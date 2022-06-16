carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031

2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349

SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349

3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350

PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350

4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351

5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238

6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246

8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247

POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247

9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

11 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020

12 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338

13 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734

14 BERGMAN,ROBERT,JAY,JR POSSESS HEROIN BURTON,M 22CR 050640

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050640

15 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

16 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

19 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841

20 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842

21 BURNS,JOHNNY,RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HAYMORE,M 22CR 050880

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 050880

22 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

23 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

24 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145

25 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

26 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147

27 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

28 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374

30 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375

31 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377

32 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378

33 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379

34 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380

35 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381

36 CLAUS,CHRISTOPHER,JULI POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050850

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050850

37 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660

38 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966

39 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967

40 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968

41 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING 070/45 BERRY,J 22CR 050969

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969

42 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028

43 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029

44 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030

DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030

FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030

45 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031

46 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708

SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708

NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708

OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708

DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708

47 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353

48 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659

49 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822

50 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777

51 HELLERSPERK,AMANDA,GAB RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050778

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 050778

52 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356

53 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357

54 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528

55 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529

56 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861

** 57 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051325

ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051325

** 58 JACKSON,DWAYNE,KEVIN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051326

** 59 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESS STOLEN FIREARM OKUN,D 22CR 051327

60 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESSION OF FIREARM BY FELON HAWKS,J 22CR 051330

61 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 22CR 051336

62 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

63 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958

64 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868

65 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

66 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

68 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969

** 69 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322

** 70 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323

** 71 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324

72 KELLY,SHANTEL,CORINNE POSSESS METHAMPHETAMINE TURNER,B 22CR 051464

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNER,B 22CR 051464

73 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268

74 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269

** 75 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

76 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250

77 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251

78 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151

79 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152

80 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153

81 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531

82 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532

83 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533

84 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050779

85 LOCKLEAR,WADE,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050780

86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

88 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119

89 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120

90 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023

91 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024

92 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319

93 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320

94 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321

95 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 051214

96 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397

97 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

98 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110

99 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111

100 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112

101 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113

102 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

103 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901

104 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902

105 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903

106 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

** 107 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CR 051466

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CR 051466

** 108 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

109 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

110 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612

111 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142

** 112 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927

** 113 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954

** 114 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955

** 115 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956

116 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

117 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

118 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608

119 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

120 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

121 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

122 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161

123 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

124 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163

125 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164

126 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

127 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

128 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

129 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 130 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 131 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 132 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 133 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

134 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527

135 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533

136 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534

137 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535

138 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536

139 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537

140 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538

141 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

142 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

143 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

144 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

145 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

146 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

147 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135

148 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136

149 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137

OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137

150 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924

151 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

** 152 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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153 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051349

154 TRAMMELL,JAMEY,EARL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051199

** 155 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306

** 156 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307

** 157 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308

158 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486

159 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487

160 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786

161 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787

162 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788

163 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789

164 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802

165 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803

166 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804

167 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830

168 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484

** 169 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485

** 170 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486

171 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 050928

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BENWAY,R 22CR 050928

172 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD MARIJUANA BENWAY,R 22CR 050929

173 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882

174 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883

175 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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