DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031
2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349
SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349
3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350
PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350
4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351
5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238
6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246
8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247
POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247
9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
11 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020
12 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338
13 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734
14 BERGMAN,ROBERT,JAY,JR POSSESS HEROIN BURTON,M 22CR 050640
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050640
15 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
16 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
19 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841
20 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842
21 BURNS,JOHNNY,RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HAYMORE,M 22CR 050880
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 050880
22 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
23 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
24 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145
25 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
26 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147
27 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
28 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374
30 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375
31 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377
32 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378
33 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379
34 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380
35 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381
36 CLAUS,CHRISTOPHER,JULI POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050850
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050850
37 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660
38 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966
39 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967
40 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968
41 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING 070/45 BERRY,J 22CR 050969
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969
42 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028
43 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029
44 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030
DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030
FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030
45 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031
46 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708
SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708
NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708
OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708
DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708
47 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353
48 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659
49 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822
50 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777
51 HELLERSPERK,AMANDA,GAB RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050778
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 050778
52 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356
53 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357
54 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528
55 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529
56 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861
** 57 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051325
ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051325
** 58 JACKSON,DWAYNE,KEVIN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051326
** 59 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESS STOLEN FIREARM OKUN,D 22CR 051327
60 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESSION OF FIREARM BY FELON HAWKS,J 22CR 051330
61 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 22CR 051336
62 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
63 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958
64 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868
65 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
66 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
68 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969
** 69 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 70 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323
** 71 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324
72 KELLY,SHANTEL,CORINNE POSSESS METHAMPHETAMINE TURNER,B 22CR 051464
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNER,B 22CR 051464
73 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268
74 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269
** 75 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
76 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250
77 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251
78 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151
79 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152
80 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153
81 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531
82 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532
83 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533
84 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050779
85 LOCKLEAR,WADE,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050780
86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
88 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119
89 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120
90 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023
91 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024
92 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319
93 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320
94 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321
95 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 051214
96 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397
97 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
98 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110
99 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111
100 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112
101 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113
102 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
103 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901
104 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902
105 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903
106 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
** 107 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CR 051466
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CR 051466
** 108 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
109 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
110 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612
111 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142
** 112 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927
** 113 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954
** 114 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955
** 115 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956
116 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
117 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
118 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608
119 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
120 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
121 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
122 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161
123 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
124 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163
125 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164
126 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
127 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
128 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
129 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 130 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 131 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 132 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 133 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
134 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527
135 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533
136 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534
137 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535
138 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536
139 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537
140 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538
141 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
142 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
143 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
144 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
145 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
146 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
147 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135
148 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136
149 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137
OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137
150 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924
151 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
** 152 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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153 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051349
154 TRAMMELL,JAMEY,EARL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051199
** 155 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306
** 156 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307
** 157 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308
158 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486
159 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487
160 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786
161 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787
162 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788
163 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789
164 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802
165 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803
166 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804
167 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830
168 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484
** 169 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485
** 170 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486
171 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 050928
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BENWAY,R 22CR 050928
172 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD MARIJUANA BENWAY,R 22CR 050929
173 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882
174 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883
175 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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