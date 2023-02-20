carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AHU,MELINDA,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700550

2 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070

3 ANDERSON,KEVIN,TYLER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 23IF 700095

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 23IF 700095

4 ARFKEN,ASHLYNN,SKYLAR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705022

5 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

6 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

7 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882

8 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789

** 9 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

10 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

11 BARRON,DASHAWNA,LEROYA SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 22CR 703448

12 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569

13 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704914

14 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705082

15 BEST,SPENCER,DOYLE SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 705962

16 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203

17 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640

DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640

18 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641

19 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647

20 BREAULT,SYDNEY,J SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 703470

21 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

22 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

23 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129

24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222

25 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

26 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

27 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333

** 28 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589

29 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

30 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

31 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924

32 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123

** 33 CARVALHO-PACHECO,VICTO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCEPANIAK, 22CR 000904

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCEPANIAK, 22CR 000904

34 CARVALHO-PACHECO,VICTO OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000906

35 CARVALHO-PACHECO,VICTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000908

EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 22CR 000908

36 CARY,EMILIE,CHRISTINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703338

37 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

38 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713

39 CHASE,BRYAN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700142

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700142

40 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961

41 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241

42 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349

** 43 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

44 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

45 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437

46 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700309

47 CONNER,JORDAN,SKYLAR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700130

48 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

49 COX,ANTIONETTE,DAWNSHA SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704209

50 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230

51 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787

52 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095

** 53 CRUSE,MICHAEL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 22CR 050861

54 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN SZCZEPANIAK 22CR 050862

** 55 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863

** 56 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864

** 57 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865

58 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866

59 DAIL,NICHOLAS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705870

WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 22CR 705870

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705870

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705870

60 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413

61 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271

62 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 278403

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D 22CR 278403

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D 22CR 278403

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 278403

63 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

** 64 DELEON,DANIEL,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 205609

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 205609

65 DELEON,DANIEL,ROBERT SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 23CR 700148

66 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

67 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615

68 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417

69 DUFALA,MATTHEW,ROBERT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000995

70 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 71 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

72 DUNLAP,NICHOLAS,JAMES SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700145

** 73 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

74 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

75 DUPREE,JASON,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700052

76 DUPREE,LUCILLE,STATON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700310

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700310

77 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

78 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767

79 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506

80 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217

81 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685

82 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418

DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418

SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418

83 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000940

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 22CR 000940

84 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 705947

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 22CR 705947

85 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

86 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

87 FESTER,MARKUS,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JOHNSON,T 22CR 000359

88 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

89 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

90 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800

** 91 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207

92 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 705872

93 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

94 FREDIANI,KEATON,MARIE AGGRESSIVE DRIVING SZCZEPANIAK 22CR 000998

95 FREDIANI,KEATON,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 22IF 000221

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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UNSAFE PASSING YELLOW LINE SZCZEPANIAK 22IF 000221

96 FREY,MARIE,MCCREA SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 703599

SPA 97 GARCIA,PEDRO,CARRILLO NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 700126

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700126

98 GARIFO,GRANT,MICHAEL NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 700149

99 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

** 100 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

101 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

102 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

103 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

104 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969

105 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 705136

OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 22CR 705136

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BLALOCK,G 22CR 705136

106 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

107 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941

FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941

108 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

109 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062

110 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

111 HANCOCK,JUSTIN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 705816

112 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587

113 HAWK,JESSEE,MEDINA DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BENWAY,RYAN 22CR 327286

114 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358

115 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064

116 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

117 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 118 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

119 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

120 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636

** 121 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954

122 HONEYCUTT,HAIDEN,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705122

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705122

123 HOWERTON,PAULA,KAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700071

** 124 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196

125 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197

126 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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127 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819

128 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

129 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209

** 130 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201

131 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437

132 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 133 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

134 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

135 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031

136 JIMENEZ,JOSUE,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 700150

137 JOHNSON,CLYDE,WENDELL, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703802

138 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 139 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

