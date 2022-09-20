carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

3 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

4 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854

5 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

6 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

7 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365

8 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655

RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655

9 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866

10 BENNETT,JACOB,MICHAEL SPEEDING 044/25 Alexander,G 22CR 703874

11 BINGMAN,JO,ANN MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 704310

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 704310

12 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

13 BIVENS,KALEA,ROSE SPEEDING 073/55 Alexander,G 22CR 704030

14 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752

15 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153

16 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815

17 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675

18 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164

19 BREWINGTON,JANEY,VANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704028

20 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

21 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

22 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

23 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812

SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812

24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

25 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939

RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939

26 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952

27 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724

28 COOMBS,JARED,EMERSON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BARNES,J 22CR 703780

29 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647

30 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

31 DINGESS,SUE SIMPLE ASSAULT NORMAN,CHRI 22CR 051139

32 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437

33 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083

34 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

35 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121

36 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

37 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813

38 FODRIE,CRYSTAL,ANN OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 702981

39 GADINO,CHARLES,JOSEPH SPEEDING 072/55 BRINKLEY,J 22CR 704122

40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476

41 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639

42 GRASSI,FRANCESCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 704120

SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22CR 704120

43 HAYDEN,MICAH,JAMES SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 702453

44 HEDRICK,AMBER,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700741

45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

46 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

47 HINES,GRAY,TAYLOR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RUFRA,J 22CR 051363

RESISTING PUBLIC OFFICER RUFRA,J 22CR 051363

** 48 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906

49 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

50 JOHNSON,LEOSHA,SEQUELL MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702715

51 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347

52 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768

SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768

53 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706

54 JONES,DUSTIN,M MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 050851

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 22CR 050851

55 JONES,DUSTIN,M RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050907

56 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

57 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

58 KARR,CHRISTOPHER,DAVID ALLOW DOG TO RUN AT LARGE MAULSHAGEN 22CR 000451

59 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527

60 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536

61 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316

DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316

62 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333

63 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701083

64 LATHAM,THOMAS,L URINATE IN PUBLIC RUFRA,J 22CR 000648

65 LEONE,SALVATORE SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 702450

66 LOCKEY,ADAM,BRYCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703938

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 703938

67 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

68 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

69 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727

70 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

71 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

72 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395

73 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513

74 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412

DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412

75 MILLER,AUBREY,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702766

76 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002

77 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

78 NORMAN,CHRISTINA,ANNE SIMPLE ASSAULT DINGESS,SUS 22CR 051145

79 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909

** 80 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440

81 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

82 PETTIWAY,KENNEY SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 702120

83 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061

84 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062

85 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256

86 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184

87 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

88 RODRIGUEZ,JOSHUA CYBERSTALKING HONS,ELIZAB 22CR 287973

89 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

90 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366

91 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367

92 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908

93 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466

94 SHIFFLETT,MICHAEL,W POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM RUFRA,J 22CR 000617

95 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

96 TAMEZ,PATRICK,ALLAN SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704044

97 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

98 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242

99 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555

100 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

101 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074

102 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063

103 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

104 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

105 WELLING,TABITHA,BROOK AID & ABET LARCENY (M) HOLSCLAW,C 22CR 050852

106 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

107 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

108 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

109 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809

110 ZURITA,ESMERALDA,PENA SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 703644

NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 703644

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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