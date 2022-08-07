carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : VALERIE ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241

2 BALDWIN,JAMES,BRANDON SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701422

3 BLANDINO,BLANDON,JOSE NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373

4 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

5 BUTTS,MONICA,MARIE FAIL RETN PROP RENTD PUR OPT AARON'S SAL 12CR 053519

6 CAMILO,DANIEL,VINCENT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703546

7 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

8 CHESNUTT,MARCUS,HOLMAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEERE,D 22IF 000079

9 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

10 COOK,BRADLEY,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ERDELY,J 22CR 000077

IGNITION INTERLOCK RESTRICTION ERDELY,J 22CR 000077

11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

13 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164

14 DAVIS,ROBIN,ANDRE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 22CR 051928

15 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745

16 DUNBAR,DONALD,MARTIN DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000559

17 FERNANDEZ,WILLIAM,JOHN TRESPASS/IMPEDE SCHOOL BUS COLLINS,A,S 22CR 701309

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COLLINS,A,S 22CR 701309

** 18 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099

19 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573

20 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126

21 GUMERCINDO,SALGUERO,HE NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 703730

** 22 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828

** 23 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

24 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714

25 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371

26 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372

27 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

28 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 JONES,SEBASTIAN,LAMARS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703735

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703735

30 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY

31 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986

32 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174

33 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

34 LAY,ISABELLE EMMERSON MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 251432

ASSAULT AND BATTERY BENWAY,RYAN 22CR 251432

35 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

36 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219

** 37 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194

38 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702651

39 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896

40 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447

41 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636

42 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881

43 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868

** 44 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621

45 ONEILL,RANDY,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700948

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700948

OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700948

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 22CR 700948

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700948

46 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

** 47 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662

48 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664

49 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665

50 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666

51 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667

52 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862

53 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717

54 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998

55 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506

56 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

57 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY NEWELL,DEBR 20CR 053308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NEWELL,DEBR 20CR 053308

58 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053309

59 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053310

60 RANGE,WILLIAM,BRANDON SECOND DEGREE TRESPASS NEWELL,DEBR 20CR 053311

61 RANGE,WILLIAM,BRANDON UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NEWELL,DEBR 20CR 053312

62 RANGE,WILLIAM,BRANDON INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,A 21CR 050872

63 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,A 21CR 050873

64 REYNOLDS,JAKE,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 22CR 702453

** 65 RICHTER,ANTHONY,MICHAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 21CR 000646

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 21CR 000646

66 RYAN,MICHAEL,THOMAS WINDOW TINTING VIOL STARNES,J 22CR 702454

** 67 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926

68 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SPEEDING 048/35 JOHNSON,G,A 20CR 702008

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702008

69 SIMS,ELIANDRAS,ALEXAND SPEEDING 048/35 STARNES,J 22IF 701414

70 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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71 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

72 SULLIVAN,COOPER,JOHN SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701352

73 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

74 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460

75 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558

BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558

76 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393

77 WILSON,MICHAEL,ANTHONY FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN SZCZEPANIAK 22CR 000376

78 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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