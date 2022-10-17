carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACEVEDO,JESSICA,STULTZ CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 22CR 704415

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704415

2 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856

3 ALLEN,KYLE,MATTHEW SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702524

4 ANDERSON,ERICA LEA SIMPLE ASSAULT CARROLL,TRA 22CR 266228

5 ANTWINE,VICTORIA,JANE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 704852

PERMIT OPERATION VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704852

6 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

7 BARAJAS,SANDRA NO OPERATORS LICENSE HATFIELD 22CR 000752

8 BARBOSA,YESSENIA,IVETT SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702476

9 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789

10 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659

11 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450

12 BELL,ANELA,GRACE SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702523

13 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594

14 BEY,JALEN,DERRIONTAY,A CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000778

15 BOOKSTORE,JAMES,RILEY SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 704151

16 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632

17 BROWN,MARGARET,MOORE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000776

18 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

19 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

20 CALHOUN,KELSEY,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704443

21 CARMEAN,RICHARD,PIERSO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704164

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704164

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704164

22 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086

23 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

24 CLAYTON,RAMONT,D,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704689

25 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554

26 CUAVE,DALE,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOTTUSO,D 22CR 000777

** 27 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

28 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413

29 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

30 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

31 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

32 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

33 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675

34 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703550

35 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 22CR 298417

36 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226

37 DUDLEY,JOSEPH,ALLEN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000686

SECOND DEGREE TRESPASS SZCZEPANIAK 22CR 000686

38 DURHAM,MICSHA,FUKKIO SPEEDING 038/25 GOODRUM,J 22IF 702327

39 ELLIS,BRANDON,LEE SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 22IF 702212

40 EWAN GONZALEZ,ALEXIS,D DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL BEERE,D 22IF 000183

41 FARIS,YVONNE,RENEA DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000822

42 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986

43 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031

44 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596

45 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566

SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566

46 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

47 FELLERER,ORIN,LEIF SPEEDING 038/25 GOODRUM,J 22IF 702359

48 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414

49 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611

50 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

51 FREELAND,RODGER,LANE GOLF CART W/I TOWN LIMITS NO L BEERE,D 22CR 000377

** 52 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159

53 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011

54 GERRETT,STEPHEN,DAVIS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000734

55 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

56 GRANT,CALVIN,RAY,JR EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702348

57 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969

58 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

59 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573

FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573

60 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088

61 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

62 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

63 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429

64 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

65 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

66 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

67 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

68 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100

69 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

70 HODGE,WESLEY,JEROME SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 704152

71 HOLDRIDGE,CHAD,RICHARD SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702484

72 HOLLOWAY,BENNETT,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704444

73 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851

74 HOUSTON,WALI,F DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 22CR 297229

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,JO 22CR 297229

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 22CR 297229

** 75 HUGGINS,CHELSEA,MORGAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000687

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000687

76 HUNT,KEILO,NATHANIEL SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702526

77 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702665

EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702665

78 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056

79 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

80 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

81 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

82 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

83 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941

84 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731

85 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

86 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

87 KEARNEY,CHRISTOPHER,HI DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051294

88 KEARNEY,CHRISTOPHER,HI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 702323

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702323

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 702323

UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22CR 702323

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 702323

89 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

90 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

91 KEATON,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 039/25 GOODRUM,J 22IF 702328

** 92 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419

93 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

94 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

95 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

96 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

** 97 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647

98 LEWIS,DE'ANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS TURNER,B 22CR 051962

99 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854

100 LUCAS,JAMES OV INTOXICATED AND DISRUPTIVE CARROLL,TRA 22CR 286628

RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,TRA 22CR 286628

101 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

102 LUTZ,GARRETT,DAVID SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702485

103 MAGEO,RHEMA,ZOE ASSAULT ON A FEMALE BEERE,D 22CR 051677

104 MANION,LAURA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703472

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 703472

105 MARSHALL,NALIYAH,MERCE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701452

106 MASON,WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025

107 MCLENDON,HUNTER,THANE OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000790

108 MCRAE,JAIRUS,ANTHONY SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22IF 702589

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

109 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454

110 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730

111 MITCHELL,CHRISTOPHER,L DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703503

112 MOCK,ZACHARY,RYAN EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702315

113 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638

** 114 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

115 NELSON,SHAKIRA,DENIQUA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704849

116 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474

117 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680

118 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010

119 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733

120 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766

121 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

122 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

123 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

124 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

125 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

126 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

127 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

128 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

129 RAY,RICHARD,TRAVIS RESISTING PUBLIC OFFICER HATFIELD,JO 22CR 297907

130 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

131 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762

** 132 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775

133 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

134 ROSSI,BRAXTON,MICHAEL SPEEDING 077/55 MORRISON,T, 22CR 701317

135 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

136 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835

137 SANDERS,TANESHIA,RACHE NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704237

SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22CR 704237

138 SCHISLER,CHASE,RICHARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703069

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703069

SPEEDING 051/35 GOODRUM,J 22CR 703069

139 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

140 SMALL,NAMAR,MALIK DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000013

OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000013

141 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

142 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030

143 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

144 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

145 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 10/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

146 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

147 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

148 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799

149 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

150 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

151 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431

152 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

153 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

154 TROCHE,CHRISTOPHER,DAV DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704411

** 155 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

156 VAZQUEZMENDEZ,JOSE,FRE SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 22IF 702475

157 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716

158 WALLACE,CHASE,MORGAN CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000487

159 WALLACE,CHASE,MORGAN POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857

CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857

160 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951

161 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952

162 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846

163 WHITLEY,SHEILA,POWELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 22IF 702760

164 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

165 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012

UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012

166 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

167 WOOLARD,LARRY,LEE,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPUNIAK 22CR 000725

168 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

169 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

170 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

171 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

172 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.