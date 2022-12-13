carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182

3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183

4 ALEMANCHAVEZ,RUBY,ISEL SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 19CR 702295

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 702295

5 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 Alexander,G 22IF 703406

6 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854

7 ARMSTRONG,DEVONTAY,STA SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 703904

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703904

8 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694

9 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979

10 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752

11 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153

12 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

13 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

14 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

15 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

16 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713

SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713

17 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109

18 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485

19 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812

SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812

20 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

21 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

22 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

23 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 Alexander,G 22CR 705322

24 COPPERSMITH,ROBERT,DAN SPEEDING 041/25 Alexander,G 22CR 705548

25 COREAS-VELASCO,HUGO,AN SPEEDING 037/20 Alexander,G 22CR 705663

NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 705663

** 26 COSTA,JOSEPH PAUL BIRD SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 280258

27 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 703320

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

28 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447

29 DAFFRON,JOHN,MATTHEW OBT/ATT OBT ALC FALSE ID HENDRICKS,D 22CR 297666

POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HENDRICKS,D 22CR 297666

30 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672

** 31 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

32 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893

33 DEBRUHL,CHRISTIE,MICHE SPEEDING 049/35 BURTON,M 22IF 703081

34 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

35 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520

36 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146

37 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335

38 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467

39 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538

40 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715

41 ECHAVEZ,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 334148

MYA 42 EGBERT,JENNIFER,LYNN SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 705449

SPA 43 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537

EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537

44 FERRUFIA,RICARDO,ANTON NO OPERATORS LICENSE BARNES,J 22CR 000871

45 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

46 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

47 FULLER,WILLIAM,JAY MISDEMEANOR STALKING ALVARADO,E 22CR 051602

48 FULLER,WILLIAM,JAY CYBERSTALKING ALVARADO,E 22CR 051603

49 GARCIA,ANTOINETTE,NICO FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703079

50 GARCIA,JAKE,ANTHONY SPEEDING 074/55 Alexander,G 22CR 705418

51 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982

52 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

53 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

54 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018

55 HALL,CAMERON,SHEA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703318

56 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

57 HELTON,JOHN,KENNETH,II FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HELTON,SUSA 22CR 352576

58 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

59 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703235

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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60 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781

61 HUGHES,MCTHADIAL SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 705273

62 HUGHES,MCTHADIAL,WILLI MISDEMEANOR LARCENY PAIGE,TAYLO 22CR 333311

63 JACOB,STEPHEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 705135

64 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

65 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

66 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 704482

67 JORGGE,MARY,ANGEL SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705191

68 KEENSWIJK,CHANTAL SPEEDING 078/55 BURTON,M 22CR 704221

** 69 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

70 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

71 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639

** 72 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667

73 LANE,DON,GILBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 701009

74 LARARODRIGUEZ,BERNARDI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 704785

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704785

75 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251

** 76 MANUEL,TARIA,LONNELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000898

77 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPA 78 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

** 79 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

80 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

81 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

82 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292

83 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709

84 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416

85 MITCHELL,AUSTIN,BRIAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704289

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704289

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704289

86 MORAN,SIDNEY,CLAIRE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 049/35 BURTON,M 22IF 703080

87 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

88 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778

89 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509

90 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620

91 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

92 MUJALLI,RAMZEY,HASSAN SPEEDING 064/35 Alexander,G 22CR 704197

93 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192

94 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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95 MURRELL,NATASHA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700253

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700253

96 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

97 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670

98 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362

99 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

100 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120

101 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

102 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

103 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610

104 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611

105 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613

106 PLENDERLEITH,SHANE,M DRIVING WHILE IMPAIRED WALLACE,R,L 07CR 052357

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALLACE,R,L 07CR 052357

107 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

108 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500

109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

110 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601

111 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604

112 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695

** 113 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

114 RIVERA,ARTURO,GARCIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051887

115 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

116 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

117 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

118 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232

119 SAAVEDRA,LUIS,ANTONIO ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 348267

120 SALAS,NORMA FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702938

121 SAMPSON,SEAIRRA,SHIANN SPEEDING 070/55 Alexander,G 22IF 703277

122 SANDERS,TANESHIA,RACHE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702693

123 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

124 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322

125 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

126 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

127 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828

128 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 12/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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129 SELVAN-CERINO,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354589

SPA 130 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678

131 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161

132 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

133 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 059/45 BURTON,M 22IF 703045

134 SMITH,SCHUYLER,SHERWOO SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 352261

135 SMITH,ZACHARY,ALEXANDE INJURY TO PERSONAL PROPERTY STALLINGS,N 22CR 318624

136 SMITH,ZACKARY,ALEXANDE CYBERSTALKING GASKILL,JOH 22CR 318603

137 SPARKS,RONALD,LAMAR,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 705529

138 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232

139 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

140 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

141 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704657

FAILURE TO YIELD BURTON,M,L 20CR 704657

142 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850

143 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801

144 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802

145 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

146 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 704879

147 TERAN,OTILIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 328847

148 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434

149 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555

150 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703882

151 WALKER,TRACEY,NICOLE SPEEDING 040/25 BURTON,M 22IF 702799

152 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

153 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

154 WATSON,WILLIAM,RAY CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT ADAMS,RYAN 22CR 705642

155 WEAVER,AMANDA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 20CR 050370

156 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218

FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218

157 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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