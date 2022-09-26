DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AMEN,CHEYENNE,RENE SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702492
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702492
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702492
2 AXE,LINDSEY,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703919
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703919
3 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866
4 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
5 BAKER,JONATHAN,LEE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 702383
6 BAROT,ARTH,AMISHKUMAR SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702988
7 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991
8 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400
9 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450
10 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224
11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594
12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
13 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
14 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
15 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676
16 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
17 BROWN,DILLON,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH HONEYCUTT,C 20CR 050624
18 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921
19 CAHILL,MARY,JANE SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 704073
20 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805
21 CASPER,TERRI,LYNN SPEEDING 075/55 LANE,J,D 22CR 703995
22 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903
23 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427
24 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428
25 CHRISTENSEN,REBECCA,LY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704048
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704048
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704048
26 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554
28 COLLINS,CEDRIC,LEWIS SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703835
29 COOK,SHANE,DERRICK DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000774
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WELLS,S 20CR 000774
30 COOK,SHANE,DERRICK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WELLS,S 20CR 000775
LITTERING NOT > 15 LBS WELLS,S 20CR 000775
31 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016
32 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
33 COOKE,SCARLETT,WILSON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704012
34 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440
** 35 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458
36 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997
37 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
38 DOBBS,NICOLE,AMBER SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702473
39 DOLLAR,NATHAN,TILGHMAN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 702124
40 DOUB,NATALIE,DRU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702293
41 EVANS,FRANKIE,ANNETTE SPEEDING 057/40 LANE,J,D 22CR 703920
** 42 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543
43 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596
44 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
45 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
46 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
47 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J SPEEDING 086/55 LANE,J,D 22CR 703859
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 703859
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703859
48 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 085/55 LANE,J,D 22CR 702990
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 702990
49 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014
50 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014
51 FURR,JAMES,CHARLES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 702386
52 GARNER,PAMELA,ELAINE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703921
53 GEORGE,MODOCIA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703657
54 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426
OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426
55 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427
EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427
56 GILLIKIN,TRACY,ROBINSO SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS SORRELS,J 21CR 050778
SECOND DEGREE TRESPASS SORRELS,J 21CR 050778
57 GLINES,KATHERYN,LISA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702989
58 GORE,MICHAEL,YOUNG SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703996
59 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
60 GRILLS,EMMA,KATHERINE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HENDRICKS,D 22CR 703058
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 22CR 703058
61 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 061/40 LANE,J,D 22CR 704074
62 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702323
63 HENDRICKS,KENNETH,BRYA SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 704141
64 HENLEY,JERRY RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ROSE,DALLAS 22CR 261609
65 HENNIGAN,JAMES,GERALD SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704097
66 HERRING,KATHERINE,ROSE SPEEDING 054/35 BOGERT,S 22CR 701540
67 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564
NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564
68 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
69 HYMON,JAMES,MCCLEVELAN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 702190
70 JACKSON,JERRY,CHARLES, SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALIS 22CR 051612
INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,ALIS 22CR 051612
71 JACKSON,JERRY,CHARLES, LITTERING 15 - 500 LBS RUSSICK,I 22CR 051745
72 JOHNSON,HARRIS,LEE,JR SPEEDING 050/35 PITTMAN,R,D 22IF 701890
73 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973
74 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703869
75 KNIGHT,JONATHAN FORRES SECOND DEGREE TRESPASS VIGIL,DEP J 22CR 263809
76 LANGDON,JOHN,II SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702294
77 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987
78 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
79 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244
80 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419
ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419
81 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418
82 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618
SPA 83 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
** 84 MARZIALE,PETER,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MCGEE 22CR 000631
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MCGEE 22CR 000631
85 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240
86 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013
87 MASTROPIERRO,MELISSA,N CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704019
