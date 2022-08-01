carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035

2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182

3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183

4 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909

5 AMADOR,LINO,ROSAS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702175

6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

8 ARNOLD,KIRSTEN,NOELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703187

9 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

10 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

11 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

13 BANUELOS,FRANCISCO EXPIRED OPERATORS LICENSE REED,B 22IF 702127

14 BARAJASROJAS,JUAN,OMAR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 703300

15 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163

16 BEN-HORIN,TAL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703167

17 BETTIS,JOYCE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,J 22CR 702648

EXPIRED/NO INSPECTION ALEXANDER,J 22CR 702648

18 BLACKMAN,REBEKAH,BONNE SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703134

** 19 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596

20 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025

IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025

21 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

22 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345

23 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676

24 BRADLEY,GRANT,EVAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703099

25 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000455

26 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979

27 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051147

28 BRODOWICZ,MATTHEW,CASI FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21IF 704055

29 BROOKS,MICHAEL,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703313

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703313

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

30 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

** 31 BROWN,MARY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WEATHERS,D 21CR 050602

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 050602

32 BROWN,MARY,MARTHA SPEEDING 053/45 WEATHERS,D, 21CR 701153

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) WEATHERS,D, 21CR 701153

33 BROWN,MARY,MARTHA DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 701154

TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D, 21CR 701154

34 BROWN,WILLIAM,LEE NO OPERATORS LICENSE FRANKEL,J 22CR 701465

35 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958

36 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

37 BULLOCK,JORDAN,S FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT FRANKEL,J 22IF 701968

38 BUNDY,JAMES,ADAM WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702736

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 702736

39 BURGESS,CHRISTOPHER,LA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701574

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701574

40 BURGESS,CHRISTOPHER,LA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701575

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701575

41 BURTON,JEFFREY,LEE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703010

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22CR 703010

42 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

43 BUTCHER,KAITLYNNE,JOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702737

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702737

44 BUTLER,PATRICK,MICHAEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 703328

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703328

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 703328

45 CARABALLO,TRISTAN,LEE, DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 700397

SPEEDING 057/45 WEATHERS,D, 21CR 700397

46 CARAS,JEFFREY,KEITH SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 701851

47 CARNEY,DORCAS,MALAYAS NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 701977

48 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805

49 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533

SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533

50 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574

51 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330

52 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427

53 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428

54 CHAVEZ,FRANCISCO,HELAD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000456

55 CLAGG,SCOTT,JEFFREY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703515

56 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202

57 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009

58 COLE,JAMES,SCOTT WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703039

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703039

59 COLLINS,MILTON,DEVONTA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 703345

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703345

60 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749

61 COOK,SHANE,DERRICK DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000774

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WELLS,S 20CR 000774

62 COOK,SHANE,DERRICK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WELLS,S 20CR 000775

LITTERING NOT > 15 LBS WELLS,S 20CR 000775

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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63 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462

64 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

65 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081

66 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 060/45 ALVARADO,J 22IF 701798

67 CRISSMAN,JOSHUA,PHILLI SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 702324

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702324

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702324

68 CRUZ,KELVIN,OVIDIO NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700663

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 700663

69 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589

70 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704251

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 704251

71 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700538

72 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447

73 DANIELS,CHRISTOPHER,JA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701731

SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 22IF 701731

** 74 DAVIS,BOBBY,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER HAYMORE,M 22CR 051593

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,M 22CR 051593

** 75 DAVIS,BOBBY,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,M 22CR 051594

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 051594

76 DAVIS,HARLEY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704428

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704428

77 DAVIS,JUDITH,MCATEER FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 22IF 701812

** 78 DAVIS,PRESTON,TAYLOR EXCEEDING POSTED SPEED HONEYCUTT,C 21CR 000528

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HONEYCUTT,C 21CR 000528

79 DAVIS,TAYLOR,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703137

80 DAWMAH,WADHAH,ABDO,AHM SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 702263

81 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459

82 DERITA,CASSANDRA,KATHY SPEEDING 051/35 REED,B 22CR 702331

DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B 22CR 702331

83 DILLON,MELISSA,KRYSTAL NO OPERATORS LICENSE NAKAMURA 22CR 000452

** 84 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

85 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

86 DONOVAN,CONNOR,JAMES SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 701730

87 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

88 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

89 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

90 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

91 DUNCAN,BENJAMIN,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703094

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 703094

92 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

93 ELLIS,MARTIN,DEKEYZER WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 702936

94 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731

95 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326

96 EVANS,STEVEN,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703135

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 703135

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22CR 703135

97 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565

98 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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99 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299

SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299

100 FLINCHUM,BRANDON,HEATH SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701770

101 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927

102 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

103 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

104 FRAZIER,ARCHIE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701201

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701201

105 FRAZIER,ARCHIE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22IF 700670

106 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

107 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014

108 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014

109 GADDY,WILLIAM,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703485

110 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CR 051115

111 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696

112 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238

113 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353

114 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257

115 GETHERS,JAMES,BERNARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,J 22CR 703109

EXPIRED/NO INSPECTION ALEXANDER,J 22CR 703109

116 GILLIKIN,JASON,DANIEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000212

117 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426

OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426

118 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427

EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427

119 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700926

120 GIRIDHAR,TARUN SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703136

121 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043

122 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453

123 GOODWIN,HARRISON,ISAAC SPEEDING 049/35 THOMAS,C 22CR 000454

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000454

124 GOULD,CALEB SPEEDING 066/55 THOMAS 22IF 000107

125 GRANT,DYLAN,TREY SPEEDING 045/35 THOMAS,C 22IF 000100

126 GUSSENHOFEN,ALLISON,NI SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 702111

127 HACKNEY,CHRISTOPHER,CL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703234

128 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

129 HARDY,ASHLEY,BROOKE DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 21CR 000478

130 HARDY,ASHLEY,BROOKE NO OPERATORS LICENSE WELLS,S 21CR 000611

** 131 HARRELL,SARAH,CLARK DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051331

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 051331

132 HARRISON,JAYCI,ANN,REN WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 703317

133 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

134 HARVEY,STEPHANIE,ANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702759

135 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648

136 HEDGEPETH,REGINALD,BON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050795

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN WEATHERS,D 21CR 050795

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 050795

137 HEDGEPETH,REGINALD,BON DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 050796

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050796

138 HERNANDEZ,EMILY,GRACE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704906

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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139 HICKS,JESSICA,BROOKE SPEEDING 040/25 ALEXANDER,J 22IF 701415

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ALEXANDER,J 22IF 701415

140 HILL,DARIUS,LAMARR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701426

** 141 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360

** 142 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 051472

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 22CR 051472

143 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS Haymore,Mic 22IF 701627

144 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 700086

145 HOLMES,GRACE,MORGAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 701771

146 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724

147 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781

** 148 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 052760

149 HUDGENS,CARTER,ANDREW ASSAULT ON A FEMALE EDWARDS,T 22CR 051886

150 HUGGLER,RONALD,JAMES FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 701300

151 HULL,FAITH,VICTORIA SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 700342

152 HULT,HAILEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000406

153 IRVINE,LEE,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 702101

NON-STANDARD VEH - EQUIP VIOL VANKOUTEREN 22CR 702101

154 JACKSON,KENNY,VERNON SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701813

155 JARRETT,JORDAN,ELIZABE SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 702933

156 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

157 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

158 JOHNSON,SHALAUNTE,ALEX INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051174

159 JOLLY,DUSTIN,WADE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 22CR 702836

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 702836

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 702836

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 702836

160 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000182

161 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130

162 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378

163 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807

164 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676

165 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677

166 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678

167 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398

** 168 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

169 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

170 KERNODLE,CONNIE,K EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703517

171 KNOX,TYLER,GERALD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703100

** 172 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 22CR 000427

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 22CR 000427

173 LEE,JAMES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 700474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 700474

