carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARAJAS,DAVID,SALDANA NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702465

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PADGETT,T 23CR 702465

2 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968

3 CAHOON,STEVIE,CHANEL COMMUNICATING THREATS PADGETT,T 22CR 706082

4 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363

5 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254

6 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058

7 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982

8 CELLA,ANSLEY,CHAPMAN FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ALVARADO,E 23IF 701585

9 COLLIE,JACKSON,CARR SPEEDING 039/25 ALVARADO,E 23IF 701583

10 DROHAN,REBECCA,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 23CR 702642

11 DUNAWAY,JAIME,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 702344

NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702344

12 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 702574

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 23CR 702574

13 GANDY,RICHARD,SHELDON, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 701259

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 701259

14 GARNER,LETITIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 706067

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 706067

15 GRANT,KAIRA,SAVANNAH SPEEDING 037/20 PADGETT,T 23CR 700695

16 GREEN,VICTORIA,NYCHELL SPEEDING 075/55 PADGETT,T 23CR 701289

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 701289

17 IPOCK,JULIE ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 GEORGE,ISHE 23CR 289565

18 JOHNSON,MARIA,MARGARIT SPEEDING 040/20 PADGETT,T 23CR 702346

NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702346

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 PADGETT,T 23CR 702346

19 KAGLIC,TIMOTHY,JOE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 701584

20 LANE,CHARLES,JOSEPH MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000275

21 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWERY,DONN 23CR 353230

22 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MORISCO,GIO 23CR 353338

23 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034

24 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 701435

TEXTING VIOL MOTOR VEH PADGETT,T 23CR 701435

25 MORRIS,RICHARD,ADAM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 23CR 701434

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 23CR 701434

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 23CR 701434

26 MURRAY,QUINCY,DARNELL ASSAULT ON A FEMALE SIMS,AMBER, 23CR 317680

INTERFERE EMERG COMMUNICATION SIMS,AMBER, 23CR 317680

** 27 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368

28 POWERS,THOMAS,ELBERT DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 702345

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 REID,SYDNEY,ELIZABETH FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 23IF 701383

** 30 SCHECK,JOSEPH,JAMES SIMPLE ASSAULT REUKAUF,REN 22CR 372207

COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 372207

31 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986

32 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 23IF 700210

33 SMITH,LINDA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY HERBERT,GRA 23CR 339271

34 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T 23CR 702650

35 SMITH,ZACHARY,SEWARD MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000273

36 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE COMMUNICATING THREATS BAKER,CHRIS 23CR 345298

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BAKER,CHRIS 23CR 345298

37 STEFFY,JOSIA,RHAINE SPEEDING 055/35 PADGETT,T 23CR 702944

38 SUTTON,JOHN,MATTHEW CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 23CR 359702

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,ER 23CR 359702

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALVARADO,ER 23CR 359702

39 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 23CR 701454

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 23CR 701454

40 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 23CR 701455

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 23CR 701455

41 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390

42 VELASCO,MARCO,JOSE SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 23IF 701785

43 WARD,ROBERT,DANIEL COMMUNICATING THREATS QUINN,INEZ, 23CR 271883

44 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

45 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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