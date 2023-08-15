HONORABLE PAUL DELAMAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ACREE,JULIAN,BRANTLEY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT RESOR,C 23IF 701612
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RESOR,C 23IF 701612
2 ANDERSON,MEREDITH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 23CR 703143
FAIL CARRY REGISTRATION CARD RESOR,C 23CR 703143
3 ARMSTRONG,CLIFTON,TIMM UNDERAGE AID/ABET POSS ALCOHOL HERBERT 23CR 000429
4 BASS,PHILLIP,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 23CR 702397
5 BEBOUT,CINDY,LU COMMUNICATING THREATS ALLEN,JOSEP 23CR 301349
6 BEBOUT,CINDY,LU COMMUNICATING THREATS WESIPHAL,AN 23CR 301365
7 BEBOUT,LARRY,MAYO COMMUNICATING THREATS ALLEN,JOSEP 23CR 301345
8 BEBOUT,LARRY,MAYO COMMUNICATING THREATS WESIPHAL,AN 23CR 301361
9 BOLSTER,KOREN,JOY SPEEDING 065/45 RESOR,C 23CR 702404
10 BYRDGLOVER,KIARA,SHANT SPEEDING 054/35 RESOR,C 23CR 702430
11 CHAPMAN,JONATHAN,ADAM POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 23CR 701688
12 CLAYTON,CHESTON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050390
FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B 21CR 050390
13 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 21CR 050391
14 CONE,CHARLES,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 371717
INTERFERE EMERG COMMUNICATION HERBERT,GRA 23CR 371717
15 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613
16 DAVIS,DYLON,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145
17 DAVIS,JON,SCOTT FAIL TO WORK AFTER PAID HERBERT,GRA 23CR 364435
18 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402
19 DESANTIS,KRISTA,JEAN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,RYAN 22CR 706005
20 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437
21 DIXON,KIMALY,ANTHONY,D SPEEDING 079/55 WILLIS,B,C 23CR 702534
22 DONOVAN,DEANNA,KAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,JUSTIN 23CR 703139
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 703139
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,JUSTIN 23CR 703139
FAIL CARRY REGISTRATION CARD LANE,JUSTIN 23CR 703139
23 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE CRUELTY TO ANIMALS(M) RESOR,C 23CR 702348
24 GORZKOWSKI,CASEY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702398
25 GULLEDGE,RACHEL,DIANE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 21CR 702055
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 21CR 702055
26 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS PRICE,JAMES 23CR 245734
27 HARVEY,JORDAN,AUSTIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FLIPPIN,MEL 23CR 330322
MISDEMEANOR LARCENY FLIPPIN,MEL 23CR 330322
28 HERNANDEZ-CONTRERAS,GU FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRUNO,T 23IF 000112
29 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
30 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 22CR 327501
CRIMINAL CONTEMPT BRUNO,TRACY 22CR 327501
31 IPOCK,JULIE ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 GEORGE,ISHE 23CR 289565
32 KNORR,MICHELLE,RENE SPEEDING 047/35 RESOR,C 23IF 701518
33 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
34 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
35 LACROIX,MICHAEL,PAUL SPEEDING 053/35 RESOR,C 23CR 703194
36 LIGON,TIANA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 23CR 702391
SPEEDING 075/55 WILLIS,B,C 23CR 702391
37 LUCAS,TATUM,ELIZABETH SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 23CR 700895
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700895
38 MANNING,QUASHONN,FAIVO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700604
39 MCHUGH,RORY,GERALD DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,CURTI 23CR 359450
40 MCHUGH,RORY,GERALD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 703035
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 23CR 703035
41 MCHUGH,RORY,GERALD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 23CR 703144
42 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014
43 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 316410
44 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO MISDEMEANOR LARCENY LONG,K 23CR 702181
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LONG,K 23CR 702181
45 MONTELON,CHRISTOPHER,J IMPROPER BACKING BRUNO,T 23IF 000128
46 MURRAY,JOSEPH,LORENZO RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RESOR,C 23CR 702490
47 MURRELL,LEVANDER,JAMES EXCEEDING POSTED SPEED RESOR,C 23IF 701806
** 48 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368
49 PALMER,CANDACE,RENEE MISDEMEANOR LARCENY RESOR,CURTI 23CR 213288
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) RESOR,CURTI 23CR 213288
50 PARVIN,ROBERT,WILLIAM FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Herbert,Gra 23IF 702020
51 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158
52 RYDER,CHARLES,CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246
53 SHACKLEFORD,LARRY,DANY DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 701656
54 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE COMMUNICATING THREATS BAKER,CHRIS 23CR 345298
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BAKER,CHRIS 23CR 345298
55 TAYLOR,EVONTAI,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705409
56 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 57 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
58 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
** 59 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388
** 60 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389
61 TUTOR,STEPHEN,RICHARDS SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 23CR 325074
DWLR IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 325074
62 WADE,FRANCIS,WINSTON,I RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 23CR 231728
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,TRACY 23CR 231728
63 WELCH,DEVON MISDEMEANOR LARCENY RESOR,CURTI 23CR 313078
64 WHALEY,GARY,ELWOOD OPERATE VEH NO INS Herbert,Gra 23CR 703280
CHILD NOT IN REAR SEAT Herbert,Gra 23CR 703280
65 WHEELER,ABIGAIL,YORK SPEEDING 055/35 RESOR,C 23CR 702403
66 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 057/35 RESOR,C 23CR 700085
67 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 064/45 RESOR,C 23CR 700611
FAIL CARRY REGISTRATION CARD RESOR,C 23CR 700611
68 WOOTTEN,ROBERT,LINFORD FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 23IF 701302
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.