carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347

2 AGUON,MARLEE,MARIA OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700331

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700331

3 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

SPA 4 ARIAS,ROCIO,DEL NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700617

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 700617

5 ASHLEY,MARQUIS,CORDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700296

6 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547

7 BALLARD,KATELYN,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 23CR 700540

8 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974

9 BARTO,KELLY,FRANCES SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700619

10 BAZILE,JASMINE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700941

EXPIRED OPERATORS LICENSE CARROLL,T 23CR 700941

11 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057

12 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358

13 BELL,MICHAEL,BRADLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700277

14 BELLAMY,LINDA,FAYE NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 23CR 700295

15 BERNABE,REBECCA,RALPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 243895

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,SAMUE 23CR 243895

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,SAMUE 23CR 243895

16 BLIESNER,LIANA,MARIE SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700732

17 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640

18 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741

19 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322

20 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

21 BRIGMAN,AUSTIN,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700648

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700648

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700648

22 BROOKER,PAUL,CLIFFORD, SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700607

23 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940

24 BROWN,GEORGE,ASHLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700242

25 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039

26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

29 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149

30 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662

31 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

32 BRYANT,PAUL,STEPHON SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 705808

33 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129

34 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

35 BYERS,KENNEDY,ALIECE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700360

36 CAHOON,MELISSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705794

37 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ SPEEDING 068/45 SCOTT,S 22CR 000909

