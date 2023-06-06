DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WILLIAM MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118
3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413
4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416
5 ABREU,ADRIANA,NANCY EXCEEDING POSTED SPEED Alexander,G 23IF 701322
6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
7 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
** 8 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392
9 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
10 AMBROSE,LEWIS,HAROLD,J WINDOW TINTING VIOL BENWAY,RYAN 23CR 701802
11 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877
12 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863
13 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122
14 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903
15 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
** 16 BAKER,IMANI,RAYKIA DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 22CR 321561
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 22CR 321561
17 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 705109
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 22CR 705109
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 705109
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MORRISON,T, 22CR 705109
18 BARRYMORE,DAVID,MATHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702266
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 23CR 702266
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 702266
19 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441
20 BELL,TIMOTHY,BRANDON UNSAFE MOVEMENT BOYETTE,WIL 23IF 700624
21 BETHEA,RYAN,STELTER EXPIRED OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22IF 701119
22 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
23 BREWER,ROMAN,TYLER MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700713
24 BREWINGTON,JANET,VANN DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701907
25 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703227
26 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE BOYETTE,WIL 23CR 700826
27 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215174
28 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215177
29 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702076
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179
31 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
** 32 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321
33 BUCK,DEBORAH,MORRIS W/C SIMPLE $ 57.81 PIGGLY WIGG 05CR 055117
34 BURCHETTE,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 23CR 701544
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701544
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 23CR 701544
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED MORRISON,T, 23CR 701544
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 23CR 701544
35 BURDINE,RYAN,MATTHEW SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 701311
36 BURTON,JEFFREY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 271423
** 37 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590
FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590
38 CAHOON, STEVIE CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963
SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963
COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963
** 39 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149
40 CAMPBELL,TONY,JASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 23CR 702137
EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 23CR 702137
41 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
42 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
43 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
44 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485
45 COLLINS,MATTHEW,DAVID, WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 23CR 702136
46 COMBEE,TERRY,FAITH SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700924
47 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549
48 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705
49 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192
SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192
50 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
51 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
52 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190
53 COX,AVERY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701010
EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 701010
54 CRANE,NOLA,LARENE SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 701313
55 CROCKER,BRANDON,TYLER SPEEDING 054/35 MORRISON,T, 23CR 701541
DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 23CR 701541
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 23CR 701541
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 23CR 701541
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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56 CROSSEN,THOMAS,JERRY SPEEDING 059/45 MORRISON,T, 23IF 700879
57 CRYTZER,SHEENA,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701762
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 23CR 701762
** 58 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960
59 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893
** 60 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462
61 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
62 DEBEASSO,SEAN,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 23CR 702135
63 DEERING,JESSICA,LYNN SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700865
64 DIXON,MONTERIOUS,KENNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M. 23CR 266116
65 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 298143
66 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
67 DUDLEY,ROBERT,BURN,III DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701992
68 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104
69 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045
70 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279
71 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701384
72 FISHER,FELYCE,BELVA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23IF 701224
73 FLIPPIN,ROBERT,SAMUEL, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT JONES,J 23IF 701370
** 74 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751
75 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021
76 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
77 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
78 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346
79 FURR,KRISTIN,NICOLE,UN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 23IF 700912
80 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959
81 GARCIA,WILIANS,HERNAND DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 293663
NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,EL 23CR 293663
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,EL 23CR 293663
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 23CR 293663
** 82 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
83 GEORGE,JAMES,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 704690
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 704690
** 84 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630
85 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702018
86 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702527
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 14CR 702527
87 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702995
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 14CR 702995
88 GIBBS,KIMBERLY,FAYE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERRELL,J,L 15CR 702956
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG FERRELL,J,L 15CR 702956
89 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS FERRELL,J,L 15CR 702957
