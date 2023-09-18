carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVID MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACKIN,BENJAMIN,GERARD DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000436

BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 23CR 000436

2 ALBRITTON,JENTRY,JAMIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000520

3 ANDERSON,SARAH,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703277

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703277

4 ARTEAGA-ZUNIGA,RANDY SPEEDING 079/55 CASNER,SCOT 23CR 703632

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703632

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703632

5 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210

6 AYRE,RYAN,KENNETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,DOUGL 23CR 702806

SPEEDING 070/55 SLOOP,DOUGL 23CR 702806

7 BAGGETT,ZEBADIAH,ENNIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703633

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,SCOT 23CR 703633

SPEEDING 068/55 CASNER,SCOT 23CR 703633

8 BAILEY,JOSEPH,WAYNE SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702173

9 BARNES,ZACKARY,HUNTER FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000460

10 BARROW,KAIYLA,MADISON SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703336

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703336

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703336

11 BEASLEY,ELLAGRACE,SUE FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,SCOT 23IF 702421

12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657

13 BOLLING,JOHN,MARC,JR SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703658

14 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 407097

15 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 703908

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,SCOT 23CR 703908

16 BRITT-MCCOY,HOLLY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705467

NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 705467

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705467

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 705467

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 705467

17 BROWN,MASON,SHANE SPEEDING 079/55 CASNER,SCOT 23CR 703438

18 BUNGER,JAMES,KAULANA SPEEDING 062/35 SLOOP,DOUGL 23CR 702807

19 CAIN,JAMES,ANTHONY OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703300

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703300

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703300

20 CARTER,RYAN,CHANDLER DRIVE LEFT OF CENTER SLOOP,D,T 22IF 703524

21 CASDELLANOS,BRENDA NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 703382

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HATFIELD,JO 23CR 703382

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC HATFIELD,JO 23CR 703382

22 CHANCE,LAMAR,JAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702537

23 CHILDRESS,BRYCE,WAYNE SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702140

24 CHURCH,GARLAND,STEVEN ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 362018

BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK,GEO 23CR 362018

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BLALOCK,GEO 23CR 362018

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 362018

25 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843

26 COZART,TYLER,DIMITRI SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702171

27 CRAIG,CONNER,MICHAEL SPEEDING 075/45 CASNER,SCOT 23CR 703338

28 DAIL,CHE'QWANA,NI'DREK DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZAPANIAK 23CR 000519

29 DAILY,TELARRIO,CARDEZ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703729

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,SCOT 23CR 703729

30 DAUGHERTY,JAMES,CALEB SPEEDING 081/55 CASNER,SCOT 23CR 703298

WINDOW TINTING VIOL CASNER,SCOT 23CR 703298

31 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

32 DOWDY,BRANDON,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 702980

33 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418

DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418

SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418

34 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724

35 EVANS,CALEB,ORION WINDOW TINTING VIOL CASNER,SCOT 23CR 703340

SPEEDING 069/55 CASNER,SCOT 23CR 703340

36 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

37 FITZGIBBONS,CHELSEA,KA SPEEDING 056/35 SLOOP,DOUGL 23CR 703273

38 FOGLE,JAMIE,CHRISTOPHE SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703555

39 GARCIA-PEREZ,CHRISTOPH DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 354088

40 GENG,JIAMING SPEEDING 052/35 CASNER,SCOT 23CR 703276

41 GIBBS,SKYLAR,LYNMARIE CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 702815

42 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702093

43 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702094

44 GLOVER,TREY,BRITT NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT HATFIELD,JO 23CR 702731

45 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 702370

46 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961

47 GOODING,KEVIN,RAY FENDER HEIGHT VIOLATION HATFIELD 23IF 000109

48 GRAY,AMY,SCARBOROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 702793

DWLR IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702793

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Szczepaniak 23CR 702793

49 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288

50 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909

51 HARGETT,LENETTE,SHANTE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000572

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000572

52 HARRISON,TANNER,MATHEW DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 330738

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SZCZEPANIAK 23CR 330738

NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 330738

RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 330738

53 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY

54 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702324

55 HILL,STEPHEN,LEE INDECENT EXPOSURE HATFIELD,JO 23CR 381307

56 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452

DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452

57 HURST,TYRONE,MAURICE SPEEDING 080/55 CASNER,SCOT 23CR 703437

58 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104

59 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437

60 JACKSON,JANAE,NICOLE SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703278

61 JENKINS,NOAH,MARSHALL SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702326

62 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

63 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

64 KELLEY,JAMES,CHRISTOPH SPEEDING 071/55 CASNER,SCOT 23CR 703436

65 KELSEY,ASHLEY,DAWN SPEEDING 075/55 CASNER,SCOT 23CR 703412

66 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969

67 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970

68 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971

69 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972

70 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973

71 KOESTERER,BENJAMIN,GEO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,SCOT 23IF 702127

72 LAWSON,DARREN,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701873

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701873

NO LIABILITY INSURANCE BLALOCK,G 23CR 701873

73 LAWTON,COREY,CHARLES CONSUME ALC BY

74 LAWTON,COREY,CHARLES SIMPLE AFFRAY WOODLING,CO 23CR 345408

75 LETCHWORTH,FESTINA,RYA SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702389

76 LEWTER,DYLAN,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 403163

FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 23CR 403163

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 23CR 403163

77 LOCKETT,NYREAN,DYSUN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000464

78 LOFTIN,JACOB,ALEXANDER FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,SCOT 23IF 702126

79 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BENDETTI,J 23CR 000452

80 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 703215

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 23CR 703215

81 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577

82 LOWE,BRANDT,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 314354

SPEEDING 037/25 BLALOCK,GEO 23CR 314354

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD BLALOCK,GEO 23CR 314354

