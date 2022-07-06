DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ALCORN,CALEB,JORDAN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 051302
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STEWART,E 22CR 051302
2 ALLEN,LILLY,MARIAH SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 701144
3 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739
4 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691
5 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698
6 BECK,JOHN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 20CR 051552
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ONOFRIO,M 20CR 051552
7 BECK,JOHN,THOMAS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ONOFRIO,M 20CR 051553
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 20CR 051553
8 BECK,JOHN,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ONOFRIO,M,P 20IF 701358
EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 20IF 701358
9 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321
10 BULGER,VIVIAN,YVETTE SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 22CR 702040
11 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269
12 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188
13 CAHOON,JAMES,ROBERT SPEEDING 065/55 HALSEY,D,A 21CR 701319
DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 21CR 701319
14 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574
15 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330
16 CHAPPELL,JASON,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703741
17 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
18 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
19 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755
SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755
20 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
21 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321
FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321
22 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462
23 COSBY,JANAYA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050144
24 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742
25 CREECH,ASHLEY,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 701088
26 DANIELS,CALVIN,LEE,II INTOXICATED AND DISRUPTIVE KILUK,R 21CR 052274
27 DAVIS,LOUIS,JAMES,II SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 700782
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256
29 DOW,EMILY,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701699
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701699
30 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475
31 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962
32 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
33 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568
34 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
35 FERRELL,MELISSA,LEA SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,B 22CR 051065
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B 22CR 051065
36 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,B 22CR 050145
37 GARGONE,GARY,WILLIAM SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701793
38 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201
39 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700685
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700685
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 700685
SPA 40 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260
41 GONZALEZ,HECTOR,GALIND DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 703565
42 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 053181
EXCEEDING POSTED SPEED HALSEY,D 20CR 053181
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HALSEY,D 20CR 053181
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HALSEY,D 20CR 053181
43 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D 20CR 053182
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HALSEY,D 20CR 053182
44 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132
45 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140
46 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746
47 HAUGHEY,GAIL,MARIE SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 701178
48 HEADINGTON,GUSTAVO,ALB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701924
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701924
49 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033
50 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614
51 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
52 HUDSON,JEAN,BARBARA SPEEDING 061/45 BRINKLEY 22CR 000257
53 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681
** 54 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754
55 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758
56 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475
57 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
58 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707
FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707
59 JOHNSON,MARK,DUNBAR SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701794
60 JOHNSON,MARK,VERLYN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050390
61 JOHNSON,MARK,VERLYN COMMUNICATING THREATS WILLIS,BRAN 22CR 050391
62 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378
63 JONES,AMANDA,PAULINE OPERATE VEH NO INS LONG,K 22CR 702707
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 64 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982
65 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400
66 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 22CR 701792
67 KEARNS,BRIAN,MORGAN POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID KILUK,R 22CR 700897
68 KLINGLER,KIRA,PAIGE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702951
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 702951
69 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685
70 LEA,MELISSA SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701791
71 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 068/55 HALSEY,D,A 20CR 701696
DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 20CR 701696
72 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HALSEY,D,A 20CR 701697
EXPIRED/NO INSPECTION HALSEY,D,A 20CR 701697
73 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155
74 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492
75 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732
76 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199
77 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443
78 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324
79 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868
80 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872
81 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926
82 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451
83 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452
84 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133
85 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198
86 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199
87 MERRELL,JOHNATHON,STOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701964
SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22CR 701964
88 METCALF,KYLE,JACOB PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701762
89 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521
90 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104
91 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209
92 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313
93 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024
94 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347
95 MONTOYA,ELIEZER,HABIDA NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702452
96 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246
97 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
98 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
99 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
100 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 22CR 702824
** 101 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622
102 NEWSOME,JACKSON,ROGERS FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 702320
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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103 NICHOLS,DOROTHY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702710
SPEEDING 050/35 LONG,K 22CR 702710
104 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225
105 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144
106 ORORKE,SHANNON,ROSE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701761
107 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
108 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893
109 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287
110 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232
111 PATTERSON,MARGARET,ANN SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 700683
UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY,J 22IF 700683
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 700683
SPA 112 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571
HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571
113 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514
114 PITTARD,MILLS,CHASE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID KILUK,R 22CR 700885
115 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554
116 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
117 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
118 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535
** 119 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438
120 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611
121 REED,MICHAEL,THOMAS DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 703644
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,M 21CR 703644
122 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038
123 RESLIE,OWEN,NATHANIEL, SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703544
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703544
124 RIGGS,CHELSEY,KAY AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 700988
125 ROSEKRANS,AMBER,DAWN SPEEDING 053/35 WILLIAMS,B 22CR 702339
126 SANDERFORD,JAMIE,ALAN ASSAULT ON A FEMALE KILUK,R 22CR 050746
127 SCHOUX,MELISSA,MARIE SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 701895
128 SEGURA,FELIPE NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 700870
** 129 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051476
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 051476
130 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041
131 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713
132 SINGLETARY,TAELON,ELIZ NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 703783
SPEEDING 066/55 MORRISON,T, 21CR 703783
133 SMITH,GENA,WILLIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701652
134 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015
135 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016
136 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690
137 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505
SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505
138 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
139 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599
140 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168
141 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 702935
142 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051463
143 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879
144 THOMPSON,GARY,WAYNE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702041
145 WHITE,CHRISTINA,LOUISE ASSAULT AND BATTERY BRINKLEY,J 22CR 051569
146 WHITTEMORE,BRITTNEY,LE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 701036
147 WILLIAMS,JACKSON,BOWES POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID STEWART,E 22CR 702430
148 WILLIS,CONNER,HOLDEN WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 701857
FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER IPOCK,R 21CR 701857
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD IPOCK,R 21CR 701857
149 WILLIS,CONNER,HOLDEN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701785
150 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 701872
151 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 21IF 702832
152 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017
153 WITTMAN,BAILEY,EDWARD SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 22CR 051598
154 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
155 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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