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERRELL,J,L 15CR 702957
90 GIBBS,KIMBERLY,FAYE CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 14IF 704854
91 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787
EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787
92 GOGGIN,KYLE,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS TILLMAN II 23CR 243778
93 GOGGIN,KYLE,DAVID DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GOGGIN, JES 23CR 284558
94 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958
95 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664
96 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702051
97 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701628
98 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
99 GURGANUS,AMANDA,CAROLI LEASH LAW VIOLATION BAIN,HALEY, 23CR 701977
100 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571
* 101 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096
102 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064
** 103 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538
104 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384
DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384
105 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628
106 HANSLEY, BRANDON RAY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL, MAT 23CR 291308
INJ PROP NONFERR METAL>=10000 HOWELL, MAT 23CR 291308
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL, MAT 23CR 291308
107 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659
108 HANSLEY,BRANDON,RAY POSSESSION OF FIREARM BY FELON NEWMAN,JESS 23CR 315008
109 HARPER,KATIE,LYNN SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700878
** 110 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828
111 HARRISON,TANNER NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 23CR 701534
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 701534
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 23CR 701534
112 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457
113 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
114 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
115 HERNANDEZ,JASON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 702066
SPA 116 HERNANDEZ,MANUEL,PEREZ NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 701840
117 HERNANDEZ,MARIO,ENRIQU NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701119
118 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079
119 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146
120 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130
121 HILL,SETH,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 23IF 700866
122 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503
123 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412
124 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313
125 HOKE,CHRISTY,LEA SPEEDING 056/35 MORRISON,T, 23CR 701545
126 HOLLOMAN,SARAH,ELIZABE SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701385
** 127 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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128 HOWELL,SANDRA,HURST EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701457
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 23CR 701457
129 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
130 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
131 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
132 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857
133 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700926
* 134 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738
135 JAUREGUI-JAUREGUI,GUST NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702052
WINDOW TINTING VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 702052
136 JENKINS,SEAN,PAYTON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701841
137 JIMENEZ,ANGELICA NO OPERATORS LICENSE JONES,J 23CR 701910
138 JOHNSON,GREGORY,ANTHON NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 701838
** 139 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
140 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907
FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907
EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907
141 JONES,TERESA,DIANE ASSAULT AND BATTERY ADAMS,RYAN 23CR 702021
142 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981
143 JUAREZ,OSVALDO,GARCIA FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 23IF 700925
144 KEELING,LENARD,SHELDON DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 000101
** 145 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797
** 146 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800
147 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544
148 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205
149 KINGTON,TABITHA,SMITH SPEEDING 053/35 JONES,J 23CR 702129
150 KINNIS,THOMAS,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 23CR 701440
151 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748
152 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702267
153 KNIGHT,NAJA,LAGWEN SPEEDING 057/35 WALDEN,D 21CR 703213
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703213
154 KOROL,KYLIE,MAYSON DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701798
155 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
156 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
157 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840
158 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113
159 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
160 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545
161 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 705753
OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 22CR 705753
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG COLLINS,A,S 22CR 705753
162 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459
163 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197
164 LAWRENCE,RAYMOND,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 23CR 701921
SPEEDING 046/35 JONES,J 23CR 701921
165 LEMASTERS,KEVIN,MITCHE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESTEP,TIMOT 23CR 701715
166 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
167 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701518
NO LIABILITY INSURANCE Dennis,Mich 23CR 701518
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701518
168 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
169 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
170 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
171 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
172 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215182
173 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215185
174 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552
OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552
175 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
176 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 23CR 700812
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BARNES,J 23CR 700812
177 LORENZO-PENA,ALICIA NO OPERATORS LICENSE JONES,J 23CR 701831
178 LOVICK,DARRON,WORRENTY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 701927
179 MACHETTE,TAYLOR,LYN SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700391
180 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418
181 MASON, WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY SPAZIANTE, 23CR 311245
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) SPAZIANTE, 23CR 311245
182 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491
183 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
184 MATTSON,CYNTHIA,MARIE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700880
185 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195
186 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
187 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
188 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) GLOVER,WEND 23CR 249510
