DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALLAN,KIMBERLY,RUSSELL SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701883
2 AYALA,SARAH,ELISABETH SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701196
3 BAKER,ALICIA,MARTIN FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703554
** 4 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400
5 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 081/55 CASNER,S,M 23CR 700486
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700486
6 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585
7 BARNES,SCOTT,ANDREW SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 702644
8 BASS,MATTHEW,HAMILTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702624
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702624
9 BENNETT,ASHLEY,MARIE SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702623
10 BERRY,MILLER,EDMONDS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701640
11 BIELAK,ELIZABETH,MARY DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LANE,JUSTIN 23CR 702830
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702830
12 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001
13 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223
14 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481
15 BROWN,HATTIE,MAE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,C,D 23CR 702163
16 BRYANT,MICHAEL,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701980
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701980
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701980
UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701980
17 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481
18 BRYCE,BRIAN,RENE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704416
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704416
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704416
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704416
19 CANNADY,THOMAS,JERMAIN SEXUAL BATTERY HAWKS,JAMES 23CR 335444
20 CARTER,JAMES,SAUNDERS, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 23CR 700793
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 23CR 700793
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700793
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700793
21 CARTER,MICHAEL,SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876
22 CARTWRIGHT,JEFFREY,TOD SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23IF 701455
23 CASHWELL,GEORGE,EDWARD SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 700350
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700350
24 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 206961
25 CLARK,DENIS,MARK SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 701764
26 COBB,ALTON,HARRISON,JR SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701323
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701323
27 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700363
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700363
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 23CR 700363
28 COLESNIC,IVAN,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701748
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701748
29 COOK,KRISTENE,OLIVIA SPEEDING 065/50 LANE,J,D 23IF 701614
30 COOLEY,DEBBIE,WILLIS SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 22CR 256230
31 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561
** 32 DAVIS,CHRISTOPHER RAY INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 22CR 256063
33 DAVIS,GINA,LIN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700950
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700950
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700950
34 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700737
35 DAVISON,CAROL,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701622
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701622
SPEEDING 065/50 ENNIS,D,F 23CR 701622
36 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700806
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700806
37 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918
38 DONOVAN,DEANNA,KAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,JUSTIN 23CR 703139
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 703139
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,JUSTIN 23CR 703139
FAIL CARRY REGISTRATION CARD LANE,JUSTIN 23CR 703139
39 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
40 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 700837
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700837
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700837
41 ELLISON,NICHOLAS,MARTA SPEEDING 066/50 LANE,JUSTIN 23CR 702831
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,JUSTIN 23CR 702831
42 FEHRING,TRAYCE,RYLIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701732
43 FERRARI,DOMINIC,JAMES DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23IF 701587
44 FIELD,KACEY,JANE SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 702214
45 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
46 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701778
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23CR 701778
47 FORDE,FAITH,LASHAWN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701982
48 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560
49 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303
50 GILLIATT,CHARLES,LEMUE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702645
51 GLAWSON,MATTHEW,DOUGLA DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 300208
52 GLAWSON,MATTHEW,DOUGLA SPEEDING 075/45 MORRISON,T, 23CR 701957
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 701957
UNSAFE LANE CHANGE MORRISON,T, 23CR 701957
53 GLEGOLA,JOSEPH,JUAN,II SPEEDING 074/55 LANE,J,D 23CR 702662
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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54 GRAY,PERRY,DONALD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702165
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702165
55 HAMILTON,HANNAH,CELESE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701938
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701938
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701938
56 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700838
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700838
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,J,D 23CR 700838
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700838
57 HARRISON,ZACHARY,TAYLO ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604
ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604
COMMUNICATING THREATS BELL,ALLISO 22CR 334604
58 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
59 HATORI,LURLINE,LEINAAL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23IF 701465
60 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058
61 HENDERSON,GARRY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 702424
SPEEDING 065/50 LANE,J,D 23CR 702424
62 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931
63 HIBBS,THOMAS,HAWKINS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 281261
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 281261
RESISTING PUBLIC OFFICER LANE,JUSTIN 23CR 281261
DWLR IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 281261
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 281261
64 HIBBS,THOMAS,HAWKINS OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 701618
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 701618
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701618
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 23CR 701618
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701618
65 HILL,LANIECE,SHEA-MONI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701763
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701763
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 701763
66 HOFFMAN,JOSHUA,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701731
67 HOLLOMAN,JOHNNY,RAY,JR SPEEDING 074/55 LANE,J,D 23CR 702622
68 HOSS,TIMOTHY,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV MOODY,C 23CR 701038
69 HUGHES,JOSEPH,ANDREW FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HERBERT,G 23IF 000102
70 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283
71 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424
72 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702508
73 JEFFREYS,PAUL,BENNETT SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 701775
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701775
74 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371
75 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372
76 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844
77 JONES,DELACIO MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,RHON 98CR 007252
