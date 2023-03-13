DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347
2 AGUON,MARLEE,MARIA OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700331
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700331
3 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
SPA 4 ARIAS,ROCIO,DEL NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700617
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 700617
5 ASHLEY,MARQUIS,CORDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700296
6 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547
7 BALLARD,KATELYN,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 23CR 700540
8 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974
9 BARTO,KELLY,FRANCES SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700619
10 BAZILE,JASMINE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700941
EXPIRED OPERATORS LICENSE CARROLL,T 23CR 700941
11 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057
12 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358
13 BELL,MICHAEL,BRADLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700277
14 BELLAMY,LINDA,FAYE NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 23CR 700295
15 BERNABE,REBECCA,RALPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 243895
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,SAMUE 23CR 243895
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,SAMUE 23CR 243895
16 BLIESNER,LIANA,MARIE SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700732
17 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640
18 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741
19 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322
20 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
21 BRIGMAN,AUSTIN,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700648
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700648
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700648
22 BROOKER,PAUL,CLIFFORD, SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700607
23 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940
24 BROWN,GEORGE,ASHLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700242
25 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039
26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
29 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149
30 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662
31 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
32 BRYANT,PAUL,STEPHON SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 705808
33 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129
34 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
35 BYERS,KENNEDY,ALIECE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700360
36 CAHOON,MELISSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705794
37 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ SPEEDING 068/45 SCOTT,S 22CR 000909
38 CAROSIELLO,PETER,JOHN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700369
39 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
40 CHASTEECH,STEVEN,DAVIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000128
41 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
42 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783
43 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
44 COOPER,ISAIAH,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700730
45 CORDA,RILEY,DEAN SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 700620
46 COSENTINO,ERICA,RENFRO SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703608
47 CROOMS,AMANDA,LYNN SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 700805
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700805
48 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
49 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
** 50 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
51 DECKER,DAKOTA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700938
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700938
52 DECKER,DAKOTA,JAMES OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700939
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700939
53 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
54 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
55 DIEHLMANN,JENNIFER,MIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700361
56 DIMSEY,DEREK,MICHAEL,M FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700310
57 DONALDSON,MATHEW,EMANU SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700231
58 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530
59 DOWNS,TAMMY,RAE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KIRBY,J,I 23CR 700597
60 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516
61 DUFOUR,DESIREE,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700029
62 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307
63 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308
64 EDKINS,RICHARD,EUGENE BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000127
65 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506
66 EDWARDS,JESSICA,LANE SPEEDING 066/45 KIRBY,J,I 23CR 700618
67 ELWELL,LORRIE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700371
68 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734
69 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304
70 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851
71 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999
72 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067
73 FIELD,GARRETT,VAUGHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700309
74 FITZGERALD,JEREMY,WADE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700064
75 FRIZZELL,HOLLY,CHRISTE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 705606
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD SCOTT,S 22CR 705606
FAIL TO REPORT ACCIDENT SCOTT,S 22CR 705606
76 FROST,TRACY,LYNN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 23IF 700133
77 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802
78 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419
79 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420
80 GODETTE,DAVON,MARZEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700598
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700598
SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700598
81 GOMEZ,MARVIN,BAUTISTA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700514
82 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247
83 GREEN,THURMAN,MAURICE SPEEDING 051/35 PITTMAN,R,D 22CR 705988
84 GROFF,JASON,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000133
85 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
86 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
87 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
88 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803
89 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
90 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
** 91 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949
92 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
93 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
94 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MYER,M 22CR 050818
** 95 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
96 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843
97 HILL,CODY,BLAINE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 705215
98 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700128
99 HUFFMAN,KAREN,PADGETT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER EDWARDS,B 23IF 000028
100 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546
101 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
102 HUNTER,HAYDEN,JAMES SPEEDING 072/45 SCOTT,S 22CR 706012
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 706012
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706012
103 JACKSON,CHRISTOPHER,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 23CR 000075
OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 23CR 000075
104 JAMES,BEN,TAYLOR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700240
105 JENKINS,DEREK,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700243
106 JOHNSON,CHRISTOPHER,KY SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700621
107 JOHNSON,RICHARD,LEON EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 23IF 000014
108 JOHNSON,RICHARD,LEON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000079
109 JONES,CHELBY,JANESYA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700801
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700801
SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700801
110 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
111 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
112 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
113 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941
114 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731
115 JONES,CURTIS,VERNON,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700296
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23IF 700296
116 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
117 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000141
118 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105
119 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
120 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
121 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
122 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
123 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241
124 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
125 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820
126 KIGHT,JANIE,JOLEANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700251
127 KILDOW,RUTH,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700383
