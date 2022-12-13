DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182
3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183
4 ALEMANCHAVEZ,RUBY,ISEL SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 19CR 702295
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 702295
5 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 Alexander,G 22IF 703406
6 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854
7 ARMSTRONG,DEVONTAY,STA SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 703904
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703904
8 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694
9 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979
10 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752
11 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153
12 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
13 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
14 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
15 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
16 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713
SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713
17 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109
18 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485
19 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812
SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812
20 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
21 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
22 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
23 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 Alexander,G 22CR 705322
24 COPPERSMITH,ROBERT,DAN SPEEDING 041/25 Alexander,G 22CR 705548
25 COREAS-VELASCO,HUGO,AN SPEEDING 037/20 Alexander,G 22CR 705663
NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 705663
** 26 COSTA,JOSEPH PAUL BIRD SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 280258
27 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 703320
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447
29 DAFFRON,JOHN,MATTHEW OBT/ATT OBT ALC FALSE ID HENDRICKS,D 22CR 297666
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HENDRICKS,D 22CR 297666
30 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672
** 31 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
32 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893
33 DEBRUHL,CHRISTIE,MICHE SPEEDING 049/35 BURTON,M 22IF 703081
34 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
35 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520
36 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146
37 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335
38 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467
39 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538
40 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715
41 ECHAVEZ,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 334148
MYA 42 EGBERT,JENNIFER,LYNN SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 705449
SPA 43 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537
EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537
44 FERRUFIA,RICARDO,ANTON NO OPERATORS LICENSE BARNES,J 22CR 000871
45 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
46 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
47 FULLER,WILLIAM,JAY MISDEMEANOR STALKING ALVARADO,E 22CR 051602
48 FULLER,WILLIAM,JAY CYBERSTALKING ALVARADO,E 22CR 051603
49 GARCIA,ANTOINETTE,NICO FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703079
50 GARCIA,JAKE,ANTHONY SPEEDING 074/55 Alexander,G 22CR 705418
51 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982
52 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
53 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
54 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018
55 HALL,CAMERON,SHEA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703318
56 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
57 HELTON,JOHN,KENNETH,II FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HELTON,SUSA 22CR 352576
58 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
59 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703235
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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60 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781
61 HUGHES,MCTHADIAL SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 705273
62 HUGHES,MCTHADIAL,WILLI MISDEMEANOR LARCENY PAIGE,TAYLO 22CR 333311
63 JACOB,STEPHEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 705135
64 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
65 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
66 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 704482
67 JORGGE,MARY,ANGEL SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705191
68 KEENSWIJK,CHANTAL SPEEDING 078/55 BURTON,M 22CR 704221
** 69 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
70 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
71 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639
** 72 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667
73 LANE,DON,GILBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701009
74 LARARODRIGUEZ,BERNARDI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 704785
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704785
75 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251
** 76 MANUEL,TARIA,LONNELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000898
77 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPA 78 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
** 79 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
80 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
81 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
82 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292
83 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709
84 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416
85 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289
86 MORAN,SIDNEY,CLAIRE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 049/35 BURTON,M 22IF 703080
87 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
88 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778
89 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509
90 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620
91 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
92 MUJALLI,RAMZEY,HASSAN SPEEDING 064/35 Alexander,G 22CR 704197
93 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192
94 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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95 MURRELL,NATASHA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700253
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700253
96 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
97 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670
98 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362
99 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
100 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120
101 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
102 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
103 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610
104 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611
105 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613
106 PLENDERLEITH,SHANE,M DRIVING WHILE IMPAIRED WALLACE,R,L 07CR 052357
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALLACE,R,L 07CR 052357
107 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
108 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500
109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
110 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601
111 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604
112 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695
** 113 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
114 RIVERA,ARTURO,GARCIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051887
115 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
116 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
117 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
118 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232
119 SAAVEDRA,LUIS,ANTONIO ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 348267
120 SALAS,NORMA FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702938
121 SAMPSON,SEAIRRA,SHIANN SPEEDING 070/55 Alexander,G 22IF 703277
122 SANDERS,TANESHIA,RACHE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702693
123 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
124 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322
125 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
126 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
127 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828
128 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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129 SELVAN-CERINO,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354589
SPA 130 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678
131 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161
132 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
133 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 059/45 BURTON,M 22IF 703045
134 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 352261
135 SMITH,ZACHARY,ALEXANDE INJURY TO PERSONAL PROPERTY STALLINGS,N 22CR 318624
136 SMITH,ZACKARY,ALEXANDE CYBERSTALKING GASKILL,JOH 22CR 318603
137 SPARKS,RONALD,LAMAR,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 705529
138 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232
139 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
140 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
141 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704657
FAILURE TO YIELD BURTON,M,L 20CR 704657
142 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850
143 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801
144 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802
145 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
146 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 704879
147 TERAN,OTILIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 328847
148 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434
149 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555
150 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703882
151 WALKER,TRACEY,NICOLE SPEEDING 040/25 BURTON,M 22IF 702799
152 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
153 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
154 WATSON,WILLIAM,RAY CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT ADAMS,RYAN 22CR 705642
155 WEAVER,AMANDA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 050370
156 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218
FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218
157 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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