carteret court

HONORABLE PAUL DELAMAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACREE,JULIAN,BRANTLEY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT RESOR,C 23IF 701612

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RESOR,C 23IF 701612

2 ANDERSON,MEREDITH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 23CR 703143

FAIL CARRY REGISTRATION CARD RESOR,C 23CR 703143

3 ARMSTRONG,CLIFTON,TIMM UNDERAGE AID/ABET POSS ALCOHOL HERBERT 23CR 000429

4 BASS,PHILLIP,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 23CR 702397

5 BEBOUT,CINDY,LU COMMUNICATING THREATS ALLEN,JOSEP 23CR 301349

6 BEBOUT,CINDY,LU COMMUNICATING THREATS WESIPHAL,AN 23CR 301365

7 BEBOUT,LARRY,MAYO COMMUNICATING THREATS ALLEN,JOSEP 23CR 301345

8 BEBOUT,LARRY,MAYO COMMUNICATING THREATS WESIPHAL,AN 23CR 301361

9 BOLSTER,KOREN,JOY SPEEDING 065/45 RESOR,C 23CR 702404

10 BYRDGLOVER,KIARA,SHANT SPEEDING 054/35 RESOR,C 23CR 702430

11 CHAPMAN,JONATHAN,ADAM POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 23CR 701688

12 CLAYTON,CHESTON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050390

FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B 21CR 050390

13 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 21CR 050391

14 CONE,CHARLES,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 371717

INTERFERE EMERG COMMUNICATION HERBERT,GRA 23CR 371717

15 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613

16 DAVIS,DYLON,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145

17 DAVIS,JON,SCOTT FAIL TO WORK AFTER PAID HERBERT,GRA 23CR 364435

18 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402

19 DESANTIS,KRISTA,JEAN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,RYAN 22CR 706005

20 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437

21 DIXON,KIMALY,ANTHONY,D SPEEDING 079/55 WILLIS,B,C 23CR 702534

22 DONOVAN,DEANNA,KAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,JUSTIN 23CR 703139

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 703139

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,JUSTIN 23CR 703139

FAIL CARRY REGISTRATION CARD LANE,JUSTIN 23CR 703139

23 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE CRUELTY TO ANIMALS(M) RESOR,C 23CR 702348

24 GORZKOWSKI,CASEY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702398

25 GULLEDGE,RACHEL,DIANE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 21CR 702055

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 21CR 702055

26 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS PRICE,JAMES 23CR 245734

27 HARVEY,JORDAN,AUSTIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FLIPPIN,MEL 23CR 330322

MISDEMEANOR LARCENY FLIPPIN,MEL 23CR 330322

28 HERNANDEZ-CONTRERAS,GU FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRUNO,T 23IF 000112

29 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

30 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 22CR 327501

CRIMINAL CONTEMPT BRUNO,TRACY 22CR 327501

31 IPOCK,JULIE ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 GEORGE,ISHE 23CR 289565

32 KNORR,MICHELLE,RENE SPEEDING 047/35 RESOR,C 23IF 701518

33 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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34 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

35 LACROIX,MICHAEL,PAUL SPEEDING 053/35 RESOR,C 23CR 703194

36 LIGON,TIANA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 23CR 702391

SPEEDING 075/55 WILLIS,B,C 23CR 702391

37 LUCAS,TATUM,ELIZABETH SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 23CR 700895

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700895

38 MANNING,QUASHONN,FAIVO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700604

39 MCHUGH,RORY,GERALD DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,CURTI 23CR 359450

40 MCHUGH,RORY,GERALD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 703035

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURROUGHS,C 23CR 703035

41 MCHUGH,RORY,GERALD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C 23CR 703144

42 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014

43 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 316410

44 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO MISDEMEANOR LARCENY LONG,K 23CR 702181

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LONG,K 23CR 702181

45 MONTELON,CHRISTOPHER,J IMPROPER BACKING BRUNO,T 23IF 000128

46 MURRAY,JOSEPH,LORENZO RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RESOR,C 23CR 702490

47 MURRELL,LEVANDER,JAMES EXCEEDING POSTED SPEED RESOR,C 23IF 701806

** 48 NORRIS,TIFFANY,ROXANNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HERBERT,G 23CR 000368

49 PALMER,CANDACE,RENEE MISDEMEANOR LARCENY RESOR,CURTI 23CR 213288

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) RESOR,CURTI 23CR 213288

50 PARVIN,ROBERT,WILLIAM FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Herbert,Gra 23IF 702020

51 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158

52 RYDER,CHARLES,CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246

53 SHACKLEFORD,LARRY,DANY DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 701656

54 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE COMMUNICATING THREATS BAKER,CHRIS 23CR 345298

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BAKER,CHRIS 23CR 345298

55 TAYLOR,EVONTAI,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705409

56 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 57 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

58 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

** 59 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388

** 60 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389

61 TUTOR,STEPHEN,RICHARDS SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 23CR 325074

DWLR IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 325074

62 WADE,FRANCIS,WINSTON,I RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 23CR 231728

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,TRACY 23CR 231728

63 WELCH,DEVON MISDEMEANOR LARCENY RESOR,CURTI 23CR 313078

64 WHALEY,GARY,ELWOOD OPERATE VEH NO INS Herbert,Gra 23CR 703280

CHILD NOT IN REAR SEAT Herbert,Gra 23CR 703280

65 WHEELER,ABIGAIL,YORK SPEEDING 055/35 RESOR,C 23CR 702403

66 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 057/35 RESOR,C 23CR 700085

67 WILLIAMS,LARRY,PAUL SPEEDING 064/45 RESOR,C 23CR 700611

FAIL CARRY REGISTRATION CARD RESOR,C 23CR 700611

68 WOOTTEN,ROBERT,LINFORD FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 23IF 701302

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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