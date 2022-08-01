DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035
2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182
3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183
4 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909
5 AMADOR,LINO,ROSAS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702175
6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
8 ARNOLD,KIRSTEN,NOELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703187
9 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
10 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
11 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
13 BANUELOS,FRANCISCO EXPIRED OPERATORS LICENSE REED,B 22IF 702127
14 BARAJASROJAS,JUAN,OMAR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 703300
15 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163
16 BEN-HORIN,TAL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703167
17 BETTIS,JOYCE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,J 22CR 702648
EXPIRED/NO INSPECTION ALEXANDER,J 22CR 702648
18 BLACKMAN,REBEKAH,BONNE SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703134
** 19 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596
20 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025
IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025
21 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
22 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345
23 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676
24 BRADLEY,GRANT,EVAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703099
25 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000455
26 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979
27 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051147
28 BRODOWICZ,MATTHEW,CASI FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21IF 704055
29 BROOKS,MICHAEL,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703313
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703313
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
30 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
** 31 BROWN,MARY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WEATHERS,D 21CR 050602
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 050602
32 BROWN,MARY,MARTHA SPEEDING 053/45 WEATHERS,D, 21CR 701153
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) WEATHERS,D, 21CR 701153
33 BROWN,MARY,MARTHA DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 701154
TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D, 21CR 701154
34 BROWN,WILLIAM,LEE NO OPERATORS LICENSE FRANKEL,J 22CR 701465
35 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958
36 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
37 BULLOCK,JORDAN,S FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT FRANKEL,J 22IF 701968
38 BUNDY,JAMES,ADAM WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702736
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 702736
39 BURGESS,CHRISTOPHER,LA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701574
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701574
40 BURGESS,CHRISTOPHER,LA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701575
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701575
41 BURTON,JEFFREY,LEE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703010
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22CR 703010
42 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
43 BUTCHER,KAITLYNNE,JOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702737
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702737
44 BUTLER,PATRICK,MICHAEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 703328
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703328
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 703328
45 CARABALLO,TRISTAN,LEE, DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 700397
SPEEDING 057/45 WEATHERS,D, 21CR 700397
46 CARAS,JEFFREY,KEITH SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 701851
47 CARNEY,DORCAS,MALAYAS NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 701977
48 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805
49 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533
SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533
50 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574
51 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330
52 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427
53 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428
54 CHAVEZ,FRANCISCO,HELAD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000456
55 CLAGG,SCOTT,JEFFREY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703515
56 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202
57 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009
58 COLE,JAMES,SCOTT WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703039
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703039
59 COLLINS,MILTON,DEVONTA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 703345
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703345
60 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749
61 COOK,SHANE,DERRICK DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000774
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WELLS,S 20CR 000774
62 COOK,SHANE,DERRICK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WELLS,S 20CR 000775
LITTERING NOT > 15 LBS WELLS,S 20CR 000775
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
63 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462
64 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
65 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081
66 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 060/45 ALVARADO,J 22IF 701798
67 CRISSMAN,JOSHUA,PHILLI SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 702324
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702324
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702324
68 CRUZ,KELVIN,OVIDIO NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700663
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 700663
69 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589
70 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704251
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 704251
71 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700538
72 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447
73 DANIELS,CHRISTOPHER,JA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701731
SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 22IF 701731
** 74 DAVIS,BOBBY,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER HAYMORE,M 22CR 051593
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,M 22CR 051593
** 75 DAVIS,BOBBY,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,M 22CR 051594
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 051594
76 DAVIS,HARLEY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704428
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704428
77 DAVIS,JUDITH,MCATEER FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 22IF 701812
** 78 DAVIS,PRESTON,TAYLOR EXCEEDING POSTED SPEED HONEYCUTT,C 21CR 000528
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HONEYCUTT,C 21CR 000528
79 DAVIS,TAYLOR,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703137
80 DAWMAH,WADHAH,ABDO,AHM SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 702263
81 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459
82 DERITA,CASSANDRA,KATHY SPEEDING 051/35 REED,B 22CR 702331
DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B 22CR 702331
83 DILLON,MELISSA,KRYSTAL NO OPERATORS LICENSE NAKAMURA 22CR 000452
** 84 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
85 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
86 DONOVAN,CONNOR,JAMES SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 701730
87 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
88 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
89 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
90 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
