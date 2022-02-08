carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960

2 BARTHEL,KATHERINE,VICT SPEEDING 077/55 BURTON,M 21CR 704733

3 BASS,LISA,GOLDEN DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 050123

4 BONAGURO,NANCY,JOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 21CR 703522

5 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052961

6 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

7 CUTHRELL,JENNIFER,LEIG SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS,M, 20CR 703520

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 20CR 703520

8 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767

9 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768

10 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764

11 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765

12 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914

13 FEATHERS,EMILY,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 21IF 703145

14 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927

15 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565

16 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567

17 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564

18 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566

19 GODETTE,JONICE,ERICA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 21CR 704300

20 GRIFFIN,JOSEPH,RYAN SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053132

21 GUTHRIE,MIMI,NICOLE SPEEDING 071/55 STONEROAD,N 21CR 705013

22 HILL,GABRIELLE,KAANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 052035

** 23 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754

24 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758

25 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127

26 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128

27 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129

28 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130

29 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131

30 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132

31 MACE,SPIRIT,LEA MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 20CR 052652

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 20CR 052652

32 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055

** 33 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247

EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247

** 34 MEADE,DYLAN,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ VANKOUTEREN 21CR 000201

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA VANKOUTEREN 21CR 000201

35 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730

36 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

37 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767

38 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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39 OSTEEN,JEFFREY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705074

40 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121

41 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122

42 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123

43 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124

44 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125

45 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126

46 PARKER,KEVIN,NANCE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 052829

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MANNON,K 21CR 052829

47 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862

48 PECHONIS,THEODORE,GLEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 705371

49 RUDD,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 053092

DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 053092

50 RUDD,TRAVIS,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER MANNON,K,A 20CR 704178

51 RUMSEY,BRIAN,CURTIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 053183

52 RUMSEY,CHEYENNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL HOOKS,LISA 19CR 051341

53 RUMSEY,CHEYENNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 053184

54 SAWYER,MELVIN,RANDY,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ONOFRIO,M 21CR 703996

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,M 21CR 703996

55 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133

56 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903

57 STUDDARD,ASHLEY,HEYWAR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANNON,K,A 20CR 702032

58 STYRON,AMBER,LEIGH SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 704077

59 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 051571

MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 051571

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 051571

60 WALLACE,TANEKA,ENTRE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 051572

SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 21CR 051572

61 WILLIAMS,LARRY,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 053153

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MANNON,K 21CR 053153

62 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121

DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121

63 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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