DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447
2 BEAL,ROYCE,ARTHUR ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 21CR 050026
3 BLACK,BRIAN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK 21CR 000777
4 BUNCH,WARREN,BILL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 053321
5 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CLARK,C 20CR 053322
6 BUNCH,WARREN,BILL CARRYING CONCEALED GUN(M) CLARK,C 20CR 053323
7 CASTRO-JIMENEZ,JOANA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 703265
8 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
9 GAMBARDELLA,DAVID,WILL BEACH STRAND VIOLATION BEDSOLE,J 21CR 052846
10 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
11 GILLIKIN,MARY,FRANCES FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 21CR 052972
12 GUTHRIE,DEBORAH,HILTER MISDEMEANOR LARCENY JUROW,KEVIN 21CR 052444
13 HENLEY,JERRY COMMUNICATING THREATS ROSALES,ADO 21CR 051540
14 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
15 LAMBERSON,DUSTIN,LEE ASSAULT ON A FEMALE LAMBERSON,A 20CR 052757
16 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE SIMPLE ASSAULT CLARK,C 20CR 051095
17 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE INTOXICATED AND DISRUPTIVE CLARK,C 20CR 051096
18 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CLARK,C 20CR 051097
19 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 051098
20 LOWERY,ALEXA,RAE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 703973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 703973
21 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052986
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052986
22 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052987
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052987
23 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052988
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052988
24 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052989
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052989
25 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 20CR 052990
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 20CR 052990
26 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 052991
27 MATTHEWS,GARY,ROGER CYBERSTALKING MATTHEWS,AN 21CR 052399
28 MEAD,TYNISHA,SHARDONE OPERATE VEH NO INS RICE,F 20CR 000842
UNSAFE MOVEMENT RICE,F 20CR 000842
29 MEAD,TYNISHA,SHARDONE DWLR NOT IMPAIRED REV RICE,F 20CR 000843
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RICE,F 20CR 000843
30 MORRIS,ERIC,WOODARD DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052756
31 MURRAY,KEVIN,MICHAEL,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C 21CR 705099
SPA 32 OVANDO OVANDO,RIGOBERT ASSAULT ON A FEMALE CLARK,C 21CR 053101
33 PAVLIK,FRANCIS,ALBERT HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,J 21CR 052847
34 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
35 SASSER,BENJAMIN,HARREL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CLARK,C 20CR 053119
DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 053119
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 20CR 053119
36 STEO,KAREN,A FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BEDSOLE,J 21CR 000860
37 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019
CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019
38 WILLIAMS,ALSLESIA CYBERSTALKING MILLER,KENN 21CR 052651
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.