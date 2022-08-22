carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS

JUDGE PRESIDING : W. DAVID MCFADYEN

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB BURROUGHS,C 19CR 053208

2 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566

3 BYRD,TONY,LEE,JR CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 19CR 050519

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 19CR 050519

4 CAMMONS,SUMMER,LYNN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 701665

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 701665

MISDEMEANOR PROBATION VIOL CHAANINE,E, 21CR 701665

5 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659

** 6 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

CRIMINAL CONTEMPT MOORE,D 19CR 050386

7 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180

8 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

9 COOK,SHANE,DERRICK VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB BARNES,J 19CR 050790

10 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

12 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559

13 DAMREN,JACOB,PAUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 21CR 051589

14 DAVIS,ROBIN,ANDRE FELONY PROBATION VIOLATION WILLIAMS,PR 21CR 051819

15 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820

16 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881

17 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556

18 ESTES,MEGAN,ELIZABETH MISDEMEANOR PROBATION VIOL NEWMAN,J 21CR 051290

19 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363

20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

21 GABBARD,JEREMY,LEE EXTENSION OF PROBATION HEARING WALLACE,EDD 18CR 000471

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALLACE,EDD 18CR 000471

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 18CR 000471

PROBATION VIOLATION WALLACE,EDD 18CR 000471

22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

23 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775

24 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128

25 HALL,AMANDA MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052010

26 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293

27 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209

28 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793

29 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953

30 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529

31 LESTER,DOUGLAS,BLAKE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SHANNON,L 21CR 053106

32 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 051188

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188

33 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 052430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430

34 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 053119

DWLR IMPAIRED REV POWELL,S 16CR 053119

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE POWELL,S 16CR 053119

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119

35 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441

36 LUDWICK,NATHAN,LEWIS CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407

MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407

37 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL SLOAN,J 18CR 050857

38 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050687

39 MARCUM,LACE,BRUCE MISDEMEANOR PROBATION VIOL FLOYD,M,A 19CR 700916

** 40 MILLER,CODY,JAMES CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 050980

MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050980

41 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

42 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586

43 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858

44 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859

45 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894

46 ROBINSON,ANTOINE,ALFON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000330

47 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859

** 48 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739

49 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539

50 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473

51 SIMMONS,CAMERON,LAHTIQ MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 21CR 052167

** 52 SNOW,CASEY,BRIAN MOTION TO MODIFY CONDITIONS OF BENWAY,R 22CR 050269

53 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758

DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

54 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756

55 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967

56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543

58 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444

** 59 TOMLINSON,JOHN,ALAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KEARNEY,R 22CR 051520

60 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035

61 WALLACE,SEAN,CHRISTOPH MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAYDEN,J 19CR 052012

62 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016

63 WILLIS,ELTON,BYRON,JR VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB TAYLOR,C 18CR 053592

64 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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