carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONROABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABLAN,SPENCER,WILLIAM FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 22IF 000169

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BORN,E 22IF 000169

2 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375

DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375

3 ALLEN,ROBERT,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702238

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702238

4 AMMONS,JACQUELINE,ANNE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701797

5 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

6 ARMSTEAD,DARRELL,IZIAH FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702369

7 ARTHUR,ROBERT,MELVIN MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,J 21CR 705402

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,J 21CR 705402

8 ASBURY,SCOTT,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 704246

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 704246

9 BAKER,PRESTON,MALACHI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 000692

10 BALLANCE,TRISH,RENEE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701822

11 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801

12 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974

13 BARNES,TIA,NAGY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701821

14 BARNHILL,EVAN,THOMAS SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701699

15 BEASLEY,MICHAEL,WAYNE, FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 701719

16 BENNETT,GARY,GEORGE,JR SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701833

** 17 BERGKESSEL,RACHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,A 22CR 000593

18 BIERCHEN,MATTHEW,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703438

19 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130

20 BOHN,BRIAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703244

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703244

21 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772

22 BOWLING,KALON,RAY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702010

23 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

24 BREMER,MICHAEL,DENNIS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701713

25 BROADSTREET,JACOB,ALAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702045

26 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589

27 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039

28 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426

29 BUNKER,ANN,ROSE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701835

30 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770

31 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

32 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

33 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

34 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

35 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

37 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665

38 CARROLL,PETER,CHARLES SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701794

39 CERVANTES,AURELIO,ALME NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 703237

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703237

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703237

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703237

40 CESARETTI,PAULA,JEAN IMPROPER PASSING ON RIGHT SCOTT,S 22IF 702477

41 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

42 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

43 CHESTER,ANTHONY,BURDET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703697

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703697

44 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171

45 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

46 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH SPEEDING 047/35 SCOTT,S 22IF 702340

