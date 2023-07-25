DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118
3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413
4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416
5 ABREU,ADRIANA,NANCY EXCEEDING POSTED SPEED Alexander,G 23IF 701322
6 ALMEIDAHERNANDEZ,DANIE SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700341
NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 700341
7 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
8 BLACKMON,DAWSON,CHASE EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000078
9 BOLT,CHARLES,MICHAEL SPEEDING 079/55 Alexander,G 23CR 702825
10 BOSSIE,GARTH,LEWIS EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000080
11 BRADY,TUCKER,RAY SPEEDING 086/55 Alexander,G 23CR 702748
** 12 BRYANT,LEIGH,BRANTLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 260450
SPEEDING 049/35 WEATHERS,DA 23CR 260450
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 260450
13 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
** 14 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321
15 BULLOCK,SHYREKE,DIQUAN SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701219
16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
17 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529
18 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867
19 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU SPEEDING 083/55 Alexander,G 23CR 702596
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702596
** 20 CARROLL,CAITLYN,M DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 288824
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 288824
21 CHILDERS,NAOMI,ELIZABE SPEEDING 038/25 Alexander,G 23IF 701548
22 CISNEROSGONZALEZ,PEDRO MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000081
EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000081
23 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
24 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608
25 CRYTZER,SHEENA,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701762
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 23CR 701762
* 26 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190
27 DODSON,LOGAN,HENRY CONSUME ALC BY
28 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250
29 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868
DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868
30 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129
31 FLORES,HUMBERTO,HERNAN BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 23IF 000083
EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000083
32 FLOWERS,BRIAN,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL ABRAMS, STE 23CR 336329
33 FLOWERS,BRIAN,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) ABRAMS,S 23IF 000098
34 FULCHER,TROY,WALTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLLY SPRIN 23CR 289858
35 GARCIAVAZQUEZ,BRAYAN,Y WINDOW TINTING VIOL Alexander,G 23CR 702258
FOLLOWING TOO CLOSELY Alexander,G 23CR 702258
36 GOLDSTEN,WILLIAM,JOSEP GILL NETS W/O PROPER BUOYS GUTHRIE,J 23CR 000302
GILL NET VIOLATION GUTHRIE,J 23CR 000302
37 GOLDSTON,WILLIAM,JOSEP GILL NET VIOLATION NELSON,Z 23CR 000415
38 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701628
39 GUADALUPE,MARIA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702629
40 HAMMOCK,DEMOND,LEE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 701324
41 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868
42 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
43 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503
44 HIRATA,HELENAMAE,Y DRIVING WHILE IMPAIRED ACFALLE,KIA 23CR 310077
45 HODGE,CHRISTOPHER,STEV TAKE A WILD BIRD (SEAGULL) W/N JONES,A 22CR 000815
46 JENKINS,SEAN,PAYTON SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 704462
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 704462
47 JENKINS,SEAN,PAYTON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701841
48 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055
49 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459
50 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702257
51 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 077/55 Alexander,G 23CR 702613
52 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197
53 LEWIS,JONATHON,WAYNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ALEXANDER,G 23CR 252717
COMMUNICATING THREATS ALEXANDER,G 23CR 252717
54 LOPEZ,EDGAR,JOEL BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 23IF 000088
MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 23IF 000088
55 LOPEZ,ESGAR,JOEL MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000082
EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000082
56 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET SPEEDING 063/45 Alexander,G 23CR 701495
57 LUPTON,LEONARD,EVERETT BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000084
58 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195
59 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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60 MICKLE,CHARLES,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 702380
61 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
62 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
63 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000095
64 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663
65 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980
66 MORALES,ESDRAS,JOSUE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702843
67 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812
68 NICHOLAS,GREGORY,RYAN BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000089
69 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055
70 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077
71 PARRISH,HEATHER,TERESA FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN PARRISH,MAT 22CR 051350
72 PATRICK,ROBERT,LEON,II DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 23CR 345694
73 PINER,MICHAEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702711
74 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108
75 QUINTEROS-SORTO,ROBERT OPERATE BOAT RECKLESS MANNER JONES,ANDRE 23CR 702685
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,ANDRE 23CR 702685
MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,ANDRE 23CR 702685
MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,ANDRE 23CR 702685
OPER MOTORVESSEL INVALID NUM JONES,ANDRE 23CR 702685
76 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973
77 RICHARDSON,MAURICE,CHE DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702037
78 RIVERA,JESSE BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000085
EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000085
79 RUFFIN,CARSON,AARON DWI - MOTOR BOAT/VESSEL ABRAMS,STEW 23CR 337017
** 80 SANTOS-FIGUEROA,ALEXAN DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 341601
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 341601
81 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248
82 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610
83 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369
84 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702130
85 SMALL,RYAN,KENNETH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JONES,A 23CR 000164
** 86 STANLEY,ERIC,JAMISON DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 340507
87 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022
88 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648
89 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
90 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090
91 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700212
92 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
93 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280
94 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
95 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133
96 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497
97 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434
98 TREVINO,STEVEN,AUSTIN, SPEEDING 064/45 Alexander,G 23CR 702628
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702628
99 TRIPP,MILTON,JEJUAN SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 23CR 702217
100 VILLANUEVA,MARSHALL,MA SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 702595
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702595
101 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
102 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704139
** 103 WALL,JACOB,WEBSTER DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268040
104 WALL,JACOB,WEBSTER MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000175
105 WATERS,KENDRICK,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 23CR 702028
106 WILLIAMS,PAUL,A EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) ABRAMS,S 23CR 000370
VESS ON WATER FAIL STOP ORD LE ABRAMS,S 23CR 000370
107 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
108 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
109 YUZHUD,LIN EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000101
MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000101
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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