140 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

141 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588

142 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138

** 143 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,ELIZA 22CR 334965

144 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593

145 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 212044

146 JOHNSON,TIFFANY,NICHEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700154

147 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

148 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

149 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705976

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705976

150 KIDDIE,GAGE,AUSTIN SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 700147

151 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

152 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

153 LARABARAJAS,RAMIRO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700094

154 LAWRENCE,RAYMOND,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705961

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705961

155 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286

156 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202

157 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669

158 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

159 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

** 160 MACKLIN,JOSHUA ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014

161 MANGUM,ETHAN,PARKER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705629

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 705629

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705629

162 MARGOLIS,ASA,MATTHEW SPEEDING 063/45 GOODRUM,J 22CR 705952

163 MARTIN,BRITTNEY,GAIL SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 706034

164 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632

165 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

166 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477

167 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

168 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074

169 MCNULTY,KAYLIN,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700036

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700036

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700036

170 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552

171 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065

172 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

173 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

174 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638

175 MOSHIER,JUNE,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 706032

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 706032

176 MUNN,DANIEL,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 705662

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 705662

177 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644

178 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

179 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086

180 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 705596

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 705596

EXPIRED/NO INSPECTION SLOOP,D,T 22CR 705596

181 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033

SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033

182 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186

183 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488

184 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066

185 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297

186 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

187 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

188 PARKER,ISAIAH,KEITH CONSUME ALC BY

189 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353

190 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

191 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

192 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

193 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

194 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

195 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

196 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203

197 PRICE,ROXANNA,KAY BREAKING OR ENTERING (M) GOODRUM,J 22CR 050795

198 PUNDA,JAMES,M SPEEDING 057/35 ENNIS,D,F 23CR 700335

199 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

200 RATLIFF,NIKKI,WEDDLE SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 705653

201 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703055

202 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703107

203 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

204 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

205 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762

206 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

** 207 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775

208 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

209 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

210 ROSELL,ALEXANDRA,BRIAN PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700155

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 700155

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23CR 700155

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700155

211 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

212 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

213 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835

214 RUTYNA,KYLIE,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705696

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705696

215 SALAS,NORMA FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702938

** 216 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313

** 217 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

218 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631

219 SEE,DOROTHY,JOAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700067

220 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700223

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 700223

221 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

222 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

223 SKORNIK,KENYA,JUSTICE UNSAFE PASSING YELLOW LINE SZCZEPANIAK 22CR 000997

AGGRESSIVE DRIVING SZCZEPANIAK 22CR 000997

224 SKORNIK,KENYA,JUSTICE EXCEEDING POSTED SPEED SZCZEPANIAK 22IF 000220

225 SMITH,JESSICA,MICHELE DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 22CR 706014

226 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450

227 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669

** 228 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

229 STEWART,BILLY,LARRIETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705604

SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22CR 705604

230 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063

231 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

232 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

233 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475

234 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

235 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171

236 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629

237 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096

238 SWEENEY,MICHELLE,KAY SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 705080

** 239 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241

240 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129

241 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463

242 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799

243 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266

244 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130

245 THOMPSON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700224

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 700224

246 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

247 TILLMAN,GLENN,MOSS,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700137

248 TORRES,FELIX,GARCIA SPEEDING 077/55 SLOOP,D,T 22CR 704457

DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 704457

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 704457

249 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

250 VELEZ,NICHOLAS,PHILIP SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 700336

251 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

252 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604

253 WALL,ANDREW,ROSS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 704124

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 704124

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ENNIS,D,F 22CR 704124

254 WALL,ANDREW,ROSS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702451

255 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131

256 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951

257 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952

258 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

259 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960

260 WHITEHEAD,MICHAEL,FRAN SPEEDING 047/35 GOODRUM,J 22IF 703535

261 WILDER,ROBERT,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 001071

262 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

** 263 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

264 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583

265 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

266 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

267 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

268 WILLIS,TANYA,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703272

269 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

270 WISE,SEXTON,CLEVELAND, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700146

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700146

271 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

272 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

273 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051244

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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