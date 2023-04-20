carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

3 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522

4 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154

5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

7 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

8 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

9 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455

COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455

10 BREEDEN,COREY,LAMAR,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ROMERO,TONY 23CR 248663

11 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253

12 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348

UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348

DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348

MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348

13 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841

14 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842

** 15 BUNN,JENNIFER,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE JONES,J 23CR 218945

16 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

17 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

18 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

19 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390

20 GIBBS,ISIAH,EMMANUELLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARROLL,TRA 23CR 254571

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER CARROLL,TRA 23CR 254571

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,TRA 23CR 254571

CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,TRA 23CR 254571

21 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 248333

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 248333

RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,TIMOT 23CR 248333

22 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659

23 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192

24 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/21/23 TIME: 09:00 PM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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25 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425

26 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364

SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364

WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364

27 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500

** 28 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

29 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403

30 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

31 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280

32 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273

** 33 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916

34 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

** 35 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

36 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549

37 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237

** 38 MILLER,MARLON,RAEQUAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 259903

39 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849

40 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

41 PAPENFUSE,CIARRA,PAIGE POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344301

42 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

43 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

44 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705

45 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132

46 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

47 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

48 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

49 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

50 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

51 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

52 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/21/23 TIME: 09:00 PM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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53 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129

54 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130

55 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

56 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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