carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WILLIAM MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118

3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413

4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416

5 ABREU,ADRIANA,NANCY EXCEEDING POSTED SPEED Alexander,G 23IF 701322

6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

7 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

** 8 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392

9 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

10 AMBROSE,LEWIS,HAROLD,J WINDOW TINTING VIOL BENWAY,RYAN 23CR 701802

11 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877

12 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863

13 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122

14 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903

15 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

** 16 BAKER,IMANI,RAYKIA DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 22CR 321561

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 22CR 321561

17 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 705109

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 22CR 705109

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 705109

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MORRISON,T, 22CR 705109

18 BARRYMORE,DAVID,MATHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702266

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 23CR 702266

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 702266

19 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441

20 BELL,TIMOTHY,BRANDON UNSAFE MOVEMENT BOYETTE,WIL 23IF 700624

21 BETHEA,RYAN,STELTER EXPIRED OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22IF 701119

22 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

23 BREWER,ROMAN,TYLER MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700713

24 BREWINGTON,JANET,VANN DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701907

25 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703227

26 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE BOYETTE,WIL 23CR 700826

27 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215174

28 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215177

29 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702076

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179

31 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

** 32 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321

33 BUCK,DEBORAH,MORRIS W/C SIMPLE $ 57.81 PIGGLY WIGG 05CR 055117

34 BURCHETTE,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 23CR 701544

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701544

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 23CR 701544

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED MORRISON,T, 23CR 701544

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 23CR 701544

35 BURDINE,RYAN,MATTHEW SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 701311

36 BURTON,JEFFREY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 271423

** 37 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590

FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590

38 CAHOON, STEVIE CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963

SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963

COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963

** 39 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149

40 CAMPBELL,TONY,JASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 23CR 702137

EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 23CR 702137

41 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

42 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

43 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

44 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485

45 COLLINS,MATTHEW,DAVID, WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 23CR 702136

46 COMBEE,TERRY,FAITH SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700924

47 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549

48 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705

49 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192

SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192

50 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

51 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

52 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190

53 COX,AVERY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701010

EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 701010

54 CRANE,NOLA,LARENE SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 701313

55 CROCKER,BRANDON,TYLER SPEEDING 054/35 MORRISON,T, 23CR 701541

DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 23CR 701541

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 23CR 701541

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 23CR 701541

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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56 CROSSEN,THOMAS,JERRY SPEEDING 059/45 MORRISON,T, 23IF 700879

