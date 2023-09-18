DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVID MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACKIN,BENJAMIN,GERARD DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000436
BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 23CR 000436
2 ALBRITTON,JENTRY,JAMIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000520
3 ANDERSON,SARAH,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703277
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703277
4 ARTEAGA-ZUNIGA,RANDY SPEEDING 079/55 CASNER,SCOT 23CR 703632
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703632
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703632
5 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210
6 AYRE,RYAN,KENNETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,DOUGL 23CR 702806
SPEEDING 070/55 SLOOP,DOUGL 23CR 702806
7 BAGGETT,ZEBADIAH,ENNIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703633
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,SCOT 23CR 703633
SPEEDING 068/55 CASNER,SCOT 23CR 703633
8 BAILEY,JOSEPH,WAYNE SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702173
9 BARNES,ZACKARY,HUNTER FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000460
10 BARROW,KAIYLA,MADISON SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703336
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703336
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703336
11 BEASLEY,ELLAGRACE,SUE FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,SCOT 23IF 702421
12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657
13 BOLLING,JOHN,MARC,JR SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703658
14 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 407097
15 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 703908
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,SCOT 23CR 703908
16 BRITT-MCCOY,HOLLY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705467
NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 705467
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705467
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 705467
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 705467
17 BROWN,MASON,SHANE SPEEDING 079/55 CASNER,SCOT 23CR 703438
18 BUNGER,JAMES,KAULANA SPEEDING 062/35 SLOOP,DOUGL 23CR 702807
19 CAIN,JAMES,ANTHONY OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703300
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703300
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703300
20 CARTER,RYAN,CHANDLER DRIVE LEFT OF CENTER SLOOP,D,T 22IF 703524
21 CASDELLANOS,BRENDA NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 703382
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HATFIELD,JO 23CR 703382
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC HATFIELD,JO 23CR 703382
22 CHANCE,LAMAR,JAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702537
23 CHILDRESS,BRYCE,WAYNE SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702140
24 CHURCH,GARLAND,STEVEN ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 362018
BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK,GEO 23CR 362018
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BLALOCK,GEO 23CR 362018
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 362018
25 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843
26 COZART,TYLER,DIMITRI SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702171
27 CRAIG,CONNER,MICHAEL SPEEDING 075/45 CASNER,SCOT 23CR 703338
28 DAIL,CHE'QWANA,NI'DREK DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZAPANIAK 23CR 000519
29 DAILY,TELARRIO,CARDEZ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703729
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,SCOT 23CR 703729
30 DAUGHERTY,JAMES,CALEB SPEEDING 081/55 CASNER,SCOT 23CR 703298
WINDOW TINTING VIOL CASNER,SCOT 23CR 703298
31 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
32 DOWDY,BRANDON,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 702980
33 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418
DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418
SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418
34 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724
35 EVANS,CALEB,ORION WINDOW TINTING VIOL CASNER,SCOT 23CR 703340
SPEEDING 069/55 CASNER,SCOT 23CR 703340
36 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
37 FITZGIBBONS,CHELSEA,KA SPEEDING 056/35 SLOOP,DOUGL 23CR 703273
38 FOGLE,JAMIE,CHRISTOPHE SPEEDING 072/55 CASNER,SCOT 23CR 703555
39 GARCIA-PEREZ,CHRISTOPH DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 354088
40 GENG,JIAMING SPEEDING 052/35 CASNER,SCOT 23CR 703276
41 GIBBS,SKYLAR,LYNMARIE CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 702815
42 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702093
43 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702094
44 GLOVER,TREY,BRITT NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT HATFIELD,JO 23CR 702731
45 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 702370
46 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961
47 GOODING,KEVIN,RAY FENDER HEIGHT VIOLATION HATFIELD 23IF 000109
48 GRAY,AMY,SCARBOROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 702793
DWLR IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702793
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Szczepaniak 23CR 702793
49 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288
50 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909
51 HARGETT,LENETTE,SHANTE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000572
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000572
52 HARRISON,TANNER,MATHEW DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 330738
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SZCZEPANIAK 23CR 330738
NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 330738
RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 330738
53 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY
54 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702324
55 HILL,STEPHEN,LEE INDECENT EXPOSURE HATFIELD,JO 23CR 381307
56 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452
DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452
57 HURST,TYRONE,MAURICE SPEEDING 080/55 CASNER,SCOT 23CR 703437
58 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104
59 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437
60 JACKSON,JANAE,NICOLE SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703278
61 JENKINS,NOAH,MARSHALL SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702326
62 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
63 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
64 KELLEY,JAMES,CHRISTOPH SPEEDING 071/55 CASNER,SCOT 23CR 703436
65 KELSEY,ASHLEY,DAWN SPEEDING 075/55 CASNER,SCOT 23CR 703412
66 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
67 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
68 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
69 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
70 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
71 KOESTERER,BENJAMIN,GEO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,SCOT 23IF 702127
72 LAWSON,DARREN,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701873
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701873
NO LIABILITY INSURANCE BLALOCK,G 23CR 701873
73 LAWTON,COREY,CHARLES CONSUME ALC BY
74 LAWTON,COREY,CHARLES SIMPLE AFFRAY WOODLING,CO 23CR 345408
75 LETCHWORTH,FESTINA,RYA SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702389
76 LEWTER,DYLAN,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 403163
FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 23CR 403163
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 23CR 403163
77 LOCKETT,NYREAN,DYSUN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000464
78 LOFTIN,JACOB,ALEXANDER FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,SCOT 23IF 702126
79 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BENDETTI,J 23CR 000452
80 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 703215
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 23CR 703215
81 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577
82 LOWE,BRANDT,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 314354
SPEEDING 037/25 BLALOCK,GEO 23CR 314354
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD BLALOCK,GEO 23CR 314354
