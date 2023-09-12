carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375

DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375

2 ARMSTRONG,CLIFTON,TIMM UNDERAGE AID/ABET POSS ALCOHOL HERBERT 23CR 000429

3 ASHLEY,MARQUIS,CORDA FINANCIAL CARD FRAUD (M) DAVIS,JEREM 23CR 365329

4 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,CHARL 23CR 386064

5 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 703533

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 703533

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 703533

6 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

7 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

8 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

9 BRAGG,KASEY,DEMON ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY DAVIS,JEREM 23CR 371469

10 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

11 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593

12 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

13 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544

14 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898

15 CARMEAN,RICHARD,PIERSO FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,TONY 23IF 701992

16 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702608

17 CARRAZCO-JUAREGUI,SUSA SPEEDING 075/55 ROMERO,TONY 23CR 703522

18 CARTER,MICHAEL,SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876

19 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017

20 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 23CR 000276

21 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,SAMUE 23CR 340373

22 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV Herbert,Gra 23CR 703176

23 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

24 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

25 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

26 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

27 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993

28 DAVIDSON,MICHAEL,ROBER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SZCZEPANIAK 23CR 000194

29 DAVISON,BEVERLY,SUE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Herbert,Gra 23IF 702272

30 DAY,KAYLEE,ALEXIS SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 388427

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,TONY 23CR 388427

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,TONY 23CR 388427

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,TONY 23CR 388427

31 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 23CR 702009

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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32 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008

33 DESANTIS,JOSEPH,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 23CR 703324

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ALVARADO,J 23CR 703324

34 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 23CR 702966

** 35 DEW,LORI,ANN DISORDERLY CONDUCT HOLSCLAW,CH 23CR 306632

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 306632

36 ELLISON,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 384180

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 384180

37 ENGEL,AMBER,LYNN SPEED IN EXCESS OF 45 MPH LEWIS,C 23IF 702310

38 ESCOBEDO,DANIEL,A SPEEDING 094/55 ROMERO,TONY 23CR 703349

39 FARLEY,CAILYN,JOY CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T 23CR 702140

40 FARMER,JACKSON,MILES RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 705550

41 FEAGINS,PATRICIA,ANN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DAVIS,JEREM 23IF 702300

42 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DRIVING WHILE IMPAIRED HERBERT,GRA 23CR 375739

DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,GRA 23CR 375739

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERBERT,GRA 23CR 375739

43 GARCIA-LOPEZ,JORGE,LUI SPEEDING 090/55 ROMERO,TONY 23CR 703523

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703523

44 HALEY,THERESA AID & ABET LARCENY (M) DAVIS,JEREM 23CR 703288

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE DAVIS,JEREM 23CR 703288

CONSUME ALC BY

45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604

46 HICKMAN,TONY,RAY,III CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 23CR 000332

47 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691

48 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

49 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SECOND DEGREE TRESPASS ALVARADO,J 23CR 703312

50 HUNT,CHARLES,STANLEY,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,JEREM 23CR 703348

51 JAMES,SKYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION DAVIS,JEREM 23CR 703123

52 JIMENEZ-MORENO,MARLEN SPEEDING 074/55 ROMERO,TONY 23CR 703507

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703507

53 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV DAVIS,JEREM 23CR 703287

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703287

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY DAVIS,JEREM 23CR 703287

EXPIRED/NO INSPECTION DAVIS,JEREM 23CR 703287

54 JOSEPH,ELIZABETH,QUICK FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Herbert,Gra 23IF 702113

55 KOTESWARA-RAO,SUNKARA SPEEDING 077/55 MORRISON,TO 23CR 702871

56 KRUTUL,JOSEPHINE TAMPER WITH GARBAGE TRUCK BELO ALVARADO,J 23CR 703644

DISORDERLY CONDUCT ALVARADO,J 23CR 703644

57 LABRA,FRANCISCO,CELIS NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 703447

58 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124

59 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022

60 LESLIE,JEFFREY,CHASE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Andrew,Jaco 23CR 703084

61 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360

** 62 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

63 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

64 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213

65 MEDINA-SEARCY,AMARIYA, SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 703235

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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66 MURRAY,JULIUS,SHEMAR SPEEDING 088/55 MELBY,R,O 23CR 701955

** 67 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 68 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 69 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

70 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810

71 NEWTON,JACKSON,PATRICK MISDEMEANOR LARCENY SZCZEPANIAK 23CR 323001

** 72 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368

73 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607

74 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

75 ROBERTSON,MICHELLE,BRA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23IF 702256

** 76 ROGERS,KAMERAN,JEWELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 353858

TRAFFIC CONTROL DEVICE VIOL ROMERO,TONY 23CR 353858

77 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844

DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844

78 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126

79 SCRUGGS,ANDREW,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,JASON 23CR 703054

80 SHEPPARD,MICHAEL,PATRI OTHER - FREE TEXT PHILLIPS,CH 23CR 397877

** 81 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,J 23CR 000506

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DAVIS,J 23CR 000506

82 SPEIGHT,THOMAS,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Herbert,Gra 23CR 703465

83 TACHO-VILLATORO,VERNON MISDEMEANOR LARCENY ROMERO,TONY 23CR 703506

FINANCIAL CARD FRAUD (M) ROMERO,TONY 23CR 703506

84 TATE,CARL,DWAYNE FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Herbert,Gra 23IF 702114

85 TERVES,NOELIA NO OPERATORS LICENSE DAVIS,J 23CR 000571

86 THREADGILL,AMBER,NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964

87 TULL,TAKIEA,NICOLE SPEEDING 056/35 LEWIS,C 23CR 703327

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 703327

88 TURNER,ADRIANNA,MCKENZ FAILURE TO REDUCE SPEED ALVARADO,J 23IF 702036

89 TURNER,DONOVAN,CHRISTO SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 20CR 703766

** 90 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810

91 WALSWORTH,JEREMY,CHRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS DAVIS,D,M 23CR 702468

92 WARD,ANDRE,DORAN,MICHA DWLR IMPAIRED REV DAVIS,JEREM 23CR 703505

** 93 WARD,KENNETH,BLAIN POSSESS METHAMPHETAMINE ENNIS,DAVID 23CR 370584

** 94 WARD,KENNETH,BLAIN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ENNIS,DAVID 23CR 370587

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE ENNIS,DAVID 23CR 370587

ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE ENNIS,DAVID 23CR 370587

IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,DAVID 23CR 370587

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,DAVID 23CR 370587

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,DAVID 23CR 370587

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ENNIS,DAVID 23CR 370587

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE ENNIS,DAVID 23CR 370587

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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95 WILDERMUTH,KODY,ALLYN OPERATE VEH NO INS DAVIS,JEREM 23CR 703271

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703271

96 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 040/25 ROMERO,TONY 23IF 702125

97 YAMPIER,GRANDE,SABORIT IMPROPER BACKING DAVIS,JEREM 23IF 702124

98 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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