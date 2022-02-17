carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDY WIGMORE

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031

** 2 BARNHILL,CHRISTOPHER,B POSSESS HEROIN STEWART,E 21CR 053032

** 3 BARNHILL,CHRISTOPHER,B FELONY POSSESSION OF COCAINE STEWART,E 21CR 053033

** 4 BARNHILL,CHRISTOPHER,B POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEWART,E 21CR 053034

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) STEWART,E 21CR 053034

** 5 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

6 BEASLEY,TAMMY,DENISE UNAUTHORIZED PRESENTMENT OF CA EDWARDS,T 21CR 053098

** 7 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT MANNON,K 21CR 053108

8 BEASLEY,TAMMY,DENISE MISDEMEANOR LARCENY MANNON,K 21CR 053109

9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

13 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169

14 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170

15 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171

16 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172

17 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173

18 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174

19 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175

20 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176

21 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177

22 BROWN,JACI,LYNN FELONY POSSESSION OF COCAINE CARROLL,T 21CR 052800

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052800

23 BROWN,JACI,LYNN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052801

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 21CR 052801

24 BROWN,JACI,LYNN FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21IF 703968

25 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 21CR 052904

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052904

26 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 052905

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052905

27 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508

28 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509

29 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510

30 BURTON,STEVEN,ANTRON POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) PADGETT,T 21CR 053066

31 CAIN,JARED,ALLEN LITTERING > 500 LBS EDWARDS,T 19CR 053089

** 32 CANDUSSO,GINA,MARIE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) BOWLER,R 21CR 052191

33 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145

34 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

35 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147

36 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

37 DEAVER,DUSTIN,DARRIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,N 22CR 050285

38 DEAVER,DUSTIN,DARRIN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WALES,N 22CR 050286

RESISTING PUBLIC OFFICER WALES,N 22CR 050286

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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39 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660

40 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850

41 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777

RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777

42 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778

** 43 DUDLEY,DONNIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 20CR 050979

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHAANINE,E 20CR 050979

** 44 ELDER,JOSHUA,ALLEN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,S 21CR 052157

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 21CR 052157

45 ELDER,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 087/45 CASNER,S,M 21CR 703772

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703772

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703772

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703772

46 ELDER,JOSHUA,ALLEN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN CASNER,S,M 21CR 703773

47 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519

48 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512

49 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513

50 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514

51 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332

52 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333

53 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515

54 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516

55 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517

56 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518

57 GILLESPIE,TIMOTHY,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704440

58 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748

59 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749

60 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750

** 61 GOODMAN,ROBERT,FRANK,J OBT PROP FALSE PRET >=$100,000 PROBST,B 21CR 050482

62 GRAY,JOSHUA,RYAN SMITH THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 050352

63 GUTHRIE,JOHN,FITZGERAL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 20IF 703480

** 64 HACKLER,HEATHER,LYNN ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ NAKAMURA,K 21CR 051248

65 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659

66 HICKS,CORY,WILLIAM POSSESS METHAMPHETAMINE ESTERBROOK, 21CR 052242

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTERBROOK, 21CR 052242

67 HICKS,CORY,WILLIAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 21CR 052243

68 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

69 JONES,ALISON,LYNN POSSESS METHAMPHETAMINE NEWMAN,J 21CR 053041

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NEWMAN,J 21CR 053041

70 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958

71 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151

72 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152

73 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153

74 LANIER,CHRISTOPHER,MAR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CR 052963

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PITTMAN,J 21CR 052963

75 LANIER,CHRISTOPHER,MAR PWIMSD SCH III CS PITTMAN,J 21CR 053044

76 LANIER,CHRISTOPHER,MAR CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CR 053045

** 77 LITTLE,DYLAN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) THOMAS,C 21CR 052553

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE THOMAS,C 21CR 052553

** 78 LITTLE,DYLAN,NORTON LARCENY OF A FIREARM PITTMAN,L 21CR 052551

POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,L 21CR 052551

** 79 LITTLE,DYLAN,NORTON MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052552

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052552

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 80 LITTLE,DYLAN,NORTON FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 21CR 052554

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BORN,E 21CR 052554

** 81 LITTLE,DYLAN,NORTON FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ BORN,E 21CR 052555

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BORN,E 21CR 052555

82 LITTLE,DYLAN,NORTON RESISTING PUBLIC OFFICER PROBST,B 21CR 052557

83 LITTLE,DYLAN,NORTON UNSAFE PASSING YELLOW LINE BORN,E 21IF 000142

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BORN,E 21IF 000142

84 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS HEROIN SHADY,M 21CR 052725

85 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE SHADY,M 21CR 052726

86 LOCKLEAR,WADE,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M 21CR 052727

87 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052728

88 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TAYLOR,L 21CR 052212

89 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) WILLIS,B 21CR 052213

** 90 LOWERY,JOSHUA,DALE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TAYLOR,L 21CR 052347

** 91 LOWERY,JOSHUA,DALE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) MCCORMAC,J 21CR 052921

92 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

93 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

94 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119

95 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120

** 96 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD THEFT GASKILL,J 21CR 051537

** 97 MARTIN,CONSTANCE ATTEMPTED FINANCIAL CARD FRAUD GASKILL,J 21CR 051538

** 98 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD FRAUD (M) GASKILL,J 21CR 051539

99 MCBRIDE,LAUREN,ANN ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ NAKAMURA,K 21CR 051217

100 MCBRIDE,LAUREN,ANN FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NAKAMURA,K 21CR 051403

101 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CARROLL,T 21CR 052626

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CARROLL,T 21CR 052626

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CARROLL,T 21CR 052626

102 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE CONSUME ALC BY

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704584

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A,S 21CR 704584

103 MOSCHELLA,JUSTIN,DANIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 704665

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,T 21CR 704665

SPEEDING 116/45 CARROLL,T 21CR 704665

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 704665

104 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110

105 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111

106 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112

107 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113

108 NOLAN,DANIEL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CR 052058

FELONY POSSESSION OF COCAINE ALEXANDER,G 21CR 052058

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 21CR 052058

109 NOLAN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052059

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052059

110 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

111 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901

112 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902

113 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903

114 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

115 PRIDGEN,RASHAD,BRANDON PWIMSD SCH III CS ALEXANDER,G 21CR 052951

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 052951

116 PRIDGEN,RASHAD,BRANDON PWISD MARIJUANA ALEXANDER,G 21CR 052952

117 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149

118 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 119 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954

** 120 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955

** 121 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956

122 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161

123 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

124 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163

125 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164

126 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

127 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

128 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

129 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 130 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 131 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 132 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 133 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

134 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936

135 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533

136 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534

137 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535

138 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536

139 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537

140 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538

141 SHORT,LARRY,JR LARCENY FROM THE PERSON MILLEA,T 21CR 051265

142 SHORT,LARRY,JR FALSE IMPRISONMENT MILLEA,T 21CR 051266

143 SHORT,LARRY,JR ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 21CR 051267

144 SHORT,LARRY,JR INTERFERE EMERG COMMUNICATION MILLEA,T 21CR 051268

145 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051269

146 SHORT,LARRY,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051270

147 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 052890

148 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

149 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

150 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

151 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

152 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

153 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

154 SUTTON,ROCHI,KEVIN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 053089

155 TAYLOR,DAVID,KEVIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052121

156 TAYLOR,DAVID,KEVIN FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052122

157 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924

158 WHALEY,CURTIS,PAUL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOORE,MYRA, 21CR 052686

159 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802

160 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803

161 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804

162 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830

163 WILSON,MALIK,AMIR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 21CR 053059

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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