carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118

3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413

4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416

5 ABREU,ADRIANA,NANCY EXCEEDING POSTED SPEED Alexander,G 23IF 701322

6 ALMEIDAHERNANDEZ,DANIE SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700341

NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 700341

7 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

8 BLACKMON,DAWSON,CHASE EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000078

9 BOLT,CHARLES,MICHAEL SPEEDING 079/55 Alexander,G 23CR 702825

10 BOSSIE,GARTH,LEWIS EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000080

11 BRADY,TUCKER,RAY SPEEDING 086/55 Alexander,G 23CR 702748

** 12 BRYANT,LEIGH,BRANTLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 260450

SPEEDING 049/35 WEATHERS,DA 23CR 260450

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 260450

13 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

** 14 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321

15 BULLOCK,SHYREKE,DIQUAN SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701219

16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

17 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529

18 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867

19 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU SPEEDING 083/55 Alexander,G 23CR 702596

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702596

** 20 CARROLL,CAITLYN,M DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 288824

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 288824

21 CHILDERS,NAOMI,ELIZABE SPEEDING 038/25 Alexander,G 23IF 701548

22 CISNEROSGONZALEZ,PEDRO MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000081

EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000081

23 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

24 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608

25 CRYTZER,SHEENA,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701762

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 23CR 701762

* 26 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190

27 DODSON,LOGAN,HENRY CONSUME ALC BY

28 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250

29 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868

DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868

30 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129

31 FLORES,HUMBERTO,HERNAN BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 23IF 000083

EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000083

32 FLOWERS,BRIAN,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL ABRAMS, STE 23CR 336329

33 FLOWERS,BRIAN,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) ABRAMS,S 23IF 000098

34 FULCHER,TROY,WALTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLLY SPRIN 23CR 289858

35 GARCIAVAZQUEZ,BRAYAN,Y WINDOW TINTING VIOL Alexander,G 23CR 702258

FOLLOWING TOO CLOSELY Alexander,G 23CR 702258

36 GOLDSTEN,WILLIAM,JOSEP GILL NETS W/O PROPER BUOYS GUTHRIE,J 23CR 000302

GILL NET VIOLATION GUTHRIE,J 23CR 000302

37 GOLDSTON,WILLIAM,JOSEP GILL NET VIOLATION NELSON,Z 23CR 000415

38 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701628

39 GUADALUPE,MARIA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702629

40 HAMMOCK,DEMOND,LEE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 701324

41 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868

42 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

43 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503

44 HIRATA,HELENAMAE,Y DRIVING WHILE IMPAIRED ACFALLE,KIA 23CR 310077

45 HODGE,CHRISTOPHER,STEV TAKE A WILD BIRD (SEAGULL) W/N JONES,A 22CR 000815

46 JENKINS,SEAN,PAYTON SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 704462

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 704462

47 JENKINS,SEAN,PAYTON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701841

48 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055

49 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459

50 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702257

51 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 077/55 Alexander,G 23CR 702613

52 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197

53 LEWIS,JONATHON,WAYNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ALEXANDER,G 23CR 252717

COMMUNICATING THREATS ALEXANDER,G 23CR 252717

54 LOPEZ,EDGAR,JOEL BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 23IF 000088

MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 23IF 000088

55 LOPEZ,ESGAR,JOEL MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000082

EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000082

56 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET SPEEDING 063/45 Alexander,G 23CR 701495

57 LUPTON,LEONARD,EVERETT BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000084

58 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195

59 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

60 MICKLE,CHARLES,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 702380

61 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319

FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319

62 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034

63 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000095

64 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663

65 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980

66 MORALES,ESDRAS,JOSUE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702843

67 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812

68 NICHOLAS,GREGORY,RYAN BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000089

69 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055

70 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077

71 PARRISH,HEATHER,TERESA FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN PARRISH,MAT 22CR 051350

72 PATRICK,ROBERT,LEON,II DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 23CR 345694

73 PINER,MICHAEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702711

74 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108

75 QUINTEROS-SORTO,ROBERT OPERATE BOAT RECKLESS MANNER JONES,ANDRE 23CR 702685

BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,ANDRE 23CR 702685

MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,ANDRE 23CR 702685

MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,ANDRE 23CR 702685

OPER MOTORVESSEL INVALID NUM JONES,ANDRE 23CR 702685

76 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973

77 RICHARDSON,MAURICE,CHE DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702037

78 RIVERA,JESSE BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 23IF 000085

EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000085

79 RUFFIN,CARSON,AARON DWI - MOTOR BOAT/VESSEL ABRAMS,STEW 23CR 337017

** 80 SANTOS-FIGUEROA,ALEXAN DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 341601

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 341601

81 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248

82 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610

83 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369

84 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702130

85 SMALL,RYAN,KENNETH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JONES,A 23CR 000164

** 86 STANLEY,ERIC,JAMISON DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 340507

87 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022

88 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648

89 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

90 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090

91 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700212

92 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

93 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280

94 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

95 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133

96 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497

97 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434

98 TREVINO,STEVEN,AUSTIN, SPEEDING 064/45 Alexander,G 23CR 702628

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/26/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 702628

99 TRIPP,MILTON,JEJUAN SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 23CR 702217

100 VILLANUEVA,MARSHALL,MA SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 702595

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702595

101 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

102 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704139

** 103 WALL,JACOB,WEBSTER DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268040

104 WALL,JACOB,WEBSTER MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000175

105 WATERS,KENDRICK,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 23CR 702028

106 WILLIAMS,PAUL,A EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) ABRAMS,S 23CR 000370

VESS ON WATER FAIL STOP ORD LE ABRAMS,S 23CR 000370

107 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

108 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

109 YUZHUD,LIN EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 23IF 000101

MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 23IF 000101

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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