57 CRYTZER,SHEENA,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701762

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Alexander,G 23CR 701762

** 58 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960

59 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893

** 60 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462

61 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

62 DEBEASSO,SEAN,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 23CR 702135

63 DEERING,JESSICA,LYNN SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700865

64 DIXON,MONTERIOUS,KENNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M. 23CR 266116

65 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 298143

66 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

67 DUDLEY,ROBERT,BURN,III DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701992

68 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104

69 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045

70 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279

71 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701384

72 FISHER,FELYCE,BELVA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23IF 701224

73 FLIPPIN,ROBERT,SAMUEL, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT JONES,J 23IF 701370

** 74 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751

75 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021

76 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

77 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

78 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346

79 FURR,KRISTIN,NICOLE,UN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 23IF 700912

80 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959

81 GARCIA,WILIANS,HERNAND DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 293663

NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,EL 23CR 293663

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,EL 23CR 293663

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 23CR 293663

** 82 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

83 GEORGE,JAMES,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 704690

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 704690

** 84 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630

85 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702018

86 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702527

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 14CR 702527

87 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 14CR 702995

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 14CR 702995

88 GIBBS,KIMBERLY,FAYE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERRELL,J,L 15CR 702956

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG FERRELL,J,L 15CR 702956

89 GIBBS,KIMBERLY,FAYE OPERATE VEH NO INS FERRELL,J,L 15CR 702957

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERRELL,J,L 15CR 702957

90 GIBBS,KIMBERLY,FAYE CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 14IF 704854

91 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787

EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787

92 GOGGIN,KYLE,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS TILLMAN II 23CR 243778

93 GOGGIN,KYLE,DAVID DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GOGGIN, JES 23CR 284558

94 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958

95 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664

96 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702051

97 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701628

98 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

99 GURGANUS,AMANDA,CAROLI LEASH LAW VIOLATION BAIN,HALEY, 23CR 701977

100 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571

* 101 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096

102 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064

** 103 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538

104 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384

DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384

105 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628

106 HANSLEY, BRANDON RAY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL, MAT 23CR 291308

INJ PROP NONFERR METAL>=10000 HOWELL, MAT 23CR 291308

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL, MAT 23CR 291308

107 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659

108 HANSLEY,BRANDON,RAY POSSESSION OF FIREARM BY FELON NEWMAN,JESS 23CR 315008

109 HARPER,KATIE,LYNN SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700878

** 110 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828

111 HARRISON,TANNER NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 23CR 701534

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 701534

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 23CR 701534

112 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457

113 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

114 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

115 HERNANDEZ,JASON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 702066

SPA 116 HERNANDEZ,MANUEL,PEREZ NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 701840

117 HERNANDEZ,MARIO,ENRIQU NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701119

118 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079

119 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146

120 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130

121 HILL,SETH,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 23IF 700866

122 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503

123 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412

124 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313

125 HOKE,CHRISTY,LEA SPEEDING 056/35 MORRISON,T, 23CR 701545

126 HOLLOMAN,SARAH,ELIZABE SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701385

** 127 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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128 HOWELL,SANDRA,HURST EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701457

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 23CR 701457

129 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

130 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

131 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

132 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857

133 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700926

* 134 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738

135 JAUREGUI-JAUREGUI,GUST NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702052

WINDOW TINTING VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 702052

136 JENKINS,SEAN,PAYTON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701841

137 JIMENEZ,ANGELICA NO OPERATORS LICENSE JONES,J 23CR 701910

138 JOHNSON,GREGORY,ANTHON NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 701838

** 139 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

140 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907

FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907

EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907

141 JONES,TERESA,DIANE ASSAULT AND BATTERY ADAMS,RYAN 23CR 702021

142 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981

143 JUAREZ,OSVALDO,GARCIA FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 23IF 700925

144 KEELING,LENARD,SHELDON DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 000101

** 145 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797

** 146 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800

147 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544

148 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205

149 KINGTON,TABITHA,SMITH SPEEDING 053/35 JONES,J 23CR 702129

150 KINNIS,THOMAS,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 23CR 701440

151 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748

152 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702267

153 KNIGHT,NAJA,LAGWEN SPEEDING 057/35 WALDEN,D 21CR 703213

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703213

154 KOROL,KYLIE,MAYSON DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701798

155 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

156 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

157 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840

158 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113

159 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

160 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545

161 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 705753

OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 22CR 705753

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG COLLINS,A,S 22CR 705753

162 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459

163 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197

164 LAWRENCE,RAYMOND,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 23CR 701921

SPEEDING 046/35 JONES,J 23CR 701921

165 LEMASTERS,KEVIN,MITCHE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESTEP,TIMOT 23CR 701715

166 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

167 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701518

NO LIABILITY INSURANCE Dennis,Mich 23CR 701518

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701518

168 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

169 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

170 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

171 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

172 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215182

173 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215185

174 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552

OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552

175 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

176 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 23CR 700812

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BARNES,J 23CR 700812

177 LORENZO-PENA,ALICIA NO OPERATORS LICENSE JONES,J 23CR 701831

178 LOVICK,DARRON,WORRENTY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 701927

179 MACHETTE,TAYLOR,LYN SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700391

180 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418

181 MASON, WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY SPAZIANTE, 23CR 311245

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) SPAZIANTE, 23CR 311245

182 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491

183 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

184 MATTSON,CYNTHIA,MARIE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 23IF 700880

185 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195

186 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

187 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

188 MCCARVILL,JASON,MICHAE ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) GLOVER,WEND 23CR 249510

COMMUNICATING THREATS GLOVER,WEND 23CR 249510

189 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115

190 MCKNIGHT,MADDOX EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701456

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 23CR 701456

191 MEFFERT,DAVID,BRUCE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 302187

192 MEFFERT,DEBBIE,ANN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 302185

193 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

194 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

195 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896

196 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447

197 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636

198 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

199 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984

200 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 701854

201 MILIAN,MICHELLE,LESLIE PERMIT OPERATION VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702075

202 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393

203 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO MISDEMEANOR LARCENY LONG,K 23CR 702181

