DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPA 1 ARIAS,SOLEDAD,HERNANEZ DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 701243
2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
3 AVON,ELIZABETH,ANNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MILLEA,T 22CR 700363
4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057
5 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058
6 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469
7 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975
8 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976
9 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977
10 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978
11 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979
12 BOVENDER,SCOTT,WEST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 700281
13 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
14 BRISSON,DANIEL,ANDREW FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 21CR 000840
15 BRISSON,DANIEL,ANDREW TAKE MORE THAN LEGAL LIMIT OF GUTHRIE,M 21CR 000842
FAIL TO DEL SHELLFISH W/I 12 H GUTHRIE,M 21CR 000842
16 BURLESON,CHRIS,NORMAN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 052570
17 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042
18 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102
19 CAHOON,ROBERT,EUGENE,S LEAVE POTS IN WATER FOR MORE T NELSON,Z 20CR 000257
20 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056
21 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540
22 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319
23 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
** 24 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050667
25 CATHEY,HEATHER,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704695
26 CHILDS,DAWN,ELIZABETH GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000814
27 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665
28 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 703916
29 CHURCHILL,BRANDON,LEE COMMUNICATING THREATS WHALLEY,LEO 21CR 051472
30 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
31 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
32 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508
33 CONNER,JOSEPH,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PITTMAN,L 20CR 052065
34 CONNER,JOSEPH,DANIEL SPEEDING 070/55 HOWELL,J,C 20CR 702546
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 702546
35 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
36 DAWSON,ANNA,MICHELLE EXCEEDING POSTED SPEED MILLEA,T 22IF 700369
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FOLLOWING TOO CLOSELY MILLEA,T 22IF 700369
37 DONNELLY,JOSHUA,MICHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700793
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 700793
38 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000791
FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000791
39 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000792
FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000792
40 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000793
FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000793
41 DUNN,WILLIAM,GARRETT FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,JACOB, 21CR 705076
POSSESSION OF UNLAWFULLY TAKEN DYER,JACOB, 21CR 705076
42 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
** 43 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
44 FULCHER,ANTHONY,GRAY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052123
45 FULCHER,WILLIAM,CHARLE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051711
46 FULGHUM,DAVID,HENRY TAKE/POSS UNDERSIZE WEAKFISH TURNER,M 21CR 000921
47 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
48 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
49 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
50 GUTHRIE,DONOVAN,LOY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL HOLBROOK,A 20CR 052035
51 GUTHRIE,DONOVAN,LOY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP HOLBROOK,A 20IF 000132
52 GUTHRIE,FREDERICK,DARI SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 052502
KAR 53 HA,THI TAKE GAME DURING CLOSED SEASON ABRAMS,S 21CR 052973
EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 21CR 052973
UNLAWFUL POSSESSION/ TRANSPOR ABRAMS,S 21CR 052973
54 HAMILTON,JUDITH,DAVIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700783
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 700783
55 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390
56 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564
NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 050564
57 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
** 58 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
59 JOHNSON,MILTON,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 053153
60 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
** 61 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050483
62 LUCKETT,JOSHUA,SHAYNE TAKE WILD BIRDS TO WIT: HOODED ABRAMS,S,M 20CR 700176
63 LUCKETT,JOSHUA,SHAYNE TAKE IN ONE DAY A NUMBER OF MI ABRAMS,S,M 20CR 700177
POSSESS UNLAWFULLY TAKEN WILDL ABRAMS,S,M 20CR 700177
64 MARSCHALL,DOMINIC,ALBE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 21CR 703962
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703962
65 MATTHEWS,GARY,ROGER CYBERSTALKING MATTHEWS,AN 21CR 052399
66 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
67 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
68 MOORE,LARRY,GORDON ASSAULT ON A FEMALE OKUN,D 21CR 051309
69 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT SHADY,M 22CR 050683
70 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620
71 NEWMAN,JASON,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051250
VIE 72 NGUYEN,HOA THI DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051803
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLEA,T 21CR 051803
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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73 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 053073
74 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE BATCHELOR,M 22CR 050544
75 PATE,DEREK,ANDREW POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 21CR 700844
76 PIERCE,JOHN,CECIL FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,L 21IF 703756
77 PIGOTT,JAMES,PRESTON DISPOSTION OF MONIES OF SEIZED GUPTON,B 21CR 000282
78 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050561
79 RADFORD,TONY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 700278
80 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608
81 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092
** 82 RILEY,CAITLYN,PAIGE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705047
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705047
SPEEDING 052/35 BISHOP,M 21CR 705047
83 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366
84 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367
85 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) NELSON,Z 19CR 050839
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050839
86 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) NELSON,Z 19CR 050840
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050840
87 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) NELSON,Z 19CR 050841
88 SALTER,JOSHUA,DAVE TAKE CLAMS FROM PERM POLLUTED BOLTON 21CR 000319
89 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104
90 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733
POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733
91 SMITH,IAN,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 052301
92 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732
USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732
93 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511
94 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074
95 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010
96 STANLEY,JAMES,COOPER FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR BOLTON,R 22CR 000049
FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR BOLTON,R 22CR 000049
97 STRICKLAND,JACOB,HUNTE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051617
98 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757
99 SWART,JAMES,BERNARD,JR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 051928
100 SWART,JAMES,BERNARD,JR EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000101
101 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
102 VANBIBBER,MASON,DALE IMPROPER BACKING MOODY,C 22IF 700102
103 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR FAIL TO REPORT BIG GAME KILL INGLE,S 20CR 000725
104 WILBURN,CHASITY,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 701696
105 WILLIAMS,ALSLESIA CYBERSTALKING MILLER,KENN 21CR 052651
106 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676
107 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677
108 WILLIS,BRANDON,STEWART RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLEA,T 21CR 703648
109 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
110 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER TURNER,M 22CR 000050
111 WILLIS,ROBERT,JAMES FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 20CR 050899
112 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393
113 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506
114 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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115 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188
116 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637
117 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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