DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,ROY,ROGERS,JR. OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 700993
2 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951
3 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896
4 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636
5 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
6 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866
7 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050941
8 BALL,BOBBY,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050627
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 050627
9 BATES,JASON,PAUL CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 705483
10 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756
11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594
12 BLACKWELL,CAMERON,MASO BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000115
13 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER ROMERO,T 21IF 000118
14 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227
15 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
16 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
17 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
18 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869
MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869
19 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097
20 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116
REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116
21 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039
22 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
23 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
24 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
25 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086
26 CHRISTIAN,MICHAEL,WILL SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 21CR 704712
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704712
27 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424
28 CLOWDUS,PEYTON,ANDREW UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 22IF 000020
29 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016
30 CRAIG,KAYLA,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000118
** 31 CRUSE,MICHAEL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 22CR 050861
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 32 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863
** 33 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864
** 34 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865
35 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866
** 36 CUSHMAN,ROBIN,DANETTE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000623
37 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
38 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902
39 DEANS,MARK,ASHTON SIMPLE ASSAULT CARROLL,T 22CR 701450
40 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
41 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
42 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200
SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200
43 EGAN,DRAKE,JASON BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000168
44 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
45 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540
REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540
46 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541
47 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
48 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653
49 FERRY,KATHRYN,K FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700637
50 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
51 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085
52 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
53 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU WINDOW TINTING VIOL HOWELL,J,C 20CR 703629
IMPROPER MUFFLER HOWELL,J,C 20CR 703629
54 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703630
ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE HOWELL,J,C 20CR 703630
55 GILES,ERNEST,ROBERT,AL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 701448
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 22CR 701448
56 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703966
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD RENN,J,A 20CR 703966
57 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155
58 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
59 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833
SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833
60 HALL,SUSAN,MARY UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 21IF 000157
61 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
62 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365
63 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741
64 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
65 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
66 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562
HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562
68 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508
69 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512
** 70 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
71 HARRIS,CHRISTOPHER,EUG NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 701135
FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 22CR 701135
IMPROPER MUFFLER ROMERO,T 22CR 701135
72 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856
73 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812
74 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100
75 HONEYCUTT,COLSON,ALEXA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700077
76 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 77 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
78 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
79 JOYNER,TRUTH,JAMAN RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050873
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 050873
80 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528
81 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529
82 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390
83 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836
84 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937
85 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
86 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
87 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
88 LANE,DON,GILBERT AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 21CR 703922
89 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898
90 MANUEL,RAMON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701449
91 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
92 MARTIN,KOLBY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050964
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T 21CR 050964
93 MARTIN,KOLBY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 050965
UNSAFE PASSING YELLOW LINE CARROLL,T 21CR 050965
94 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
95 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673
96 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
97 MCMILLION,WILLIAM,EUGE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703797
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703797
98 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 702943
99 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
100 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631
101 MILLER,ALEXANDRA SPEEDING 055/35 MANN,T 22CR 700881
102 MILLER,PHILIP,PAUL TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D 21IF 701714
103 MORRIS,JOEL,KEMON FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 702112
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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104 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 074/55 ROMERO,T 22CR 700665
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700665
105 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765
106 NICKSON,TY,MATTHEW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700972
107 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107
108 O'NEAL,LAVEL,NICOLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 700319
109 PANGBORN,KENNETH,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 700549
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21IF 700549
110 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
111 PARROTT,BRETT,DONALD BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000108
112 PARSONS,ERIKA,MARIE SIMPLE ASSAULT ROYSTON,A 22CR 050482
113 PERRY,ALEXANDRA,MARIE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 700787
114 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224
115 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225
WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225
116 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226
117 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000889
118 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
119 PIERCE,PATRICK,J SPEEDING 080/45 ROMERO,T 22CR 700983
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700983
120 PITT,SUMMER,WHITFIELD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 702096
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 702096
121 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
122 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
123 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
124 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
125 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866
126 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
127 REED,MICHAEL,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050677
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050677
128 RIGGS,ALEXANDER,BLAKE SPEEDING 078/55 ROMERO,T 21CR 705028
129 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336
130 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 20CR 704281
131 ROBINSON,JUSTIN,JONATH DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701447
132 ROOKER,KEVIN,CLABRON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 21CR 052889
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 21CR 052889
133 ROOKER,KEVIN,CLABRON SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 702991
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 702991
134 ROY,CHRISTOPHER,PAUL ASSAULT ON A FEMALE CARROLL,T 22CR 050507
135 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
136 SANDERS,TANESHIA,RACHE NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 704732
137 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
138 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
139 SMITH,GARY,EUGENE,JR NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 22CR 000119
140 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576
141 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
142 SMITH,RYAN,ERIC BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000114
143 SMITH,TERESA,CUMBO FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCEPANIAK, 22CR 000094
144 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767
145 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
146 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
147 STAFFORD,JANETTE,NICOL BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000033
148 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304
149 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496
150 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314
151 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 703645
152 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784
153 SULLIVAN,MICHELLE,WASH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 000117
154 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
155 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151
SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151
156 TAYLOR,LANCE,HUNTER NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 701117
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 701117
157 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
158 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068
159 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069
160 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313
** 161 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 162 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
** 163 THREATT,CANDACE,SELF POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HATFIELD 22CR 000169
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HATFIELD 22CR 000169
164 TODD,STEVN,KYLE SPEEDING 075/55 ROMERO,T 21CR 705446
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705446
165 TOMMASONE,BRITTANY,ELI EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700433
166 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
167 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
168 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
169 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
170 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
171 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368
172 TUCKER,RICHARD,JOSHUA SPEEDING 050/35 COLLINS,A,S 21IF 704037
173 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318
174 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469
175 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
** 176 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
177 VANHOUSEN,MARTIN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700813
178 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767
179 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002
180 WEATHERSPOON,ISAIAH,DO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700966
181 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
182 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN SPEEDING 074/55 ROMERO,T 22CR 701235
183 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
184 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704
185 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
186 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
187 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700997
AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 22CR 700997
188 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
** 189 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 190 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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