DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VALERIE ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241
2 BALDWIN,JAMES,BRANDON SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701422
3 BLANDINO,BLANDON,JOSE NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
4 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
5 BUTTS,MONICA,MARIE FAIL RETN PROP RENTD PUR OPT AARON'S SAL 12CR 053519
6 CAMILO,DANIEL,VINCENT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703546
7 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
8 CHESNUTT,MARCUS,HOLMAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEERE,D 22IF 000079
9 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
10 COOK,BRADLEY,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ERDELY,J 22CR 000077
IGNITION INTERLOCK RESTRICTION ERDELY,J 22CR 000077
11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
13 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164
14 DAVIS,ROBIN,ANDRE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 22CR 051928
15 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745
16 DUNBAR,DONALD,MARTIN DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000559
17 FERNANDEZ,WILLIAM,JOHN TRESPASS/IMPEDE SCHOOL BUS COLLINS,A,S 22CR 701309
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COLLINS,A,S 22CR 701309
** 18 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099
19 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573
20 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126
21 GUMERCINDO,SALGUERO,HE NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 703730
** 22 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828
** 23 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
24 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714
25 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371
26 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372
27 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
28 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 JONES,SEBASTIAN,LAMARS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703735
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703735
30 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY
31 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986
32 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174
33 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
34 LAY,ISABELLE EMMERSON MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 251432
ASSAULT AND BATTERY BENWAY,RYAN 22CR 251432
35 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
36 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219
** 37 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194
38 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702651
39 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896
40 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447
41 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636
42 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881
43 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868
** 44 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621
45 ONEILL,RANDY,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700948
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700948
OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700948
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 22CR 700948
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700948
46 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
** 47 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662
48 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664
49 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665
50 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666
51 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667
52 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862
53 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717
54 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998
55 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506
56 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
57 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY NEWELL,DEBR 20CR 053308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NEWELL,DEBR 20CR 053308
58 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053309
59 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053310
60 RANGE,WILLIAM,BRANDON SECOND DEGREE TRESPASS NEWELL,DEBR 20CR 053311
61 RANGE,WILLIAM,BRANDON UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NEWELL,DEBR 20CR 053312
62 RANGE,WILLIAM,BRANDON INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,A 21CR 050872
63 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,A 21CR 050873
64 REYNOLDS,JAKE,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 22CR 702453
** 65 RICHTER,ANTHONY,MICHAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 21CR 000646
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 21CR 000646
66 RYAN,MICHAEL,THOMAS WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 22CR 702454
** 67 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926
68 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SPEEDING 048/35 JOHNSON,G,A 20CR 702008
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702008
69 SIMS,ELIANDRAS,ALEXAND SPEEDING 048/35 STARNES,J 22IF 701414
70 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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71 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
72 SULLIVAN,COOPER,JOHN SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701352
73 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
74 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460
75 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558
BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558
76 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393
77 WILSON,MICHAEL,ANTHONY FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN SZCZEPANIAK 22CR 000376
78 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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