carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,ROY,ROGERS,JR. OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 700993

2 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951

3 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896

4 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636

5 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

6 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866

7 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050941

8 BALL,BOBBY,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050627

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 050627

9 BATES,JASON,PAUL CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 705483

10 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756

11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594

12 BLACKWELL,CAMERON,MASO BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000115

13 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER ROMERO,T 21IF 000118

14 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227

15 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

16 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

17 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

18 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869

MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869

19 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097

20 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116

REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116

21 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039

22 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682

23 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

24 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

25 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086

26 CHRISTIAN,MICHAEL,WILL SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 21CR 704712

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704712

27 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424

28 CLOWDUS,PEYTON,ANDREW UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 22IF 000020

29 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016

30 CRAIG,KAYLA,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000118

** 31 CRUSE,MICHAEL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 22CR 050861

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 32 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863

** 33 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864

** 34 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865

35 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866

** 36 CUSHMAN,ROBIN,DANETTE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000623

37 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

38 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902

39 DEANS,MARK,ASHTON SIMPLE ASSAULT CARROLL,T 22CR 701450

40 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

41 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

42 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200

SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200

43 EGAN,DRAKE,JASON BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000168

44 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

45 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540

REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540

46 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541

47 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

48 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653

49 FERRY,KATHRYN,K FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700637

50 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

51 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085

52 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

53 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU WINDOW TINTING VIOL HOWELL,J,C 20CR 703629

IMPROPER MUFFLER HOWELL,J,C 20CR 703629

54 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703630

ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE HOWELL,J,C 20CR 703630

55 GILES,ERNEST,ROBERT,AL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 701448

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 22CR 701448

56 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703966

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD RENN,J,A 20CR 703966

57 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155

58 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

59 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833

SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833

60 HALL,SUSAN,MARY UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 21IF 000157

61 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

62 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365

63 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741

64 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

65 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

66 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562

HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562

68 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508

69 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512

** 70 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528

71 HARRIS,CHRISTOPHER,EUG NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 701135

FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 22CR 701135

IMPROPER MUFFLER ROMERO,T 22CR 701135

72 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856

73 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812

74 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100

75 HONEYCUTT,COLSON,ALEXA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700077

76 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 77 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

78 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

79 JOYNER,TRUTH,JAMAN RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050873

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 050873

80 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528

81 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529

82 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390

83 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836

84 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937

85 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

86 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

87 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

88 LANE,DON,GILBERT AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 21CR 703922

89 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898

90 MANUEL,RAMON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701449

91 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

92 MARTIN,KOLBY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050964

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T 21CR 050964

93 MARTIN,KOLBY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 050965

UNSAFE PASSING YELLOW LINE CARROLL,T 21CR 050965

94 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

95 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673

96 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

97 MCMILLION,WILLIAM,EUGE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703797

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703797

98 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 702943

99 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

100 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631

101 MILLER,ALEXANDRA SPEEDING 055/35 MANN,T 22CR 700881

102 MILLER,PHILIP,PAUL TEXTING VIOL MOTOR VEH WEATHERS,D 21IF 701714

103 MORRIS,JOEL,KEMON FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 702112

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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104 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 074/55 ROMERO,T 22CR 700665

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700665

105 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765

106 NICKSON,TY,MATTHEW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700972

107 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107

108 O'NEAL,LAVEL,NICOLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 700319

109 PANGBORN,KENNETH,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 700549

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21IF 700549

110 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

111 PARROTT,BRETT,DONALD BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000108

112 PARSONS,ERIKA,MARIE SIMPLE ASSAULT ROYSTON,A 22CR 050482

113 PERRY,ALEXANDRA,MARIE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 700787

114 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224

115 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225

WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225

116 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226

117 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000889

118 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

119 PIERCE,PATRICK,J SPEEDING 080/45 ROMERO,T 22CR 700983

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700983

120 PITT,SUMMER,WHITFIELD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 702096

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 702096

121 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

122 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

123 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

124 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

125 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866

126 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

127 REED,MICHAEL,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050677

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050677

128 RIGGS,ALEXANDER,BLAKE SPEEDING 078/55 ROMERO,T 21CR 705028

129 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336

130 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 20CR 704281

131 ROBINSON,JUSTIN,JONATH DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701447

132 ROOKER,KEVIN,CLABRON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 21CR 052889

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 21CR 052889

133 ROOKER,KEVIN,CLABRON SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 702991

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 702991

134 ROY,CHRISTOPHER,PAUL ASSAULT ON A FEMALE CARROLL,T 22CR 050507

135 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

136 SANDERS,TANESHIA,RACHE NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 704732

137 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

138 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

139 SMITH,GARY,EUGENE,JR NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 22CR 000119

140 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576

141 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

142 SMITH,RYAN,ERIC BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000114

143 SMITH,TERESA,CUMBO FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCEPANIAK, 22CR 000094

144 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767

145 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

146 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

147 STAFFORD,JANETTE,NICOL BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000033

148 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304

149 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496

150 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314

151 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 703645

152 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784

153 SULLIVAN,MICHELLE,WASH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 000117

154 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

155 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151

SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151

156 TAYLOR,LANCE,HUNTER NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 701117

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 701117

157 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

158 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068

159 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069

160 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313

** 161 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 162 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

** 163 THREATT,CANDACE,SELF POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HATFIELD 22CR 000169

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HATFIELD 22CR 000169

164 TODD,STEVN,KYLE SPEEDING 075/55 ROMERO,T 21CR 705446

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705446

165 TOMMASONE,BRITTANY,ELI EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700433

166 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

167 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

168 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

169 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

170 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

171 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368

172 TUCKER,RICHARD,JOSHUA SPEEDING 050/35 COLLINS,A,S 21IF 704037

173 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318

174 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469

175 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

** 176 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

177 VANHOUSEN,MARTIN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700813

178 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767

179 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002

180 WEATHERSPOON,ISAIAH,DO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700966

181 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 04/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

182 WILLIAMS,ARTAVIAH,STAN SPEEDING 074/55 ROMERO,T 22CR 701235

183 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

184 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704

185 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

186 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418

187 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700997

AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 22CR 700997

188 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

** 189 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 190 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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