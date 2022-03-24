JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 CALL,JAMES,ROBERT COMMUNICATING THREATS WEDEMEYER,J 21CR 051434
2 CALL,JAMES,ROBERT COMMUNICATING THREATS WEDEMEYER,A 21CR 051439
3 CALL,JAMES,ROBERT DISORDERLY CONDUCT OKUN,D 21CR 051459
** 4 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263
5 EDWARDS,CHRISTOPHER,SH POSS STOLEN GOODS/PROP (M) FESTERMAN,W 19CR 053338
6 FESTER,MARKUS,WAYNE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOWELL,C 21CR 052588
7 GARNER,LEURA,DAWN CYBERSTALKING GARNER,JUDY 22CR 050089
8 MATHIS,JASON,WYATT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 703312
9 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 703943
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 703943
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 703943
10 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010
11 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700250
12 MATHIS,JASON,WYATT DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21IF 701172
13 NEWMAN WILLIAMSON,KAYL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOWELL,C 21CR 052586
** 14 ORR,NICHOLAS,DON DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) ORR,KAYLYN 21CR 051849
** 15 ORR,NICHOLAS,DON INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHRISTENSON 21CR 051851
16 WILLIAMSON,WYATT,THOMA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOWELL,C 21CR 052587
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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