91 DUNCAN,BENJAMIN,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703094
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 703094
92 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
93 ELLIS,MARTIN,DEKEYZER WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 702936
94 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731
95 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326
96 EVANS,STEVEN,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703135
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 703135
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22CR 703135
97 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565
98 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
99 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299
SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299
100 FLINCHUM,BRANDON,HEATH SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701770
101 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927
102 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
103 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
104 FRAZIER,ARCHIE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701201
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701201
105 FRAZIER,ARCHIE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22IF 700670
106 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
107 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014
108 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014
109 GADDY,WILLIAM,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703485
110 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CR 051115
111 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696
112 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238
113 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353
114 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257
115 GETHERS,JAMES,BERNARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,J 22CR 703109
EXPIRED/NO INSPECTION ALEXANDER,J 22CR 703109
116 GILLIKIN,JASON,DANIEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000212
117 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426
OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426
118 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427
EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427
119 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700926
120 GIRIDHAR,TARUN SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703136
121 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043
122 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
123 GOODWIN,HARRISON,ISAAC SPEEDING 049/35 THOMAS,C 22CR 000454
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000454
124 GOULD,CALEB SPEEDING 066/55 THOMAS 22IF 000107
125 GRANT,DYLAN,TREY SPEEDING 045/35 THOMAS,C 22IF 000100
126 GUSSENHOFEN,ALLISON,NI SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 702111
127 HACKNEY,CHRISTOPHER,CL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703234
128 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
129 HARDY,ASHLEY,BROOKE DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 21CR 000478
130 HARDY,ASHLEY,BROOKE NO OPERATORS LICENSE WELLS,S 21CR 000611
** 131 HARRELL,SARAH,CLARK DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051331
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 051331
132 HARRISON,JAYCI,ANN,REN WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 703317
133 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
134 HARVEY,STEPHANIE,ANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702759
135 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648
136 HEDGEPETH,REGINALD,BON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050795
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN WEATHERS,D 21CR 050795
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 050795
137 HEDGEPETH,REGINALD,BON DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 050796
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050796
138 HERNANDEZ,EMILY,GRACE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704906
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
139 HICKS,JESSICA,BROOKE SPEEDING 040/25 ALEXANDER,J 22IF 701415
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ALEXANDER,J 22IF 701415
140 HILL,DARIUS,LAMARR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701426
** 141 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360
** 142 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 051472
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 22CR 051472
143 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS Haymore,Mic 22IF 701627
144 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 700086
145 HOLMES,GRACE,MORGAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 701771
146 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724
147 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781
** 148 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 052760
149 HUDGENS,CARTER,ANDREW ASSAULT ON A FEMALE EDWARDS,T 22CR 051886
150 HUGGLER,RONALD,JAMES FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 701300
151 HULL,FAITH,VICTORIA SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 700342
152 HULT,HAILEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000406
153 IRVINE,LEE,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 702101
NON-STANDARD VEH - EQUIP VIOL VANKOUTEREN 22CR 702101
154 JACKSON,KENNY,VERNON SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701813
155 JARRETT,JORDAN,ELIZABE SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 702933
156 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
157 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
158 JOHNSON,SHALAUNTE,ALEX INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051174
159 JOLLY,DUSTIN,WADE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 22CR 702836
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 702836
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 702836
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 702836
160 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000182
161 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130
162 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378
163 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807
164 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676
165 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677
166 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678
167 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398
** 168 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
169 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
170 KERNODLE,CONNIE,K EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703517
171 KNOX,TYLER,GERALD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703100
** 172 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 22CR 000427
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 22CR 000427
173 LEE,JAMES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 700474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 700474
174 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
175 LOCKLEAR,ALLEN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 20CR 050555
SPEEDING 056/45 WEATHERS,D 20CR 050555
176 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
177 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732
178 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199
179 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443
180 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324
181 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868
182 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872
183 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926
184 LONG,SAVANNAH,MIGNONET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702838
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 702838
185 LOWE,ANTHONY,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703316
186 LYONS,KIARA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703341
187 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
188 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626