174 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

175 LOCKLEAR,ALLEN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 20CR 050555

SPEEDING 056/45 WEATHERS,D 20CR 050555

176 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

177 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732

178 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199

179 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443

180 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324

181 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868

182 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872

183 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926

184 LONG,SAVANNAH,MIGNONET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702838

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 702838

185 LOWE,ANTHONY,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703316

186 LYONS,KIARA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703341

187 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

188 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626

189 MANGUM,JASON,SCOTT WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702839

190 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701915

191 MANOUSARIDIS,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702937

192 MARCENO,JOSEPH,NICHOLA DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050898

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 050898

193 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379

194 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

195 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051742

196 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703250

197 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545

EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545

** 198 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

199 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

200 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297

201 MASSEY,HAROLD,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703516

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703516

202 MATTOX,JOHN,DAVID SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701841

203 MCCOTTER,RALPH,LEE,JR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ESTEP,T 22CR 701139

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,T 22CR 701139

** 204 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058

205 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028

206 MCGEE,THOMAS,NEAL,III SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 701283

207 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734

208 MCGUIRE,CAROLYN,ANN SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20CR 701477

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 701477

209 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,J 22CR 702309

SPEEDING 047/35 ALEXANDER,J 22CR 702309

210 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996

211 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321

212 MENDEZ,ALEX,JOSE UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COVINGTON,J 21IF 701106

213 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844

214 MERCURO,KATHLEEN,DALE SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700848

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

215 MODLIN,PAULA,JEAN RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702365

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702365

216 MORRIS,SAMUEL,III DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701203

** 217 MORRISON,LARRY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 050411

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C 21CR 050411

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 050411

218 MORRISON,LARRY,WAYNE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST TAYLOR,C,A 21CR 700632

219 MORRISON,LARRY,WAYNE OPERATE VEH NO INS VANKOUTEREN 22CR 000036

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000036

220 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751

221 MOXLEY,CHAD,EVERETT FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Haymore,Mic 22CR 703186

** 222 MURPHY,GENASIA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 000407

223 MURPHY,JAMIE,VOLAND FAILURE TO YIELD FRANKEL,J 22IF 701969

LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN

224 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

225 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701229

226 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449

227 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124

228 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286

229 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090

230 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586

231 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054

232 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059

233 NEWBOLD,CAMDEN,BERRY WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 701748

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701748

234 NICOTERO,JENNIFER ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) FRANKEL,J 21CR 052669

235 NOLAN,DANIEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 20CR 050176

CARRYING CONCEALED WEAPON WEATHERS,D 20CR 050176

236 NOLAN,DANIEL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D, 20CR 700322

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 20CR 700322

237 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225

238 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496

239 NURKIN,SCOTT,WEBSTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703314

240 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613

241 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615

242 OCONNELL,TIFFINI,MARIE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700686

SPEEDING 035/25 WEATHERS,D 22CR 700686

243 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

244 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

245 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

246 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEPHENS,M 21CR 704669

247 PARKER,PAULA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703189

248 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120

249 PEARCE,DEBRA,BOYKIN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703084

250 PENROD,ANNA,MARIE CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702837

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 702837

251 PEREZCARRILLO,LUCAS FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22IF 701190

252 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

253 PERKINS,KYLE,SCOTT WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 703168

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 703168

254 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162

** 255 PHILLIPS,RICHARD,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051172

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 051172

256 PHILLIPS,RICHARD,CLAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D 21CR 702194

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 702194

NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 702194

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702194

257 PIKE,JENNIFER,JOHNSON SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701926

** 258 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159

259 PINER,JACKSON,GREGORY SPEEDING 068/55 THOMAS,C 22IF 000109

260 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,JAM 21CR 000456

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,JAM 21CR 000456

261 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000545

262 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068

** 263 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473

264 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735

265 PRICE,DYLAN,BLAKE WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702825

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702825

266 PURVIS,CHARLES,MARVIN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701694

** 267 QUINN,CALEB,JORDAN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051611

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 051611

268 QUINN,CALEB,JORDAN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 702822

269 RAMIREZ,FERNANDO,DEJES DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 702855

SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702855

270 RAMSEY,JAMES,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 21CR 000233

271 RAUP,EARL,ANTHONY,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703188

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 703188

272 REBB,OLIVIA,LEIGHANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 702956

273 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

