CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000778
15 BOOKSTORE,JAMES,RILEY SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 704151
16 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632
17 BROWN,MARGARET,MOORE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000776
18 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
19 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
20 CALHOUN,KELSEY,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704443
21 CARMEAN,RICHARD,PIERSO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704164
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704164
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704164
22 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086
23 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
24 CLAYTON,RAMONT,D,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704689
25 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554
26 CUAVE,DALE,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOTTUSO,D 22CR 000777
** 27 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
28 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413
29 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
30 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
31 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
32 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
33 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675
34 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703550
35 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 22CR 298417
36 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226
37 DUDLEY,JOSEPH,ALLEN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000686
SECOND DEGREE TRESPASS SZCZEPANIAK 22CR 000686
38 DURHAM,MICSHA,FUKKIO SPEEDING 038/25 GOODRUM,J 22IF 702327
39 ELLIS,BRANDON,LEE SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 22IF 702212
40 EWAN GONZALEZ,ALEXIS,D DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL BEERE,D 22IF 000183
41 FARIS,YVONNE,RENEA DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000822
42 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986
43 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031
44 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596
45 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566
SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566
46 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
47 FELLERER,ORIN,LEIF SPEEDING 038/25 GOODRUM,J 22IF 702359
48 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414
49 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611
50 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
51 FREELAND,RODGER,LANE GOLF CART W/I TOWN LIMITS NO L BEERE,D 22CR 000377
** 52 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159
53 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011
54 GERRETT,STEPHEN,DAVIS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000734
55 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
56 GRANT,CALVIN,RAY,JR EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702348
57 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969
58 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
59 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573
FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573
60 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088
61 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
62 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
63 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429
64 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
65 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
66 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
67 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
68 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100
69 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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70 HODGE,WESLEY,JEROME SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 704152
71 HOLDRIDGE,CHAD,RICHARD SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702484
72 HOLLOWAY,BENNETT,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704444
73 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851
74 HOUSTON,WALI,F DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 22CR 297229
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,JO 22CR 297229
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 22CR 297229
** 75 HUGGINS,CHELSEA,MORGAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000687
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000687
76 HUNT,KEILO,NATHANIEL SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702526
77 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702665
EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702665
78 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056
79 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
80 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
81 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
82 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
83 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941
84 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731
85 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
86 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
87 KEARNEY,CHRISTOPHER,HI DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051294
88 KEARNEY,CHRISTOPHER,HI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 702323
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702323
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 702323
UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22CR 702323
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 702323
89 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
90 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
91 KEATON,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 039/25 GOODRUM,J 22IF 702328
** 92 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419
93 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
94 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
95 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
96 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
** 97 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647
98 LEWIS,DE'ANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS TURNER,B 22CR 051962
99 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854
100 LUCAS,JAMES OV INTOXICATED AND DISRUPTIVE CARROLL,TRA 22CR 286628
RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,TRA 22CR 286628
101 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
102 LUTZ,GARRETT,DAVID SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702485
103 MAGEO,RHEMA,ZOE ASSAULT ON A FEMALE BEERE,D 22CR 051677
104 MANION,LAURA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703472
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 703472
105 MARSHALL,NALIYAH,MERCE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701452
106 MASON,WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025
107 MCLENDON,HUNTER,THANE OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000790
108 MCRAE,JAIRUS,ANTHONY SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22IF 702589
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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109 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454
110 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730
111 MITCHELL,CHRISTOPHER,L DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703503
112 MOCK,ZACHARY,RYAN EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702315
113 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638
** 114 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
115 NELSON,SHAKIRA,DENIQUA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704849
116 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474
117 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680
118 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010
119 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733
120 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766
121 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
122 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
123 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
124 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
125 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
126 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
127 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
128 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
129 RAY,RICHARD,TRAVIS RESISTING PUBLIC OFFICER HATFIELD,JO 22CR 297907
130 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
131 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762
** 132 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775
133 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
134 ROSSI,BRAXTON,MICHAEL SPEEDING 077/55 MORRISON,T, 22CR 701317
135 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
136 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835
137 SANDERS,TANESHIA,RACHE NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704237
SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22CR 704237
138 SCHISLER,CHASE,RICHARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703069
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703069
SPEEDING 051/35 GOODRUM,J 22CR 703069
139 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
140 SMALL,NAMAR,MALIK DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000013
OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000013
141 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
142 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030
143 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
144 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
145 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
146 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
147 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
148 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799
149 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
150 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
151 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431
152 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
153 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
154 TROCHE,CHRISTOPHER,DAV DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704411
** 155 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
156 VAZQUEZMENDEZ,JOSE,FRE SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 22IF 702475
157 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716
158 WALLACE,CHASE,MORGAN CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000487
159 WALLACE,CHASE,MORGAN POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857
CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857
160 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951
161 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952
162 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846
163 WHITLEY,SHEILA,POWELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 22IF 702760
164 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
165 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012
UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012
166 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
167 WOOLARD,LARRY,LEE,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPUNIAK 22CR 000725
168 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
169 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
170 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
171 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
172 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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