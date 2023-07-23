DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARAJAS,DAVID,SALDANA NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702465
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PADGETT,T 23CR 702465
2 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968
3 CAHOON,STEVIE,CHANEL COMMUNICATING THREATS PADGETT,T 22CR 706082
4 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363
5 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254
6 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058
7 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982
8 CELLA,ANSLEY,CHAPMAN FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ALVARADO,E 23IF 701585
9 COLLIE,JACKSON,CARR SPEEDING 039/25 ALVARADO,E 23IF 701583
10 DROHAN,REBECCA,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 23CR 702642
11 DUNAWAY,JAIME,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 702344
NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702344
12 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 702574
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 23CR 702574
13 GANDY,RICHARD,SHELDON, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 701259
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 701259
14 GARNER,LETITIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 706067
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 706067
15 GRANT,KAIRA,SAVANNAH SPEEDING 037/20 PADGETT,T 23CR 700695
16 GREEN,VICTORIA,NYCHELL SPEEDING 075/55 PADGETT,T 23CR 701289
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 701289
17 IPOCK,JULIE ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 GEORGE,ISHE 23CR 289565
18 JOHNSON,MARIA,MARGARIT SPEEDING 040/20 PADGETT,T 23CR 702346
NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 702346
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 PADGETT,T 23CR 702346
19 KAGLIC,TIMOTHY,JOE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 701584
20 LANE,CHARLES,JOSEPH MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000275
21 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWERY,DONN 23CR 353230
22 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MORISCO,GIO 23CR 353338
23 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034
24 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 701435
TEXTING VIOL MOTOR VEH PADGETT,T 23CR 701435
25 MORRIS,RICHARD,ADAM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 23CR 701434
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 23CR 701434
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 23CR 701434
26 MURRAY,QUINCY,DARNELL ASSAULT ON A FEMALE SIMS,AMBER, 23CR 317680
INTERFERE EMERG COMMUNICATION SIMS,AMBER, 23CR 317680
** 27 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368
28 POWERS,THOMAS,ELBERT DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 23CR 702345
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 REID,SYDNEY,ELIZABETH FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 23IF 701383
** 30 SCHECK,JOSEPH,JAMES SIMPLE ASSAULT REUKAUF,REN 22CR 372207
COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 372207
31 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986
32 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 23IF 700210
33 SMITH,LINDA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY HERBERT,GRA 23CR 339271
34 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T 23CR 702650
35 SMITH,ZACHARY,SEWARD MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000273
36 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE COMMUNICATING THREATS BAKER,CHRIS 23CR 345298
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BAKER,CHRIS 23CR 345298
37 STEFFY,JOSIA,RHAINE SPEEDING 055/35 PADGETT,T 23CR 702944
38 SUTTON,JOHN,MATTHEW CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 23CR 359702
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,ER 23CR 359702
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALVARADO,ER 23CR 359702
39 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 23CR 701454
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 23CR 701454
40 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 23CR 701455
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 23CR 701455
41 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390
42 VELASCO,MARCO,JOSE SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 23IF 701785
43 WARD,ROBERT,DANIEL COMMUNICATING THREATS QUINN,INEZ, 23CR 271883
44 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
45 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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