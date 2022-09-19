carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BROWN,QUINTIN,MICHAEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 702254

2 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958

** 3 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435

WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435

4 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459

** 5 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263

6 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640

7 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155

8 GIBSON,KIMBERLY MICHEL MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000514

9 GORCHESS,DOUGLAS ENGLI MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000513

** 10 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197

11 HENLEY,JERRY RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ROSE,DALLAS 22CR 261609

12 HOWARD,GABRIELLE,PARIS EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22IF 702109

13 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360

14 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297

15 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

16 PAPENFUSE,AARON,MATTHE CYBERSTALKING PRESCOTT,KI 22CR 051554

17 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162

18 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231

19 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928

20 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929

21 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930

22 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700878

23 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834

24 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

25 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633

EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633

26 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS HENLEY,JERR 22CR 254557

27 ROSE,WILLIAM EDWARD SECOND DEGREE TRESPASS HILL,WANDA 22CR 000554

COMMUNICATING THREATS HILL,WANDA 22CR 000554

28 ROUSE,WILLIAM,MATTHEW THREATENING PHONE CALL STUART,DAVI 21CR 052461

29 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020

30 SHULER,JACOB,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS SHULER,JAME 22CR 255939

31 SMITH,MELISSA,ALISON NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 703635

32 STAINES,MARTIN,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KARASINSKI, 22CR 702389

33 STEWART,AMY,MICHELLE EXCEEDING POSTED SPEED MILLER 22IF 000153

34 STINNETT,EVAN,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703638

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042

36 YUKICH,HANNAH,NICHOLE SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702110

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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