189 MANGUM,JASON,SCOTT WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702839
190 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701915
191 MANOUSARIDIS,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702937
192 MARCENO,JOSEPH,NICHOLA DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050898
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 050898
193 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379
194 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
195 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051742
196 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703250
197 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545
EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545
** 198 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
199 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
200 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297
201 MASSEY,HAROLD,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703516
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703516
202 MATTOX,JOHN,DAVID SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701841
203 MCCOTTER,RALPH,LEE,JR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ESTEP,T 22CR 701139
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,T 22CR 701139
** 204 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058
205 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028
206 MCGEE,THOMAS,NEAL,III SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 701283
207 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734
208 MCGUIRE,CAROLYN,ANN SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20CR 701477
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 701477
209 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,J 22CR 702309
SPEEDING 047/35 ALEXANDER,J 22CR 702309
210 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996
211 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321
212 MENDEZ,ALEX,JOSE UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COVINGTON,J 21IF 701106
213 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844
214 MERCURO,KATHLEEN,DALE SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700848
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
215 MODLIN,PAULA,JEAN RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702365
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702365
216 MORRIS,SAMUEL,III DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701203
** 217 MORRISON,LARRY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 050411
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C 21CR 050411
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 050411
218 MORRISON,LARRY,WAYNE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST TAYLOR,C,A 21CR 700632
219 MORRISON,LARRY,WAYNE OPERATE VEH NO INS VANKOUTEREN 22CR 000036
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000036
220 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751
221 MOXLEY,CHAD,EVERETT FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Haymore,Mic 22CR 703186
** 222 MURPHY,GENASIA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 000407
223 MURPHY,JAMIE,VOLAND FAILURE TO YIELD FRANKEL,J 22IF 701969
LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN
224 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
225 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701229
226 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449
227 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124
228 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286
229 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090
230 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586
231 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054
232 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059
233 NEWBOLD,CAMDEN,BERRY WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 701748
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701748
234 NICOTERO,JENNIFER ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) FRANKEL,J 21CR 052669
235 NOLAN,DANIEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 20CR 050176
CARRYING CONCEALED WEAPON WEATHERS,D 20CR 050176
236 NOLAN,DANIEL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D, 20CR 700322
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 20CR 700322
237 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225
238 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496
239 NURKIN,SCOTT,WEBSTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703314
240 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613
241 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615
242 OCONNELL,TIFFINI,MARIE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700686
SPEEDING 035/25 WEATHERS,D 22CR 700686
243 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
244 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
245 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
246 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEPHENS,M 21CR 704669
247 PARKER,PAULA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703189
248 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120
249 PEARCE,DEBRA,BOYKIN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703084
250 PENROD,ANNA,MARIE CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702837
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 702837
251 PEREZCARRILLO,LUCAS FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22IF 701190
252 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
253 PERKINS,KYLE,SCOTT WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 703168
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 703168
254 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162
** 255 PHILLIPS,RICHARD,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051172
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 051172
256 PHILLIPS,RICHARD,CLAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D 21CR 702194
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 702194
NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 702194
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702194
257 PIKE,JENNIFER,JOHNSON SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701926
** 258 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159
259 PINER,JACKSON,GREGORY SPEEDING 068/55 THOMAS,C 22IF 000109
260 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,JAM 21CR 000456
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,JAM 21CR 000456
261 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000545
262 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068
** 263 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473
264 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735
265 PRICE,DYLAN,BLAKE WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702825
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702825
266 PURVIS,CHARLES,MARVIN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701694
** 267 QUINN,CALEB,JORDAN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051611
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 051611
268 QUINN,CALEB,JORDAN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 702822
269 RAMIREZ,FERNANDO,DEJES DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 702855
SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702855
270 RAMSEY,JAMES,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 21CR 000233
271 RAUP,EARL,ANTHONY,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703188
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703188
272 REBB,OLIVIA,LEIGHANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 702956
273 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
274 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
275 REUST,CHRISTINE,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701437
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL Haymore,Mic 22CR 701437
276 RIDDLE,RACHAEL,PUSATER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703024
FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 703024
277 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994
