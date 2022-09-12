DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONROABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABLAN,SPENCER,WILLIAM FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 22IF 000169
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC BORN,E 22IF 000169
2 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375
DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375
3 ALLEN,ROBERT,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702238
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702238
4 AMMONS,JACQUELINE,ANNE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701797
5 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
6 ARMSTEAD,DARRELL,IZIAH FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702369
7 ARTHUR,ROBERT,MELVIN MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,J 21CR 705402
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,J 21CR 705402
8 ASBURY,SCOTT,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 704246
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 704246
9 BAKER,PRESTON,MALACHI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 000692
10 BALLANCE,TRISH,RENEE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701822
11 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801
12 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974
13 BARNES,TIA,NAGY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701821
14 BARNHILL,EVAN,THOMAS SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701699
15 BEASLEY,MICHAEL,WAYNE, FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 701719
16 BENNETT,GARY,GEORGE,JR SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701833
** 17 BERGKESSEL,RACHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,A 22CR 000593
18 BIERCHEN,MATTHEW,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703438
19 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130
20 BOHN,BRIAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703244
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703244
21 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772
22 BOWLING,KALON,RAY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702010
23 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
24 BREMER,MICHAEL,DENNIS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701713
25 BROADSTREET,JACOB,ALAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702045
26 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589
27 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039
28 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426
29 BUNKER,ANN,ROSE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701835
30 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770
31 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
32 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
33 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
34 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
35 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
37 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665
38 CARROLL,PETER,CHARLES SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701794
39 CERVANTES,AURELIO,ALME NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 703237
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703237
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703237
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703237
40 CESARETTI,PAULA,JEAN IMPROPER PASSING ON RIGHT SCOTT,S 22IF 702477
41 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
42 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
43 CHESTER,ANTHONY,BURDET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703697
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703697
44 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171
45 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
46 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH SPEEDING 047/35 SCOTT,S 22IF 702340
47 CHUMPITAZ,ALEXANDER IMPROPER TURN BORN,E 22IF 000150
** 48 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731
** 49 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732
50 CIMINI,CRAIG,VINCENT EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702376
51 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703507
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703507
52 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
53 COCKRELL,SAMUEL,THOMAS SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704156
54 COLE,MCKAYLA,MARIE CONSUME ALC BY
55 COLLINS,AMY,JACQUES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703242
56 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640
CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640
57 CONNOR,MARANDA,LAWSON SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701735
58 CONWAY,MICHAEL,REID FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701831
59 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
60 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607
61 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608
62 COOPER,JOSHUA,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703440
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703440
63 COSTANZO,KAITLYN,OLIVI SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22IF 702395
64 COULSON,LYNN,MARIE SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 702046
65 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
66 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
67 DAILEY,KENNETH,OWEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703054
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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68 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
69 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
70 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425
71 DAVIS,MELISSA,JOHANNA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702009
72 DAVIS,VINCENT DRIVE LEFT OF CENTER YODER,D,C 22IF 701386
73 DELORIER,PETER,LOUIS,J SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701095
74 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
75 DIXON,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 22CR 700387
76 DONNELLY,JOSHUA MICHAE ASSAULT ON A FEMALE SCHAMEL,HOW 22CR 271025
77 DOUGLASS,WILLIAM,CAMPB SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701736
78 DOWNING,DIANA,RAE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 702103
79 DOYLE,CHARLES,BRIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701721
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701721
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701721
80 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 051307
81 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308
82 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128
83 DURST,TRENT,MICHAEL CONSUME ALC BY
84 EASTON,JOSHUA,MARK SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 702047
85 EDINGER,LAWRENCE,DANIE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700966
86 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543
NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543
87 ESTRADA,DESTINY CONSUME ALC BY 19/20 LOPEZ,A 22CR 000439
88 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734
89 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304
90 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617
CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617
91 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618
92 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672
93 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567
FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567
94 FLEHARTY,SARRAH,ANN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702104
95 FORD,JADA,RENEE ALLOW UNLICENSED TO DRIVE YODER,D,C 22CR 703350
96 FORNOFF,LEA,NICOLE SPEEDING 065/45 SCOTT,S 22CR 701863
97 FORSYTHE,SAMANTHA,JO SPEEDING 066/45 SCOTT,S 22CR 703766
98 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 702596
SPEEDING 058/45 ALEXANDER,J 20CR 702596
99 FOX,JUSTIN,ALLEN SPEEDING 080/55 SMITH,J 21CR 000532
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 21CR 000532
100 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497
101 GAINEY,CHRISTOPHER,SCO SIMPLE AFFRAY SCOTT,S 22CR 702329
102 GALVEZ,ABEL,RICARDO FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702357
103 GAMBONE,MARGARET,MARY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701795
104 GENZALE,PAUL,MICHAEL SPEEDING 071/45 YODER,D,C 22CR 703475
105 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
106 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
107 GILMORE,DERON,KEITH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701899
108 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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109 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420
110 GIRARD,JOHN,FRANCIS SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701796
111 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
112 GOINS,KRISTAL,NECOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PORTER,B 22CR 000501
EXPIRED/NO INSPECTION PORTER,B 22CR 000501
113 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803