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 314354

83 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251

84 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

85 MCLEMORE,TUCKER LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER HATFIELD 23CR 000432

86 MEDINA,URIEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 23CR 000473

87 MILLER,DAVID,ANDREW HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HERNANDEZ,J 23CR 703457

88 MILLER,DAVID,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,JO 23IF 702261

** 89 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735

90 MOODY,KENNETH,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 377701

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SZCZEPANIAK 23CR 377701

CONSUME ALC BY

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 377701

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 377701

91 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219

92 MORET,MACY,DAWN SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702128

93 NOLAN,SCOTT,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 318311

FAIL TO BURN HEADLAMPS SZCZEPANIAK 23CR 318311

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 318311

94 NUSSBAUM,AMANDA,SOLEIL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN Szczepaniak 23CR 702753

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 23CR 702753

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC Szczepaniak 23CR 702753

95 OAKLEY,CHESSON,LANE SPEEDING 075/45 HATFIELD,JO 23CR 703818

96 ODELL,JEFFREY,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 23IF 000069

97 ODELL,JEFFREY,KIETH UNSAFE PASSING YELLOW LINE VADELL,B 23CR 000381

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER VADELL,B 23CR 000381

98 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

99 PENNELL,ANDREW,ALEXAND FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000459

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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100 POE,BONNIE,VANN FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 23IF 701908

101 POST,NATHAN,CHARLES SPEEDING 051/35 CASNER,SCOT 23CR 703337

102 PRICE,JAMIEE,LYNN SPEEDING 074/55 CASNER,SCOT 23CR 703659

103 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313

104 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364

105 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

106 RAY,KENNETH,EUGENE SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703552

107 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

108 REIFSNYDER,WADE,MARTIN SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703553

109 ROBERSON,PATRICK,JABAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 703175

110 RUMSEY,JAMIE,ALLAN SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 23CR 700467

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700467

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700467

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700467

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700467

111 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 701244

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701244

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 701244

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 701244

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701244

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 701244

112 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 701783

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701783

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 23CR 701783

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 701783

113 SALTER,BRIE,NICOLE SPEEDING 060/45 CASNER,SCOT 23IF 702146

114 SANCHEZ-AQUIRRE,DANIEL NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 000621

115 SANCHEZ,JONATHAN,G DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 354656

116 SATTERFIELD,JOSEPH,MIC DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 703419

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 703419

117 SEARS,HAILEY,ELLYSE SPEEDING 080/55 CASNER,SCOT 23CR 703339

118 SHELTON,ALEXANDER,LEE SPEEDING 050/35 CASNER,SCOT 23IF 702141

119 SILL,GARRETT,CHADWICK SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702251

120 SIMMERS,STOIC,STRONG,B FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT CASNER,SCOT 23IF 702172

121 SMITH,CECELIA,ANNE SPEEDING 060/45 CASNER,SCOT 23IF 702170

122 SMITH,KEITRA,ROCHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702538

123 SOSA,BRYAN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 331433

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 331433

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 331433

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 331433

124 SOSA,BRYAN SIMPLE ASSAULT SZCZEPANIAK 23CR 331435

125 SOSA,GUILLERMO,JULAIN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000539

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000539

126 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

127 SWAIM,CRYSTAL,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 703618

128 SWINSON,GRAYSON,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703435

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703435

UNSAFE TIRES CASNER,SCOT 23CR 703435

129 SWINSON,JACOB,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CASNER,SCOT 23IF 702249

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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130 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660

OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703660

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703660

131 TAYLOR,PAMELA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SZCZEPANIAK 23IF 000155

132 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,DOUGL 23IF 701761

133 TOE,NANG,NANG SPEEDING 071/55 CASNER,SCOT 23CR 703279

OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703279

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703279

134 TORRES JAVIER,RUBICEL DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 404243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 23CR 404243

135 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

136 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188

137 WAINRIGHT,WESLEY,CALVI SPEEDING 075/55 CASNER,SCOT 23CR 703554

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703554

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703554

138 WEST,BENNETT,FLOYD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703299

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703299

139 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956

140 WILLIAMS,HALEY,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701696

141 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

** 142 WILLIAMS,TROY,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 379654

143 WILLIAMS,TROY,EDWARD SPEEDING 063/45 CASNER,SCOT 23CR 703413

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,SCOT 23CR 703413

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 703413

144 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

145 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

146 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

147 WOODBY,JOSHUA,ALLEN USE OF RED OR BLUE LIGHT HATFIELD,JO 23CR 703816

148 WOODBY,JOSHUA,ALLEN HORN AND WARNING DEVICE VIO HATFIELD,JO 23CR 703817

USE OF RED OR BLUE LIGHT HATFIELD,JO 23CR 703817

149 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

150 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 054/35 BLALOCK,G 23CR 703369

** 151 YULEE,GEORGE,J DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 266163

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 23CR 266163

152 YULEE,GEORGE,JOSEPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701276

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701276

153 ZAVALA,MICHAEL,ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701395

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395

WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701395

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701395

154 ZUMARRAGA,WBER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703634

OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703634

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703634

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703634

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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