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LONG,K 23CR 702181

204 MILLIKEN,PAMELA,LA,TRI SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 700517

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700517

205 MOJICA,CHANTELLE,LEE SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 23CR 701542

206 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980

207 MORGAN, DEWEY RAY SEXUAL BATTERY NIXON, KATI 23CR 261598

208 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730

209 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381

210 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

211 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

212 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

213 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893

214 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

215 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

216 NELSON,CHELSEA,DELANE SIMPLE ASSAULT ADAMS,RYAN 23CR 702022

217 NEWMAN,JEAN,ANN SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 23IF 700913

218 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796

219 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791

220 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226

221 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291

222 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362

223 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915

224 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988

225 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117

226 PEREZ,GUADALUPE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 23CR 701546

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T, 23CR 701546

227 PERKINS,WILLIAM,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701328

** 228 PERRY,AMANDA,MILAI MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 23CR 222843

229 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493

230 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

231 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441

232 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158

233 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172

234 QUANDT,JAYDIN,ROBERT SPEEDING 052/35 MORRISON,T, 23CR 701458

235 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601

236 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604

237 RAMIREZ,LAURA,HERRERA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 700551

238 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661

239 REELS,EDWARD,JEROD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ADAMS,RYAN 23CR 701394

EXPIRED/NO INSPECTION ADAMS,RYAN 23CR 701394

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

240 RHOADES,DALTON,ZACKARY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 23CR 701439

241 RICHARDSON,MAURICE,CHE DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702037

242 ROACH,LAURA,CHALK SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701314

243 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

244 ROBINSON,JEREMY EXCEEDING POSTED SPEED Andrew,Jaco 23IF 700841

245 RODRIGUEZ,ROBERT,JOE POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 23IF 000052

246 RUDD,TINA,GREGORY SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701378

247 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

248 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316

** 249 SANDOVAL,EMILIO,TELLEZ RESISTING PUBLIC OFFICER LONG,KENNET 23CR 319863

DISORDERLY CONDUCT LONG,KENNET 23CR 319863

DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 319863

250 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369

251 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 702130

252 SHAVER,GEORGE,LEE,III ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 22CR 296288

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,ELI 22CR 296288

DWLR IMPAIRED REV STEWART,ELI 22CR 296288

253 SMITH,ALEXANDER,OWENS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 JONES,J 23IF 701167

254 SMITH,ALTON,GREGORY DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702074

OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702074

** 255 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459

256 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 702046

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 702046

257 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063

258 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040

259 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364

260 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

261 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

262 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

263 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497

264 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638

** 265 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

266 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367

267 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

268 TEACHEY,RAYMOND,JUSTIN LITTERING NOT > 15 LBS MORRISON,T, 22CR 704731

269 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971

270 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

271 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

272 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

273 TRIGLETH,BOBBY,LEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251299

274 TRIGLETH,JESSICA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251304

275 WAITE,JAMES,DINO UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,JACO 23CR 236587

276 WALDEN,DAVID,WAYNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 285402

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 06/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

277 WALDEN,KRISTINA,RACHAE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 285404

278 WALKER,DRAYSON,LAKE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TURNER,BRAN 23CR 306932

279 WALLY,KASEN,LAYL SPEEDING 050/35 MORRISON,T, 23IF 700927

280 WARREN,GORDON,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

281 WEAVER,AMANDA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 050370

282 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551

283 WERTZ,DEBORAH,WRIGHT ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 23CR 701535

284 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

285 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703

286 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213

OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213

287 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819

288 WILLIS,TYLER,ESTON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700411

289 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

290 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318

291 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

292 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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