carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AMEN,CHEYENNE,RENE SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702492

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702492

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702492

2 AXE,LINDSEY,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703919

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703919

3 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866

4 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

5 BAKER,JONATHAN,LEE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 702383

6 BAROT,ARTH,AMISHKUMAR SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702988

7 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991

8 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400

9 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450

10 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224

11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594

12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

13 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

14 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

15 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676

16 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

17 BROWN,DILLON,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH HONEYCUTT,C 20CR 050624

18 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921

19 CAHILL,MARY,JANE SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 704073

20 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805

21 CASPER,TERRI,LYNN SPEEDING 075/55 LANE,J,D 22CR 703995

22 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903

23 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427

24 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428

25 CHRISTENSEN,REBECCA,LY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704048

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704048

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704048

26 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554

28 COLLINS,CEDRIC,LEWIS SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703835

29 COOK,SHANE,DERRICK DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000774

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WELLS,S 20CR 000774

30 COOK,SHANE,DERRICK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WELLS,S 20CR 000775

LITTERING NOT > 15 LBS WELLS,S 20CR 000775

31 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016

32 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

33 COOKE,SCARLETT,WILSON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704012

34 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440

** 35 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458

36 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997

37 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

38 DOBBS,NICOLE,AMBER SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702473

39 DOLLAR,NATHAN,TILGHMAN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 702124

40 DOUB,NATALIE,DRU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702293

41 EVANS,FRANKIE,ANNETTE SPEEDING 057/40 LANE,J,D 22CR 703920

** 42 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543

43 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596

44 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

45 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

46 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

47 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J SPEEDING 086/55 LANE,J,D 22CR 703859

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 703859

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703859

48 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 085/55 LANE,J,D 22CR 702990

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 702990

49 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014

50 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014

51 FURR,JAMES,CHARLES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 702386

52 GARNER,PAMELA,ELAINE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703921

53 GEORGE,MODOCIA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703657

54 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426

OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426

55 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427

EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427

56 GILLIKIN,TRACY,ROBINSO SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS SORRELS,J 21CR 050778

SECOND DEGREE TRESPASS SORRELS,J 21CR 050778

57 GLINES,KATHERYN,LISA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702989

58 GORE,MICHAEL,YOUNG SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703996

59 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

60 GRILLS,EMMA,KATHERINE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HENDRICKS,D 22CR 703058

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 22CR 703058

61 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 061/40 LANE,J,D 22CR 704074

62 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702323

63 HENDRICKS,KENNETH,BRYA SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 704141

64 HENLEY,JERRY RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ROSE,DALLAS 22CR 261609

65 HENNIGAN,JAMES,GERALD SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704097

66 HERRING,KATHERINE,ROSE SPEEDING 054/35 BOGERT,S 22CR 701540

67 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564

NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564

68 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

69 HYMON,JAMES,MCCLEVELAN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 702190

70 JACKSON,JERRY,CHARLES, SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALIS 22CR 051612

INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,ALIS 22CR 051612

71 JACKSON,JERRY,CHARLES, LITTERING 15 - 500 LBS RUSSICK,I 22CR 051745

72 JOHNSON,HARRIS,LEE,JR SPEEDING 050/35 PITTMAN,R,D 22IF 701890

73 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973

74 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703869

75 KNIGHT,JONATHAN FORRES SECOND DEGREE TRESPASS VIGIL,DEP J 22CR 263809

76 LANGDON,JOHN,II SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702294

77 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987

78 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

79 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244

80 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419

ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419

81 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418

82 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618

SPA 83 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

** 84 MARZIALE,PETER,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MCGEE 22CR 000631

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MCGEE 22CR 000631

85 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240

86 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013

87 MASTROPIERRO,MELISSA,N CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704019

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704019

88 MAURER,MICHAEL,ETHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703710

89 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966

90 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE HONEYCUTT,C 21CR 052957

91 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE COMMUNICATING THREATS METCALF,CAI 22CR 050549