114 GONZALEZRAMIREZ,JUAN,C DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703376
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703376
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703376
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703376
115 GORE,MARK,DANIEL FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809
EXCEEDING SAFE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809
116 GRAUERCASSIDY,GLEN,ROM SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701876
117 GREEN,JAYVON,OCTAVIOUS HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703994
118 GROSSS,EMILY,CAILIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702965
119 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
120 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 702853
121 GUTHRIE,DALLAS,MITCHEL NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,J, 20CR 702185
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,J, 20CR 702185
122 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701752
123 GUTIERREZ,ERNEST,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703104
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703104
124 HAM,KARI,MICHELLE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703346
125 HANNAN,DEBRA,EDMONDS SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701956
** 126 HARNESS,NOLAN,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WOODLING,C 22CR 051620
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WOODLING,C 22CR 051620
127 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
128 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
129 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
130 HEGLER,YVONNE,BRITTANY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 703563
131 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
132 HEVERLY,RUSSELL,WILLIA OPERATE VEH NO INS PORTER,B 22CR 000323
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PORTER,B 22CR 000323
133 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843
134 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307
135 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
136 HILTON,JOSEPH,PATRICK- CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 704051
NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 704051
137 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177
138 HOPKINS,HARRY,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703907
139 HOWARD,DIANE,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 700853
140 HOWARD,KENNETH,WAYNE,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702979
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702979
141 HOWELL,RICCARDO ANTWAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT,OFF 22CR 277533
142 HUDSON,JUNIUS,TIMOTHY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702909
143 HUFF,JEANETTE,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703734
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703734
144 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212
145 HUMES,CHRISTOPHER,BRAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701651
146 JOHNSONDODSON,LINDSEY, SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702018
147 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
148 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
149 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
150 KEARNEY,JERRY,GLEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701700
151 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
152 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735
153 KING,DANIEL,COLEMAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702059
154 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
155 KLAUSER,BRIAN,DALE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701898
156 KLINGER,SHANE,MICHAEL SPEEDING 053/35 SCOTT,S 22CR 703830
157 KNAPP,CODY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703454
** 158 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 22CR 000427
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 22CR 000427
159 KOSCIERZYNSKI,ALYSSA,B POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703749
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703749
SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703749
160 KRIEBEL,CARL,RAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704157
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704157
161 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 066/35 YODER,D,C 22CR 701379
162 KRISHNAPRASAD,BELINDA, SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701941
163 LEWIS,JASON,ADAM,JR SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701758
164 LIVERANO,ALEXA,RENAY CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000412
165 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598
166 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266
167 LOPEZ-MEJIA,JUAN,EVARI SPEEDING 070/45 SCOTT,S 22CR 703826
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 703826
168 LOTT,HENRY,DAVIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702943
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702943
169 LOWERY,BOBBY,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703071
170 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE SCOTT,S 22CR 000609
171 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 703618
172 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239
EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239
173 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286
174 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118
175 MAJOR,MARIO,TYRICE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701698
176 MARQUEZ,LOURDES,ABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702080
177 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545
EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545
178 MARTIN,PELAGIA,GABRIEL UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 22IF 702068
179 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
180 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
181 MAUCK,MADISON,ALDRIDGE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701439
182 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
183 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
184 MCCOY,ANDREA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703698
185 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
186 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
187 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
188 MCIVER,APHRODITE,NEPHA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702887
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702887
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 702887
189 MCLAIN,ADAM,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV PORTER,B 22CR 000503
190 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 701761
191 MEADOWS,ANNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701802
192 MEDINAFUENTES,ANGEL,SA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702888
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702888
193 MEDLIN-WILKINS,ROXANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 704099
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 704099
194 MELVIN,KENNETH,WAYNE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702134
SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22CR 702134
195 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
196 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
197 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844
198 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631
199 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
200 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
201 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317
202 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768
203 MILLER,MARK,ANTHONY SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701957
204 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944
205 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505
GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505
206 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616
207 MOLES,ANDREW,PATTERSON FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 702368
208 MONROE,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703053
SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 703053
209 MONTFORD,JAMES,MCKINLE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701459
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701459
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701459
210 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354
211 MOORE,STEPHANIE,ELAINE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701900
212 MORGAN,JACK,HENRY SPEEDING 061/45 SCOTT,S 22CR 702954
213 MORGAN,MIGUEL SPEEDING 069/45 SCOTT,S 22CR 704155
214 MORRIS,CHRISTOPHER,WAD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701436
215 MORRIS,JULIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703757
216 MOUGHLER,MITCHELL,JAME SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701059
217 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020
218 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570
219 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
