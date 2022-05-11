DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,CHARLIE,AUSTIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 22IF 700933
** 2 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052193
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 20CR 052193
** 3 ADAMS,JOSEPH,PAUL RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 20CR 052194
** 4 ADAMS,JOSEPH,PAUL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052195
UNSAFE TIRES WILLIAMS,B 20CR 052195
5 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583
6 BARROW,DAVID,ALLEN,JR EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700868
7 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318
8 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983
SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983
9 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984
IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984
10 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985
11 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995
12 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495
13 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050876
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050876
14 BRIMAGE,ADAIAH,JAVAN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050877
15 BURGESS,CHRISTOPHER,LA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701574
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701574
16 BURGESS,CHRISTOPHER,LA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701575
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701575
** 17 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003
** 18 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
** 19 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005
20 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083
21 CARRAWAY,CHRISTOPHER,R EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701063
IMPROPER VEHICLE INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701063
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701063
22 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
23 CHEROWBRIER,REGINA,DOR SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 701593
** 24 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170
25 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 COBBS,CHRISTOPHER,LEE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 20CR 052805
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 20CR 052805
27 COSBY,JANAYA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050144
28 CREECH,CHRISTOPHER,TED EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700826
29 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246
30 DAVIS,LOUIS,JAMES,II SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 700782
31 DAVIS,STEVEN,MATTHEW ASSAULT AND BATTERY GARRETT,T 22CR 050634
RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050634
32 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653
33 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824
34 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 22CR 701342
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701342
35 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701343
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701343
36 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297
37 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
38 EBEL,KIMBERLY,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 700526
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,RI 22CR 700526
39 FALLS,PHILLIP,CAMRON SPEEDING 057/45 WILLIAMS,B 22IF 700446
40 FARMER,TRACY,HORNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701207
41 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438
42 FINNEY,BILLIE,DAWN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051046
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051046
43 FOSTER,MICHAEL,PETER,J SIMPLE AFFRAY STEWART,E 22CR 701477
44 FRANKLIN,KATHERINE,FIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 22IF 700717
45 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708
SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708
NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708
OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708
DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708
46 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050145
47 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
48 GILLETT,ALEXANDER,WAYN NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T,L 20CR 702457
49 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703825
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703825
50 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703826
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703826
51 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398
52 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256
53 GONZALEZ,EMANUEL UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21IF 702675
54 GRAY,REX,ALLEN,II EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701038
55 GUTHRIE,PHILLIP,COLON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700142
56 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254
57 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584
58 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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59 HENRY,DONALD,WHITNEY,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701037
60 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
SPA 61 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DISCHARGE FIREARM IN CITY LEWIS,C 22CR 050398
COMMUNICATING THREATS LEWIS,C 22CR 050398
CARRYING CONCEALED GUN(M) LEWIS,C 22CR 050398
SPA 62 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050399
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 22CR 050399
63 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
** 64 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 65 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 66 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
67 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033
68 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614
** 69 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
70 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
71 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 700684
72 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
73 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707
FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707
74 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378
75 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400
76 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
77 KIRBY,HUNTER,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 700222
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR GARRETT,TYL 22CR 700222
78 LACHAPELLE,JENNIFER,LY DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701692
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701692
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 701692
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701692
79 LANDRESS,WHITNEY,FAITH EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700081
80 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 075/35 LEWIS,C 22CR 050604
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 22CR 050604
81 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700777
82 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
83 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004
84 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348
85 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268
EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268
86 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451
87 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452
88 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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89 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
90 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
91 MAURER,WESLEY,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701042
92 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
93 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679
94 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737
** 95 METCALF,KYLE,JACOB CYBERSTALKING ALLEN,BRAND 22CR 050991
96 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900
97 MONTOYA,DIGNA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE LAWRENCE,D 21CR 000543
UNSAFE MOVEMENT LAWRENCE,D 21CR 000543
98 MOOR,WILLIAM,CAROL,III DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 053114
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 053114
FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 053114
99 MOORE,INISIA,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704899
100 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703
101 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246
102 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
103 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
104 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
105 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
106 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
** 107 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622
** 108 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
109 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
110 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139
111 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165
112 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
113 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
114 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893
115 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
116 PERSAUD,ALEX,S DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 07CR 053764
DRIVE LEFT OF CENTER CLIFTON,D,L 07CR 053764
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 07CR 053764
117 PERSAUD,ALEX,S DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CLIFTON,D,L 07CR 053765
FICTITIOUS INFO TO OFFICER CLIFTON,D,L 07CR 053765
118 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
119 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
120 PETTIFORD,JAMES,ANTHON DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704153
121 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
122 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
** 123 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959
124 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379
125 PINER,SUSAN,INGRAM SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 LEWIS,C 22IF 700831
126 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554
127 RADFORD,ROBERT,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOYD,M 22CR 700277
NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 22CR 700277
128 RAY,RICHARD,HALLETT,JR SIMPLE AFFRAY STEWART,E 22CR 701478
129 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038
130 REICH,MICHELE,LYNN SPEEDING 049/35 WILLIAMS,B 22IF 700557
** 131 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,B 22CR 050244
** 132 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 050309
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 050309
133 RHOADES,DALTON,ZACKARY EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701039
134 RIVERA,RYAN,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050987
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 22CR 050987
135 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
136 RUSSO,ANTHONY,ELYSSES INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 051060
137 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041
138 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
139 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
140 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 700920
141 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
142 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046
143 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015
144 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016
145 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690
146 STANTON,EVAN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700310
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 700310
147 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764
148 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872
149 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168
150 TAYLOR,DUSTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 22IF 700413
** 151 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
152 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099
153 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318
154 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
155 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
156 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
157 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
158 WARD,ROBERT,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 701385
159 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
160 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
161 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
162 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 050878
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 050878
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050878
163 WILLIS,DANYEL,ILENE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 700070
164 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288
SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288
165 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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