38 CAROSIELLO,PETER,JOHN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700369

39 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

40 CHASTEECH,STEVEN,DAVIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000128

41 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

42 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783

43 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

44 COOPER,ISAIAH,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700730

45 CORDA,RILEY,DEAN SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 700620

46 COSENTINO,ERICA,RENFRO SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703608

47 CROOMS,AMANDA,LYNN SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 700805

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700805

48 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

49 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

** 50 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

51 DECKER,DAKOTA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700938

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700938

52 DECKER,DAKOTA,JAMES OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700939

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700939

53 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

54 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

55 DIEHLMANN,JENNIFER,MIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700361

56 DIMSEY,DEREK,MICHAEL,M FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700310

57 DONALDSON,MATHEW,EMANU SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700231

58 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530

59 DOWNS,TAMMY,RAE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KIRBY,J,I 23CR 700597

60 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516

61 DUFOUR,DESIREE,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700029

62 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307

63 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308

64 EDKINS,RICHARD,EUGENE BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000127

65 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506

66 EDWARDS,JESSICA,LANE SPEEDING 066/45 KIRBY,J,I 23CR 700618

67 ELWELL,LORRIE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700371

68 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734

69 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304

70 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851

71 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999

72 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067

73 FIELD,GARRETT,VAUGHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700309

74 FITZGERALD,JEREMY,WADE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700064

75 FRIZZELL,HOLLY,CHRISTE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 705606

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD SCOTT,S 22CR 705606

FAIL TO REPORT ACCIDENT SCOTT,S 22CR 705606

76 FROST,TRACY,LYNN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 23IF 700133

77 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802

78 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419

79 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420

80 GODETTE,DAVON,MARZEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700598

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700598

SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700598

81 GOMEZ,MARVIN,BAUTISTA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700514

82 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247

83 GREEN,THURMAN,MAURICE SPEEDING 051/35 PITTMAN,R,D 22CR 705988

84 GROFF,JASON,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000133

85 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

86 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

87 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

88 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803

89 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

90 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

** 91 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949

92 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

93 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

94 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MYER,M 22CR 050818

** 95 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

96 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843

97 HILL,CODY,BLAINE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 705215

98 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700128

99 HUFFMAN,KAREN,PADGETT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER EDWARDS,B 23IF 000028

100 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546

101 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

102 HUNTER,HAYDEN,JAMES SPEEDING 072/45 SCOTT,S 22CR 706012

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 706012

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706012

103 JACKSON,CHRISTOPHER,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 23CR 000075

OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 23CR 000075

104 JAMES,BEN,TAYLOR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700240

105 JENKINS,DEREK,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700243

106 JOHNSON,CHRISTOPHER,KY SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700621

107 JOHNSON,RICHARD,LEON EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 23IF 000014

108 JOHNSON,RICHARD,LEON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000079

109 JONES,CHELBY,JANESYA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700801

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700801

SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700801

110 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

111 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

112 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

113 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941

114 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731

115 JONES,CURTIS,VERNON,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700296

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23IF 700296

116 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

117 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000141

118 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105

119 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

120 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

121 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

122 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

123 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241

124 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

125 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820

126 KIGHT,JANIE,JOLEANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700251

127 KILDOW,RUTH,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700383

128 LASSITER,JENNIFER,LEIG SPEEDING 067/50 KIRBY,J,I 22CR 705709

129 LEWIS,GREGORY,JOHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703346

130 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286

131 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700384

132 LIGHTBOURNE,DANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700368

133 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852

134 LOGAN,ALEXANDERMERRIAN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000134

135 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703659

136 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743

137 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239

EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239

138 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286

139 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

140 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

SPA 141 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070

142 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794

143 MATICE,MARK,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700285

144 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22IF 703122

145 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

146 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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147 MCCAULEY,TIFFANY,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 000130

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 000130

148 MCCAULEY,TIFFANY,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700943

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700943

149 MCCOY,KAYLYN,LEIGH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700362

150 MCGUIRE,ASHLEY,NICOLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23IF 700139

FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 23IF 700139

EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 23IF 700139

151 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

152 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

153 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

154 MELTON,WALTER,LOUIS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700564

155 MEYERS,JAKE,MILTON FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 22IF 703488

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 22IF 703488

156 MILLER,TERRY,WAYNE,III DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 23CR 247956

157 MILLER,TERRY,WAYNE,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 23CR 700874

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 23CR 700874

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 23CR 700874

158 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069

DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069

159 MITCHELL,AMBER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 23CR 700297

160 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616

SPA 161 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770

162 MOO,SEL,LAY FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700020

163 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354

164 MOORE,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS FOX,CANDICE 23CR 235357

165 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727

166 MORRIS,RYAN,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 23CR 700746

167 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113

168 MURPHY,CHRISTIAN,PATRI SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703607

169 MYLANDER,ANDREW,DAVID SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 700544

170 OLALDE,MAXIMOS,FRANCIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000037

SPA 171 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760

172 OLIVER,CAESAR,KIARA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700472

173 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599

174 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 234285

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,TRA 23CR 234285

175 PAW,HAY,BLUE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700019

176 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482

177 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430

DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430

SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430

178 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

179 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

180 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 084/55 CASNER,S,M 21CR 704635

181 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714

182 REEVES,TYKERAIH,LAFAYE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700298

SPA 183 REYES,FILOMENA,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705937

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705937

184 REYESALBA,WILIAN NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700524

185 RICH,SUMMER,LYNN OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700606

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700606

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 700606

186 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832

187 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476

188 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060

NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060

DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060

189 RICHARDSON,DARNELL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 23CR 700365

NO LIABILITY INSURANCE HENDRICKS,D 23CR 700365

190 RIVEIRA,ERIC,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700145

191 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248

192 ROMERO,SCOTT,FRANKLIN SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 700644

193 RUST,JAMES,ROY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700254

194 RUTHERFORD,BRETT,ALLEN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000080

195 SCHAAFSMA,GERRIT,TODD BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000129

196 SCHEIDELL,JAMES,ANTHON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700385

197 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311

198 SEELY,LEWIS,REID FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700386

199 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

200 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

201 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085

202 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508

203 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

204 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

205 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SPEEDING 079/55 KIRBY,J,I 23CR 700803

206 STEVENS,TYLER,BRENDAN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000135

207 SUWAID,SULTAN,GAMAL,YA SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700232

208 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729

209 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730

210 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

211 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

212 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937

213 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799

214 THARRETT,PAUL,JONATHAN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705829

215 THOMAS,KENLEY,REANA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700470

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 03/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

216 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471

217 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

218 TRENT,TASHEYNA,KARYNN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705107

219 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

220 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

221 TURNER,TRAVIS,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700608

222 VANDERDECKER,JEREMIAH, UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700078

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23IF 700078

223 VEGA,TOMAS,SANTIAGO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700942

224 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507

225 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608

226 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

227 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947

228 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624

229 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309

230 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392

** 231 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

232 WALLACE,JAMES,BRIAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 23CR 700523

233 WALTERS,JAIMIE,ADELINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700731

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700731

234 WARD,EMILY,BELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700312

235 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

236 WELTY,AUSTIN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 23CR 700539

** 237 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556

238 WHEELER,KAITLYN,TAYLOR POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705613

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705613

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705613

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705613

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705613

239 WILKINS,GEROD,SANTEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700370

240 WOOD,CALLIE,MCKAY CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000733

241 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

242 WOOTEN,ZACHARY,GRAY SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 23CR 700804

243 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

** 244 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641

245 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063

246 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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