128 LASSITER,JENNIFER,LEIG SPEEDING 067/50 KIRBY,J,I 22CR 705709
129 LEWIS,GREGORY,JOHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703346
130 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286
131 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700384
132 LIGHTBOURNE,DANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700368
133 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852
134 LOGAN,ALEXANDERMERRIAN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000134
135 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703659
136 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743
137 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239
EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239
138 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286
139 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
140 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
SPA 141 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070
142 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794
143 MATICE,MARK,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700285
144 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22IF 703122
145 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
146 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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147 MCCAULEY,TIFFANY,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 000130
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 000130
148 MCCAULEY,TIFFANY,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700943
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700943
149 MCCOY,KAYLYN,LEIGH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700362
150 MCGUIRE,ASHLEY,NICOLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23IF 700139
FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 23IF 700139
EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 23IF 700139
151 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
152 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
153 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
154 MELTON,WALTER,LOUIS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700564
155 MEYERS,JAKE,MILTON FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 22IF 703488
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 22IF 703488
156 MILLER,TERRY,WAYNE,III DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 23CR 247956
157 MILLER,TERRY,WAYNE,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 23CR 700874
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 23CR 700874
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 23CR 700874
158 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069
DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069
159 MITCHELL,AMBER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 23CR 700297
160 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616
SPA 161 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770
162 MOO,SEL,LAY FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700020
163 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354
164 MOORE,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS FOX,CANDICE 23CR 235357
165 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727
166 MORRIS,RYAN,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 23CR 700746
167 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113
168 MURPHY,CHRISTIAN,PATRI SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703607
169 MYLANDER,ANDREW,DAVID SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 700544
170 OLALDE,MAXIMOS,FRANCIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000037
SPA 171 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760
172 OLIVER,CAESAR,KIARA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700472
173 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599
174 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 234285
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,TRA 23CR 234285
175 PAW,HAY,BLUE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700019
176 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482
177 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430
DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430
SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430
178 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
179 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
180 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 084/55 CASNER,S,M 21CR 704635
181 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714
182 REEVES,TYKERAIH,LAFAYE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700298
SPA 183 REYES,FILOMENA,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705937
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705937
184 REYESALBA,WILIAN NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700524
185 RICH,SUMMER,LYNN OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700606
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700606
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 700606
186 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832
187 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476
188 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060
NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060
DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060
189 RICHARDSON,DARNELL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 23CR 700365
NO LIABILITY INSURANCE HENDRICKS,D 23CR 700365
190 RIVEIRA,ERIC,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700145
191 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248
192 ROMERO,SCOTT,FRANKLIN SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 700644
193 RUST,JAMES,ROY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700254
194 RUTHERFORD,BRETT,ALLEN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000080
195 SCHAAFSMA,GERRIT,TODD BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000129
196 SCHEIDELL,JAMES,ANTHON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700385
197 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311
198 SEELY,LEWIS,REID FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700386
199 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
200 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
201 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085
202 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508
203 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
204 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
205 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SPEEDING 079/55 KIRBY,J,I 23CR 700803
206 STEVENS,TYLER,BRENDAN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000135
207 SUWAID,SULTAN,GAMAL,YA SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700232
208 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729
209 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730
210 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
211 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
212 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937
213 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799
214 THARRETT,PAUL,JONATHAN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705829
215 THOMAS,KENLEY,REANA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700470
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
216 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471
217 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
218 TRENT,TASHEYNA,KARYNN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705107
219 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
220 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
221 TURNER,TRAVIS,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700608
222 VANDERDECKER,JEREMIAH, UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700078
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23IF 700078
223 VEGA,TOMAS,SANTIAGO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700942
224 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507
225 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608
226 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
227 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947
228 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624
229 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309
230 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392
** 231 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
232 WALLACE,JAMES,BRIAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 23CR 700523
233 WALTERS,JAIMIE,ADELINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700731
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700731
234 WARD,EMILY,BELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700312
235 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
236 WELTY,AUSTIN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 23CR 700539
** 237 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556
238 WHEELER,KAITLYN,TAYLOR POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705613
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705613
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705613
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705613
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705613
239 WILKINS,GEROD,SANTEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700370
240 WOOD,CALLIE,MCKAY CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000733
241 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
242 WOOTEN,ZACHARY,GRAY SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 23CR 700804
243 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
** 244 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641
245 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063
246 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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