DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARTHUR,LAURIE,DENNELL COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053084
MISDEMEANOR LARCENY CLODFELTER, 21CR 053084
2 BRIDGES,MICHAEL,PERRY, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VANKOUTEREN 22CR 700425
3 CARRAZCO-JAUREGUI,SUSA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705153
4 CHASE,JOEY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 20CR 000728
5 CHASE,JOEY,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 20CR 000729
EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 20CR 000729
6 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115
7 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749
8 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459
9 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217
10 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433
11 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434
12 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248
13 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812
14 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987
15 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988
16 DUKE,MATTHEW,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051662
17 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927
18 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257
19 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573
20 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116
21 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114
22 HILL,THOMAS,NEAL,II COMMUNICATING THREATS STONE,TREVO 21CR 051313
23 IPOCK,BENJAMIN,CURTIS NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 22CR 701230
24 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT ON A FEMALE CLODFELTER, 21CR 053083
COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053083
25 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661
26 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,ALLI 22CR 050664
CYBERSTALKING WILLIS,ALLI 22CR 050664
SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALLI 22CR 050664
27 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000035
28 JONES,SUSAN,YONCE PERMIT OPERATION VEH NO INS MORRISON,T, 20CR 704035
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 20CR 704035
29 JONES,SUSAN,YONCE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 20CR 704036
30 LEWIS,PHILLIP,BERTOLE, ALLOW DOG TO RUN AT LARGE NICHOLS,J 21CR 000831
31 MANNING,ELIZABETH,RISN SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 21CR 704065
32 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297
33 MAZIQUE,BIANCA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701120
** 34 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063
35 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137
37 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701216
38 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000265
39 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701229
40 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034
41 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701163
42 PERRY,LATASHA,GENESE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701121
43 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162
44 RIGGINS,CHARLES,RILEY POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA VANKOUTEREN 21CR 000352
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 21CR 000352
45 RIGGINS,CHARLES,RILEY DRIVING WHILE IMPAIRED VAN KOUTERE 21CR 051175
OPERATE VEH NO INS VAN KOUTERE 21CR 051175
46 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878
** 47 ROMULUS,REBECCA,WALTON DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,E 20CR 050528
48 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020
49 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505
SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505
50 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
51 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757
52 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701298
53 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915
54 WALKER,ALAN,ALFRED,JR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701214
55 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914
56 WILLIAMS,THERESA,EVONN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701294
57 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 21CR 052437
58 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
59 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
60 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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