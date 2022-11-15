carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960

2 BINGMAN,JO,ANN MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 704310

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 704310

3 BLEVINS,EDWARD,DELANO INDECENT EXPOSURE FERRELL,J 21CR 050697

** 4 BLUE,BRANDON,L SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 704834

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704834

5 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985

6 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958

7 BURCHFIELD,FELICIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 704790

8 BUSH,JOHN,BRADFORD DRIVING WHILE IMPAIRED MOODY,C 22CR 051505

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 051505

9 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827

10 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786

11 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429

12 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939

RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939

13 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952

14 DAUGHERTY,LARRY,STANTO SPEEDING 073/55 STONEROAD,N 22CR 704016

15 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893

16 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437

17 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

18 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932

19 FRAZIER,DAVON,MARKEITH SPEEDING 077/55 PADGETT,T 22CR 704956

20 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

21 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

22 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

23 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

24 GRAHAM,NAOMI,DENISE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PITTMAN,R,D 22IF 702796

** 25 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197

26 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620

27 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428

28 KARR,CHRISTOPHER,DAVID DOG RUNNING AT LARGE BEDSOLE 22CR 000417

29 KARR,CHRISTOPHER,DAVID ALLOW DOG TO RUN AT LARGE MAULSHAGEN 22CR 000451

30 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068

31 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403

32 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603

EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603

33 LOVO,JOSE,FRANCISCO DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704957

34 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

35 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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36 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304

37 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362

38 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350

39 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654

40 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162

41 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610

42 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611

43 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613

44 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

45 PURLEY,KHALIL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704496

46 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695

47 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333

48 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108

DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108

49 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

50 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576

51 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366

52 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367

53 SANDERS,TANESHIA,RACHE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 703649

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 703649

54 SAVAGE,DANIEL,JAY,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702716

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 702716

55 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986

56 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

57 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

58 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702794

59 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

60 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

61 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074

62 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703108

SPEEDING 045/35 Alexander,G 22CR 703108

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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