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 314354
83 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251
84 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
85 MCLEMORE,TUCKER LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER HATFIELD 23CR 000432
86 MEDINA,URIEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 23CR 000473
87 MILLER,DAVID,ANDREW HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HERNANDEZ,J 23CR 703457
88 MILLER,DAVID,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,JO 23IF 702261
** 89 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735
90 MOODY,KENNETH,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 377701
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SZCZEPANIAK 23CR 377701
CONSUME ALC BY
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 377701
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 377701
91 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219
92 MORET,MACY,DAWN SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702128
93 NOLAN,SCOTT,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 318311
FAIL TO BURN HEADLAMPS SZCZEPANIAK 23CR 318311
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 318311
94 NUSSBAUM,AMANDA,SOLEIL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN Szczepaniak 23CR 702753
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 23CR 702753
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC Szczepaniak 23CR 702753
95 OAKLEY,CHESSON,LANE SPEEDING 075/45 HATFIELD,JO 23CR 703818
96 ODELL,JEFFREY,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 23IF 000069
97 ODELL,JEFFREY,KIETH UNSAFE PASSING YELLOW LINE VADELL,B 23CR 000381
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER VADELL,B 23CR 000381
98 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
99 PENNELL,ANDREW,ALEXAND FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000459
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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100 POE,BONNIE,VANN FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 23IF 701908
101 POST,NATHAN,CHARLES SPEEDING 051/35 CASNER,SCOT 23CR 703337
102 PRICE,JAMIEE,LYNN SPEEDING 074/55 CASNER,SCOT 23CR 703659
103 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313
104 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364
105 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
106 RAY,KENNETH,EUGENE SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703552
107 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
108 REIFSNYDER,WADE,MARTIN SPEEDING 073/55 CASNER,SCOT 23CR 703553
109 ROBERSON,PATRICK,JABAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 703175
110 RUMSEY,JAMIE,ALLAN SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 23CR 700467
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700467
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700467
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700467
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700467
111 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 701244
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701244
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 701244
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 701244
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701244
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 701244
112 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 701783
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 701783
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 23CR 701783
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 701783
113 SALTER,BRIE,NICOLE SPEEDING 060/45 CASNER,SCOT 23IF 702146
114 SANCHEZ-AQUIRRE,DANIEL NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 000621
115 SANCHEZ,JONATHAN,G DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 354656
116 SATTERFIELD,JOSEPH,MIC DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 703419
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 703419
117 SEARS,HAILEY,ELLYSE SPEEDING 080/55 CASNER,SCOT 23CR 703339
118 SHELTON,ALEXANDER,LEE SPEEDING 050/35 CASNER,SCOT 23IF 702141
119 SILL,GARRETT,CHADWICK SPEEDING 070/55 CASNER,SCOT 23IF 702251
120 SIMMERS,STOIC,STRONG,B FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT CASNER,SCOT 23IF 702172
121 SMITH,CECELIA,ANNE SPEEDING 060/45 CASNER,SCOT 23IF 702170
122 SMITH,KEITRA,ROCHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702538
123 SOSA,BRYAN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 331433
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 331433
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 331433
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 331433
124 SOSA,BRYAN SIMPLE ASSAULT SZCZEPANIAK 23CR 331435
125 SOSA,GUILLERMO,JULAIN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000539
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000539
126 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
127 SWAIM,CRYSTAL,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 703618
128 SWINSON,GRAYSON,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703435
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703435
UNSAFE TIRES CASNER,SCOT 23CR 703435
129 SWINSON,JACOB,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CASNER,SCOT 23IF 702249
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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130 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660
OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703660
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703660
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703660
131 TAYLOR,PAMELA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SZCZEPANIAK 23IF 000155
132 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,DOUGL 23IF 701761
133 TOE,NANG,NANG SPEEDING 071/55 CASNER,SCOT 23CR 703279
OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703279
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703279
134 TORRES JAVIER,RUBICEL DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 404243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 23CR 404243
135 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
136 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188
137 WAINRIGHT,WESLEY,CALVI SPEEDING 075/55 CASNER,SCOT 23CR 703554
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703554
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703554
138 WEST,BENNETT,FLOYD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703299
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,SCOT 23CR 703299
139 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956
140 WILLIAMS,HALEY,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701696
141 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
** 142 WILLIAMS,TROY,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 379654
143 WILLIAMS,TROY,EDWARD SPEEDING 063/45 CASNER,SCOT 23CR 703413
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,SCOT 23CR 703413
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 703413
144 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
145 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
146 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
147 WOODBY,JOSHUA,ALLEN USE OF RED OR BLUE LIGHT HATFIELD,JO 23CR 703816
148 WOODBY,JOSHUA,ALLEN HORN AND WARNING DEVICE VIO HATFIELD,JO 23CR 703817
USE OF RED OR BLUE LIGHT HATFIELD,JO 23CR 703817
149 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
150 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 054/35 BLALOCK,G 23CR 703369
** 151 YULEE,GEORGE,J DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 266163
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 23CR 266163
152 YULEE,GEORGE,JOSEPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701276
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701276
153 ZAVALA,MICHAEL,ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701395
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395
WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701395
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701395
154 ZUMARRAGA,WBER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 703634
OPERATE VEH NO INS CASNER,SCOT 23CR 703634
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,SCOT 23CR 703634
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,SCOT 23CR 703634
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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