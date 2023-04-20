DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
3 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522
4 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154
5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
7 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
8 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
9 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455
COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455
10 BREEDEN,COREY,LAMAR,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ROMERO,TONY 23CR 248663
11 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253
12 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348
UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348
DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348
MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348
13 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841
14 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842
** 15 BUNN,JENNIFER,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE JONES,J 23CR 218945
16 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
17 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
18 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
19 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390
20 GIBBS,ISIAH,EMMANUELLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARROLL,TRA 23CR 254571
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER CARROLL,TRA 23CR 254571
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,TRA 23CR 254571
CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,TRA 23CR 254571
21 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 248333
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 248333
RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,TIMOT 23CR 248333
22 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659
23 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192
24 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/21/23 TIME: 09:00 PM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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25 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425
26 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364
SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364
WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364
27 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500
** 28 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
29 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403
30 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
31 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280
32 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273
** 33 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916
34 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
** 35 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
36 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549
37 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237
** 38 MILLER,MARLON,RAEQUAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 259903
39 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849
40 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
41 PAPENFUSE,CIARRA,PAIGE POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344301
42 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
43 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
44 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705
45 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132
46 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
47 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
48 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
49 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
50 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
51 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
52 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/21/23 TIME: 09:00 PM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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53 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129
54 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130
55 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
56 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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