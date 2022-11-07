DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
2 ARITAMURILLO,FREDISVIN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702633
3 ASBURY,SCOTT,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 704246
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 704246
4 BAKER,PRESTON,MALACHI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 000692
5 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974
6 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
7 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
** 8 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 22CR 051114
9 BELLINEE,JEFFREY,A BEACH STRAND VIOLATION LOPEZ,A 22CR 000859
10 BEST,JOHN,MICHAEL SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702628
11 BLACKBURN,JACKSON,DEAN BEACH STRAND VIOLATION BLANCHARD,D 22CR 000878
12 BLACKMON,JANELLE,HOLCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000782
EXPIRED/NO INSPECTION BLANCHARD,D 22CR 000782
13 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640
14 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741
15 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322
16 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787
17 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788
** 18 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347
19 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
20 BROOKWELL,ROBERT,A BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000876
21 BROWN,STEVEN,PAUL SPEEDING 075/55 PITTMAN,R,D 22CR 704408
22 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039
23 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
27 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426
28 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
29 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
30 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
31 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665
** 32 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
34 CHAPMAN,NATALIE,NOELLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,S 22IF 000209
35 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
36 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
** 37 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731
** 38 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732
39 CLARK,ADAM,DREW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704492
EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 704492
40 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
41 COCKRELL,SAMUEL,THOMAS SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704156
42 CONGLETON,PAMELA,WARRE SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702625
43 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607
44 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608
45 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
46 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
47 COX,NIGEL,DARIUS DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703043
NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 703043
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 703043
48 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552
** 49 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103
50 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
51 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
52 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425
53 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
54 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
55 DEBOSE,AUSTIN,RAY SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 702631
56 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
57 DIAZ,YONEL,RODRIGUEZ CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000743
58 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 701702
59 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307
60 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308
61 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128
62 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
63 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
64 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543
NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543
65 EICKHOFF,NATALIE,RYANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT MYER,M 22IF 702675
66 ESPOSITA,ERIC ANTHONY ASSAULT BY POINTING A GUN BLANCHARD,D 22CR 000506
COMMUNICATING THREATS BLANCHARD,D 22CR 000506
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 ESPOSITO,KEITH,CALLAHA BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000877
68 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734
69 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304
70 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851
71 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 314999
72 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617
CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617
73 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618
74 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672
75 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567
FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567
76 FASULO,BRITTNEY,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704495
77 FISHER,STEPHEN,GRANT BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000833
78 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497
79 GARCIA,LENNY POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 702862
80 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
81 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
82 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
83 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345
84 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348
85 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419
86 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420
87 GOMEZ,ADONIAS,ISAI,BAU BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000890
88 GREEN,JAYVON,OCTAVIOUS HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703994
89 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
90 HAGAN,STACIE,LEANN OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN SCOTT,S 22CR 704569
91 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803
92 HAMPTON,JOSEPH,KENNETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704779
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704779
93 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
94 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
95 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
96 HEADLAND,KENNETH,LEROY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000672
97 HERNANDEZ,JUAN,ARRIAGA NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704490
** 98 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
99 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843
100 HILBURN,MAYSON,ZANE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703011
SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703011
101 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
102 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177
103 HIRATA,HELENAMAE,KAHEA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704856
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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104 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954
105 HOPKINS,HARRY,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703907
106 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
107 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
108 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
109 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941
110 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731
111 JONES,KYRA,BETHASIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704728
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704728
112 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
113 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
114 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
115 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
116 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
117 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735
118 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
119 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300
120 LAUER,GARY,JAMES BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000879
121 LEGER,STEVEN,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704966
122 LEINBACH,WYLIE,MITCHEL UNSAFE PASSING YELLOW LINE ODOM,M 22IF 702976
123 LEMAY,KIAN,BENNETT SPEEDING 050/35 PITTMAN,R,D 22IF 702632
124 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852
125 LOCKEY,ADAM,BRYCE NO OPERATORS LICENSE CONLEY,M,G 22CR 704527
126 LOCKEY,ADAM,BRYCE EXPIRED OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22IF 702680
127 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598
128 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266
129 LONG,KENNETH,ANDREW,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 704832
130 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743
131 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE SCOTT,S 22CR 000609
132 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
133 MARTINO,CHERI,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704726
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704726
134 MAXIMILIANO,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE ROBERSON,B 22CR 704528
135 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
136 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
137 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409
138 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
139 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
140 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
141 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
142 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
143 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844
144 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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145 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
146 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
147 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944
148 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505
GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505
149 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616
150 MOLINARUEDA,VICTOR,ALF NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704494
151 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354
152 MOODY,MATTHEW,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000802
153 MOORE,CAZEEM,MALIK FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701675
154 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727
155 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113
156 MURRAY,FRANCIS,EARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704409
SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 704409
157 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020
158 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570
159 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364
160 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161
161 OTHMAN,OMAR FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ROBINSON,T 22IF 702172
162 PAPENFUSE,AARON,MATTHE CYBERSTALKING PRESCOTT,KI 22CR 051554
163 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
164 PERKINS,CARSON,R SIMPLE ASSAULT THOMAS,CRYS 22CR 308768
165 POOLE,ALEXANDRIA,BOLTO SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 702679
166 PRIDGEN,MORGAN,DANIELE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 702684
167 PROCTOR,DYLAN,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 704889
FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22CR 704889
168 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430
DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430
SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430
169 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493
170 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
171 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832
172 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476
173 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060
NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060
DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060
174 RIGGS,HOLLY,LEANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000717
175 RILEY,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISKUP,T 22CR 000481
176 ROBERSON,TIMOTHY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704579
177 ROBERSON,TONYA,ANNETTE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 703810
NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 703810
178 ROGERS,NOEL,HARRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704826
179 RYAN,WILLIAM,RUSSELL,I SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 22CR 704699
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 22CR 704699
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 704699
180 SANTOLUCITO,AMY,KAY SPEEDING 068/55 PITTMAN,R,D 22IF 702629
181 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491
182 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
183 SEGOLINI,DANIEL,REINAL POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SUGGS,D 22CR 000783
184 SHERRARD,SAMUEL,CARROL SPEEDING 048/35 PITTMAN,R,D 22IF 702630
185 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508
186 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962
187 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570
188 SMITH,ZACKARY,ALEXANDE CYBERSTALKING GASKILL,JOH 22CR 318603
189 SNEAD,DIONNE,FREEMAN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702634
190 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170
191 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
192 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969
193 STEVENS,REBEKKA,ARYN SPEEDING 058/45 PITTMAN,R,D 22IF 702678
194 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455
195 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456
196 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206
197 SULLINGS,DANIEL,WAYNE CONSUME ALC BY
198 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729
199 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730
200 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
201 TAYLOR,CHRISTOPHER,MIC FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 702733
202 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676
203 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
204 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004
205 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
206 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507
207 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608
208 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
209 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947
210 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624
** 211 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
212 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
213 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
214 WARREN,TIFFANY,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 704640
** 215 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556
216 WILSON,ARIANA,FAITH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704855
217 WINSTEAD,JAMES,CARLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703908
218 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
219 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
220 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784
OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784
221 YOUNT,JONATHAN,SCOTT FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 BLANCHARD,D 22IF 000208
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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