DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,SALLYMARIE,NALLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702781
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702781
2 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701548
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,MICH 22CR 701548
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH BISHOP,MICH 22CR 701548
3 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
4 BAUMGARDNER,MARY,NICOL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 701238
5 BECKER,NATHANIEL,JAKOB DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704826
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704826
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704826
6 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840
7 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518
8 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
10 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21IF 701693
11 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672
12 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671
** 13 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M 22CR 051523
14 BRIMMER,JATAYA,ALEXUS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 051259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 051259
15 BRYANT,CRYSTAL,MICHELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000045
16 BUCKALEW,MELISSA,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 701929
17 BURCHFIELD,FELICIA,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22IF 700991
18 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370
** 19 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148
20 CHAVEZ,EDUIN,DAVID SPEEDING 074/55 POWELL,S,J 15CR 701613
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 15CR 701613
21 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550
UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550
SPA 22 COLLAZOZUNIGA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702674
23 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547
24 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344
25 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
26 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
27 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749
28 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373
29 DAWES,JONATHAN,CHRISTO EXCEEDING SAFE SPEED HOCHMAN 22IF 000025
30 DAY,CYNTHIA,JOYCE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701264
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22IF 701264
31 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254
32 DUBOIS,AIDAN,PATRICK CONSUME ALC BY
33 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675
34 EARLY,HARBOUR,LOUANNA UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ TURNEY,J 22IF 701220
35 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616
** 36 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387
SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387
37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 050930
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 050930
38 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700843
39 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368
40 FLEHARTY,AUSTIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050817
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 22CR 050817
** 41 FOSTER,ELIZABETH,D DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051157
42 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
43 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702414
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MICH 22CR 702414
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22CR 702414
SPEEDING 055/45 BISHOP,MICH 22CR 702414
44 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701398
45 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL SPEEDING 060/35 BISHOP,MICH 22CR 702183
46 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445
47 GERAGHTY,ALLISON,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701206
** 48 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898
49 GLASS,KAITLYN,MICHELLE CRUELTY TO ANIMALS(M) TURNEY,J 21CR 703518
50 GLASS,KAITLYN,MICHELLE NO LIABILITY INSURANCE ONOFRIO,R,J 21CR 704125
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 ONOFRIO,R,J 21CR 704125
FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 21CR 704125
51 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707
52 GRANDA,JESSICA,SAMANTH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702782
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702782
SPEEDING 070/35 BISHOP,MICH 22CR 702782
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702782
53 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096
54 GUNN,BRYAN,ROBBURT OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702391
55 GURGANUS,ANDREW,MITCHE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000066
56 GUTHRIE,SARAH,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701389
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701389
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 701389
57 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033
58 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117
59 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701053
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701053
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701053
** 60 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297
** 61 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298
62 HOLDEN,CAMERON,LEE SPEEDING 052/35 BISHOP,MICH 22CR 701010
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701010
63 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE HIT AND RUN - FAIL TO STOP SHADY,M 22CR 051503
64 HORN,WILLIAM,HENRY JUMPING FROM BRIDGE SHADY,M 22CR 000300
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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65 IZZO,BRIAN,JOSEPH SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702212
66 JACOBS,JOSHUA,BRACCHEU RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 22CR 050963
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BISHOP,M 22CR 050963
67 JACOBUS,SAMANTHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701931
68 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 055/35 BISHOP,MICH 22CR 700516
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700516
69 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924
70 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925
71 KING,MAKENZIE,BROOKE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 BISHOP,MICH 22IF 700790
72 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288
73 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801
74 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
75 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 059/35 BISHOP,MICH 22CR 701009
76 LILES,JAMIE,MAC,KAY SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702182
77 LOPEZ,MANUEL,ALEJANDRO SPEEDING 054/35 BISHOP,MICH 22CR 700090
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700090
78 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
** 79 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063
80 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016
81 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137
** 82 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M 22CR 051566
83 MCKEITHAN,AARON,TYLER EXCEEDING SAFE SPEED HOCHMAN 22IF 000068
84 MEDLEY,JEFFREY,GARFIEL RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702413
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 702413
85 MILLER,JOSHUA,VEDA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HOCHMAN,D 22CR 000396
86 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555
** 87 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891
88 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765
89 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351
DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351
90 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125
91 NUCKLES,MASON,ANDERSON SPEEDING 065/35 BISHOP,MICH 22CR 702415
92 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
93 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
94 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016
95 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974
96 PETERSONJR,JOHN,EDWIN, SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 700931
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700931
DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700931
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700931
97 PICKETT,KALISE,ALIZA EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 700580
98 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695
99 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004
100 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181
101 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930
102 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546
103 RENDON,VICTOR,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 22CR 700325
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 WALDEN,D 22CR 700325
104 RICHARDS,JORDYN,ALEXIS SPEEDING 066/35 BISHOP,MICH 22CR 702899
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702899
FAIL TO BURN HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 702899
105 ROBLES,CARVER,ASHLEIGH LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
106 ROFKAHR,ANDREW,CHASE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051366
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 22CR 051366
107 RUSSELL,JASON,WILLIAM OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702211
108 SANDERS,TANESHIA,RACHE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702693
109 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186
110 SCHAEFER,JOSEPH,CHANCE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 703916
111 SCOTT,BETHANY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051657
UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,M 22CR 051657
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051657
112 SCOTT,BETHANY,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658
113 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411
114 SISAK,ERIK,LEE SPEEDING 058/35 BISHOP,MICH 22CR 702583
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BISHOP,MICH 22CR 702583
** 115 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173
** 116 SMITH,THAD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051354
SPEEDING 057/45 BISHOP,M 22CR 051354
** 117 SMITH,THAD,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 051355
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,M 22CR 051355
118 SPRUILL,JAIQUON,SHAVAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702516
119 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658
120 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533
121 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608
122 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
123 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
124 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
125 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882
TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882
126 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994
127 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276
128 WAGSTAFF,GLENN,ALAN,II FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,MASON 22IF 701514
129 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY KILGORE,P 21CR 052639
IMPEDE/PREVENT/IMPAIR OPER RR KILGORE,P 21CR 052639
INJURY TO RAILROAD PROPERTY KILGORE,P 21CR 052639
130 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846
131 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860
OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860
132 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970
133 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037
134 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473
135 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
136 WYATT,ARON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702392
SPEEDING 049/35 BISHOP,MICH 22CR 702392
137 WYGAND,DONALD,FRANCIS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/25 BISHOP,MICH 22IF 701046
138 YATES,MEGAN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702232
139 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808
140 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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