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704019
88 MAURER,MICHAEL,ETHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703710
89 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966
90 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE ASSAULT ON A FEMALE HONEYCUTT,C 21CR 052957
91 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE COMMUNICATING THREATS METCALF,CAI 22CR 050549
92 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653
FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653
93 MEADOWS JR ,WILLIAM AR SIMPLE ASSAULT MARTIN,SCOT 22CR 281499
COMMUNICATING THREATS MARTIN,SCOT 22CR 281499
94 MILCHUCK,JONAH,MCCLELL SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703809
95 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519
96 MILLER,WILLIAM ANDREW DISORDERLY CONDUCT DENNIS,MICH 22CR 271530
** 97 MILLER,WILLIAM ANDREW RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,MICH 22CR 271571
** 98 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735
99 MOCK,ZACHARY,RYAN EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 702315
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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100 MOODY,DUSTIN,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702442
101 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025
102 MOORE,JEROME,ANTHONY SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702472
103 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661
SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661
104 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813
105 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471
106 MOSS,JANE,WILSON SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 702429
107 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704165
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704165
108 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334
109 NICHOLAS,GREGORY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 704150
** 110 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644
111 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
112 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
113 PARKER,RUSSELL,LEE ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 22CR 050670
114 PATENAUDE,KEITH,ALAN SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 703834
115 PETRY,ROBERT,ANTHONY INJURY TO PERSONAL PROPERTY SORRELLS,JA 22CR 000742
116 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,JAM 21CR 000456
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SORRELS,JAM 21CR 000456
117 PINER,JASON,SAMUEL DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000545
118 PROCTOR,TRUBY,JONATHAN SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 703654
119 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084
120 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336
121 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380
122 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381
123 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051
124 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763
125 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS HENLEY,JERR 22CR 254557
126 ROSE,DALLAS,D,SR SECOND DEGREE TRESPASS SORRELS,DEP 22CR 256442
127 ROSE,THOMAS,KEN SPEEDING 058/40 LANE,J,D 22CR 704020
128 ROUTSZONG,PHILIP,CAMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 701927
129 RUDD,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 053092
DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 053092
130 RUDD,TRAVIS,LEE FICTITIOUS INFO TO OFFICER MANNON,K,A 20CR 704178
131 SAVAGE,DANIEL,JAY,II SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 704045
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704045
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704045
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704045
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704045
132 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 702430
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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133 SCOTT,BOBBY,DALE COMMUNICATING THREATS SHORE,BILLY 22CR 050136
MISDEMEANOR PROBATION VIOL SHORE,BILLY 22CR 050136
134 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778
135 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 22CR 285716
136 SMALL,NAMAR,MALIK DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000013
OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000013
137 STALLINGS,HAL,WETMORE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 703868
EXPIRED/NO INSPECTION ESTEP,TIMOT 22CR 703868
** 138 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899
** 139 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900
140 STOSKOPF,MICHAEL,KERRY SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 702313
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 702313
141 STOVER,KATELYN,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702457
142 STYRON,PHILLIP,ROGER BREAKING OR ENTERING (M) MCGEE,E 22CR 051047
143 STYRON,PHILLIP,ROGER INJURY TO REAL PROPERTY MCGEE,E 22CR 051048
144 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
145 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
146 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301
147 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298
148 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936
** 149 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530
150 TOMLINSON,JOHN ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) WALES,N 22CR 268150
151 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
152 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404
153 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SMITH,T 22CR 051237
154 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,T 22CR 051238
155 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486
156 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
157 WILLIAMS,PRISCILLA DEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHWALM,LYN 22CR 280911
158 WILLIS,LORRIE,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MCGEE 22CR 000655
159 WILLIS,PATRICIA,GOODWI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702431
160 WILLIS,ROLAND,DWIGHT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703399
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703399
161 WILLIS,TREVOR,DREW CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELLS,J 21CR 051879
SECOND DEGREE TRESPASS SORRELLS,J 21CR 051879
162 WILLIS,TREVOR,DREW SIMPLE ASSAULT SORRELS,J 21CR 051880
163 WINCHESTER,RAYMOND,CHA UNSAFE PASSING YELLOW LINE LANE,J,D 22IF 702458
164 WINNER,WILLIAM,EUGENE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702322
** 165 WINSTEAD,RONDA SIMPLE ASSAULT ESTERBROOK, 22CR 256962
166 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600
167 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
168 WYNN,MICHAEL,AARON SPEEDING 074/45 LANE,J,D 22CR 703894
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 703894
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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