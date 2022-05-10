DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
2 BALLOU,DARIOUS,ADRON,I SPEEDING 076/55 DENNIS,M 22CR 700784
3 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323
** 4 BLACK,HARPER,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) MANN,T 20CR 000205
5 BLACK,HARPER,THOMAS UNSAFE MOVEMENT MANN,T 20CR 000206
CONSUME ALC BY
** 6 BLACK,HARPER,THOMAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MANN,T 20CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 20CR 000207
7 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050946
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 050946
8 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WILLIS,B 22CR 050947
9 CARPIOMENDIETA,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700990
10 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474
11 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
12 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275
13 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872
14 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873
15 DANFORD,JOSHUA,STEPHEN SPEEDING 072/55 WILLIS,B,C 22CR 701501
16 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613
17 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145
18 DAVIS,JOVAN,TERRELL SPEEDING 075/55 WILLIS,B,C 22CR 701268
19 DELOSSANTOSPISSANI,LUC FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 700640
20 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
21 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444
22 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
23 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568
** 24 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387
25 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559
EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559
CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559
FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559
26 DYKE,JAMES,ROBERT NO OPERATORS LICENSE MANN,T 22CR 701454
27 EDWARDS,RICHARD,CLIFTO DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY COVINGTON,J 21CR 704317
28 FOREST,CHRISTIAN,GERAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701453
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701453
29 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931
30 FRAZIER,TYKEISEON,DEVO RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 701704
31 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
32 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
33 FULFORD,MISTY,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700802
34 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820
35 GODETTE,QUANDRES,TREAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701354
36 GOINS,SHELLIE,RENEE OPERATE VEH NO INS LONG,R 17CR 000125
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,R 17CR 000125
37 GOINS,SHELLIE,RENEE OPERATE VEH NO INS LONG,K 17CR 050513
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,K 17CR 050513
38 GOINS,SHELLIE,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 17CR 050514
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,K 17CR 050514
39 GOINS,SHELLIE,RENEE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,R 17IF 000040
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,R 17IF 000040
40 GRANT,JOSIAH,PHILLIP SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700148
SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700148
41 GRIFFIN,JUSTIN,RAY IMPROP USE TRANSPORTER PLATE MANN,T 21IF 000027
DRIVE LEFT OF CENTER MANN,T 21IF 000027
** 42 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 43 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
44 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542
45 HAND,FERNANDO,JASON ASSAULT ON A FEMALE SMITH,J 21CR 052240
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052240
46 HAND,FERNANDO,JASON RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 21CR 052245
INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 21CR 052245
** 47 HENRY,JAQUAN,LEONTY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 21CR 000169
48 HENRY,JAQUAN,LEONTY ASSAULT AND BATTERY MEJIA,CHRIS 21CR 050688
49 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079
50 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962
DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962
51 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
52 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
** 53 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURROUGHS,C 22CR 050982
54 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527
55 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333
56 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284
57 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701353
58 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
59 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
60 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
61 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052788
62 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363
63 LEWIS,AVERY,JOHN EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 22IF 700245
64 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104
65 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209
66 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313
67 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 700842
68 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031
69 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700032
70 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 068/45 BURROUGHS,C 22CR 700600
71 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246
NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246
72 MURRAY,KEVIN,MICHAEL,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C 21CR 705099
73 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483
74 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607
SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607
75 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040
76 ONORIO,JOHN,MICHAEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 22CR 700355
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700355
77 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
78 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050993
79 PANDELOS,THOMAS,SPERO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052197
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 20CR 052197
80 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037
81 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038
82 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530
83 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976
84 POTTER,DONALD,GENE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000166
85 POTTER,NATHAN,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701416
86 POWERS,SEAN,WARNER SPEEDING 085/55 WILLIS,B,C 22CR 701503
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 701503
87 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 081/55 WILLIS,BRIA 22CR 700338
88 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721
89 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701542
90 REAMS,JONATHAN,LESTER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 702805
91 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806
92 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R, 20CR 704222
93 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 20CR 704597
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J,T 20CR 704597
94 RODRIGUEZ,RYAN,ADAM WINDOW TINTING VIOL MANN,T 22CR 701361
95 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365
** 96 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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97 SIMOES,EDUARDO,GUILHER SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701417
98 SIVILS,JUSTIN,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 701446
99 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES SHOW CAUSE - FAILURE TO OBEY O STATE OF NO 22CR 000136
100 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG DENNIS,M 22CR 701439
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M 22CR 701439
101 TOWNSEND,SAMANTHA,RAE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA NICHOLS,J 21CR 000804
CONSUME ALC BY 19/20 NICHOLS,J 21CR 000804
102 TUBBS,LISA,BENNETT DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705269
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 21CR 705269
103 TUCCI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 048/35 MANN,T 22IF 700038
104 TYSINGER,MARK,BRUTON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 19CR 051627
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 19CR 051627
105 UTNICK,TIMOTHY,BLAKE SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 701502
106 WEATHERBY,CHARLES,MASO INJURY TO PERSONAL PROPERTY HATHAWAY,DO 22CR 050848
107 WEEKS,HUNTER,ALEXANDER HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 22IF 700922
108 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094
109 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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