92 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653

FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653

93 MEADOWS JR ,WILLIAM AR SIMPLE ASSAULT MARTIN,SCOT 22CR 281499

COMMUNICATING THREATS MARTIN,SCOT 22CR 281499

94 MILCHUCK,JONAH,MCCLELL SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703809

95 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519

96 MILLER,WILLIAM ANDREW DISORDERLY CONDUCT DENNIS,MICH 22CR 271530

** 97 MILLER,WILLIAM ANDREW RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,MICH 22CR 271571

** 98 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735

99 MOCK,ZACHARY,RYAN EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702315

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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100 MOODY,DUSTIN,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702442

101 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025

102 MOORE,JEROME,ANTHONY SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702472

103 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661

SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661

104 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813

105 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471

106 MOSS,JANE,WILSON SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 702429

107 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704165

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704165

108 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334

109 NICHOLAS,GREGORY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 704150

** 110 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644

111 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

112 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

113 PARKER,RUSSELL,LEE ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 22CR 050670

114 PATENAUDE,KEITH,ALAN SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 703834

115 PETRY,ROBERT,ANTHONY INJURY TO PERSONAL PROPERTY SORRELLS,JA 22CR 000742

116 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,JAM 21CR 000456

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,JAM 21CR 000456

117 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000545

118 PROCTOR,TRUBY,JONATHAN SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 703654

119 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084

120 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336

121 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380

122 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381

123 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051

124 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763

125 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS HENLEY,JERR 22CR 254557

126 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS SORRELS,DEP 22CR 256442

127 ROSE,THOMAS,KEN SPEEDING 058/40 LANE,J,D 22CR 704020

128 ROUTSZONG,PHILIP,CAMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 701927

129 RUDD,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 053092

DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 053092

130 RUDD,TRAVIS,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER MANNON,K,A 20CR 704178

131 SAVAGE,DANIEL,JAY,II SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 704045

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704045

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704045

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704045

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704045

132 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 702430

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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133 SCOTT,BOBBY,DALE COMMUNICATING THREATS SHORE,BILLY 22CR 050136

MISDEMEANOR PROBATION VIOL SHORE,BILLY 22CR 050136

134 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778

135 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 22CR 285716

136 SMALL,NAMAR,MALIK DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000013

OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000013

137 STALLINGS,HAL,WETMORE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 703868

EXPIRED/NO INSPECTION ESTEP,TIMOT 22CR 703868

** 138 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899

** 139 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900

140 STOSKOPF,MICHAEL,KERRY SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 702313

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 702313

141 STOVER,KATELYN,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702457

142 STYRON,PHILLIP,ROGER BREAKING OR ENTERING (M) MCGEE,E 22CR 051047

143 STYRON,PHILLIP,ROGER INJURY TO REAL PROPERTY MCGEE,E 22CR 051048

144 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

145 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

146 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301

147 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298

148 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936

** 149 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530

150 TOMLINSON,JOHN ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) WALES,N 22CR 268150

151 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

152 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404

153 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SMITH,T 22CR 051237

154 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051238

155 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486

156 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

157 WILLIAMS,PRISCILLA DEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHWALM,LYN 22CR 280911

158 WILLIS,LORRIE,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MCGEE 22CR 000655

159 WILLIS,PATRICIA,GOODWI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702431

160 WILLIS,ROLAND,DWIGHT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703399

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703399

161 WILLIS,TREVOR,DREW CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELLS,J 21CR 051879

SECOND DEGREE TRESPASS SORRELLS,J 21CR 051879

162 WILLIS,TREVOR,DREW SIMPLE ASSAULT SORRELS,J 21CR 051880

163 WINCHESTER,RAYMOND,CHA UNSAFE PASSING YELLOW LINE LANE,J,D 22IF 702458

164 WINNER,WILLIAM,EUGENE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702322

** 165 WINSTEAD,RONDA SIMPLE ASSAULT ESTERBROOK, 22CR 256962

166 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600

167 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

168 WYNN,MICHAEL,AARON SPEEDING 074/45 LANE,J,D 22CR 703894

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 703894

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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