DISTRICT COURT TRIAL/ADD-ON CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490
2 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698
3 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
** 4 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
5 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001
6 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
7 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
8 CACI,JULIA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701215
9 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
10 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23CR 701794
11 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700965
12 DACUNTO,NICHOLAS,ROBER DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701472
** 13 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129
14 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
** 15 DEW,LORI,ANN DISORDERLY CONDUCT HOLSCLAW,CH 23CR 306632
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 306632
** 16 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233
** 17 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028
18 FOX,CHARLTON,SLADER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701636
19 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490
20 GREEN,AMANDA,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700898
21 GREEN,VICTORIA,NYCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700972
22 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697
23 HERNANDEZ,RUBEN,HERNAN DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701792
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701792
24 HOGGARD,CHRISTOPHER,DA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701743
** 25 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
26 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377
27 KINNEY,GEORGE,SANDIFER INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLSCLAW,C 21CR 051366
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 21CR 051366
** 28 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
29 LAWSON,PATRICK,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700966
30 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871
** 31 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
32 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 MCELVEEN,JORDAN,TAYLOR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701795
34 MORRIS,LAUREN,ELAINE EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23IF 700639
35 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
36 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
37 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
38 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
39 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725
40 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544
41 PRITCHETT,COREY,DAVIS ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 267434
42 RAKOSI,JOANNE,MARIE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,R 21CR 704515
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,R 21CR 704515
UNSAFE TIRES TAYLOR,R 21CR 704515
43 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580
44 RIOSCANO,GERARDO,EMMAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701094
45 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106
46 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
47 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
48 SALTER,CONNOR,DAYTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 23CR 702199
49 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636
50 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412
** 51 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872
52 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761
53 TAYLOR,ROSS,ADAM DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701602
** 54 TAYLOR,SCOTT,BRANDON SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,CH 23CR 311112
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 311112
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 311112
55 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360
56 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
57 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
58 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912
** 59 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
60 WARNEKE,LANDON,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) YATES,LILIA 23CR 291027
61 WHITE,NJIDEKA,NZINGA CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701793
** 62 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
** 63 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257
RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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