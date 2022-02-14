carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666

2 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774

3 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127

4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545

5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043

6 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888

7 ARGUETA-MONTALVAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 22CR 700014

DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22CR 700014

8 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

9 BARRON,JONATHAN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705577

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705577

10 BARRON,JONATHAN,ALLEN REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21IF 704096

11 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020

12 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338

13 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

14 BEASLEY,MARYDITH,CARTE SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703847

15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025

16 BENJAMIN,CHARLENE,NICO FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ONOFRIO,R,J 21IF 703796

17 BETHEA,RYAN,STELTER SPEEDING 074/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705095

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705095

EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705095

18 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492

** 19 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753

20 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472

21 BOUCHER,SHANNON SPEEDING 081/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705091

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 705091

22 BROOKS,CARSON,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700015

EXPIRED/NO INSPECTION PERALTA,JOS 22CR 700015

23 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910

24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

28 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279

29 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480

30 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056

31 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

32 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

33 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

34 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

35 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

37 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793

38 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

39 CARTER,OTIS,TILLMAN FAILURE TO REDUCE SPEED SUGGS,DERRI 21IF 000150

40 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

41 COLE,CORY,JUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700000

42 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

43 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

44 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195

45 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471

46 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

47 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

48 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

49 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452

50 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

51 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

52 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

53 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

54 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718

55 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453

56 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245

STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245

57 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

58 FREDIANI,KERI,LOUISE PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700043

59 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

60 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

61 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

62 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526

63 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527

UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527

64 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200

65 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789

66 HAITHCOCK,LOGAN,CHARLE EXPIRED OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22IF 700014

67 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398

68 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556

69 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846

MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846

70 HARDISON,JOSEPH,BRYAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700182

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700182

71 HARGROVE,MARVIN,LORENZ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705090

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 21CR 705090

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705090

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705090

72 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

73 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050142

74 HARRIS,TERRY,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051679

75 HETZEL,SKYLAR,BROOK DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 053126

FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 20CR 053126

76 HETZEL,SKYLAR,BROOK HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 20CR 053127

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 053127

77 HETZEL,SKYLAR,BROOK UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SCOTT,S 20CR 053128

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,S 20CR 053128

78 HETZEL,SKYLAR,BROOK RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 20CR 053129

IMPROPER BACKING SCOTT,S 20CR 053129

** 79 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

80 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

81 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

82 HILL,VERNON,WESLEY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000262

83 HINES,ANDREW,GABRIEL WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 700001

84 HOLLIS,REBECCA,LAUREN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705578

85 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183

86 HOWARD,TIMOTHY,BALLARD DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051524

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 21CR 051524

87 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474

88 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477

89 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528

90 HUNT,CHRISTOPHER,WRIGH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,JOS 22IF 700011

91 JENKINS,TRAVIS,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702618

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702618

92 JOHNSON-FUTCH,RENEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Szczepaniak 21CR 703760

93 JOHNSON,BRANDIE,ANN OPERATE VEH NO INS PANZARELLA, 22CR 000028

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION PANZARELLA, 22CR 000028

94 JOHNSON,DUSTIN,RAY SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20CR 702140

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702140

95 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189

DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189

96 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278

97 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767

98 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

99 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836

100 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937

101 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041

102 LAWRENCE,MIRANDA,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705026

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705026

103 LOCKAMY,ZACKARY,SCOTT FENDER HEIGHT VIOLATION Haymore,Mic 22IF 700015

104 MARTIN,AMANDA,CAROL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705306

105 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

106 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

107 MCCLAIRTY,JACQUELINE,A DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052126

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 052126

108 MCCLEES,CHRISTOPHER,SC SPEEDING 078/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705094

109 MCCLUSKEY,TIMOTHY,PATR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,DERRI 22CR 700085

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SUGGS,DERRI 22CR 700085

110 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 21IF 703680

111 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

112 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

113 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

114 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705277

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705277

115 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

116 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

117 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159

OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159

118 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

119 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

120 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317

121 MILLER,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704579

122 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024

123 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347

124 MONCOURT,ROSS,TALMADGE SIMPLE AFFRAY SUGGS,DERRI 22CR 700252

125 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974

126 MUSCIANESE,PAUL,JORDAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704156

127 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667

128 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364

129 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884

130 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

131 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

132 OVANDO-GARCIA,LORENA DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000719

OPERATE VEH NO INS MYER,M 21CR 000719

133 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

134 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259

135 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260

136 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232

137 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978

138 PITTS,MARCUS,LLOYD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705476

139 POLLOCK,JONNY,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLANCHARD,D 21CR 051252

140 POLLOCK,JONNY,L RESISTING PUBLIC OFFICER BLANCHARD,D 21CR 051253

141 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

142 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

143 RAY,CORY,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700189

144 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 050143

145 RODRIGUEZ,BRAYHAM,LARA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700083

146 ROMANFLORES,MARCOS,LEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000494

147 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276

148 ROTE,MICHAEL,GERARD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700022

149 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271

150 RUSSELL,AMANDA,LYNN FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700273

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700273

151 RYBA,CODY,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 22IF 700000

152 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666

153 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

154 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272

155 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806

156 SHATZER,LANCE,DEAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700097

157 SHIPP,KASIE,KAY SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 21IF 703846

158 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

159 SISK,JOSEPH,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052048

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 052048

** 160 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

161 SNOW,EVAN,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 21CR 000466

162 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

163 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259

164 STEPHENS,JULIAN,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705554

165 STEVENS,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700019

166 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553

167 STOKES,DAVID,ALAN,II SIMPLE AFFRAY SUGGS,DERRI 22CR 700251

168 STUFFLEBEAM,SPENSER,JA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 050001

169 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508

170 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784

171 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

172 THOMAS,MARK,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702999

173 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042

174 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576

175 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 02/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579

176 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

177 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

178 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISKUP,T 22CR 050230

179 WATTS,ELIZABETH,GRACE, SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703851

180 WAX,JAMES,SAMUEL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700120

181 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010

182 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847

183 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103

184 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104

185 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

186 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

187 WHALEY,ROBERT,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700160

188 WHEELWRIGHT,BRENT,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704593

189 WHITE,TREVOR,ALLAN PERMIT OPERATION VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700144

190 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433

191 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579

DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579

192 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679

193 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680

194 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418

195 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025

196 YOUNG,KARMEN,KRAFT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700009

197 ZAPATA-TROCOSO,CAROL,J NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705569

UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21CR 705569

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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