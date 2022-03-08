carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,JOSHUA,OWEN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052362

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052362

2 ARROYO,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 21CR 000158

3 BARTZ,DAVID,JONATHAN,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BRUNO,T 18CR 053015

4 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

5 BLANTON,AMANDA,ALICE SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,J 21CR 702765

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,J 21CR 702765

6 BRILEY,GEORGE,HENRY,II DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 051861

SPEEDING 050/35 ONOFRIO,M 21CR 051861

7 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749

SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749

8 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750

DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750

9 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534

10 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

11 COX,CARAMIE,ELIZABETH MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052361

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052361

12 CRAWFORD,ANASTASIA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 700482

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 700482

EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700482

13 DANIELS,CALVIN,LEE,II INTOXICATED AND DISRUPTIVE KILUK,R 21CR 052274

14 DICKSON,MICHAEL,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHELINDER, 14CR 050922

NO OPERATORS LICENSE SCHELINDER, 14CR 050922

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCHELINDER, 14CR 050922

15 DIEP,CAN,TUY DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700535

16 ESPINAL,MIGUEL,ANGEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 20CR 051914

17 ESPINOZA,SAMUEL DWLR IMPAIRED REV KILUK,R 21CR 704662

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 704662

18 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) LOPEZ,E 21CR 052568

19 FOSCUE,JASON,TROY SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,E 21CR 052569

20 FOSCUE,JASON,TROY POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 052570

21 FRAIZER-MARTIN,ANTHONY SPEEDING 074/55 Alexander,G 22CR 700422

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700422

22 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639

23 GRIFFIN,JOSEPH,RYAN SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053132

24 GRIFFIN,MATTHEW,JAMES SIMPLE AFFRAY KILUK,R 21CR 053133

25 GUANDIQUE,KARLA,YESENI SPEEDING 066/45 Alexander,G 21CR 705597

NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 705597

26 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

** 27 JETTON,ROGER,A DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 21CR 052754

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KILUK,R 21CR 052754

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 JETTON,ROGER,A,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 21CR 704758

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM KILUK,R 21CR 704758

29 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

30 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536

31 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055

32 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

33 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

34 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

35 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,J 18CR 053480

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,J 18CR 053480

36 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

** 37 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060

38 MORRIS,JASON,ROBERT CYBERSTALKING WEST,THOMAS 21CR 053121

39 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767

40 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

41 NOLAN,EVELYN,JOYCE SIMPLE ASSAULT SHERWOOD,JE 22CR 050369

42 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862

43 PECHONIS,THEODORE,GLEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS KILUK,R 21CR 705371

44 RIVERA,XAVIER,MASON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704474

45 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704329

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704329

46 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 700846

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HENDRICKS,D 19CR 700846

47 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704128

SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 19CR 704128

48 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

49 STOUT,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053056

50 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236

51 TOOLE,JOHN,WESLEY,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700058

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700058

52 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

53 WARNEKE,LANDON,KEVIN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705320

FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 21CR 705320

54 WEBB,ROBERT,SAMMIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 22CR 700411

55 WHITE,KAYLA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700441

56 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KILUK,R 22CR 050512

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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