DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARKER,CARSON,RAY SPEEDING 056/35 ALVARADO,E 23CR 700069
2 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705
3 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192
SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192
** 4 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA ASSAULT ON A FEMALE MORRIS,ELIS 23CR 201073
5 FERRELL,DENA,ROBBINS SPEEDING 048/35 Ferreira,Pa 23IF 700069
6 GRANTHAM,HYON,OK SPEEDING 045/35 Ferreira,Pa 23IF 700015
7 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874
8 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
9 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840
10 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034
11 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026
** 12 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027
13 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409
14 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527
15 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676
16 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319
17 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445
18 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
19 MOSS,MATTHEW,ANDREW HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOSTIAN,J 22CR 705038
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 705038
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 705038
20 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705198
21 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060
** 22 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148
23 ROGERS,LISA,DENTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BULLOCK,SCO 23IF 700088
24 TALTON,STEPHEN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703781
25 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137
27 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
28 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
29 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
30 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
31 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412
32 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520
33 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234
OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234
34 TAYLOR,ANDERSON,BENNET MISDEMEANOR LARCENY HAYDEN,J 22CR 705033
35 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309
36 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670
CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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