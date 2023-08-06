carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALLAN,KIMBERLY,RUSSELL SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701883

2 AYALA,SARAH,ELISABETH SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701196

3 BAKER,ALICIA,MARTIN FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703554

** 4 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400

5 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 081/55 CASNER,S,M 23CR 700486

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700486

6 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585

7 BARNES,SCOTT,ANDREW SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 702644

8 BASS,MATTHEW,HAMILTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702624

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702624

9 BENNETT,ASHLEY,MARIE SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702623

10 BERRY,MILLER,EDMONDS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701640

11 BIELAK,ELIZABETH,MARY DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LANE,JUSTIN 23CR 702830

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702830

12 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001

13 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223

14 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481

15 BROWN,HATTIE,MAE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,C,D 23CR 702163

16 BRYANT,MICHAEL,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701980

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701980

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701980

UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701980

17 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481

18 BRYCE,BRIAN,RENE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704416

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704416

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704416

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704416

19 CANNADY,THOMAS,JERMAIN SEXUAL BATTERY HAWKS,JAMES 23CR 335444

20 CARTER,JAMES,SAUNDERS, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 23CR 700793

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 23CR 700793

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700793

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700793

21 CARTER,MICHAEL,SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876

22 CARTWRIGHT,JEFFREY,TOD SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23IF 701455

23 CASHWELL,GEORGE,EDWARD SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 700350

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700350

24 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 206961

25 CLARK,DENIS,MARK SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 701764

26 COBB,ALTON,HARRISON,JR SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701323

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701323

27 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700363

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700363

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 23CR 700363

28 COLESNIC,IVAN,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701748

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701748

29 COOK,KRISTENE,OLIVIA SPEEDING 065/50 LANE,J,D 23IF 701614

30 COOLEY,DEBBIE,WILLIS SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 22CR 256230

31 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561

** 32 DAVIS,CHRISTOPHER RAY INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 22CR 256063

33 DAVIS,GINA,LIN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700950

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700950

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700950

34 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700737

35 DAVISON,CAROL,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701622

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701622

SPEEDING 065/50 ENNIS,D,F 23CR 701622

36 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700806

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700806

37 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918

38 DONOVAN,DEANNA,KAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,JUSTIN 23CR 703139

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 703139

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,JUSTIN 23CR 703139

FAIL CARRY REGISTRATION CARD LANE,JUSTIN 23CR 703139

39 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

40 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 700837

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700837

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700837

41 ELLISON,NICHOLAS,MARTA SPEEDING 066/50 LANE,JUSTIN 23CR 702831

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,JUSTIN 23CR 702831

42 FEHRING,TRAYCE,RYLIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701732

43 FERRARI,DOMINIC,JAMES DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23IF 701587

44 FIELD,KACEY,JANE SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 702214

45 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

46 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701778

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23CR 701778

47 FORDE,FAITH,LASHAWN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701982

48 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560

49 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303

50 GILLIATT,CHARLES,LEMUE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702645

51 GLAWSON,MATTHEW,DOUGLA DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 300208

52 GLAWSON,MATTHEW,DOUGLA SPEEDING 075/45 MORRISON,T, 23CR 701957

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 701957

UNSAFE LANE CHANGE MORRISON,T, 23CR 701957

53 GLEGOLA,JOSEPH,JUAN,II SPEEDING 074/55 LANE,J,D 23CR 702662

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

54 GRAY,PERRY,DONALD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702165

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702165

55 HAMILTON,HANNAH,CELESE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701938

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701938

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701938

56 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700838

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700838

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,J,D 23CR 700838

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700838

57 HARRISON,ZACHARY,TAYLO ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604

ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604

COMMUNICATING THREATS BELL,ALLISO 22CR 334604

58 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

59 HATORI,LURLINE,LEINAAL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23IF 701465

60 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058

61 HENDERSON,GARRY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 702424

SPEEDING 065/50 LANE,J,D 23CR 702424

62 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931

63 HIBBS,THOMAS,HAWKINS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 281261

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 281261

RESISTING PUBLIC OFFICER LANE,JUSTIN 23CR 281261

DWLR IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 281261

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 281261

64 HIBBS,THOMAS,HAWKINS OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 701618

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 701618

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701618

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 23CR 701618

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701618

65 HILL,LANIECE,SHEA-MONI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701763

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701763

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 701763

66 HOFFMAN,JOSHUA,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701731

67 HOLLOMAN,JOHNNY,RAY,JR SPEEDING 074/55 LANE,J,D 23CR 702622

68 HOSS,TIMOTHY,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV MOODY,C 23CR 701038

69 HUGHES,JOSEPH,ANDREW FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HERBERT,G 23IF 000102

70 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283

71 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424

72 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702508

73 JEFFREYS,PAUL,BENNETT SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 701775

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701775

74 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371

75 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372

76 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844

77 JONES,DELACIO MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,RHON 98CR 007252

