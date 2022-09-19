DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BROWN,QUINTIN,MICHAEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 702254
2 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958
** 3 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435
WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435
4 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459
** 5 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263
6 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640
7 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155
8 GIBSON,KIMBERLY MICHEL MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000514
9 GORCHESS,DOUGLAS ENGLI MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000513
** 10 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197
11 HENLEY,JERRY RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ROSE,DALLAS 22CR 261609
12 HOWARD,GABRIELLE,PARIS EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22IF 702109
13 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360
14 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297
15 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
16 PAPENFUSE,AARON,MATTHE CYBERSTALKING PRESCOTT,KI 22CR 051554
17 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162
18 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231
19 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928
20 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929
21 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930
22 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878
23 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834
24 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
25 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633
EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633
26 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS HENLEY,JERR 22CR 254557
27 ROSE,WILLIAM EDWARD SECOND DEGREE TRESPASS HILL,WANDA 22CR 000554
COMMUNICATING THREATS HILL,WANDA 22CR 000554
28 ROUSE,WILLIAM,MATTHEW THREATENING PHONE CALL STUART,DAVI 21CR 052461
29 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020
30 SHULER,JACOB,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS SHULER,JAME 22CR 255939
31 SMITH,MELISSA,ALISON NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 703635
32 STAINES,MARTIN,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KARASINSKI, 22CR 702389
33 STEWART,AMY,MICHELLE EXCEEDING POSTED SPEED MILLER 22IF 000153
34 STINNETT,EVAN,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703638
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042
36 YUKICH,HANNAH,NICHOLE SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702110
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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