carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

:

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031

2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349

SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349

3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350

PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350

4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351

5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238

6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246

8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247

POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247

9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

11 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 050568

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050568

12 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CR 050569

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050569

13 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020

14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338

** 15 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

16 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734

17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

19 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

20 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

21 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

22 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

23 BURGESS,JOSHUA,ALLEN CARRYING CONCEALED GUN(M) ESCHBACH,R 21CR 051074

24 BURGESS,JOSHUA,ALLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESCHBACH,R 21CR 702089

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,R 21CR 702089

25 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508

26 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509

27 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510

28 CAIN,JARED,ALLEN LITTERING > 500 LBS EDWARDS,T 19CR 053089

29 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

31 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145

32 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

33 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147

34 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

35 COX,TOBY,CHRISTIAN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050705

36 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660

37 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850

38 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777

RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 21CR 052777

39 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778

** 40 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAKING AND OR ENTERING (F) TURNEY,J 22CR 050913

RESISTING PUBLIC OFFICER TURNEY,J 22CR 050913

** 41 DOWD,CHARLES,ROBERT SAFECRACKING TURNEY,J 22CR 050914

** 42 DOWD,CHARLES,ROBERT INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNEY,J 22CR 050915

** 43 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAKING AND OR ENTERING (F) TURNEY,J 22CR 050916

FELONY LARCENY TURNEY,J 22CR 050916

** 44 DOWD,CHARLES,ROBERT SAFECRACKING TURNEY,J 22CR 050917

45 DOWD,CHARLES,ROBERT BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) TURNEY,J 22CR 050918

** 46 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESSION OF FIREARM BY FELON STEPHENS,M 22CR 050923

** 47 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS HEROIN STEPHENS,M 22CR 050924

** 48 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 050925

** 49 DOWD,CHARLES,ROBERT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEPHENS,M 22CR 050926

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 050926

** 50 ELDER,JOSHUA,ALLEN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,S 21CR 052157

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 21CR 052157

51 ELDER,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 087/45 CASNER,S,M 21CR 703772

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703772

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703772

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703772

52 ELDER,JOSHUA,ALLEN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN CASNER,S,M 21CR 703773

53 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519

54 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512

55 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513

56 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514

57 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332

58 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333

59 FRAZIER,DALLAS,DONTE LARCENY OF A FIREARM MOODY,C 22CR 050807

POSSESS STOLEN FIREARM MOODY,C 22CR 050807

60 FRAZIER,DALLAS,DONTE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MOODY,C 22CR 050808

61 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353

62 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515

63 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516

64 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517

65 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518

66 GIULIANI,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704203

67 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748

68 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749

69 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750

70 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659

71 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822

72 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777

73 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356

74 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357

75 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

76 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958

77 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250

78 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251

79 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151

80 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152

81 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153

82 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531

83 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532

84 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533

** 85 LOWERY,JOSHUA,DALE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) MCCORMAC,J 21CR 052921

86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

88 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119

89 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120

** 90 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD THEFT GASKILL,J 21CR 051537

** 91 MARTIN,CONSTANCE ATTEMPTED FINANCIAL CARD FRAUD GASKILL,J 21CR 051538

** 92 MARTIN,CONSTANCE FINANCIAL CARD FRAUD (M) GASKILL,J 21CR 051539

93 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110

94 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

95 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901

96 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902

97 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903

98 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

99 PORTER,JASON,ALLEN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050706

100 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149

101 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150

** 102 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954

** 103 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955

** 104 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956

105 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,B 22CR 050252

106 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050258

107 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050259

108 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE LEWIS,C 22CR 050949

109 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050950

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050950

FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 22CR 050950

110 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

111 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

112 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608

113 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

114 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

115 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161

117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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119 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164

120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

121 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

122 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

123 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 127 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

128 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936

129 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533

130 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534

131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535

132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536

133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537

134 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538

135 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALVARADO,J 22CR 050732

136 SMITH,SEAN,ABDUL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,J 22CR 050733

137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

140 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

141 STANTON,EVAN,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700310

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 700310

142 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

143 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

144 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135

145 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136

146 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137

OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137

147 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957

SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957

CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050957

148 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050958

149 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959

SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959

CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050959

150 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050960

151 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050961

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050961

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050961

152 TAYLOR,DAVID,KEVIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052121

153 TAYLOR,DAVID,KEVIN FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052122

154 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924

155 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050952

SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050952

CONSP SELL/DELIVER SCH III CS KILGORE,P 22CR 050952

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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156 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050953

SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 050953

CONSP SELL/DELIVER SCH III CS KILGORE,P 22CR 050953

157 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050954

158 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050955

159 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050956

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050956

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050956

160 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035

** 161 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306

** 162 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307

** 163 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308

164 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486

165 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487

166 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786

167 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787

168 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788

169 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789

170 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802

171 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803

172 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804

173 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830

** 174 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484

** 175 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485

** 176 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486

** 177 WILLIS,TIMOTHY,CHRISTI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,C,D 21CR 705286

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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