78 JONES,DELACIO,DEVON DWLR LONG-FOWLE, 00CR 005463

79 JONES,JUDE,D SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,JO 23CR 291386

LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,JO 23CR 291386

80 JONES,JUDE,DEKIRK ASSAULT BY POINTING A GUN HARGRAVES,M 23CR 272388

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

COMMUNICATING THREATS HARGRAVES,M 23CR 272388

SECOND DEGREE TRESPASS HARGRAVES,M 23CR 272388

81 KAHN,MATTHEW,P SPEEDING 064/35 ROSE,E 08CR 000795

82 KEARNEY,SARAH,ELIZABET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 701351

83 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510

84 LASSITER,ANTHONY,RAYBO SPEEDING 050/35 STARNES,J 23IF 701121

85 LAWRENCE,EMILY,LAUREN STORAGE OF SOLID WASTE MARLETTE,J 20CR 000712

86 MARSHALL,CARLY,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702213

87 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536

88 MATTICE,MILA,FULCHER FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23IF 701000

89 MAYFIELD,DAVID,BROOKS, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS LANE,J,D 23CR 701521

90 MCWILLIAMS,AMEGA,JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWARD,TIPH 22CR 290037

** 91 MCWILLIAMS,AMEGA,JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 290041

92 MERKLEY,RAINA,LOUISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LANE,J,D 23CR 702396

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LANE,J,D 23CR 702396

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 23CR 702396

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 702396

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 702396

93 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165

94 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288

95 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO SPEEDING 078/55 MOODY,C 23CR 701216

96 MOORE,DASHON,TAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701621

97 MOORE,RICCO,MARTAOUS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23IF 701350

98 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657

99 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701626

100 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471

101 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220

102 NEAL,MARLEY,ANNA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701181

103 NEWSOME,LATISHA,NICHOL AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 CAPPS,AGT R 22CR 285177

104 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796

105 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791

106 NOLAN,KIMBERLEE,RENAE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700671

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700671

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700671

107 OLIVIERI,FRED,ALPHONSU FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 702847

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702847

108 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

109 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

110 PALACIOS,TIMOTHY,ANTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701776

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 701776

111 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 701804

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701804

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701804

UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701804

112 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992

113 POOLE,WALTER,ROY,III IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG FUCHS,C 23CR 700614

IMPROPER VEHICLE INSPECTION FUCHS,C 23CR 700614

** 114 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015

115 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635

116 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736

117 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

118 PROVOST,MELINDA,MORRIS SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 702216

119 RAMIREZ,LUCIA SPEEDING 050/35 LANE,J,D 23IF 701514

120 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203

121 RESOR,SHARON,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23IF 701772

122 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420

SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420

123 ROBERTS,JOHNATHON,MICH DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 702832

SPEEDING 070/55 LANE,JUSTIN 23CR 702832

124 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

125 ROMERO,JOSUE,RUBEN,MAR NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 702660

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702660

126 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570

127 RUSSELL,RICKY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702160

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702160

128 RYDER,CHARLES,CICERO SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 265258

129 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050

130 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165

131 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165

132 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463

133 SEVORWELL,JASON,ALBERT SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702621

134 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702204

135 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701099

136 SMITH,PEYTON,SLOAN SPEEDING 050/35 STARNES,J 23IF 701639

137 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

138 STEVENS,NINA,MAE SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 702577

139 STOCKS,LUKE,CAMPBELL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,JUSTIN 23CR 702833

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702833

140 STYRON,KELLY,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 23CR 702643

141 STYRON,NATHANEL,BLAKE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701939

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701939

142 STYRON,WANDA,GRAY SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701345

143 SYKES,JOSEPH,WILLIAM,J SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701068

144 TAYLOR,ISAAC,MALIK SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701549

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

145 TERRY,NICHOLAS,WILLIAM FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT LANE,JUSTIN 23IF 701733

146 THREADGILL,AMBER,NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964

147 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512

148 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000266

149 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745

150 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672

SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672

151 WAITE,JOHN,DEWAYNE ASSAULT AND BATTERY NEWKIRK,ART 23CR 352254

COMMUNICATING THREATS NEWKIRK,ART 23CR 352254

152 WAITE,JON,ZACHARY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702578

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 702578

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 702578

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 702578

153 WARNER,BRIANNA,ASHLEY DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23IF 701515

154 WATSON,JENNIFER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701890

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701890

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701890

155 WEST,WILLIAM,CHARLES SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 701625

156 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486

157 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482

158 WILLIAMS,DONALD,RAY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702170

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 702170

159 WILLIAMS,JAMES,BOBBY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701899

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701899

160 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177

161 WILLIS,BERNIE,CARROLL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 702783

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,JUSTIN 23CR 702783

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 702783

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,JUSTIN 23CR 702783

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,JUSTIN 23CR 702783

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 702783

162 WILLIS,DAVID,ESTON SPEEDING 064/50 LANE,J,D 23IF 700230

163 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627

164 WILLIS,MARILYN,DAY SPEEDING 056/40 LANE,J,D 23CR 702423

165 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991

166 WOODARD,KAYLA,LYN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701456

167 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507

168 ZEIGER,TRAVIS,WAYNE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 702378

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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