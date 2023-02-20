DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AHU,MELINDA,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700550
2 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070
3 ANDERSON,KEVIN,TYLER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 23IF 700095
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 23IF 700095
4 ARFKEN,ASHLYNN,SKYLAR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705022
5 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
6 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
7 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882
8 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789
** 9 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
10 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
11 BARRON,DASHAWNA,LEROYA SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 22CR 703448
12 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569
13 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704914
14 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705082
15 BEST,SPENCER,DOYLE SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 705962
16 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203
17 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640
DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640
18 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641
19 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647
20 BREAULT,SYDNEY,J SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 703470
21 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
22 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
23 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129
24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222
25 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
26 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
27 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333
** 28 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589
29 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
30 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
31 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924
32 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123
** 33 CARVALHO-PACHECO,VICTO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCEPANIAK, 22CR 000904
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCEPANIAK, 22CR 000904
34 CARVALHO-PACHECO,VICTO OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000906
35 CARVALHO-PACHECO,VICTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000908
EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 22CR 000908
36 CARY,EMILIE,CHRISTINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703338
37 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
38 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713
39 CHASE,BRYAN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700142
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700142
40 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961
41 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241
42 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349
** 43 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
44 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
45 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437
46 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700309
47 CONNER,JORDAN,SKYLAR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700130
48 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
49 COX,ANTIONETTE,DAWNSHA SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704209
50 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230
51 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787
52 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095
UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095
** 53 CRUSE,MICHAEL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 22CR 050861
54 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN SZCZEPANIAK 22CR 050862
** 55 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863
** 56 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864
** 57 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865
58 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866
59 DAIL,NICHOLAS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705870
WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 22CR 705870
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705870
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705870
60 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413
61 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271
62 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 278403
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D 22CR 278403
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D 22CR 278403
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 278403
63 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
** 64 DELEON,DANIEL,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 205609
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 205609
65 DELEON,DANIEL,ROBERT SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 23CR 700148
66 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
67 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615
68 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417
69 DUFALA,MATTHEW,ROBERT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000995
70 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 71 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
72 DUNLAP,NICHOLAS,JAMES SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700145
** 73 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
74 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
75 DUPREE,JASON,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700052
76 DUPREE,LUCILLE,STATON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700310
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700310
77 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
78 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767
79 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506
80 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217
81 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685
82 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418
DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418
SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418
83 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000940
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 22CR 000940
84 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 705947
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 22CR 705947
85 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
86 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
87 FESTER,MARKUS,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JOHNSON,T 22CR 000359
88 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
89 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
90 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800
** 91 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207
92 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 705872
93 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
94 FREDIANI,KEATON,MARIE AGGRESSIVE DRIVING SZCZEPANIAK 22CR 000998
95 FREDIANI,KEATON,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 22IF 000221
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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UNSAFE PASSING YELLOW LINE SZCZEPANIAK 22IF 000221
96 FREY,MARIE,MCCREA SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 703599
SPA 97 GARCIA,PEDRO,CARRILLO NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 700126
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700126
98 GARIFO,GRANT,MICHAEL NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 700149
99 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
** 100 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
101 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
102 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
103 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
104 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969
105 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 705136
OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 22CR 705136
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BLALOCK,G 22CR 705136
106 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
107 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941
FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941
108 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
109 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062
110 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
111 HANCOCK,JUSTIN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 705816
112 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587
113 HAWK,JESSEE,MEDINA DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BENWAY,RYAN 22CR 327286
114 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358
115 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064
116 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
117 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 118 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
119 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
120 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636
** 121 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954
122 HONEYCUTT,HAIDEN,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705122
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705122
123 HOWERTON,PAULA,KAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700071
** 124 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196
125 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197
126 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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127 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819
128 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
129 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209
** 130 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201
131 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437
132 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 133 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
134 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
