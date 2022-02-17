DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDY WIGMORE
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031
** 2 BARNHILL,CHRISTOPHER,B POSSESS HEROIN STEWART,E 21CR 053032
** 3 BARNHILL,CHRISTOPHER,B FELONY POSSESSION OF COCAINE STEWART,E 21CR 053033
** 4 BARNHILL,CHRISTOPHER,B POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEWART,E 21CR 053034
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) STEWART,E 21CR 053034
** 5 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
6 BEASLEY,TAMMY,DENISE UNAUTHORIZED PRESENTMENT OF CA EDWARDS,T 21CR 053098
** 7 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT MANNON,K 21CR 053108
8 BEASLEY,TAMMY,DENISE MISDEMEANOR LARCENY MANNON,K 21CR 053109
9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
13 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169
14 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170
15 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171
16 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172
17 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173
18 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174
19 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175
20 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176
21 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177
22 BROWN,JACI,LYNN FELONY POSSESSION OF COCAINE CARROLL,T 21CR 052800
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052800
23 BROWN,JACI,LYNN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052801
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 21CR 052801
24 BROWN,JACI,LYNN FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21IF 703968
25 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 21CR 052904
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052904
26 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 052905
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052905
27 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508
28 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509
29 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510
30 BURTON,STEVEN,ANTRON POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) PADGETT,T 21CR 053066
31 CAIN,JARED,ALLEN LITTERING > 500 LBS EDWARDS,T 19CR 053089
** 32 CANDUSSO,GINA,MARIE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) BOWLER,R 21CR 052191
33 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145
34 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
35 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147
36 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
37 DEAVER,DUSTIN,DARRIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,N 22CR 050285
38 DEAVER,DUSTIN,DARRIN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WALES,N 22CR 050286
RESISTING PUBLIC OFFICER WALES,N 22CR 050286
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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39 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660
40 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850
41 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777
RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777
42 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778
** 43 DUDLEY,DONNIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 20CR 050979
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHAANINE,E 20CR 050979
** 44 ELDER,JOSHUA,ALLEN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,S 21CR 052157
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 21CR 052157
45 ELDER,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 087/45 CASNER,S,M 21CR 703772
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703772
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703772
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703772
46 ELDER,JOSHUA,ALLEN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN CASNER,S,M 21CR 703773
47 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519
48 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512
49 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513
50 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514
51 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332
52 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333
53 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515
54 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516
55 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517
56 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518
57 GILLESPIE,TIMOTHY,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704440
58 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748
59 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749
60 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750
** 61 GOODMAN,ROBERT,FRANK,J OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 PROBST,B 21CR 050482
62 GRAY,JOSHUA,RYAN SMITH THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 050352
63 GUTHRIE,JOHN,FITZGERAL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 20IF 703480
** 64 HACKLER,HEATHER,LYNN ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ NAKAMURA,K 21CR 051248
65 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659
66 HICKS,CORY,WILLIAM POSSESS METHAMPHETAMINE ESTERBROOK, 21CR 052242
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTERBROOK, 21CR 052242
67 HICKS,CORY,WILLIAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 21CR 052243
68 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
69 JONES,ALISON,LYNN POSSESS METHAMPHETAMINE NEWMAN,J 21CR 053041
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NEWMAN,J 21CR 053041
70 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958
71 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151
72 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152
73 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153
74 LANIER,CHRISTOPHER,MAR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CR 052963
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CR 052963
75 LANIER,CHRISTOPHER,MAR PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CR 053044
76 LANIER,CHRISTOPHER,MAR CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CR 053045
** 77 LITTLE,DYLAN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) THOMAS,C 21CR 052553
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE THOMAS,C 21CR 052553
** 78 LITTLE,DYLAN,NORTON LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,L 21CR 052551
POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,L 21CR 052551
** 79 LITTLE,DYLAN,NORTON MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052552
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052552
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 80 LITTLE,DYLAN,NORTON FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 21CR 052554
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BORN,E 21CR 052554
** 81 LITTLE,DYLAN,NORTON FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ BORN,E 21CR 052555
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BORN,E 21CR 052555
82 LITTLE,DYLAN,NORTON RESISTING PUBLIC OFFICER PROBST,B 21CR 052557
83 LITTLE,DYLAN,NORTON UNSAFE PASSING YELLOW LINE BORN,E 21IF 000142
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BORN,E 21IF 000142
84 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS HEROIN SHADY,M 21CR 052725
85 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE SHADY,M 21CR 052726
86 LOCKLEAR,WADE,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M 21CR 052727
87 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052728
88 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TAYLOR,L 21CR 052212
89 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) WILLIS,B 21CR 052213
** 90 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TAYLOR,L 21CR 052347
** 91 LOWERY,JOSHUA,DALE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) MCCORMAC,J 21CR 052921
92 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
93 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
94 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119
95 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120
** 96 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD THEFT GASKILL,J 21CR 051537
** 97 MARTIN,CONSTANCE ATTEMPTED FINANCIAL CARD FRAUD GASKILL,J 21CR 051538
** 98 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD FRAUD (M) GASKILL,J 21CR 051539
99 MCBRIDE,LAUREN,ANN ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ NAKAMURA,K 21CR 051217
100 MCBRIDE,LAUREN,ANN FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403
101 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CARROLL,T 21CR 052626
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CARROLL,T 21CR 052626
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CARROLL,T 21CR 052626
102 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE CONSUME ALC BY
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704584
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A,S 21CR 704584
103 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 704665
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,T 21CR 704665
SPEEDING 116/45 CARROLL,T 21CR 704665
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 704665
104 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110
105 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111
106 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112
107 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113
108 NOLAN,DANIEL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CR 052058
FELONY POSSESSION OF COCAINE ALEXANDER,G 21CR 052058
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 21CR 052058
109 NOLAN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052059
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052059
110 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
111 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901
112 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902
113 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903
114 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
115 PRIDGEN,RASHAD,BRANDON PWIMSD SCH III CS ALEXANDER,G 21CR 052951
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052951
116 PRIDGEN,RASHAD,BRANDON PWISD MARIJUANA ALEXANDER,G 21CR 052952
117 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149
118 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 119 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954
** 120 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955
** 121 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956
122 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161
123 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
124 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163
125 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164
126 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
127 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
128 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
129 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 130 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 131 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 132 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 133 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
134 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936
135 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533
136 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534
137 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535
138 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536
139 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537
140 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538
141 SHORT,LARRY,JR LARCENY FROM THE PERSON MILLEA,T 21CR 051265
142 SHORT,LARRY,JR FALSE IMPRISONMENT MILLEA,T 21CR 051266
143 SHORT,LARRY,JR ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 21CR 051267
144 SHORT,LARRY,JR INTERFERE EMERG COMMUNICATION MILLEA,T 21CR 051268
145 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051269
146 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051270
147 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 052890
148 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
149 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
150 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
151 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
152 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
153 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
154 SUTTON,ROCHI,KEVIN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 053089
155 TAYLOR,DAVID,KEVIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052121
156 TAYLOR,DAVID,KEVIN FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052122
157 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924
158 WHALEY,CURTIS,PAUL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOORE,MYRA, 21CR 052686
159 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802
160 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803
161 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804
162 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830
163 WILSON,MALIK,AMIR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 21CR 053059
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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