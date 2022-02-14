DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666
2 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774
3 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127
4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545
5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043
6 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888
7 ARGUETA-MONTALVAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 22CR 700014
DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22CR 700014
8 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
9 BARRON,JONATHAN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705577
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705577
10 BARRON,JONATHAN,ALLEN REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21IF 704096
11 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020
12 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338
13 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
14 BEASLEY,MARYDITH,CARTE SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703847
15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025
16 BENJAMIN,CHARLENE,NICO FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ONOFRIO,R,J 21IF 703796
17 BETHEA,RYAN,STELTER SPEEDING 074/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705095
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705095
EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705095
18 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492
** 19 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753
20 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472
21 BOUCHER,SHANNON SPEEDING 081/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705091
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 705091
22 BROOKS,CARSON,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700015
EXPIRED/NO INSPECTION PERALTA,JOS 22CR 700015
23 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910
24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
28 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279
29 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480
30 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056
31 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
32 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
33 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
34 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
35 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
37 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793
38 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
39 CARTER,OTIS,TILLMAN FAILURE TO REDUCE SPEED SUGGS,DERRI 21IF 000150
40 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
41 COLE,CORY,JUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700000
42 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
43 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
44 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195
45 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471
46 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
47 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
48 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
49 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452
50 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
51 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
52 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
53 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
54 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718
55 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453
56 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245
STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245
57 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
58 FREDIANI,KERI,LOUISE PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700043
59 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
60 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
61 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
62 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526
63 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527
UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527
64 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200
65 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789
66 HAITHCOCK,LOGAN,CHARLE EXPIRED OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22IF 700014
67 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398
68 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556
69 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846
MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846
70 HARDISON,JOSEPH,BRYAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700182
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700182
71 HARGROVE,MARVIN,LORENZ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705090
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 21CR 705090
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705090
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705090
72 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
73 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050142
74 HARRIS,TERRY,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051679
75 HETZEL,SKYLAR,BROOK DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 053126
FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 20CR 053126
76 HETZEL,SKYLAR,BROOK HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 20CR 053127
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 053127
77 HETZEL,SKYLAR,BROOK UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SCOTT,S 20CR 053128
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,S 20CR 053128
78 HETZEL,SKYLAR,BROOK RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 20CR 053129
IMPROPER BACKING SCOTT,S 20CR 053129
** 79 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
80 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
81 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
82 HILL,VERNON,WESLEY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000262
83 HINES,ANDREW,GABRIEL WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 700001
84 HOLLIS,REBECCA,LAUREN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705578
85 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183
86 HOWARD,TIMOTHY,BALLARD DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051524
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 21CR 051524
87 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474
88 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477
89 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528
90 HUNT,CHRISTOPHER,WRIGH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,JOS 22IF 700011
91 JENKINS,TRAVIS,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702618
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702618
92 JOHNSON-FUTCH,RENEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Szczepaniak 21CR 703760
93 JOHNSON,BRANDIE,ANN OPERATE VEH NO INS PANZARELLA, 22CR 000028
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION PANZARELLA, 22CR 000028
94 JOHNSON,DUSTIN,RAY SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20CR 702140
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702140
95 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189
DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189
96 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278
97 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767
98 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
99 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836
100 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937
101 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041
102 LAWRENCE,MIRANDA,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705026
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705026
103 LOCKAMY,ZACKARY,SCOTT FENDER HEIGHT VIOLATION Haymore,Mic 22IF 700015
104 MARTIN,AMANDA,CAROL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705306
105 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
106 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
107 MCCLAIRTY,JACQUELINE,A DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052126
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 052126
108 MCCLEES,CHRISTOPHER,SC SPEEDING 078/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705094
109 MCCLUSKEY,TIMOTHY,PATR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,DERRI 22CR 700085
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SUGGS,DERRI 22CR 700085
110 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 21IF 703680
111 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
112 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
113 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
114 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705277
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705277
115 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
116 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
117 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159
OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159
118 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
119 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
120 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317
121 MILLER,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704579
122 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024
123 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347
124 MONCOURT,ROSS,TALMADGE SIMPLE AFFRAY SUGGS,DERRI 22CR 700252
125 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974
126 MUSCIANESE,PAUL,JORDAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704156
127 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667
128 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364
129 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884
130 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
131 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
132 OVANDO-GARCIA,LORENA DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000719
OPERATE VEH NO INS MYER,M 21CR 000719
133 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
134 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259
135 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260
136 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232
137 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978
138 PITTS,MARCUS,LLOYD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705476
139 POLLOCK,JONNY,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLANCHARD,D 21CR 051252
140 POLLOCK,JONNY,L RESISTING PUBLIC OFFICER BLANCHARD,D 21CR 051253
141 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
142 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
143 RAY,CORY,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700189
144 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 050143
145 RODRIGUEZ,BRAYHAM,LARA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700083
146 ROMANFLORES,MARCOS,LEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000494
147 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276
148 ROTE,MICHAEL,GERARD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700022
149 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271
150 RUSSELL,AMANDA,LYNN FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700273
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700273
151 RYBA,CODY,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 22IF 700000
152 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666
153 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
154 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272
155 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806
156 SHATZER,LANCE,DEAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700097
157 SHIPP,KASIE,KAY SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 21IF 703846
158 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
159 SISK,JOSEPH,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052048
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 052048
** 160 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
161 SNOW,EVAN,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 21CR 000466
162 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
163 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259
164 STEPHENS,JULIAN,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705554
165 STEVENS,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700019
166 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553
167 STOKES,DAVID,ALAN,II SIMPLE AFFRAY SUGGS,DERRI 22CR 700251
168 STUFFLEBEAM,SPENSER,JA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 050001
169 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508
170 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784
171 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
172 THOMAS,MARK,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702999
173 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042
174 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576
175 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579
176 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
177 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
178 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISKUP,T 22CR 050230
179 WATTS,ELIZABETH,GRACE, SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703851
180 WAX,JAMES,SAMUEL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700120
181 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010
182 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847
183 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103
184 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104
185 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
186 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
187 WHALEY,ROBERT,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700160
188 WHEELWRIGHT,BRENT,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704593
189 WHITE,TREVOR,ALLAN PERMIT OPERATION VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700144
190 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433
191 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579
DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579
192 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679
193 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680
194 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
195 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025
196 YOUNG,KARMEN,KRAFT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700009
197 ZAPATA-TROCOSO,CAROL,J NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705569
UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21CR 705569
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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