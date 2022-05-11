carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,CHARLIE,AUSTIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 22IF 700933

** 2 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052193

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 20CR 052193

** 3 ADAMS,JOSEPH,PAUL RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 20CR 052194

** 4 ADAMS,JOSEPH,PAUL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052195

UNSAFE TIRES WILLIAMS,B 20CR 052195

5 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583

6 BARROW,DAVID,ALLEN,JR EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700868

7 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318

8 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983

SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983

9 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984

IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984

10 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985

11 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995

12 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495

13 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050876

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050876

14 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877

15 BURGESS,CHRISTOPHER,LA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701574

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701574

16 BURGESS,CHRISTOPHER,LA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701575

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701575

** 17 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003

** 18 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

** 19 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005

20 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083

21 CARRAWAY,CHRISTOPHER,R EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701063

IMPROPER VEHICLE INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701063

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701063

22 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

23 CHEROWBRIER,REGINA,DOR SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 701593

** 24 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170

25 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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26 COBBS,CHRISTOPHER,LEE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 20CR 052805

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 20CR 052805

27 COSBY,JANAYA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050144

28 CREECH,CHRISTOPHER,TED EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700826

29 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246

30 DAVIS,LOUIS,JAMES,II SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 700782

31 DAVIS,STEVEN,MATTHEW ASSAULT AND BATTERY GARRETT,T 22CR 050634

RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050634

32 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653

33 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824

34 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 22CR 701342

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701342

35 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701343

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701343

36 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297

37 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

38 EBEL,KIMBERLY,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 700526

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,RI 22CR 700526

39 FALLS,PHILLIP,CAMRON SPEEDING 057/45 WILLIAMS,B 22IF 700446

40 FARMER,TRACY,HORNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701207

41 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438

42 FINNEY,BILLIE,DAWN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051046

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051046

43 FOSTER,MICHAEL,PETER,J SIMPLE AFFRAY STEWART,E 22CR 701477

44 FRANKLIN,KATHERINE,FIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 22IF 700717

45 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708

SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708

NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708

OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708

DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708

46 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050145

47 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

48 GILLETT,ALEXANDER,WAYN NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T,L 20CR 702457

49 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703825

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703825

50 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703826

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703826

51 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398

52 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256

53 GONZALEZ,EMANUEL UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21IF 702675

54 GRAY,REX,ALLEN,II EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701038

55 GUTHRIE,PHILLIP,COLON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700142

56 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254

57 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584

58 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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59 HENRY,DONALD,WHITNEY,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701037

60 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

SPA 61 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DISCHARGE FIREARM IN CITY LEWIS,C 22CR 050398

COMMUNICATING THREATS LEWIS,C 22CR 050398

CARRYING CONCEALED GUN(M) LEWIS,C 22CR 050398

SPA 62 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050399

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 22CR 050399

63 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

** 64 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 65 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 66 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

67 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033

68 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614

** 69 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

70 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

71 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 700684

72 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

73 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707

FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707

74 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378

75 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400

76 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

77 KIRBY,HUNTER,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 700222

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR GARRETT,TYL 22CR 700222

78 LACHAPELLE,JENNIFER,LY DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701692

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701692

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 701692

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701692

79 LANDRESS,WHITNEY,FAITH EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700081

80 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 075/35 LEWIS,C 22CR 050604

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 22CR 050604

81 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700777

82 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

83 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004

84 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348

85 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268

EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268

86 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451

87 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452

88 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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89 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

90 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

91 MAURER,WESLEY,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701042

92 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

93 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679

94 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737

** 95 METCALF,KYLE,JACOB CYBERSTALKING ALLEN,BRAND 22CR 050991

96 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900

97 MONTOYA,DIGNA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE LAWRENCE,D 21CR 000543

UNSAFE MOVEMENT LAWRENCE,D 21CR 000543

98 MOOR,WILLIAM,CAROL,III DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 053114

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 053114

FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 053114

99 MOORE,INISIA,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704899

100 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703

101 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246

102 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

103 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

104 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

105 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

106 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

** 107 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622

** 108 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

109 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

110 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139

111 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165

112 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

113 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

114 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893

115 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

116 PERSAUD,ALEX,S DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 07CR 053764

DRIVE LEFT OF CENTER CLIFTON,D,L 07CR 053764

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 07CR 053764

117 PERSAUD,ALEX,S DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CLIFTON,D,L 07CR 053765

FICTITIOUS INFO TO OFFICER CLIFTON,D,L 07CR 053765

118 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

119 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

120 PETTIFORD,JAMES,ANTHON DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704153

121 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

122 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

** 123 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959

124 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379

125 PINER,SUSAN,INGRAM SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 LEWIS,C 22IF 700831

126 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554

127 RADFORD,ROBERT,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOYD,M 22CR 700277

NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 22CR 700277

128 RAY,RICHARD,HALLETT,JR SIMPLE AFFRAY STEWART,E 22CR 701478

129 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038

130 REICH,MICHELE,LYNN SPEEDING 049/35 WILLIAMS,B 22IF 700557

** 131 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,B 22CR 050244

** 132 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 050309

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 050309

133 RHOADES,DALTON,ZACKARY EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701039

134 RIVERA,RYAN,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050987

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 22CR 050987

135 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

136 RUSSO,ANTHONY,ELYSSES INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 051060

137 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041

138 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

139 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

140 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 700920

141 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

142 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046

143 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015

144 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016

145 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690

146 STANTON,EVAN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700310

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 700310

147 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764

148 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872

149 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168

150 TAYLOR,DUSTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 22IF 700413

** 151 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

152 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099

153 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318

154 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

155 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

156 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

157 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

158 WARD,ROBERT,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 701385

159 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

160 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

161 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

162 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050878

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050878

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050878

163 WILLIS,DANYEL,ILENE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 700070

164 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288

SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288

165 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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