220 NELSON,DEAN,EDWIN-KIRB SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701800
221 NEWELL,WESLEY,LEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701696
222 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364
223 NEYBOLD,ANDREW,STEPHEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 701803
224 NIEDZIELSKI,CHRISTOPHE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000614
225 NIPPER,CHRISTOPHER,EVA SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701886
226 ODOM,ALEXA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701301
227 OLDHAM,MATTHEW,JOHN SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 703105
228 OMALLEY,SEAN,T SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701958
229 OTHMAN,OMAR FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT ROBINSON,T 22IF 702172
230 OVERFIELD,ZACHARY,ADAM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051303
231 OWENS,JEAN,MARGARET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703506
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703506
232 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
233 PEREZ,MATTHEW,GABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701432
234 PEREZSCHIFFINO,ALEXAND SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701897
235 PERRY,WILLIAM,BENEDICT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703208
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703208
236 PETTIWAY,GREGORY,DENZE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701044
237 PETTY,PATRICK,BRYAN SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701697
238 PHILLIPS,ANTONIO,MIGUE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703103
239 PIKE,JOHN,WILLIAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703223
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703223
240 POPIELARCZYK,MAKAYLA,B SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701878
241 POWNLEY,ANTHONY,M CONSUME ALC BY
242 PURNELL,ELMER,THOMAS DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703756
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV YODER,D,C 22CR 703756
243 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430
DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430
SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430
244 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
245 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
246 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476
247 RICHARDSON,SHANIA,LANA POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SUGGS,D 22CR 000365
248 RIGGS,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701885
249 RILEY,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISKUP,T 22CR 000481
250 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030
251 RIOS,MATTHEW,CRYOS CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000438
252 ROBERSON,MEGAN,HAYLEY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701734
253 ROBERSON,TONYA,ANNETTE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 703810
NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 703810
254 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 065/45 YODER,D,C 22CR 703348
255 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054
256 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362
257 ROMERO,VILMA,LEONOR SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701884
258 ROWE,LUKE,DOUGLAS CONSUME ALC BY
259 RUIZ,SHENIECE,AMBER SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701834
260 RUSSELL,JASON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702268
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702268
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702268
261 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
262 RUSSELL,MICHAEL,MONROE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 702330
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702330
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702330
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
263 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
264 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
265 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859
266 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639
267 SANDERS,KARI,MAUREEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 702078
268 SANDFORD-BROWN,RASHAWN SPEEDING 075/45 YODER,D,C 22CR 703347
269 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
270 SCHWARZ,ELIZABETH,ROSE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701387
SPA 271 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
272 SERCK,ELIZA,MARIE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000491
273 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508
274 SIMON,MICAH,RASHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702910
275 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962
** 276 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
277 SMITH,REBECCA,KILLON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702772
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702772
278 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570
279 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170
280 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
281 STEVENS,SAVANNAH,DIANE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701959
** 282 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192
283 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455
284 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456
285 STIMPSON,NOAH,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703484
286 STINNETT,EVAN,JAY NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 702029
287 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206
288 STUCKEY,ABBY,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703096
289 SUGG,DONDRA,RENEE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701823
290 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
291 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676
292 THOMAS,CAITLIN,BARFIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703950
293 THOMAS,KYLIE,GRACE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 702004
294 THOMAS,ZACHARY,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703210
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703210
295 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895
296 TOWNS,CLYDE,LEE,JR SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 701940
297 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
298 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052845
299 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703207
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703207
300 VANTREASE,DONAVON,NICH CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000485
301 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 09/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
302 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608
303 VELAZQUEZ,JIMMY NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 703455
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703455
304 VINSON,BRIAN,SCOTT SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701824
305 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
306 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309
307 WALKER,JAMES,A CONSUME ALC BY
** 308 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556
309 WHEELER,KELLEY,NICHOLA DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703349
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703349
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703349
310 WILKERSON,LIGAYA,LEGAS SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701877
311 WILLIAMS,ANTJUAN,DEVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702941
312 WILLIAMS,LISA,MEDINA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701714
313 WILLIAMS,STEVEN,LORAN FAILURE TO REDUCE SPEED ROYSTON,A 22IF 000062
314 WILLIS,CONNER,HOLDEN EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702490
315 WILLIS,LYNN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702942
316 WINCHESTER,RAYMOND,CHA OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 703476
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703476
317 WINN,PHILIP,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703570
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703570
318 WINSTEAD,JAMES,CARLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703908
319 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161
320 WOOD,RORY,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703970
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703970
321 YANCEY,RENE,STEVEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701702
322 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784
OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784
323 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702966
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702966
SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 702966
324 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172
NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172
325 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493
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