47 CHUMPITAZ,ALEXANDER IMPROPER TURN BORN,E 22IF 000150

** 48 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731

** 49 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732

50 CIMINI,CRAIG,VINCENT EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702376

51 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703507

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703507

52 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

53 COCKRELL,SAMUEL,THOMAS SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704156

54 COLE,MCKAYLA,MARIE CONSUME ALC BY

55 COLLINS,AMY,JACQUES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703242

56 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640

CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640

57 CONNOR,MARANDA,LAWSON SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701735

58 CONWAY,MICHAEL,REID FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701831

59 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

60 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607

61 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608

62 COOPER,JOSHUA,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703440

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703440

63 COSTANZO,KAITLYN,OLIVI SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22IF 702395

64 COULSON,LYNN,MARIE SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 702046

65 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

66 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

67 DAILEY,KENNETH,OWEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703054

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

68 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

69 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

70 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425

71 DAVIS,MELISSA,JOHANNA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702009

72 DAVIS,VINCENT DRIVE LEFT OF CENTER YODER,D,C 22IF 701386

73 DELORIER,PETER,LOUIS,J SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701095

74 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

75 DIXON,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 22CR 700387

76 DONNELLY,JOSHUA MICHAE ASSAULT ON A FEMALE SCHAMEL,HOW 22CR 271025

77 DOUGLASS,WILLIAM,CAMPB SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701736

78 DOWNING,DIANA,RAE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 702103

79 DOYLE,CHARLES,BRIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701721

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701721

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701721

80 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 051307

81 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308

82 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128

83 DURST,TRENT,MICHAEL CONSUME ALC BY

84 EASTON,JOSHUA,MARK SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 702047

85 EDINGER,LAWRENCE,DANIE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700966

86 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543

NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543

87 ESTRADA,DESTINY CONSUME ALC BY 19/20 LOPEZ,A 22CR 000439

88 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734

89 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304

90 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617

CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617

91 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618

92 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672

93 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567

FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567

94 FLEHARTY,SARRAH,ANN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702104

95 FORD,JADA,RENEE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE YODER,D,C 22CR 703350

96 FORNOFF,LEA,NICOLE SPEEDING 065/45 SCOTT,S 22CR 701863

97 FORSYTHE,SAMANTHA,JO SPEEDING 066/45 SCOTT,S 22CR 703766

98 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 702596

SPEEDING 058/45 ALEXANDER,J 20CR 702596

99 FOX,JUSTIN,ALLEN SPEEDING 080/55 SMITH,J 21CR 000532

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 21CR 000532

100 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497

101 GAINEY,CHRISTOPHER,SCO SIMPLE AFFRAY SCOTT,S 22CR 702329

102 GALVEZ,ABEL,RICARDO FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702357

103 GAMBONE,MARGARET,MARY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701795

104 GENZALE,PAUL,MICHAEL SPEEDING 071/45 YODER,D,C 22CR 703475

105 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

106 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

107 GILMORE,DERON,KEITH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701899

108 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

109 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420

110 GIRARD,JOHN,FRANCIS SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701796

111 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

112 GOINS,KRISTAL,NECOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PORTER,B 22CR 000501

EXPIRED/NO INSPECTION PORTER,B 22CR 000501

113 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803

114 GONZALEZRAMIREZ,JUAN,C DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703376

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703376

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703376

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703376

115 GORE,MARK,DANIEL FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809

EXCEEDING SAFE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809

116 GRAUERCASSIDY,GLEN,ROM SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701876

117 GREEN,JAYVON,OCTAVIOUS HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703994

118 GROSSS,EMILY,CAILIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702965

119 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

120 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 702853

121 GUTHRIE,DALLAS,MITCHEL NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,J, 20CR 702185

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,J, 20CR 702185

122 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701752

123 GUTIERREZ,ERNEST,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703104

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703104

124 HAM,KARI,MICHELLE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703346

125 HANNAN,DEBRA,EDMONDS SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701956

** 126 HARNESS,NOLAN,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WOODLING,C 22CR 051620

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WOODLING,C 22CR 051620

127 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

128 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

129 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

130 HEGLER,YVONNE,BRITTANY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 703563

131 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

132 HEVERLY,RUSSELL,WILLIA OPERATE VEH NO INS PORTER,B 22CR 000323

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PORTER,B 22CR 000323

133 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843

134 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307

135 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

136 HILTON,JOSEPH,PATRICK- CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 704051

NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 704051

137 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177

138 HOPKINS,HARRY,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703907

139 HOWARD,DIANE,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 700853

140 HOWARD,KENNETH,WAYNE,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702979

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702979

141 HOWELL,RICCARDO ANTWAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT,OFF 22CR 277533

142 HUDSON,JUNIUS,TIMOTHY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702909

143 HUFF,JEANETTE,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703734

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703734

144 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212

145 HUMES,CHRISTOPHER,BRAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701651

146 JOHNSONDODSON,LINDSEY, SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702018

147 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

148 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

149 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

150 KEARNEY,JERRY,GLEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701700

151 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

152 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735

153 KING,DANIEL,COLEMAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702059

154 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

155 KLAUSER,BRIAN,DALE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701898

156 KLINGER,SHANE,MICHAEL SPEEDING 053/35 SCOTT,S 22CR 703830

157 KNAPP,CODY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703454

** 158 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 22CR 000427

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 22CR 000427

159 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703749

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703749

SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703749

160 KRIEBEL,CARL,RAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704157

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704157

161 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 066/35 YODER,D,C 22CR 701379

