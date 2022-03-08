DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ADAMS,JOSHUA,OWEN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052362
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052362
2 ARROYO,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 21CR 000158
3 BARTZ,DAVID,JONATHAN,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BRUNO,T 18CR 053015
4 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
5 BLANTON,AMANDA,ALICE SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,J 21CR 702765
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,J 21CR 702765
6 BRILEY,GEORGE,HENRY,II DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 051861
SPEEDING 050/35 ONOFRIO,M 21CR 051861
7 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749
SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749
8 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750
DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750
9 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534
10 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
11 COX,CARAMIE,ELIZABETH MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052361
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052361
12 CRAWFORD,ANASTASIA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700482
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 700482
EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700482
13 DANIELS,CALVIN,LEE,II INTOXICATED AND DISRUPTIVE KILUK,R 21CR 052274
14 DICKSON,MICHAEL,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHELINDER, 14CR 050922
NO OPERATORS LICENSE SCHELINDER, 14CR 050922
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCHELINDER, 14CR 050922
15 DIEP,CAN,TUY DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700535
16 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914
17 ESPINOZA,SAMUEL DWLR IMPAIRED REV KILUK,R 21CR 704662
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 704662
18 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) LOPEZ,E 21CR 052568
19 FOSCUE,JASON,TROY SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,E 21CR 052569
20 FOSCUE,JASON,TROY POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 052570
21 FRAIZER-MARTIN,ANTHONY SPEEDING 074/55 Alexander,G 22CR 700422
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700422
22 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639
23 GRIFFIN,JOSEPH,RYAN SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053132
24 GRIFFIN,MATTHEW,JAMES SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053133
25 GUANDIQUE,KARLA,YESENI SPEEDING 066/45 Alexander,G 21CR 705597
NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 705597
26 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
** 27 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
28 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758
29 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
30 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536
31 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055
32 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
33 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
34 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
35 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,J 18CR 053480
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,J 18CR 053480
36 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
** 37 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060
38 MORRIS,JASON,ROBERT CYBERSTALKING WEST,THOMAS 21CR 053121
39 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767
40 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
41 NOLAN,EVELYN,JOYCE SIMPLE ASSAULT SHERWOOD,JE 22CR 050369
42 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862
43 PECHONIS,THEODORE,GLEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 705371
44 RIVERA,XAVIER,MASON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704474
45 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704329
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704329
46 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 700846
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HENDRICKS,D 19CR 700846
47 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704128
SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 19CR 704128
48 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
49 STOUT,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053056
50 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236
51 TOOLE,JOHN,WESLEY,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700058
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700058
52 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
53 WARNEKE,LANDON,KEVIN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705320
FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 21CR 705320
54 WEBB,ROBERT,SAMMIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 22CR 700411
55 WHITE,KAYLA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700441
56 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KILUK,R 22CR 050512
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.