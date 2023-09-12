DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375
DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375
2 ARMSTRONG,CLIFTON,TIMM UNDERAGE AID/ABET POSS ALCOHOL HERBERT 23CR 000429
3 ASHLEY,MARQUIS,CORDA FINANCIAL CARD FRAUD (M) DAVIS,JEREM 23CR 365329
4 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,CHARL 23CR 386064
5 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 703533
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 703533
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 703533
6 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
7 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
8 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
9 BRAGG,KASEY,DEMON ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY DAVIS,JEREM 23CR 371469
10 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
11 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593
12 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
13 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544
14 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898
15 CARMEAN,RICHARD,PIERSO FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,TONY 23IF 701992
16 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702608
17 CARRAZCO-JUAREGUI,SUSA SPEEDING 075/55 ROMERO,TONY 23CR 703522
18 CARTER,MICHAEL,SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876
19 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017
20 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 23CR 000276
21 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,SAMUE 23CR 340373
22 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV Herbert,Gra 23CR 703176
23 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
24 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
25 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
26 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
27 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993
28 DAVIDSON,MICHAEL,ROBER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SZCZEPANIAK 23CR 000194
29 DAVISON,BEVERLY,SUE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Herbert,Gra 23IF 702272
30 DAY,KAYLEE,ALEXIS SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 388427
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,TONY 23CR 388427
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,TONY 23CR 388427
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,TONY 23CR 388427
31 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 23CR 702009
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008
33 DESANTIS,JOSEPH,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 23CR 703324
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ALVARADO,J 23CR 703324
34 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 23CR 702966
** 35 DEW,LORI,ANN DISORDERLY CONDUCT HOLSCLAW,CH 23CR 306632
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 306632
36 ELLISON,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 384180
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 384180
37 ENGEL,AMBER,LYNN SPEED IN EXCESS OF 45 MPH LEWIS,C 23IF 702310
38 ESCOBEDO,DANIEL,A SPEEDING 094/55 ROMERO,TONY 23CR 703349
39 FARLEY,CAILYN,JOY CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T 23CR 702140
40 FARMER,JACKSON,MILES RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 705550
41 FEAGINS,PATRICIA,ANN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DAVIS,JEREM 23IF 702300
42 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DRIVING WHILE IMPAIRED HERBERT,GRA 23CR 375739
DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,GRA 23CR 375739
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERBERT,GRA 23CR 375739
43 GARCIA-LOPEZ,JORGE,LUI SPEEDING 090/55 ROMERO,TONY 23CR 703523
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703523
44 HALEY,THERESA AID & ABET LARCENY (M) DAVIS,JEREM 23CR 703288
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE DAVIS,JEREM 23CR 703288
CONSUME ALC BY
45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604
46 HICKMAN,TONY,RAY,III CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 23CR 000332
47 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691
48 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
49 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SECOND DEGREE TRESPASS ALVARADO,J 23CR 703312
50 HUNT,CHARLES,STANLEY,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,JEREM 23CR 703348
51 JAMES,SKYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION DAVIS,JEREM 23CR 703123
52 JIMENEZ-MORENO,MARLEN SPEEDING 074/55 ROMERO,TONY 23CR 703507
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 703507
53 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV DAVIS,JEREM 23CR 703287
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703287
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY DAVIS,JEREM 23CR 703287
EXPIRED/NO INSPECTION DAVIS,JEREM 23CR 703287
54 JOSEPH,ELIZABETH,QUICK FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Herbert,Gra 23IF 702113
55 KOTESWARA-RAO,SUNKARA SPEEDING 077/55 MORRISON,TO 23CR 702871
56 KRUTUL,JOSEPHINE TAMPER WITH GARBAGE TRUCK BELO ALVARADO,J 23CR 703644
DISORDERLY CONDUCT ALVARADO,J 23CR 703644
57 LABRA,FRANCISCO,CELIS NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 703447
58 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124
59 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022
60 LESLIE,JEFFREY,CHASE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Andrew,Jaco 23CR 703084
61 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360
** 62 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
63 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
64 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213
65 MEDINA-SEARCY,AMARIYA, SPEEDING 080/55 ROMERO,TONY 23CR 703235
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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66 MURRAY,JULIUS,SHEMAR SPEEDING 088/55 MELBY,R,O 23CR 701955
** 67 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 68 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 69 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
70 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810
71 NEWTON,JACKSON,PATRICK MISDEMEANOR LARCENY SZCZEPANIAK 23CR 323001
** 72 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368
73 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607
74 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
75 ROBERTSON,MICHELLE,BRA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23IF 702256
** 76 ROGERS,KAMERAN,JEWELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 353858
TRAFFIC CONTROL DEVICE VIOL ROMERO,TONY 23CR 353858
77 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844
DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844
78 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126
79 SCRUGGS,ANDREW,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,JASON 23CR 703054
80 SHEPPARD,MICHAEL,PATRI OTHER - FREE TEXT PHILLIPS,CH 23CR 397877
** 81 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DAVIS,J 23CR 000506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DAVIS,J 23CR 000506
82 SPEIGHT,THOMAS,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Herbert,Gra 23CR 703465
83 TACHO-VILLATORO,VERNON MISDEMEANOR LARCENY ROMERO,TONY 23CR 703506
FINANCIAL CARD FRAUD (M) ROMERO,TONY 23CR 703506
84 TATE,CARL,DWAYNE FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Herbert,Gra 23IF 702114
85 TERVES,NOELIA NO OPERATORS LICENSE DAVIS,J 23CR 000571
86 THREADGILL,AMBER,NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964
87 TULL,TAKIEA,NICOLE SPEEDING 056/35 LEWIS,C 23CR 703327
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 703327
88 TURNER,ADRIANNA,MCKENZ FAILURE TO REDUCE SPEED ALVARADO,J 23IF 702036
89 TURNER,DONOVAN,CHRISTO SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 20CR 703766
** 90 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810
91 WALSWORTH,JEREMY,CHRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS DAVIS,D,M 23CR 702468
92 WARD,ANDRE,DORAN,MICHA DWLR IMPAIRED REV DAVIS,JEREM 23CR 703505
** 93 WARD,KENNETH,BLAIN POSSESS METHAMPHETAMINE ENNIS,DAVID 23CR 370584
** 94 WARD,KENNETH,BLAIN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ENNIS,DAVID 23CR 370587
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE ENNIS,DAVID 23CR 370587
ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE ENNIS,DAVID 23CR 370587
IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,DAVID 23CR 370587
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,DAVID 23CR 370587
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,DAVID 23CR 370587
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ENNIS,DAVID 23CR 370587
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE ENNIS,DAVID 23CR 370587
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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95 WILDERMUTH,KODY,ALLYN OPERATE VEH NO INS DAVIS,JEREM 23CR 703271
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG DAVIS,JEREM 23CR 703271
96 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 040/25 ROMERO,TONY 23IF 702125
97 YAMPIER,GRANDE,SABORIT IMPROPER BACKING DAVIS,JEREM 23IF 702124
98 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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