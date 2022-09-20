DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
3 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
4 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854
5 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
6 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
7 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365
8 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655
RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655
9 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866
10 BENNETT,JACOB,MICHAEL SPEEDING 044/25 Alexander,G 22CR 703874
11 BINGMAN,JO,ANN MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 704310
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 704310
12 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
13 BIVENS,KALEA,ROSE SPEEDING 073/55 Alexander,G 22CR 704030
14 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752
15 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153
16 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815
17 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675
18 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164
19 BREWINGTON,JANEY,VANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704028
20 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
21 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
22 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
23 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812
SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812
24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
25 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939
RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939
26 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952
27 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724
28 COOMBS,JARED,EMERSON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BARNES,J 22CR 703780
29 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647
30 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 DINGESS,SUE SIMPLE ASSAULT NORMAN,CHRI 22CR 051139
32 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437
33 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083
34 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
35 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121
36 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
37 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813
38 FODRIE,CRYSTAL,ANN OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 702981
39 GADINO,CHARLES,JOSEPH SPEEDING 072/55 BRINKLEY,J 22CR 704122
40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476
41 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639
42 GRASSI,FRANCESCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 704120
SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22CR 704120
43 HAYDEN,MICAH,JAMES SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 702453
44 HEDRICK,AMBER,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700741
45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
46 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
47 HINES,GRAY,TAYLOR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RUFRA,J 22CR 051363
RESISTING PUBLIC OFFICER RUFRA,J 22CR 051363
** 48 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906
49 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
50 JOHNSON,LEOSHA,SEQUELL MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702715
51 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347
52 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768
SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768
53 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706
54 JONES,DUSTIN,M MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 050851
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 22CR 050851
55 JONES,DUSTIN,M RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050907
56 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
57 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
58 KARR,CHRISTOPHER,DAVID ALLOW DOG TO RUN AT LARGE MAULSHAGEN 22CR 000451
59 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527
60 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536
61 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316
DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316
62 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333
63 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701083
64 LATHAM,THOMAS,L URINATE IN PUBLIC RUFRA,J 22CR 000648
65 LEONE,SALVATORE SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 702450
66 LOCKEY,ADAM,BRYCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703938
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 703938
67 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
68 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727
70 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
71 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
72 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395
73 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513
74 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412
DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412
75 MILLER,AUBREY,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702766
76 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002
77 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
78 NORMAN,CHRISTINA,ANNE SIMPLE ASSAULT DINGESS,SUS 22CR 051145
79 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909
** 80 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440
81 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
82 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120
83 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061
84 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062
85 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256
86 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184
87 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
88 RODRIGUEZ,JOSHUA CYBERSTALKING HONS,ELIZAB 22CR 287973
89 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
90 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366
91 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367
92 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908
93 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466
94 SHIFFLETT,MICHAEL,W POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM RUFRA,J 22CR 000617
95 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
96 TAMEZ,PATRICK,ALLAN SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704044
97 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
98 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242
99 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555
100 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
101 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074
102 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063
103 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
104 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
105 WELLING,TABITHA,BROOK AID & ABET LARCENY (M) HOLSCLAW,C 22CR 050852
106 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
107 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
108 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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109 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809
110 ZURITA,ESMERALDA,PENA SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 703644
NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 703644
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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