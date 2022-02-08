DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960
2 BARTHEL,KATHERINE,VICT SPEEDING 077/55 BURTON,M 21CR 704733
3 BASS,LISA,GOLDEN DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 050123
4 BONAGURO,NANCY,JOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 21CR 703522
5 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052961
6 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
7 CUTHRELL,JENNIFER,LEIG SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS,M, 20CR 703520
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 20CR 703520
8 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767
9 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768
10 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764
11 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765
12 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914
13 FEATHERS,EMILY,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 21IF 703145
14 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927
15 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565
16 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567
17 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564
18 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566
19 GODETTE,JONICE,ERICA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 21CR 704300
20 GRIFFIN,JOSEPH,RYAN SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053132
21 GUTHRIE,MIMI,NICOLE SPEEDING 071/55 STONEROAD,N 21CR 705013
22 HILL,GABRIELLE,KAANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 052035
** 23 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754
24 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758
25 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127
26 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128
27 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129
28 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130
29 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131
30 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132
31 MACE,SPIRIT,LEA MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 20CR 052652
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 20CR 052652
32 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055
** 33 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247
EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247
** 34 MEADE,DYLAN,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ VANKOUTEREN 21CR 000201
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA VANKOUTEREN 21CR 000201
35 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730
36 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
37 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767
38 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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39 OSTEEN,JEFFREY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705074
40 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121
41 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122
42 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123
43 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124
44 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125
45 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126
46 PARKER,KEVIN,NANCE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 052829
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MANNON,K 21CR 052829
47 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862
48 PECHONIS,THEODORE,GLEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 705371
49 RUDD,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 053092
DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 053092
50 RUDD,TRAVIS,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER MANNON,K,A 20CR 704178
51 RUMSEY,BRIAN,CURTIS SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 053183
52 RUMSEY,CHEYENNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL HOOKS,LISA 19CR 051341
53 RUMSEY,CHEYENNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 053184
54 SAWYER,MELVIN,RANDY,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ONOFRIO,M 21CR 703996
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,M 21CR 703996
55 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133
56 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903
57 STUDDARD,ASHLEY,HEYWAR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANNON,K,A 20CR 702032
58 STYRON,AMBER,LEIGH SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 704077
59 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 051571
MISDEMEANOR LARCENY BURTON,M 21CR 051571
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 051571
60 WALLACE,TANEKA,ENTRE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,M 21CR 051572
SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 21CR 051572
61 WILLIAMS,LARRY,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 053153
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MANNON,K 21CR 053153
62 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121
DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121
63 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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