COMMUNICATING THREATS GLOVER,WEND 23CR 249510
189 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115
190 MCKNIGHT,MADDOX EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701456
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 23CR 701456
191 MEFFERT,DAVID,BRUCE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 302187
192 MEFFERT,DEBBIE,ANN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 302185
193 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
194 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
195 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896
196 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447
197 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636
198 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
199 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984
200 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 701854
201 MILIAN,MICHELLE,LESLIE PERMIT OPERATION VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702075
202 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393
203 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO MISDEMEANOR LARCENY LONG,K 23CR 702181
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LONG,K 23CR 702181
204 MILLIKEN,PAMELA,LA,TRI SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 700517
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700517
205 MOJICA,CHANTELLE,LEE SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 23CR 701542
206 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980
207 MORGAN, DEWEY RAY SEXUAL BATTERY NIXON, KATI 23CR 261598
208 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730
209 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381
210 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
211 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
212 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
213 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893
214 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
215 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
216 NELSON,CHELSEA,DELANE SIMPLE ASSAULT ADAMS,RYAN 23CR 702022
217 NEWMAN,JEAN,ANN SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700913
218 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796
219 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791
220 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226
221 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291
222 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362
223 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915
224 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988
225 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117
226 PEREZ,GUADALUPE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 23CR 701546
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T, 23CR 701546
227 PERKINS,WILLIAM,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701328
** 228 PERRY,AMANDA,MILAI MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 23CR 222843
229 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493
230 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
231 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441
232 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158
233 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172
234 QUANDT,JAYDIN,ROBERT SPEEDING 052/35 MORRISON,T, 23CR 701458
235 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601
236 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604
237 RAMIREZ,LAURA,HERRERA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 700551
238 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661
239 REELS,EDWARD,JEROD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ADAMS,RYAN 23CR 701394
EXPIRED/NO INSPECTION ADAMS,RYAN 23CR 701394
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
240 RHOADES,DALTON,ZACKARY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701439
241 RICHARDSON,MAURICE,CHE DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702037
242 ROACH,LAURA,CHALK SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701314
243 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
244 ROBINSON,JEREMY EXCEEDING POSTED SPEED Andrew,Jaco 23IF 700841
245 RODRIGUEZ,ROBERT,JOE POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 23IF 000052
246 RUDD,TINA,GREGORY SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701378
247 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
248 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316
** 249 SANDOVAL,EMILIO,TELLEZ RESISTING PUBLIC OFFICER LONG,KENNET 23CR 319863
DISORDERLY CONDUCT LONG,KENNET 23CR 319863
DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 319863
250 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369
251 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702130
252 SHAVER,GEORGE,LEE,III ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 22CR 296288
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,ELI 22CR 296288
DWLR IMPAIRED REV STEWART,ELI 22CR 296288
253 SMITH,ALEXANDER,OWENS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 JONES,J 23IF 701167
254 SMITH,ALTON,GREGORY DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702074
OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702074
** 255 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459
256 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 702046
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 702046
257 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063
258 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040
259 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364
260 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
261 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
262 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
263 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497
264 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638
** 265 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
266 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367
267 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
268 TEACHEY,RAYMOND,JUSTIN LITTERING NOT > 15 LBS MORRISON,T, 22CR 704731
269 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971
270 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
271 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
272 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
273 TRIGLETH,BOBBY,LEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251299
274 TRIGLETH,JESSICA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251304
275 WAITE,JAMES,DINO UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,JACO 23CR 236587
276 WALDEN,DAVID,WAYNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 285402
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
277 WALDEN,KRISTINA,RACHAE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 285404
278 WALKER,DRAYSON,LAKE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TURNER,BRAN 23CR 306932
279 WALLY,KASEN,LAYL SPEEDING 050/35 MORRISON,T, 23IF 700927
280 WARREN,GORDON,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
281 WEAVER,AMANDA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 050370
282 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551
283 WERTZ,DEBORAH,WRIGHT ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 23CR 701535
284 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
285 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703
286 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213
OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213
287 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819
288 WILLIS,TYLER,ESTON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700411
289 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
290 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318
291 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
292 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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