DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031
2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349
SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349
3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350
PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350
4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351
5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238
6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246
8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247
POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247
9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
11 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 050568
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050568
12 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CR 050569
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050569
13 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020
14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338
** 15 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
16 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734
17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
19 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
20 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
21 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
22 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
23 BURGESS,JOSHUA,ALLEN CARRYING CONCEALED GUN(M) ESCHBACH,R 21CR 051074
24 BURGESS,JOSHUA,ALLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESCHBACH,R 21CR 702089
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,R 21CR 702089
25 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508
26 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509
27 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510
28 CAIN,JARED,ALLEN LITTERING > 500 LBS EDWARDS,T 19CR 053089
29 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
31 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145
32 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
33 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147
34 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
35 COX,TOBY,CHRISTIAN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050705
36 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660
37 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850
38 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777
RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 21CR 052777
39 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778
** 40 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAKING AND OR ENTERING (F) TURNEY,J 22CR 050913
RESISTING PUBLIC OFFICER TURNEY,J 22CR 050913
** 41 DOWD,CHARLES,ROBERT SAFECRACKING TURNEY,J 22CR 050914
** 42 DOWD,CHARLES,ROBERT INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNEY,J 22CR 050915
** 43 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAKING AND OR ENTERING (F) TURNEY,J 22CR 050916
FELONY LARCENY TURNEY,J 22CR 050916
** 44 DOWD,CHARLES,ROBERT SAFECRACKING TURNEY,J 22CR 050917
45 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) TURNEY,J 22CR 050918
** 46 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESSION OF FIREARM BY FELON STEPHENS,M 22CR 050923
** 47 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS HEROIN STEPHENS,M 22CR 050924
** 48 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 050925
** 49 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEPHENS,M 22CR 050926
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 050926
** 50 ELDER,JOSHUA,ALLEN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,S 21CR 052157
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 21CR 052157
51 ELDER,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 087/45 CASNER,S,M 21CR 703772
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703772
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703772
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703772
52 ELDER,JOSHUA,ALLEN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN CASNER,S,M 21CR 703773
53 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519
54 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512
55 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513
56 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514
57 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332
58 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333
59 FRAZIER,DALLAS,DONTE LARCENY OF A FIREARM MOODY,C 22CR 050807
POSSESS STOLEN FIREARM MOODY,C 22CR 050807
60 FRAZIER,DALLAS,DONTE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MOODY,C 22CR 050808
61 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353
62 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515
63 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516
64 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517
65 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518
66 GIULIANI,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704203
67 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748
68 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749
69 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750
70 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659
71 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822
72 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777
73 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356
74 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357
75 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
76 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958
77 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250
78 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251
79 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151
80 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152
81 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153
82 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531
83 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532
84 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533
** 85 LOWERY,JOSHUA,DALE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) MCCORMAC,J 21CR 052921
86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
88 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119
89 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120
** 90 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD THEFT GASKILL,J 21CR 051537
** 91 MARTIN,CONSTANCE ATTEMPTED FINANCIAL CARD FRAUD GASKILL,J 21CR 051538
** 92 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD FRAUD (M) GASKILL,J 21CR 051539
93 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110
94 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
95 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901
96 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902
97 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903
98 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
99 PORTER,JASON,ALLEN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050706
100 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149
101 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150
** 102 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954
** 103 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955
** 104 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956
105 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,B 22CR 050252
106 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050258
107 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050259
108 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE LEWIS,C 22CR 050949
109 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050950
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050950
FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 22CR 050950
110 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
111 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
112 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608
113 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
114 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
115 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161
117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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119 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164
120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
121 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
122 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
123 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 127 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
128 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936
129 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533
130 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534
131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535
132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536
133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537
134 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538
135 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALVARADO,J 22CR 050732
136 SMITH,SEAN,ABDUL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,J 22CR 050733
137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
140 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
141 STANTON,EVAN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700310
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 700310
142 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
143 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
144 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135
145 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136
146 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137
OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137
147 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957
SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957
CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957
148 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050958
149 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959
SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959
CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959
150 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050960
151 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050961
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050961
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050961
152 TAYLOR,DAVID,KEVIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052121
153 TAYLOR,DAVID,KEVIN FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052122
154 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924
155 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050952
SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050952
CONSP SELL/DELIVER SCH III CS KILGORE,P 22CR 050952
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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156 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050953
SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050953
CONSP SELL/DELIVER SCH III CS KILGORE,P 22CR 050953
157 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050954
158 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050955
159 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050956
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050956
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050956
160 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035
** 161 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306
** 162 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307
** 163 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308
164 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486
165 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487
166 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786
167 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787
168 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788
169 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789
170 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802
171 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803
172 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804
173 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830
** 174 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484
** 175 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485
** 176 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486
** 177 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,C,D 21CR 705286
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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