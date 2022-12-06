carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,JAYCEN,RILEY SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702564

2 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966

3 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961

4 ARELLANOVALADEZ,AGAPIT SPEEDING 079/45 MORRISON,T, 22CR 704860

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704860

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 704860

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 704860

5 ARREDONDO,SOPHIA,MARIE HANDICAPPED PARKING VIOLATION RUFRA,J 22IF 000178

6 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230

7 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625

** 8 BAKER,IMANI,RAYKIA DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 22CR 321561

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 22CR 321561

9 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 705109

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 22CR 705109

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 705109

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MORRISON,T, 22CR 705109

10 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363

11 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364

12 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365

RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365

13 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280

14 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968

15 BERNARD,GAVIN,MICHAEL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 700441

16 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312

17 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313

18 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314

19 BISESI,JAIMIE,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T 22CR 051348

20 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

21 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 702577

SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702577

22 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976

SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976

** 23 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717

** 24 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718

25 BRADSHAW,STACIE,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702563

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702563

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 702563

26 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985

27 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562

28 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271

29 CAMMONS,SUMMER,LYNN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS IPOCK,R 22CR 051309

30 CAMPBELL,TONYA,SUE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702166

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22IF 702166

31 CANNON,AMY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703003

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703003

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703003

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703003

32 CARBAJAL,LLADIRA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702534

33 CARLSON,GABRIELLE,JUDI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705086

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 21CR 705086

34 CARPIO,EDGAR,MENDIETA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 21IF 703860

35 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786

36 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

37 CRUZ,KHAMRYN,JANET,GUZ SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 703195

38 DESDICHO-PEREZ,MALLELY NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 705039

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 705039

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705039

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705039

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 705039

CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 705039

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 705039

39 DEW,KELVIN,WILSON SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702845

40 EASTERS,JIMMY,ROSE FAIL TO YIELD LEFT TURN MORRISON,T, 22IF 701811

** 41 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000242

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 000242

42 EDWARDS,DANNY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701848

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701848

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 701848

43 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 21CR 701849

44 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381

SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381

** 45 FLEMING,TIMOTHY,DAVID, MISDEMEANOR STALKING RESOR,C 22CR 051952

46 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794

47 FRANKLIN,CHELSEY,GRAY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703179

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 703179

48 FRAZIER,DAVON,MARKEITH SPEEDING 077/55 PADGETT,T 22CR 704956

49 FRAZIER,WADE,DWAYNE,JR SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 704100

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704100

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704100

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 704100

50 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

51 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

52 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

53 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

54 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

55 GARCIA-TIU,JOSE,ARNOLD NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705357

56 GIBBS-KENON,JODINE,CLA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 704082

57 GILLIKIN,CONNER,HUDSON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700016

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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58 GLINES,BRODY,HALEY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703758

