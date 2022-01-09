carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447

2 BEAL,ROYCE,ARTHUR ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 21CR 050026

3 BLACK,BRIAN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK 21CR 000777

4 BUNCH,WARREN,BILL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 053321

5 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CLARK,C 20CR 053322

6 BUNCH,WARREN,BILL CARRYING CONCEALED GUN(M) CLARK,C 20CR 053323

7 CASTRO-JIMENEZ,JOANA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 703265

8 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

9 GAMBARDELLA,DAVID,WILL BEACH STRAND VIOLATION BEDSOLE,J 21CR 052846

10 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

11 GILLIKIN,MARY,FRANCES FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 21CR 052972

12 GUTHRIE,DEBORAH,HILTER MISDEMEANOR LARCENY JUROW,KEVIN 21CR 052444

13 HENLEY,JERRY COMMUNICATING THREATS ROSALES,ADO 21CR 051540

14 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

15 LAMBERSON,DUSTIN,LEE ASSAULT ON A FEMALE LAMBERSON,A 20CR 052757

16 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE SIMPLE ASSAULT CLARK,C 20CR 051095

17 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE INTOXICATED AND DISRUPTIVE CLARK,C 20CR 051096

18 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CLARK,C 20CR 051097

19 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 051098

20 LOWERY,ALEXA,RAE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 703973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 703973

21 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052986

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052986

22 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052987

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052987

23 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052988

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052988

24 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052989

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052989

25 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052990

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052990

26 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 052991

27 MATTHEWS,GARY,ROGER CYBERSTALKING MATTHEWS,AN 21CR 052399

28 MEAD,TYNISHA,SHARDONE OPERATE VEH NO INS RICE,F 20CR 000842

UNSAFE MOVEMENT RICE,F 20CR 000842

29 MEAD,TYNISHA,SHARDONE DWLR NOT IMPAIRED REV RICE,F 20CR 000843

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RICE,F 20CR 000843

30 MORRIS,ERIC,WOODARD DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052756

31 MURRAY,KEVIN,MICHAEL,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C 21CR 705099

SPA 32 OVANDO OVANDO,RIGOBERT ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 21CR 053101

33 PAVLIK,FRANCIS,ALBERT HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,J 21CR 052847

34 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

35 SASSER,BENJAMIN,HARREL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CLARK,C 20CR 053119

DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 053119

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 20CR 053119

36 STEO,KAREN,A FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BEDSOLE,J 21CR 000860

37 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019

CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019

38 WILLIAMS,ALSLESIA CYBERSTALKING MILLER,KENN 21CR 052651

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