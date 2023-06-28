carteret court

DISTRICT COURT TRIAL/ADD-ON CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490

2 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698

3 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

** 4 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

5 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001

6 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

7 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

8 CACI,JULIA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701215

9 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

10 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23CR 701794

11 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700965

12 DACUNTO,NICHOLAS,ROBER DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701472

** 13 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129

14 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

** 15 DEW,LORI,ANN DISORDERLY CONDUCT HOLSCLAW,CH 23CR 306632

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 306632

** 16 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233

** 17 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028

18 FOX,CHARLTON,SLADER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701636

19 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490

20 GREEN,AMANDA,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700898

21 GREEN,VICTORIA,NYCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700972

22 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697

23 HERNANDEZ,RUBEN,HERNAN DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701792

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701792

24 HOGGARD,CHRISTOPHER,DA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701743

** 25 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

26 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377

27 KINNEY,GEORGE,SANDIFER INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLSCLAW,C 21CR 051366

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,C 21CR 051366

** 28 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

29 LAWSON,PATRICK,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700966

30 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871

** 31 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

32 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 MCELVEEN,JORDAN,TAYLOR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701795

34 MORRIS,LAUREN,ELAINE EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23IF 700639

35 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

36 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

37 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

38 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

39 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725

40 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544

41 PRITCHETT,COREY,DAVIS ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 267434

42 RAKOSI,JOANNE,MARIE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,R 21CR 704515

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,R 21CR 704515

UNSAFE TIRES TAYLOR,R 21CR 704515

43 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580

44 RIOSCANO,GERARDO,EMMAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701094

45 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106

46 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

47 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

48 SALTER,CONNOR,DAYTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 23CR 702199

49 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636

50 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412

** 51 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872

52 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761

53 TAYLOR,ROSS,ADAM DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701602

** 54 TAYLOR,SCOTT,BRANDON SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,CH 23CR 311112

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 311112

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 311112

55 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360

56 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

57 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

58 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912

** 59 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

60 WARNEKE,LANDON,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) YATES,LILIA 23CR 291027

61 WHITE,NJIDEKA,NZINGA CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 23CR 701793

** 62 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

** 63 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257

RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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