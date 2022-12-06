DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,JAYCEN,RILEY SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702564
2 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966
3 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961
4 ARELLANOVALADEZ,AGAPIT SPEEDING 079/45 MORRISON,T, 22CR 704860
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704860
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 704860
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 704860
5 ARREDONDO,SOPHIA,MARIE HANDICAPPED PARKING VIOLATION RUFRA,J 22IF 000178
6 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230
7 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625
** 8 BAKER,IMANI,RAYKIA DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 22CR 321561
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 22CR 321561
9 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 705109
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 22CR 705109
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 705109
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MORRISON,T, 22CR 705109
10 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363
11 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364
12 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365
RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365
13 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280
14 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968
15 BERNARD,GAVIN,MICHAEL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 700441
16 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312
17 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313
18 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314
19 BISESI,JAIMIE,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T 22CR 051348
20 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
21 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702577
SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702577
22 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976
SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976
** 23 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717
** 24 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718
25 BRADSHAW,STACIE,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702563
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702563
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 702563
26 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985
27 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562
28 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271
29 CAMMONS,SUMMER,LYNN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS IPOCK,R 22CR 051309
30 CAMPBELL,TONYA,SUE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702166
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22IF 702166
31 CANNON,AMY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703003
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703003
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703003
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703003
32 CARBAJAL,LLADIRA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702534
33 CARLSON,GABRIELLE,JUDI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705086
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 21CR 705086
34 CARPIO,EDGAR,MENDIETA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 21IF 703860
35 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786
36 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
37 CRUZ,KHAMRYN,JANET,GUZ SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 703195
38 DESDICHO-PEREZ,MALLELY NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 705039
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 705039
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705039
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705039
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 705039
CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 705039
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 705039
39 DEW,KELVIN,WILSON SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702845
40 EASTERS,JIMMY,ROSE FAIL TO YIELD LEFT TURN MORRISON,T, 22IF 701811
** 41 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000242
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 000242
42 EDWARDS,DANNY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701848
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701848
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 701848
43 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 21CR 701849
44 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381
SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381
** 45 FLEMING,TIMOTHY,DAVID, MISDEMEANOR STALKING RESOR,C 22CR 051952
46 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794
47 FRANKLIN,CHELSEY,GRAY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703179
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 703179
48 FRAZIER,DAVON,MARKEITH SPEEDING 077/55 PADGETT,T 22CR 704956
49 FRAZIER,WADE,DWAYNE,JR SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 704100
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704100
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704100
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 704100
50 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
51 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
52 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
53 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
54 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
55 GARCIA-TIU,JOSE,ARNOLD NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705357
56 GIBBS-KENON,JODINE,CLA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 704082
57 GILLIKIN,CONNER,HUDSON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700016
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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58 GLINES,BRODY,HALEY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703758
59 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
60 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605
61 GOODWIN,AUSTIN,TYLER SIMPLE ASSAULT RESOR,C 22CR 704565
62 GRAY,SUSAN,MIZELL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 703193
63 HALL,DONALD,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MILLER 22CR 000872
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000872
64 HARVELL,MARY,RENNEA FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 701817
65 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
66 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371
67 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267
68 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913
69 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677
70 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313
71 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521
72 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501
73 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005
74 HORRELL,DAVID,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 701254
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701254
75 IRIZARRY,OSCAR,ANDRES HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 704444
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704444
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704444
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704444
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 704444
76 JACKSON JR ,JERRY CHAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481
77 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 700474
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 700474
78 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701278
** 79 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777
80 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610
81 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611
82 JACKSON,TIFFANY,DAWN SPEEDING 072/55 MORRISON,T, 22CR 705055
83 JAUREGUI-OVANDO,ALEXAN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702593
84 JEBBAR,FADEL IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED MORRISON,T, 22IF 703194
85 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174
86 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542
87 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704759
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 704759
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 22CR 704759
88 KATZ,RIANE,TEIGHLOR SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 703019
89 KENON,TIMOTHY,EARL NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704081
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 704081
90 KITTRELL,TERA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702781
91 KOCHIS,SORIOUS,ISAAC DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22IF 700971
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 700971