278 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084
279 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087
** 280 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
281 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478
DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478
282 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150
283 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
284 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878
285 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834
286 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 701173
REAR LAMPS VIOLATION WEATHERS,D, 21CR 701173
287 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938
288 RODGERS,TYLER,BLAKE EXCEEDING POSTED SPEED SCHAMEL,H 22IF 000075
FOLLOWING TOO CLOSELY SCHAMEL,H 22IF 000075
289 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
290 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
291 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197
EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197
292 ROGERS,TYLER,BLAKE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,J 22CR 000301
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SORRELS,J 22CR 000301
293 ROGERS,TYLER,BLAKE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SCHAMEL,H 22CR 000327
294 ROGERS,TYLER,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000328
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT SCHAMEL,H 22CR 000328
295 ROGERS,TYLER,BLAKE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCHAMEL,H 22IF 000074
UNSAFE PASSING YELLOW LINE SCHAMEL,H 22IF 000074
296 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724
297 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946
RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946
298 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157
299 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158
300 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276
301 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277
302 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277
303 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901
304 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463
305 SANCHEZ-MENDOZA,MARIAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703013
306 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
307 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
308 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859
309 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639
310 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284
311 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020
312 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
313 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322
314 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
315 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
316 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736
SPA 317 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
318 SHIPE,JORDAN,THOMAS SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 703049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703049
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
319 SIMONS,BILLY,GENE,JR DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 702196
320 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
321 SIMPSON,SARAH,CATHERIN EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22IF 701934
322 SIMS,CRYSTAL,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 701989
323 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067
324 SMITH,RAY,III DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 22CR 703087
325 SMITH,ROBERT,MAURICE,I TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D, 20IF 702203
326 SNUGGS,LEON,DEWITT,II SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 701732
** 327 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899
** 328 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900
329 STEINBERG,ELIJAH,HARRY SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703133
330 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259
331 STROTHER,EDGAR,REYNOLD SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703095
332 STROUD,MARSHALL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702880
333 STUART,DAVID,CHARLES SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703132
334 STUTTS,JODY,LEE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701591
** 335 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027
** 336 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489
MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489
337 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426
338 STYRON,PHILLIP,ROGER BREAKING OR ENTERING (M) MCGEE,E 22CR 051047
339 STYRON,PHILLIP,ROGER INJURY TO REAL PROPERTY MCGEE,E 22CR 051048
340 SWAIN,RICHARD,ELLIS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704464
NO LIABILITY INSURANCE WEATHERS,D 21CR 704464
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 21CR 704464
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 21CR 704464
341 TABRON,WILLIAM,LAMONT, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703149
342 TAFT,HELEN,GRACE SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701756
343 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956
344 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412
345 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
346 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
347 TAYLOR,EDWARD,JESSUP WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703093
348 TAYLOR,KRISTEN,DEANNA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703101
349 TEROD,JOAN,JOSUE-AGUIL NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702958
DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22CR 702958
350 THEODOROU,KAYLA,MARIE SPEEDING 037/25 WEATHERS,D 22IF 701690
351 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456
352 THOMASON,JASON,BOYD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703315
353 TURPEAUE,ANGEL,XAXIER SPEEDING 069/55 THOMAS,C 22IF 000099
354 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944
355 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922
356 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504
357 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885
358 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014
** 359 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012
** 360 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013
361 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SMITH,T 22CR 051237
362 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051238
363 WALKER,JAMES,DARRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000140
364 WALL,JASMINE,RAKEL SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701819
365 WEBB,COLTON,WINSLOW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703098
366 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593
367 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
368 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
369 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
370 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
371 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
372 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
373 WILLIAMS,ETHAN,THOMAS WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703023
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703023
EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703023
374 WILLIAMS,MILTON,LEON,J DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22IF 701641
FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701641
375 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
376 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
** 377 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497
378 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939
379 WITTMAN,BAILEY,EDWARD SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 22CR 051598
380 WRIGHT,COLTON,CHARLES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 22IF 701978
381 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172
NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.