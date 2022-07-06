carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ALCORN,CALEB,JORDAN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 051302

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STEWART,E 22CR 051302

2 ALLEN,LILLY,MARIAH SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 701144

3 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739

4 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691

5 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698

6 BECK,JOHN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 20CR 051552

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ONOFRIO,M 20CR 051552

7 BECK,JOHN,THOMAS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ONOFRIO,M 20CR 051553

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 20CR 051553

8 BECK,JOHN,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ONOFRIO,M,P 20IF 701358

EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 20IF 701358

9 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321

10 BULGER,VIVIAN,YVETTE SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 22CR 702040

11 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269

12 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188

13 CAHOON,JAMES,ROBERT SPEEDING 065/55 HALSEY,D,A 21CR 701319

DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 21CR 701319

14 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574

15 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330

16 CHAPPELL,JASON,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703741

17 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

18 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

19 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755

SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755

20 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

21 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321

FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321

22 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462

23 COSBY,JANAYA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050144

24 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742

25 CREECH,ASHLEY,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 701088

26 DANIELS,CALVIN,LEE,II INTOXICATED AND DISRUPTIVE KILUK,R 21CR 052274

27 DAVIS,LOUIS,JAMES,II SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 700782

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256

29 DOW,EMILY,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701699

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701699

30 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475

31 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962

32 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

33 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568

34 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

35 FERRELL,MELISSA,LEA SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,B 22CR 051065

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B 22CR 051065

36 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050145

37 GARGONE,GARY,WILLIAM SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701793

38 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201

39 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700685

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700685

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 700685

SPA 40 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260

41 GONZALEZ,HECTOR,GALIND DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 703565

42 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 053181

EXCEEDING POSTED SPEED HALSEY,D 20CR 053181

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HALSEY,D 20CR 053181

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HALSEY,D 20CR 053181

43 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D 20CR 053182

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HALSEY,D 20CR 053182

44 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132

45 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140

46 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746

47 HAUGHEY,GAIL,MARIE SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 701178

48 HEADINGTON,GUSTAVO,ALB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701924

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701924

49 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033

50 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614

51 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

52 HUDSON,JEAN,BARBARA SPEEDING 061/45 BRINKLEY 22CR 000257

53 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681

** 54 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754

55 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758

56 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475

57 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

58 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707

FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707

59 JOHNSON,MARK,DUNBAR SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701794

60 JOHNSON,MARK,VERLYN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050390

61 JOHNSON,MARK,VERLYN COMMUNICATING THREATS WILLIS,BRAN 22CR 050391

62 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378

63 JONES,AMANDA,PAULINE OPERATE VEH NO INS LONG,K 22CR 702707

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 64 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982

65 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400

66 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 22CR 701792

67 KEARNS,BRIAN,MORGAN POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID KILUK,R 22CR 700897

68 KLINGLER,KIRA,PAIGE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702951

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 702951

69 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685

70 LEA,MELISSA SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701791

71 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 068/55 HALSEY,D,A 20CR 701696

DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 20CR 701696

72 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HALSEY,D,A 20CR 701697

EXPIRED/NO INSPECTION HALSEY,D,A 20CR 701697

73 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155

74 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492

75 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732

76 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199

77 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443

78 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324

79 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868

80 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872

81 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926

82 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451

83 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452

84 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133

85 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198

86 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199

87 MERRELL,JOHNATHON,STOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701964

SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22CR 701964

88 METCALF,KYLE,JACOB PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701762

89 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521

90 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104

91 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209

92 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313

93 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024

94 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347

95 MONTOYA,ELIEZER,HABIDA NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702452

96 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246

97 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

98 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

99 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

100 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 22CR 702824

** 101 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622

102 NEWSOME,JACKSON,ROGERS FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 702320

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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103 NICHOLS,DOROTHY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702710

SPEEDING 050/35 LONG,K 22CR 702710

104 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225

105 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144

106 ORORKE,SHANNON,ROSE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701761

107 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

108 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893

109 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287

110 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232

111 PATTERSON,MARGARET,ANN SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 700683

UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY,J 22IF 700683

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700683

SPA 112 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571

HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571

113 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514

114 PITTARD,MILLS,CHASE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID KILUK,R 22CR 700885

115 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554

116 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

117 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

118 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535

** 119 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438

120 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611

121 REED,MICHAEL,THOMAS DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703644

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,M 21CR 703644

122 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038

123 RESLIE,OWEN,NATHANIEL, SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703544

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703544

124 RIGGS,CHELSEY,KAY AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 700988

125 ROSEKRANS,AMBER,DAWN SPEEDING 053/35 WILLIAMS,B 22CR 702339

126 SANDERFORD,JAMIE,ALAN ASSAULT ON A FEMALE KILUK,R 22CR 050746

127 SCHOUX,MELISSA,MARIE SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 701895

128 SEGURA,FELIPE NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 700870

** 129 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051476

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 051476

130 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041

131 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713

132 SINGLETARY,TAELON,ELIZ NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 703783

SPEEDING 066/55 MORRISON,T, 21CR 703783

133 SMITH,GENA,WILLIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701652

134 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015

135 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016

136 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690

137 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505

SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505

138 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

139 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599

140 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168

141 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 702935

142 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051463

143 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879

144 THOMPSON,GARY,WAYNE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702041

145 WHITE,CHRISTINA,LOUISE ASSAULT AND BATTERY BRINKLEY,J 22CR 051569

146 WHITTEMORE,BRITTNEY,LE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 701036

147 WILLIAMS,JACKSON,BOWES POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID STEWART,E 22CR 702430

148 WILLIS,CONNER,HOLDEN WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 701857

FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER IPOCK,R 21CR 701857

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD IPOCK,R 21CR 701857

149 WILLIS,CONNER,HOLDEN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701785

150 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 701872

151 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 21IF 702832

152 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017

153 WITTMAN,BAILEY,EDWARD SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 22CR 051598

154 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

155 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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