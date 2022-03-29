carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPA 1 ARIAS,SOLEDAD,HERNANEZ DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 701243

2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

3 AVON,ELIZABETH,ANNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MILLEA,T 22CR 700363

4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057

5 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058

6 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469

7 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975

8 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976

9 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977

10 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978

11 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979

12 BOVENDER,SCOTT,WEST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 700281

13 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

14 BRISSON,DANIEL,ANDREW FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 21CR 000840

15 BRISSON,DANIEL,ANDREW TAKE MORE THAN LEGAL LIMIT OF GUTHRIE,M 21CR 000842

FAIL TO DEL SHELLFISH W/I 12 H GUTHRIE,M 21CR 000842

16 BURLESON,CHRIS,NORMAN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 052570

17 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042

18 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102

19 CAHOON,ROBERT,EUGENE,S LEAVE POTS IN WATER FOR MORE T NELSON,Z 20CR 000257

20 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056

21 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540

22 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319

23 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

** 24 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050667

25 CATHEY,HEATHER,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704695

26 CHILDS,DAWN,ELIZABETH GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000814

27 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665

28 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 703916

29 CHURCHILL,BRANDON,LEE COMMUNICATING THREATS WHALLEY,LEO 21CR 051472

30 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

31 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

32 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508

33 CONNER,JOSEPH,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PITTMAN,L 20CR 052065

34 CONNER,JOSEPH,DANIEL SPEEDING 070/55 HOWELL,J,C 20CR 702546

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 702546

35 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

36 DAWSON,ANNA,MICHELLE EXCEEDING POSTED SPEED MILLEA,T 22IF 700369

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FOLLOWING TOO CLOSELY MILLEA,T 22IF 700369

37 DONNELLY,JOSHUA,MICHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700793

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 700793

38 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000791

FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000791

39 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000792

FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000792

40 DUNN,WILLIAM,GARRETT UNLAWFUL POSS/TRANSPORTATION O DYER,J 21CR 000793

FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,J 21CR 000793

41 DUNN,WILLIAM,GARRETT FAIL REPORT/TAG BIG GAME DYER,JACOB, 21CR 705076

POSSESSION OF UNLAWFULLY TAKEN DYER,JACOB, 21CR 705076

42 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

** 43 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

44 FULCHER,ANTHONY,GRAY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052123

45 FULCHER,WILLIAM,CHARLE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051711

46 FULGHUM,DAVID,HENRY TAKE/POSS UNDERSIZE WEAKFISH TURNER,M 21CR 000921

47 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

48 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

49 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

50 GUTHRIE,DONOVAN,LOY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL HOLBROOK,A 20CR 052035

51 GUTHRIE,DONOVAN,LOY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP HOLBROOK,A 20IF 000132

52 GUTHRIE,FREDERICK,DARI SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 052502

KAR 53 HA,THI TAKE GAME DURING CLOSED SEASON ABRAMS,S 21CR 052973

EXCEEDING GAME LIMIT ABRAMS,S 21CR 052973

UNLAWFUL POSSESSION/ TRANSPOR ABRAMS,S 21CR 052973

54 HAMILTON,JUDITH,DAVIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700783

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 700783

55 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390

56 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564

NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 050564

57 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

** 58 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

59 JOHNSON,MILTON,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 053153

60 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

** 61 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050483

62 LUCKETT,JOSHUA,SHAYNE TAKE WILD BIRDS TO WIT: HOODED ABRAMS,S,M 20CR 700176

63 LUCKETT,JOSHUA,SHAYNE TAKE IN ONE DAY A NUMBER OF MI ABRAMS,S,M 20CR 700177

POSSESS UNLAWFULLY TAKEN WILDL ABRAMS,S,M 20CR 700177

64 MARSCHALL,DOMINIC,ALBE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 21CR 703962

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 703962

65 MATTHEWS,GARY,ROGER CYBERSTALKING MATTHEWS,AN 21CR 052399

66 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319

FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319

67 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034

68 MOORE,LARRY,GORDON ASSAULT ON A FEMALE OKUN,D 21CR 051309

69 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT SHADY,M 22CR 050683

70 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620

71 NEWMAN,JASON,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051250

VIE 72 NGUYEN,HOA THI DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051803

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLEA,T 21CR 051803

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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73 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 053073

74 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE BATCHELOR,M 22CR 050544

75 PATE,DEREK,ANDREW POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 21CR 700844

76 PIERCE,JOHN,CECIL FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,L 21IF 703756

77 PIGOTT,JAMES,PRESTON DISPOSTION OF MONIES OF SEIZED GUPTON,B 21CR 000282

78 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050561

79 RADFORD,TONY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 700278

80 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608

81 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092

** 82 RILEY,CAITLYN,PAIGE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705047

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705047

SPEEDING 052/35 BISHOP,M 21CR 705047

83 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366

84 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367

85 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) NELSON,Z 19CR 050839

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050839

86 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) NELSON,Z 19CR 050840

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050840

87 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) NELSON,Z 19CR 050841

88 SALTER,JOSHUA,DAVE TAKE CLAMS FROM PERM POLLUTED BOLTON 21CR 000319

89 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104

90 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733

POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733

91 SMITH,IAN,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 052301

92 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732

USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732

93 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511

94 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074

95 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010

BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010

96 STANLEY,JAMES,COOPER FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR BOLTON,R 22CR 000049

FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR BOLTON,R 22CR 000049

97 STRICKLAND,JACOB,HUNTE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051617

98 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757

99 SWART,JAMES,BERNARD,JR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 051928

100 SWART,JAMES,BERNARD,JR EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000101

101 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

102 VANBIBBER,MASON,DALE IMPROPER BACKING MOODY,C 22IF 700102

103 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR FAIL TO REPORT BIG GAME KILL INGLE,S 20CR 000725

104 WILBURN,CHASITY,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 701696

105 WILLIAMS,ALSLESIA CYBERSTALKING MILLER,KENN 21CR 052651

106 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676

107 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677

108 WILLIS,BRANDON,STEWART RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLEA,T 21CR 703648

109 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

110 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER TURNER,M 22CR 000050

111 WILLIS,ROBERT,JAMES FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 20CR 050899

112 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393

113 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506

114 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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115 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188

116 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637

117 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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