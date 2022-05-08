carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARTHUR,LAURIE,DENNELL COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053084

MISDEMEANOR LARCENY CLODFELTER, 21CR 053084

2 BRIDGES,MICHAEL,PERRY, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VANKOUTEREN 22CR 700425

3 CARRAZCO-JAUREGUI,SUSA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705153

4 CHASE,JOEY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 20CR 000728

5 CHASE,JOEY,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 20CR 000729

EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 20CR 000729

6 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115

7 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749

8 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459

9 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217

10 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433

11 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434

12 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248

13 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812

14 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987

15 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988

16 DUKE,MATTHEW,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051662

17 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927

18 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257

19 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573

20 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116

21 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114

22 HILL,THOMAS,NEAL,II COMMUNICATING THREATS STONE,TREVO 21CR 051313

23 IPOCK,BENJAMIN,CURTIS NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 22CR 701230

24 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT ON A FEMALE CLODFELTER, 21CR 053083

COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053083

25 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661

26 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,ALLI 22CR 050664

CYBERSTALKING WILLIS,ALLI 22CR 050664

SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALLI 22CR 050664

27 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000035

28 JONES,SUSAN,YONCE PERMIT OPERATION VEH NO INS MORRISON,T, 20CR 704035

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 20CR 704035

29 JONES,SUSAN,YONCE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 20CR 704036

30 LEWIS,PHILLIP,BERTOLE, ALLOW DOG TO RUN AT LARGE NICHOLS,J 21CR 000831

31 MANNING,ELIZABETH,RISN SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 21CR 704065

32 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297

33 MAZIQUE,BIANCA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701120

** 34 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063

35 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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36 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137

37 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701216

38 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000265

39 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701229

40 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034

41 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701163

42 PERRY,LATASHA,GENESE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701121

43 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162

44 RIGGINS,CHARLES,RILEY POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA VANKOUTEREN 21CR 000352

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 21CR 000352

45 RIGGINS,CHARLES,RILEY DRIVING WHILE IMPAIRED VAN KOUTERE 21CR 051175

OPERATE VEH NO INS VAN KOUTERE 21CR 051175

46 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878

** 47 ROMULUS,REBECCA,WALTON DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,E 20CR 050528

48 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020

49 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505

SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505

50 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

51 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757

52 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701298

53 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915

54 WALKER,ALAN,ALFRED,JR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701214

55 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914

56 WILLIAMS,THERESA,EVONN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701294

57 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 21CR 052437

58 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

59 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

60 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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