carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

2 ARITAMURILLO,FREDISVIN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702633

3 ASBURY,SCOTT,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 704246

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 704246

4 BAKER,PRESTON,MALACHI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 000692

5 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974

6 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

7 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

** 8 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 22CR 051114

9 BELLINEE,JEFFREY,A BEACH STRAND VIOLATION LOPEZ,A 22CR 000859

10 BEST,JOHN,MICHAEL SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702628

11 BLACKBURN,JACKSON,DEAN BEACH STRAND VIOLATION BLANCHARD,D 22CR 000878

12 BLACKMON,JANELLE,HOLCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000782

EXPIRED/NO INSPECTION BLANCHARD,D 22CR 000782

13 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640

14 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741

15 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322

16 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787

17 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788

** 18 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347

19 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

20 BROOKWELL,ROBERT,A BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000876

21 BROWN,STEVEN,PAUL SPEEDING 075/55 PITTMAN,R,D 22CR 704408

22 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039

23 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

27 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426

28 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

29 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

30 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

31 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665

** 32 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

34 CHAPMAN,NATALIE,NOELLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,S 22IF 000209

35 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

36 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

** 37 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731

** 38 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732

39 CLARK,ADAM,DREW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704492

EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 704492

40 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

41 COCKRELL,SAMUEL,THOMAS SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704156

42 CONGLETON,PAMELA,WARRE SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702625

43 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607

44 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608

45 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

46 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

47 COX,NIGEL,DARIUS DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703043

NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 703043

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 703043

48 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552

** 49 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103

50 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

51 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

52 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425

53 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

54 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

55 DEBOSE,AUSTIN,RAY SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 702631

56 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

57 DIAZ,YONEL,RODRIGUEZ CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000743

58 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 701702

59 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307

60 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308

61 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128

62 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

63 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

64 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543

NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543

65 EICKHOFF,NATALIE,RYANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT MYER,M 22IF 702675

66 ESPOSITA,ERIC ANTHONY ASSAULT BY POINTING A GUN BLANCHARD,D 22CR 000506

COMMUNICATING THREATS BLANCHARD,D 22CR 000506

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 ESPOSITO,KEITH,CALLAHA BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000877

68 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734

69 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304

70 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851

71 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 314999

72 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617

CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617

73 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618

74 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672

75 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567

FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567

76 FASULO,BRITTNEY,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704495

77 FISHER,STEPHEN,GRANT BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000833

78 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497

79 GARCIA,LENNY POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 702862

80 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

81 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

82 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

83 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345

84 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348

85 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419

86 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420

87 GOMEZ,ADONIAS,ISAI,BAU BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000890

88 GREEN,JAYVON,OCTAVIOUS HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703994

89 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

90 HAGAN,STACIE,LEANN OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN SCOTT,S 22CR 704569

91 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803

92 HAMPTON,JOSEPH,KENNETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704779

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704779

93 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

94 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

95 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

96 HEADLAND,KENNETH,LEROY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000672

97 HERNANDEZ,JUAN,ARRIAGA NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704490

** 98 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

99 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843

100 HILBURN,MAYSON,ZANE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703011

SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703011

101 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

102 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177

103 HIRATA,HELENAMAE,KAHEA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704856

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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104 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954

105 HOPKINS,HARRY,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703907

106 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

107 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

108 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

109 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941

110 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731

111 JONES,KYRA,BETHASIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704728

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704728

112 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

113 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

114 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

115 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

116 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

117 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735

118 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

119 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300

120 LAUER,GARY,JAMES BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 22CR 000879

121 LEGER,STEVEN,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704966

122 LEINBACH,WYLIE,MITCHEL UNSAFE PASSING YELLOW LINE ODOM,M 22IF 702976

123 LEMAY,KIAN,BENNETT SPEEDING 050/35 PITTMAN,R,D 22IF 702632

124 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852

125 LOCKEY,ADAM,BRYCE NO OPERATORS LICENSE CONLEY,M,G 22CR 704527

126 LOCKEY,ADAM,BRYCE EXPIRED OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22IF 702680

127 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598

128 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266

129 LONG,KENNETH,ANDREW,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 704832

130 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743

131 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE SCOTT,S 22CR 000609

132 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

133 MARTINO,CHERI,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704726

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704726

134 MAXIMILIANO,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE ROBERSON,B 22CR 704528

135 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

136 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

137 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409

138 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

139 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

140 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

141 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

142 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

143 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844

144 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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145 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

146 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

147 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944

148 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505

GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505

149 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616

150 MOLINARUEDA,VICTOR,ALF NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704494

151 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354

152 MOODY,MATTHEW,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000802

153 MOORE,CAZEEM,MALIK FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701675

154 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727

155 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113

156 MURRAY,FRANCIS,EARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704409

SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 704409

157 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020

158 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570

159 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364

160 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161

161 OTHMAN,OMAR FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ROBINSON,T 22IF 702172

162 PAPENFUSE,AARON,MATTHE CYBERSTALKING PRESCOTT,KI 22CR 051554

163 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

164 PERKINS,CARSON,R SIMPLE ASSAULT THOMAS,CRYS 22CR 308768

165 POOLE,ALEXANDRIA,BOLTO SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 702679

166 PRIDGEN,MORGAN,DANIELE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 702684

167 PROCTOR,DYLAN,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 704889

FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22CR 704889

168 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430

DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430

SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430

169 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493

170 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

171 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832

172 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476

173 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060

NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060

DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060

174 RIGGS,HOLLY,LEANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000717

175 RILEY,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISKUP,T 22CR 000481

176 ROBERSON,TIMOTHY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704579

177 ROBERSON,TONYA,ANNETTE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 703810

NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 703810

178 ROGERS,NOEL,HARRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704826

179 RYAN,WILLIAM,RUSSELL,I SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 22CR 704699

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 22CR 704699

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 704699

180 SANTOLUCITO,AMY,KAY SPEEDING 068/55 PITTMAN,R,D 22IF 702629

181 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491

182 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 11/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

183 SEGOLINI,DANIEL,REINAL POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SUGGS,D 22CR 000783

184 SHERRARD,SAMUEL,CARROL SPEEDING 048/35 PITTMAN,R,D 22IF 702630

185 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508

186 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962

187 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570

188 SMITH,ZACKARY,ALEXANDE CYBERSTALKING GASKILL,JOH 22CR 318603

189 SNEAD,DIONNE,FREEMAN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702634

190 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170

191 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

192 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969

193 STEVENS,REBEKKA,ARYN SPEEDING 058/45 PITTMAN,R,D 22IF 702678

194 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455

195 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456

196 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206

197 SULLINGS,DANIEL,WAYNE CONSUME ALC BY

198 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729

199 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730

200 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

201 TAYLOR,CHRISTOPHER,MIC FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 702733

202 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676

203 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512

204 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004

205 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

206 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507

207 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608

208 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

209 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947

210 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624

** 211 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

212 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

213 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

214 WARREN,TIFFANY,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 704640

** 215 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556

216 WILSON,ARIANA,FAITH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704855

217 WINSTEAD,JAMES,CARLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703908

218 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

219 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

220 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784

OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784

221 YOUNT,JONATHAN,SCOTT FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 BLANCHARD,D 22IF 000208

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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