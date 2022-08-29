carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CASSANDRA GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BARNES,ELIJAH,DAVID SPEEDING 084/55 ONOFRIO,R,J 22CR 703066

2 BAYLEY,KEITH JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,SIER 22CR 261260

3 BOWEN,JENNIFER,SUZANNE SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 701395

4 BOYD,ALLEN,PAUL COMMUNICATING THREATS ALLISON,TAY 22CR 050820

5 BROOME,AMY,MICHELLE SPEEDING 058/35 ONOFRIO,R,J 22CR 702794

6 CHAQUEA,CATHERINE SPEEDING 054/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703048

7 CHRISTOPHER,ROBERT,SCO SPEEDING 052/35 STEPHENS,M 22CR 703373

8 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 701662

9 COOPER,TYLER,GARLAND FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV ONOFRIO,R,J 22IF 701805

10 DAIL,WILLIAM INDECENT EXPOSURE FLEMING,B 22CR 051270

11 DAVIS,ANTHONY,LEHMAN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 702975

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702975

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702975

12 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228

DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228

13 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229

** 14 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263

15 ECKART,LAURA,RENE SPEEDING 072/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702984

16 ERNEST,ELIZABETH,DREW SPEEDING 048/35 KARASINSKI, 22IF 701782

17 FAHL,MAX,RUSSELL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 702057

** 18 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413

19 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222

20 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223

21 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682

22 HAMILTON,STEPHEN,GARY FAILURE TO YIELD ONOFRIO,R,J 22IF 701826

23 HARRIS,BRAD,LEE NO OPERATORS LICENSE ELSON,A,M 22CR 703306

24 HAYES,BLAIR,HAMILTON FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 701322

25 HERNANDEZ,GRACE,ISABEL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 701546

26 HEVERLY,RUSSELL,WILLIA OPERATE VEH NO INS PORTER,B 22CR 000323

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PORTER,B 22CR 000323

27 HOLMES,ROBIN,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ELSON,A,M 21IF 703896

28 KENT,SIMEISHA,T EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703213

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703213

29 KING,AMY,CLEMMONS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701765

30 KING,OLIVIA,SAVANNA SPEEDING 054/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703046

31 KLING,RYAN,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703065

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703065

32 KURZAWA,PARKER REED FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BRUDERER JR 22CR 261240

ASSAULT AND BATTERY BRUDERER JR 22CR 261240

** 33 LAMBERT,SHANNON,JAY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051530

34 LAMBERT,SHANNON,JAY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702889

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 22CR 702889

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ONOFRIO,R,J 22CR 702889

35 LASSITER,FREDRICK,ELTO CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703068

SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 703068

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/30/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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36 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023

COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023

** 37 MALDONADOHERNANDEZ,GUA DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 050792

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KARASINSKI, 21CR 050792

38 MCCOY,CORTNEY,LYNN SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701763

39 MCDOWELL,SANDRA,ROSE OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 703226

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703226

40 MCLENDON,KRISTIN,MARIE SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 701781

41 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307

42 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159

OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159

43 MILLER,MASON,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702685

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702685

44 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

45 PALMER,GERALD,ARLESTUS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703211

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703211

46 PEART,DANIEL,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703783

** 47 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800

48 POPLIN,KENNETH,PATRICK SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701764

49 PURVIS,FREDDIE,OLANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702302

SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22CR 702302

50 ROBINETTE,DAVID,MONROE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703799

51 ROBINSON,BRANDON,CLIFF SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702796

52 ROCHE,DAVID,ANTHONY SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701715

53 RUF,KRYSTAL,LYNNE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702795

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 702795

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 702795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22CR 702795

54 SANTOSMAYUDA,JONATHAN, SPEEDING 045/35 KARASINSKI, 22IF 701512

55 SCHMITZ,JEREMY,EARL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 701731

56 STAINES,MARTIN,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KARASINSKI, 22CR 702389

57 STALLINGS,DEBORAH,PIPE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 703392

EXPIRED/NO INSPECTION KARASINSKI, 22CR 703392

58 STANEKZAI,LEMAR,AMIN SPEEDING 056/35 ONOFRIO,R,J 22CR 703047

59 WALKER,AUSTIN,WADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION KARASINSKI, 22CR 703035

60 YUHAS,LEON,NATHANIEL SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701889

61 ZAYTOUN,LANDON,WOLFE SPEEDING 068/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701762

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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