162 KRISHNAPRASAD,BELINDA, SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701941

163 LEWIS,JASON,ADAM,JR SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701758

164 LIVERANO,ALEXA,RENAY CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000412

165 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598

166 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266

167 LOPEZ-MEJIA,JUAN,EVARI SPEEDING 070/45 SCOTT,S 22CR 703826

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 703826

168 LOTT,HENRY,DAVIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702943

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702943

169 LOWERY,BOBBY,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703071

170 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE SCOTT,S 22CR 000609

171 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 703618

172 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239

EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239

173 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286

174 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118

175 MAJOR,MARIO,TYRICE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701698

176 MARQUEZ,LOURDES,ABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702080

177 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545

EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545

178 MARTIN,PELAGIA,GABRIEL UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 22IF 702068

179 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

180 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

181 MAUCK,MADISON,ALDRIDGE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701439

182 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

183 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

184 MCCOY,ANDREA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703698

185 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

186 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

187 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

188 MCIVER,APHRODITE,NEPHA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702887

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702887

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 702887

189 MCLAIN,ADAM,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV PORTER,B 22CR 000503

190 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 701761

191 MEADOWS,ANNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701802

192 MEDINAFUENTES,ANGEL,SA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702888

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702888

193 MEDLIN-WILKINS,ROXANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 704099

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 704099

194 MELVIN,KENNETH,WAYNE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702134

SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22CR 702134

195 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

196 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

197 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844

198 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631

199 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

200 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

201 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317

202 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768

203 MILLER,MARK,ANTHONY SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701957

204 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944

205 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505

GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505

206 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616

207 MOLES,ANDREW,PATTERSON FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702368

208 MONROE,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703053

SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 703053

209 MONTFORD,JAMES,MCKINLE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701459

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701459

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701459

210 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354

211 MOORE,STEPHANIE,ELAINE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701900

212 MORGAN,JACK,HENRY SPEEDING 061/45 SCOTT,S 22CR 702954

213 MORGAN,MIGUEL SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704155

214 MORRIS,CHRISTOPHER,WAD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701436

215 MORRIS,JULIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703757

216 MOUGHLER,MITCHELL,JAME SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701059

217 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020

218 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570

219 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

220 NELSON,DEAN,EDWIN-KIRB SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701800

221 NEWELL,WESLEY,LEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701696

222 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364

223 NEYBOLD,ANDREW,STEPHEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 701803

224 NIEDZIELSKI,CHRISTOPHE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000614

225 NIPPER,CHRISTOPHER,EVA SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701886

226 ODOM,ALEXA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701301

227 OLDHAM,MATTHEW,JOHN SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 703105

228 OMALLEY,SEAN,T SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701958

229 OTHMAN,OMAR FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ROBINSON,T 22IF 702172

230 OVERFIELD,ZACHARY,ADAM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051303

231 OWENS,JEAN,MARGARET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703506

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703506

232 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

233 PEREZ,MATTHEW,GABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701432

234 PEREZSCHIFFINO,ALEXAND SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701897

235 PERRY,WILLIAM,BENEDICT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703208

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703208

236 PETTIWAY,GREGORY,DENZE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701044

237 PETTY,PATRICK,BRYAN SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701697

238 PHILLIPS,ANTONIO,MIGUE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703103

239 PIKE,JOHN,WILLIAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703223

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703223

240 POPIELARCZYK,MAKAYLA,B SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701878

241 POWNLEY,ANTHONY,M CONSUME ALC BY

242 PURNELL,ELMER,THOMAS DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703756

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV YODER,D,C 22CR 703756

243 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430

DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430

SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430

244 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

245 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

246 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476

247 RICHARDSON,SHANIA,LANA POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SUGGS,D 22CR 000365

248 RIGGS,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701885

249 RILEY,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISKUP,T 22CR 000481

250 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030

251 RIOS,MATTHEW,CRYOS CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000438

252 ROBERSON,MEGAN,HAYLEY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701734

253 ROBERSON,TONYA,ANNETTE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 703810

NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 703810

254 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 065/45 YODER,D,C 22CR 703348

255 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054

256 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362

257 ROMERO,VILMA,LEONOR SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701884

258 ROWE,LUKE,DOUGLAS CONSUME ALC BY

259 RUIZ,SHENIECE,AMBER SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701834

260 RUSSELL,JASON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702268

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702268

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702268

261 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

262 RUSSELL,MICHAEL,MONROE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 702330

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702330

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702330

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

263 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

264 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

265 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859

266 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639

267 SANDERS,KARI,MAUREEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702078

268 SANDFORD-BROWN,RASHAWN SPEEDING 075/45 YODER,D,C 22CR 703347

269 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

270 SCHWARZ,ELIZABETH,ROSE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701387

SPA 271 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

272 SERCK,ELIZA,MARIE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000491

273 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508

274 SIMON,MICAH,RASHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702910

275 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962

** 276 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

277 SMITH,REBECCA,KILLON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702772

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702772

278 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570

279 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170

280 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

281 STEVENS,SAVANNAH,DIANE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701959

** 282 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192

283 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455

284 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456

285 STIMPSON,NOAH,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703484

286 STINNETT,EVAN,JAY NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 702029

287 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206

288 STUCKEY,ABBY,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703096

289 SUGG,DONDRA,RENEE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701823

290 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

291 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676

292 THOMAS,CAITLIN,BARFIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703950

293 THOMAS,KYLIE,GRACE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 702004

294 THOMAS,ZACHARY,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703210

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703210

295 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895

296 TOWNS,CLYDE,LEE,JR SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701940

297 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

298 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052845

299 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703207

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703207

300 VANTREASE,DONAVON,NICH CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000485

301 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

302 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608

303 VELAZQUEZ,JIMMY NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 703455

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703455

304 VINSON,BRIAN,SCOTT SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701824

305 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

306 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309

307 WALKER,JAMES,A CONSUME ALC BY

** 308 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556

309 WHEELER,KELLEY,NICHOLA DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703349

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703349

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703349

310 WILKERSON,LIGAYA,LEGAS SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701877

311 WILLIAMS,ANTJUAN,DEVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702941

312 WILLIAMS,LISA,MEDINA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701714

313 WILLIAMS,STEVEN,LORAN FAILURE TO REDUCE SPEED ROYSTON,A 22IF 000062

314 WILLIS,CONNER,HOLDEN EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702490

315 WILLIS,LYNN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702942

316 WINCHESTER,RAYMOND,CHA OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 703476

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703476

317 WINN,PHILIP,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703570

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703570

318 WINSTEAD,JAMES,CARLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703908

319 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161

320 WOOD,RORY,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703970

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703970

321 YANCEY,RENE,STEVEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701702

322 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784

OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784

323 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702966

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702966

SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 702966

324 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172

NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172

325 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.