78 JONES,DELACIO,DEVON DWLR LONG-FOWLE, 00CR 005463
79 JONES,JUDE,D SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,JO 23CR 291386
LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,JO 23CR 291386
80 JONES,JUDE,DEKIRK ASSAULT BY POINTING A GUN HARGRAVES,M 23CR 272388
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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COMMUNICATING THREATS HARGRAVES,M 23CR 272388
SECOND DEGREE TRESPASS HARGRAVES,M 23CR 272388
81 KAHN,MATTHEW,P SPEEDING 064/35 ROSE,E 08CR 000795
82 KEARNEY,SARAH,ELIZABET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 701351
83 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510
84 LASSITER,ANTHONY,RAYBO SPEEDING 050/35 STARNES,J 23IF 701121
85 LAWRENCE,EMILY,LAUREN STORAGE OF SOLID WASTE MARLETTE,J 20CR 000712
86 MARSHALL,CARLY,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702213
87 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536
88 MATTICE,MILA,FULCHER FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23IF 701000
89 MAYFIELD,DAVID,BROOKS, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS LANE,J,D 23CR 701521
90 MCWILLIAMS,AMEGA,JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWARD,TIPH 22CR 290037
** 91 MCWILLIAMS,AMEGA,JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 290041
92 MERKLEY,RAINA,LOUISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LANE,J,D 23CR 702396
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LANE,J,D 23CR 702396
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 23CR 702396
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 702396
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 702396
93 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165
94 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288
95 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO SPEEDING 078/55 MOODY,C 23CR 701216
96 MOORE,DASHON,TAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701621
97 MOORE,RICCO,MARTAOUS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23IF 701350
98 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657
99 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701626
100 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471
101 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220
102 NEAL,MARLEY,ANNA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701181
103 NEWSOME,LATISHA,NICHOL AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 CAPPS,AGT R 22CR 285177
104 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796
105 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791
106 NOLAN,KIMBERLEE,RENAE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700671
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700671
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700671
107 OLIVIERI,FRED,ALPHONSU FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 702847
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702847
108 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
109 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
110 PALACIOS,TIMOTHY,ANTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701776
EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 701776
111 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 701804
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701804
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701804
UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701804
112 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992
113 POOLE,WALTER,ROY,III IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG FUCHS,C 23CR 700614
IMPROPER VEHICLE INSPECTION FUCHS,C 23CR 700614
** 114 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015
115 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635
116 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736
117 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
118 PROVOST,MELINDA,MORRIS SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 702216
119 RAMIREZ,LUCIA SPEEDING 050/35 LANE,J,D 23IF 701514
120 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203
121 RESOR,SHARON,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701772
122 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420
SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420
123 ROBERTS,JOHNATHON,MICH DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 702832
SPEEDING 070/55 LANE,JUSTIN 23CR 702832
124 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
125 ROMERO,JOSUE,RUBEN,MAR NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 702660
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702660
126 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570
127 RUSSELL,RICKY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702160
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702160
128 RYDER,CHARLES,CICERO SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 265258
129 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050
130 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165
131 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165
132 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463
133 SEVORWELL,JASON,ALBERT SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702621
134 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702204
135 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701099
136 SMITH,PEYTON,SLOAN SPEEDING 050/35 STARNES,J 23IF 701639
137 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
138 STEVENS,NINA,MAE SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 702577
139 STOCKS,LUKE,CAMPBELL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 702833
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702833
140 STYRON,KELLY,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 23CR 702643
141 STYRON,NATHANEL,BLAKE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701939
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701939
142 STYRON,WANDA,GRAY SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701345
143 SYKES,JOSEPH,WILLIAM,J SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701068
144 TAYLOR,ISAAC,MALIK SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701549
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
145 TERRY,NICHOLAS,WILLIAM FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT LANE,JUSTIN 23IF 701733
146 THREADGILL,AMBER,NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964
147 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
148 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000266
149 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745
150 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672
SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672
151 WAITE,JOHN,DEWAYNE ASSAULT AND BATTERY NEWKIRK,ART 23CR 352254
COMMUNICATING THREATS NEWKIRK,ART 23CR 352254
152 WAITE,JON,ZACHARY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702578
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 702578
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702578
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 702578
153 WARNER,BRIANNA,ASHLEY DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23IF 701515
154 WATSON,JENNIFER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701890
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701890
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701890
155 WEST,WILLIAM,CHARLES SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 701625
156 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486
157 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482
158 WILLIAMS,DONALD,RAY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702170
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 702170
159 WILLIAMS,JAMES,BOBBY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701899
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701899
160 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177
161 WILLIS,BERNIE,CARROLL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 702783
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,JUSTIN 23CR 702783
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 702783
EXCEEDING POSTED SPEED LANE,JUSTIN 23CR 702783
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702783
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 702783
162 WILLIS,DAVID,ESTON SPEEDING 064/50 LANE,J,D 23IF 700230
163 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627
164 WILLIS,MARILYN,DAY SPEEDING 056/40 LANE,J,D 23CR 702423
165 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991
166 WOODARD,KAYLA,LYN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701456
167 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507
168 ZEIGER,TRAVIS,WAYNE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702378
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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