274 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

275 REUST,CHRISTINE,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701437

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL Haymore,Mic 22CR 701437

276 RIDDLE,RACHAEL,PUSATER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703024

FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 703024

277 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994

278 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084

279 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087

** 280 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

281 RIVERA,SAMUEL,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 18CR 054478

DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J 18CR 054478

282 RIVERA,SAMUEL,JAMES NO OPERATORS LICENSE RESOR,C,T 19CR 701150

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RESOR,C,T 19CR 701150

283 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

284 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878

285 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834

286 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 21CR 701173

REAR LAMPS VIOLATION WEATHERS,D, 21CR 701173

287 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938

288 RODGERS,TYLER,BLAKE EXCEEDING POSTED SPEED SCHAMEL,H 22IF 000075

FOLLOWING TOO CLOSELY SCHAMEL,H 22IF 000075

289 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

290 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

291 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197

EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197

292 ROGERS,TYLER,BLAKE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,J 22CR 000301

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SORRELS,J 22CR 000301

293 ROGERS,TYLER,BLAKE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SCHAMEL,H 22CR 000327

294 ROGERS,TYLER,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000328

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT SCHAMEL,H 22CR 000328

295 ROGERS,TYLER,BLAKE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCHAMEL,H 22IF 000074

UNSAFE PASSING YELLOW LINE SCHAMEL,H 22IF 000074

296 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724

297 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946

RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946

298 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157

299 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158

300 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276

301 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277

302 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277

303 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901

304 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463

305 SANCHEZ-MENDOZA,MARIAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 703013

306 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

307 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

308 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859

309 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639

310 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284

311 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020

312 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

313 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322

314 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

315 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

316 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736

SPA 317 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

318 SHIPE,JORDAN,THOMAS SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 703049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703049

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

319 SIMONS,BILLY,GENE,JR DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 702196

320 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

321 SIMPSON,SARAH,CATHERIN EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22IF 701934

322 SIMS,CRYSTAL,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 701989

323 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067

324 SMITH,RAY,III DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 22CR 703087

325 SMITH,ROBERT,MAURICE,I TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D, 20IF 702203

326 SNUGGS,LEON,DEWITT,II SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 701732

** 327 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899

** 328 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900

329 STEINBERG,ELIJAH,HARRY SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703133

330 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259

331 STROTHER,EDGAR,REYNOLD SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703095

332 STROUD,MARSHALL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702880

333 STUART,DAVID,CHARLES SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703132

334 STUTTS,JODY,LEE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701591

** 335 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027

** 336 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489

MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489

337 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426

338 STYRON,PHILLIP,ROGER BREAKING OR ENTERING (M) MCGEE,E 22CR 051047

339 STYRON,PHILLIP,ROGER INJURY TO REAL PROPERTY MCGEE,E 22CR 051048

340 SWAIN,RICHARD,ELLIS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704464

NO LIABILITY INSURANCE WEATHERS,D 21CR 704464

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 21CR 704464

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 21CR 704464

341 TABRON,WILLIAM,LAMONT, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703149

342 TAFT,HELEN,GRACE SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701756

343 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956

344 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412

345 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

346 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

347 TAYLOR,EDWARD,JESSUP WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703093

348 TAYLOR,KRISTEN,DEANNA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703101

349 TEROD,JOAN,JOSUE-AGUIL NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702958

DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22CR 702958

350 THEODOROU,KAYLA,MARIE SPEEDING 037/25 WEATHERS,D 22IF 701690

351 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456

352 THOMASON,JASON,BOYD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703315

353 TURPEAUE,ANGEL,XAXIER SPEEDING 069/55 THOMAS,C 22IF 000099

354 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944

355 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922

356 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504

357 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885

358 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014

** 359 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 08/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012

** 360 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013

361 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SMITH,T 22CR 051237

362 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051238

363 WALKER,JAMES,DARRELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000140

364 WALL,JASMINE,RAKEL SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 701819

365 WEBB,COLTON,WINSLOW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 703098

366 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593

367 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

368 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

369 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

370 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

371 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

372 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

373 WILLIAMS,ETHAN,THOMAS WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 703023

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 703023

EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703023

374 WILLIAMS,MILTON,LEON,J DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22IF 701641

FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701641

375 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

376 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

** 377 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497

378 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939

379 WITTMAN,BAILEY,EDWARD SIMPLE ASSAULT ESTEP,T 22CR 051598

380 WRIGHT,COLTON,CHARLES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 22IF 701978

381 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172

NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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