DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CASSANDRA GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARNES,ELIJAH,DAVID SPEEDING 084/55 ONOFRIO,R,J 22CR 703066
2 BAYLEY,KEITH JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,SIER 22CR 261260
3 BOWEN,JENNIFER,SUZANNE SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 701395
4 BOYD,ALLEN,PAUL COMMUNICATING THREATS ALLISON,TAY 22CR 050820
5 BROOME,AMY,MICHELLE SPEEDING 058/35 ONOFRIO,R,J 22CR 702794
6 CHAQUEA,CATHERINE SPEEDING 054/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703048
7 CHRISTOPHER,ROBERT,SCO SPEEDING 052/35 STEPHENS,M 22CR 703373
8 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 701662
9 COOPER,TYLER,GARLAND FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV ONOFRIO,R,J 22IF 701805
10 DAIL,WILLIAM INDECENT EXPOSURE FLEMING,B 22CR 051270
11 DAVIS,ANTHONY,LEHMAN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 702975
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702975
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702975
12 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228
DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228
13 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229
** 14 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263
15 ECKART,LAURA,RENE SPEEDING 072/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702984
16 ERNEST,ELIZABETH,DREW SPEEDING 048/35 KARASINSKI, 22IF 701782
17 FAHL,MAX,RUSSELL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 702057
** 18 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413
19 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222
20 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223
21 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682
22 HAMILTON,STEPHEN,GARY FAILURE TO YIELD ONOFRIO,R,J 22IF 701826
23 HARRIS,BRAD,LEE NO OPERATORS LICENSE ELSON,A,M 22CR 703306
24 HAYES,BLAIR,HAMILTON FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 701322
25 HERNANDEZ,GRACE,ISABEL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 701546
26 HEVERLY,RUSSELL,WILLIA OPERATE VEH NO INS PORTER,B 22CR 000323
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PORTER,B 22CR 000323
27 HOLMES,ROBIN,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ELSON,A,M 21IF 703896
28 KENT,SIMEISHA,T EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703213
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703213
29 KING,AMY,CLEMMONS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701765
30 KING,OLIVIA,SAVANNA SPEEDING 054/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703046
31 KLING,RYAN,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703065
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703065
32 KURZAWA,PARKER REED FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BRUDERER JR 22CR 261240
ASSAULT AND BATTERY BRUDERER JR 22CR 261240
** 33 LAMBERT,SHANNON,JAY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051530
34 LAMBERT,SHANNON,JAY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702889
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 22CR 702889
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ONOFRIO,R,J 22CR 702889
35 LASSITER,FREDRICK,ELTO CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703068
SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 703068
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023
COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023
** 37 MALDONADOHERNANDEZ,GUA DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 050792
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KARASINSKI, 21CR 050792
38 MCCOY,CORTNEY,LYNN SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701763
39 MCDOWELL,SANDRA,ROSE OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 703226
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703226
40 MCLENDON,KRISTIN,MARIE SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 701781
41 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307
42 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159
OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159
43 MILLER,MASON,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702685
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702685
44 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
45 PALMER,GERALD,ARLESTUS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703211
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703211
46 PEART,DANIEL,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703783
** 47 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800
48 POPLIN,KENNETH,PATRICK SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701764
49 PURVIS,FREDDIE,OLANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702302
SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22CR 702302
50 ROBINETTE,DAVID,MONROE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703799
51 ROBINSON,BRANDON,CLIFF SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702796
52 ROCHE,DAVID,ANTHONY SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701715
53 RUF,KRYSTAL,LYNNE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702795
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702795
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22CR 702795
54 SANTOSMAYUDA,JONATHAN, SPEEDING 045/35 KARASINSKI, 22IF 701512
55 SCHMITZ,JEREMY,EARL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 701731
56 STAINES,MARTIN,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KARASINSKI, 22CR 702389
57 STALLINGS,DEBORAH,PIPE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 703392
EXPIRED/NO INSPECTION KARASINSKI, 22CR 703392
58 STANEKZAI,LEMAR,AMIN SPEEDING 056/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703047
59 WALKER,AUSTIN,WADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION KARASINSKI, 22CR 703035
60 YUHAS,LEON,NATHANIEL SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701889
61 ZAYTOUN,LANDON,WOLFE SPEEDING 068/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701762
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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