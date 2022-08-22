DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : W. DAVID MCFADYEN
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB BURROUGHS,C 19CR 053208
2 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566
3 BYRD,TONY,LEE,JR CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 19CR 050519
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 19CR 050519
4 CAMMONS,SUMMER,LYNN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 701665
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 701665
MISDEMEANOR PROBATION VIOL CHAANINE,E, 21CR 701665
5 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659
** 6 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
CRIMINAL CONTEMPT MOORE,D 19CR 050386
7 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180
8 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
9 COOK,SHANE,DERRICK VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB BARNES,J 19CR 050790
10 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
12 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559
13 DAMREN,JACOB,PAUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 21CR 051589
14 DAVIS,ROBIN,ANDRE FELONY PROBATION VIOLATION WILLIAMS,PR 21CR 051819
15 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820
16 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881
17 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556
18 ESTES,MEGAN,ELIZABETH MISDEMEANOR PROBATION VIOL NEWMAN,J 21CR 051290
19 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363
20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
21 GABBARD,JEREMY,LEE EXTENSION OF PROBATION HEARING WALLACE,EDD 18CR 000471
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALLACE,EDD 18CR 000471
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 18CR 000471
PROBATION VIOLATION WALLACE,EDD 18CR 000471
22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
23 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775
24 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128
25 HALL,AMANDA MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052010
26 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293
27 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209
28 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793
29 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
30 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529
31 LESTER,DOUGLAS,BLAKE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SHANNON,L 21CR 053106
32 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 051188
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188
33 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 052430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430
34 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 053119
DWLR IMPAIRED REV POWELL,S 16CR 053119
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE POWELL,S 16CR 053119
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119
35 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441
36 LUDWICK,NATHAN,LEWIS CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
37 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL SLOAN,J 18CR 050857
38 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050687
39 MARCUM,LACE,BRUCE MISDEMEANOR PROBATION VIOL FLOYD,M,A 19CR 700916
** 40 MILLER,CODY,JAMES CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 050980
MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050980
41 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
42 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586
43 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858
44 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859
45 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894
46 ROBINSON,ANTOINE,ALFON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000330
47 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859
** 48 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739
49 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539
50 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473
51 SIMMONS,CAMERON,LAHTIQ MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 21CR 052167
** 52 SNOW,CASEY,BRIAN MOTION TO MODIFY CONDITIONS OF BENWAY,R 22CR 050269
53 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758
DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
54 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756
55 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967
56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543
58 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444
** 59 TOMLINSON,JOHN,ALAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KEARNEY,R 22CR 051520
60 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035
61 WALLACE,SEAN,CHRISTOPH MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAYDEN,J 19CR 052012
62 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016
63 WILLIS,ELTON,BYRON,JR VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB TAYLOR,C 18CR 053592
64 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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