92 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 052441
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 052441
93 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703325
94 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795
95 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 704080
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 704080
** 96 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647
97 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068
98 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270
99 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701935
100 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403
101 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603
EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603
102 MARTIN,MACI,LANE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701917
103 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283
104 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277
105 MASON,JESSE,ALLEN FOLLOWING TOO CLOSELY MORRISON,T, 22IF 703012
106 MATTOCKS,CALVIN,EUGENE SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 705358
107 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842
108 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705272
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COVINGTON,J 22CR 705272
109 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377
110 MCSHINE,KOFFI,AQUIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704102
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704102
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704102
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR MORRISON,T, 22CR 704102
111 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723
112 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705002
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 705002
113 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521
114 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104
115 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209
116 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313
117 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 703521
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 703521
118 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940
119 MINTON,WILLIAM,WESLEY, SPEEDING 057/35 MORRISON,T, 22CR 704396
120 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE RICE,FRANKL 22CR 304656
121 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004
122 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620
123 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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124 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196
125 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR CHILD ABUSE MORRISON,T, 20CR 703616
126 NAPIER,CHERYL,MORRIS DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T, 20CR 703617
127 NAPIER,CHERYL,MORRIS FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 20IF 702721
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 20IF 702721
128 NEAL,KACEY,MARIE SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702443
129 NEFF,SHERRY,ANN SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702846
130 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304
131 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE SPEEDING 095/55 MORRISON,T, 20CR 703769
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703769
132 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308
133 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139
134 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165
135 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952
DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952
** 136 PARMER,HEATHER,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052464
137 PARMER,HEATHER,LYNN SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 21CR 704386
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704386
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704386
138 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701530
139 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641
140 PEELE,LESLIE,LEGGETT FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 703061
141 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857
142 PERKINS,EMILY,ELIZABET SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702820
143 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576
144 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578
DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578
145 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142
146 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236
** 147 POLLOCK,MICHAEL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052317
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 21CR 052317
148 PRAPUOLENIS,TAEMI SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702454
149 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855
150 RAFANAN,GRANT,PRESTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705117
SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22CR 705117
151 REDDINGTON,MICHAEL,BRI SPEEDING 072/45 MORRISON,T, 22CR 703587
152 RENTERIA,RUBEN,AVILES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLER,J 22CR 000870
153 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333
154 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108
DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108
155 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858
156 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463
157 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350
158 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069
159 SALVADOR,VITE,RIVERA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704624
SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 704624
160 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
161 SHOPE,KORY,NEIL SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 704328
162 SOMERS,ELMINA,KATE SPEEDING 068/55 SLOOP,D,T 22IF 702006
163 STAMPER,JEFFERY,ALLEN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000285
164 STAMPER,TABITHA,LYNN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000286
165 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962
** 166 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912
167 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830
168 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704249
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704249
169 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
170 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520
171 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665
172 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 173 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
174 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
175 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099
176 TOSTO,PATRICK SIMPLE ASSAULT RESOR,C 22CR 704564
177 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065
178 VIGIL,JONATHAN,CONSTAN SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 703191
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703191
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703191
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 703191
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703191
179 WADE,FRANCIS,WINSTON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705040
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705040
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE MORRISON,T, 22CR 705040
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 705040
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 705040
180 WALKER,AUSTIN,WADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION KARASINSKI, 22CR 703035
181 WARE,REGINALD,JERMAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702891
182 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839
** 183 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287
184 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463
EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463
** 185 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780
186 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079
187 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482
188 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044
189 WILLIS,KATHRYN,KING EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705148
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 705148
190 YATES,CHRISTINA,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702561
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702561
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 702561
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 702561
191 ZWOLINSKI,ADAM,JOHN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704341
REAR LAMPS VIOLATION MORRISON,T, 22CR 704341
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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