carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

2 BALLOU,DARIOUS,ADRON,I SPEEDING 076/55 DENNIS,M 22CR 700784

3 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323

** 4 BLACK,HARPER,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) MANN,T 20CR 000205

5 BLACK,HARPER,THOMAS UNSAFE MOVEMENT MANN,T 20CR 000206

CONSUME ALC BY

** 6 BLACK,HARPER,THOMAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MANN,T 20CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 20CR 000207

7 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050946

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 050946

8 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WILLIS,B 22CR 050947

9 CARPIOMENDIETA,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700990

10 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474

11 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

12 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275

13 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872

14 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873

15 DANFORD,JOSHUA,STEPHEN SPEEDING 072/55 WILLIS,B,C 22CR 701501

16 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613

17 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145

18 DAVIS,JOVAN,TERRELL SPEEDING 075/55 WILLIS,B,C 22CR 701268

19 DELOSSANTOSPISSANI,LUC FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 700640

20 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

21 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444

22 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445

23 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568

** 24 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387

25 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559

EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559

CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559

FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559

26 DYKE,JAMES,ROBERT NO OPERATORS LICENSE MANN,T 22CR 701454

27 EDWARDS,RICHARD,CLIFTO DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY COVINGTON,J 21CR 704317

28 FOREST,CHRISTIAN,GERAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701453

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701453

29 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931

30 FRAZIER,TYKEISEON,DEVO RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 701704

31 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

32 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

33 FULFORD,MISTY,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700802

34 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820

35 GODETTE,QUANDRES,TREAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701354

36 GOINS,SHELLIE,RENEE OPERATE VEH NO INS LONG,R 17CR 000125

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,R 17CR 000125

37 GOINS,SHELLIE,RENEE OPERATE VEH NO INS LONG,K 17CR 050513

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,K 17CR 050513

38 GOINS,SHELLIE,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 17CR 050514

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,K 17CR 050514

39 GOINS,SHELLIE,RENEE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,R 17IF 000040

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,R 17IF 000040

40 GRANT,JOSIAH,PHILLIP SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700148

SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700148

41 GRIFFIN,JUSTIN,RAY IMPROP USE TRANSPORTER PLATE MANN,T 21IF 000027

DRIVE LEFT OF CENTER MANN,T 21IF 000027

** 42 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 43 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

44 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542

45 HAND,FERNANDO,JASON ASSAULT ON A FEMALE SMITH,J 21CR 052240

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052240

46 HAND,FERNANDO,JASON RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 21CR 052245

INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 21CR 052245

** 47 HENRY,JAQUAN,LEONTY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 21CR 000169

48 HENRY,JAQUAN,LEONTY ASSAULT AND BATTERY MEJIA,CHRIS 21CR 050688

49 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079

50 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962

DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962

51 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

52 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138

** 53 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURROUGHS,C 22CR 050982

54 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527

55 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333

56 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284

57 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701353

58 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

59 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

60 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

61 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052788

62 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363

63 LEWIS,AVERY,JOHN EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 22IF 700245

64 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104

65 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209

66 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313

67 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 700842

68 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031

69 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700032

70 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 068/45 BURROUGHS,C 22CR 700600

71 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246

NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246

72 MURRAY,KEVIN,MICHAEL,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C 21CR 705099

73 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483

74 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607

SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607

75 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040

76 ONORIO,JOHN,MICHAEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 22CR 700355

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700355

77 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

78 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050993

79 PANDELOS,THOMAS,SPERO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052197

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 20CR 052197

80 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037

81 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038

82 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530

83 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976

84 POTTER,DONALD,GENE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000166

85 POTTER,NATHAN,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701416

86 POWERS,SEAN,WARNER SPEEDING 085/55 WILLIS,B,C 22CR 701503

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 701503

87 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 081/55 WILLIS,BRIA 22CR 700338

88 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721

89 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701542

90 REAMS,JONATHAN,LESTER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 702805

91 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806

92 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R, 20CR 704222

93 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 20CR 704597

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J,T 20CR 704597

94 RODRIGUEZ,RYAN,ADAM WINDOW TINTING VIOL MANN,T 22CR 701361

95 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365

** 96 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

97 SIMOES,EDUARDO,GUILHER SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701417

98 SIVILS,JUSTIN,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 701446

99 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES SHOW CAUSE - FAILURE TO OBEY O STATE OF NO 22CR 000136

100 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG DENNIS,M 22CR 701439

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M 22CR 701439

101 TOWNSEND,SAMANTHA,RAE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA NICHOLS,J 21CR 000804

CONSUME ALC BY 19/20 NICHOLS,J 21CR 000804

102 TUBBS,LISA,BENNETT DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705269

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 21CR 705269

103 TUCCI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 048/35 MANN,T 22IF 700038

104 TYSINGER,MARK,BRUTON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 19CR 051627

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 19CR 051627

105 UTNICK,TIMOTHY,BLAKE SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 701502

106 WEATHERBY,CHARLES,MASO INJURY TO PERSONAL PROPERTY HATHAWAY,DO 22CR 050848

107 WEEKS,HUNTER,ALEXANDER HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 22IF 700922

108 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094

109 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.