135 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031
136 JIMENEZ,JOSUE,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 700150
137 JOHNSON,CLYDE,WENDELL, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703802
138 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 139 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
140 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
141 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588
142 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
** 143 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,ELIZA 22CR 334965
144 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593
145 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 212044
146 JOHNSON,TIFFANY,NICHEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700154
147 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
148 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
149 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705976
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705976
150 KIDDIE,GAGE,AUSTIN SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 700147
151 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
152 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
153 LARABARAJAS,RAMIRO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700094
154 LAWRENCE,RAYMOND,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705961
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705961
155 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286
156 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202
157 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669
158 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
159 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
** 160 MACKLIN,JOSHUA ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014
161 MANGUM,ETHAN,PARKER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705629
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 705629
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705629
162 MARGOLIS,ASA,MATTHEW SPEEDING 063/45 GOODRUM,J 22CR 705952
163 MARTIN,BRITTNEY,GAIL SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 706034
164 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632
165 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
166 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477
167 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
168 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074
169 MCNULTY,KAYLIN,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700036
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 700036
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD,JO 23CR 700036
170 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552
171 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065
172 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
173 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
174 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638
175 MOSHIER,JUNE,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 706032
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 706032
176 MUNN,DANIEL,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 705662
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 705662
177 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644
178 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
179 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086
180 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 705596
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 705596
EXPIRED/NO INSPECTION SLOOP,D,T 22CR 705596
181 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033
SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033
182 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186
183 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488
184 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066
185 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297
186 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
187 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
188 PARKER,ISAIAH,KEITH CONSUME ALC BY
189 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353
190 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
191 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
192 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
193 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
194 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
195 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
196 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203
197 PRICE,ROXANNA,KAY BREAKING OR ENTERING (M) GOODRUM,J 22CR 050795
198 PUNDA,JAMES,M SPEEDING 057/35 ENNIS,D,F 23CR 700335
199 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
200 RATLIFF,NIKKI,WEDDLE SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 705653
201 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703055
202 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703107
203 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
204 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
205 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762
206 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
** 207 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775
208 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
209 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
210 ROSELL,ALEXANDRA,BRIAN PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700155
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 700155
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23CR 700155
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700155
211 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
212 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
213 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835
214 RUTYNA,KYLIE,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705696
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705696
215 SALAS,NORMA FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702938
** 216 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313
** 217 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
218 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631
219 SEE,DOROTHY,JOAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700067
220 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700223
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 700223
221 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
222 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
223 SKORNIK,KENYA,JUSTICE UNSAFE PASSING YELLOW LINE SZCZEPANIAK 22CR 000997
AGGRESSIVE DRIVING SZCZEPANIAK 22CR 000997
224 SKORNIK,KENYA,JUSTICE EXCEEDING POSTED SPEED SZCZEPANIAK 22IF 000220
225 SMITH,JESSICA,MICHELE DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 22CR 706014
226 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450
227 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669
** 228 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
229 STEWART,BILLY,LARRIETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705604
SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22CR 705604
230 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063
231 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
232 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
233 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475
234 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
235 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171
236 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629
237 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096
238 SWEENEY,MICHELLE,KAY SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 705080
** 239 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241
240 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129
241 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463
242 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799
243 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266
244 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130
245 THOMPSON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700224
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 700224
246 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
247 TILLMAN,GLENN,MOSS,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700137
248 TORRES,FELIX,GARCIA SPEEDING 077/55 SLOOP,D,T 22CR 704457
DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 704457
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 704457
249 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
250 VELEZ,NICHOLAS,PHILIP SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 700336
251 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
252 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604
253 WALL,ANDREW,ROSS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 704124
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 704124
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ENNIS,D,F 22CR 704124
254 WALL,ANDREW,ROSS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702451
255 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131
256 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951
257 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952
258 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 02/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
259 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960
260 WHITEHEAD,MICHAEL,FRAN SPEEDING 047/35 GOODRUM,J 22IF 703535
261 WILDER,ROBERT,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 001071
262 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
** 263 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
264 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583
265 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
266 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
267 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
268 WILLIS,TANYA,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703272
269 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
270 WISE,SEXTON,CLEVELAND, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700146
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700146
271 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
272 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
273 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051244
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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