59 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453

60 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605

61 GOODWIN,AUSTIN,TYLER SIMPLE ASSAULT RESOR,C 22CR 704565

62 GRAY,SUSAN,MIZELL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 703193

63 HALL,DONALD,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MILLER 22CR 000872

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000872

64 HARVELL,MARY,RENNEA FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 701817

65 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

66 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371

67 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267

68 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913

69 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677

70 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313

71 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521

72 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501

73 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005

74 HORRELL,DAVID,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 701254

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701254

75 IRIZARRY,OSCAR,ANDRES HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 704444

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704444

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704444

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704444

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 704444

76 JACKSON JR ,JERRY CHAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481

77 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 700474

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 700474

78 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701278

** 79 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777

80 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610

81 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611

82 JACKSON,TIFFANY,DAWN SPEEDING 072/55 MORRISON,T, 22CR 705055

83 JAUREGUI-OVANDO,ALEXAN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702593

84 JEBBAR,FADEL IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED MORRISON,T, 22IF 703194

85 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174

86 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542

87 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704759

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 704759

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 22CR 704759

88 KATZ,RIANE,TEIGHLOR SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 703019

89 KENON,TIMOTHY,EARL NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704081

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 704081

90 KITTRELL,TERA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702781

91 KOCHIS,SORIOUS,ISAAC DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22IF 700971

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 700971

92 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 052441

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 052441

93 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703325

94 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795

95 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 704080

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 704080

** 96 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647

97 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068

98 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270

99 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701935

100 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403

101 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603

EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603

102 MARTIN,MACI,LANE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701917

103 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283

104 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277

105 MASON,JESSE,ALLEN FOLLOWING TOO CLOSELY MORRISON,T, 22IF 703012

106 MATTOCKS,CALVIN,EUGENE SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 705358

107 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842

108 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705272

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COVINGTON,J 22CR 705272

109 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377

110 MCSHINE,KOFFI,AQUIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704102

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704102

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704102

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR MORRISON,T, 22CR 704102

111 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723

112 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705002

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 705002

113 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521

114 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104

115 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209

116 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313

117 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 703521

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 703521

118 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940

119 MINTON,WILLIAM,WESLEY, SPEEDING 057/35 MORRISON,T, 22CR 704396

120 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE RICE,FRANKL 22CR 304656

121 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004

122 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620

123 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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124 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196

125 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR CHILD ABUSE MORRISON,T, 20CR 703616

126 NAPIER,CHERYL,MORRIS DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T, 20CR 703617

127 NAPIER,CHERYL,MORRIS FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 20IF 702721

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 20IF 702721

128 NEAL,KACEY,MARIE SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702443

129 NEFF,SHERRY,ANN SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702846

130 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304

131 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE SPEEDING 095/55 MORRISON,T, 20CR 703769

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703769

132 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308

133 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139

134 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165

135 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952

DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952

** 136 PARMER,HEATHER,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052464

137 PARMER,HEATHER,LYNN SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 21CR 704386

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704386

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704386

138 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701530

139 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641

140 PEELE,LESLIE,LEGGETT FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 703061

141 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857

142 PERKINS,EMILY,ELIZABET SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702820

143 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576

144 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578

DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578

145 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142

146 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236

** 147 POLLOCK,MICHAEL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052317

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 21CR 052317

148 PRAPUOLENIS,TAEMI SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702454

149 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855

150 RAFANAN,GRANT,PRESTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705117

SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22CR 705117

151 REDDINGTON,MICHAEL,BRI SPEEDING 072/45 MORRISON,T, 22CR 703587

152 RENTERIA,RUBEN,AVILES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLER,J 22CR 000870

153 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333

154 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108

DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108

155 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858

156 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463

157 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350

158 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069

159 SALVADOR,VITE,RIVERA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704624

SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 704624

160 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

161 SHOPE,KORY,NEIL SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 704328

162 SOMERS,ELMINA,KATE SPEEDING 068/55 SLOOP,D,T 22IF 702006

163 STAMPER,JEFFERY,ALLEN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000285

164 STAMPER,TABITHA,LYNN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000286

165 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962

** 166 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912

167 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830

168 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704249

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704249

169 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874

170 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520

171 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665

172 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 173 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

174 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

175 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099

176 TOSTO,PATRICK SIMPLE ASSAULT RESOR,C 22CR 704564

177 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065

178 VIGIL,JONATHAN,CONSTAN SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 703191

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703191

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703191

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 703191

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703191

179 WADE,FRANCIS,WINSTON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705040

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705040

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE MORRISON,T, 22CR 705040

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 705040

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 705040

180 WALKER,AUSTIN,WADE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION KARASINSKI, 22CR 703035

181 WARE,REGINALD,JERMAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702891

182 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839

** 183 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287

184 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463

EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463

** 185 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780

186 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079

187 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482

188 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044

189 WILLIS,KATHRYN,KING EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 705148

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 705148

190 YATES,CHRISTINA,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702561

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702561

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 702561

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 12/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 702561

191 ZWOLINSKI,ADAM,JOHN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704341

REAR LAMPS VIOLATION MORRISON,T, 22CR 704341

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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