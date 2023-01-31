carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARKER,CARSON,RAY SPEEDING 056/35 ALVARADO,E 23CR 700069

2 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705

3 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192

SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192

** 4 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA ASSAULT ON A FEMALE MORRIS,ELIS 23CR 201073

5 FERRELL,DENA,ROBBINS SPEEDING 048/35 Ferreira,Pa 23IF 700069

6 GRANTHAM,HYON,OK SPEEDING 045/35 Ferreira,Pa 23IF 700015

7 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874

8 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

9 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840

10 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034

11 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026

** 12 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027

13 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409

14 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527

15 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676

16 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319

17 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445

18 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

19 MOSS,MATTHEW,ANDREW HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOSTIAN,J 22CR 705038

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 705038

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 705038

20 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705198

21 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060

** 22 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148

23 ROGERS,LISA,DENTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BULLOCK,SCO 23IF 700088

24 TALTON,STEPHEN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703781

25 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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26 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137

27 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

28 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

29 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874

30 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

31 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412

32 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520

33 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234

OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234

34 TAYLOR,ANDERSON,BENNET MISDEMEANOR LARCENY HAYDEN,J 22CR 705033

35 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309

36 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670

CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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