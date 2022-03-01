DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961
2 AVELLANEDA,NORBERTO,AR NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 700312
SPEEDING 060/45 IPOCK,R 22CR 700312
3 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625
4 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363
5 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364
6 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365
RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365
7 BATES,JASON,PAUL CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 705483
8 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172
9 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285
10 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602
11 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887
** 12 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717
** 13 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718
14 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
15 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082
16 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
17 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705302
18 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271
19 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 702767
20 BUTLER,AKI,RAHEEM SPEEDING 056/45 ALVARADO,J, 20CR 701426
DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J, 20CR 701426
21 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 702086
22 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M,T 21CR 700344
23 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
24 CANNON,SABRINA,ELAINE COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 21CR 050429
SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R 21CR 050429
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 050429
25 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008
26 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312
27 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265
28 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968
29 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052961
** 30 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178
SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178
31 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812
ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812
32 CRUMP,DONNA,MARIE USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR IPOCK,R 21CR 705609
DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE IPOCK,R 21CR 705609
33 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482
34 DAMICO,AMANDA,ROSE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700158
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700158
35 DENNIS,HANNAH,ELIZABET WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 705429
36 DEROCHE,KENNETH,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705604
37 DEROSIER,BRITTANY,ALYC DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704639
38 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767
39 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768
40 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764
41 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765
42 DONALD,TYRONE,GARY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,R 22CR 000071
43 DOUGLAS,WILLIAM,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703207
44 EVANS,ALI,BROOKE NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705581
45 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128
46 FORRESTER,JOHN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 000072
47 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000056
48 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
49 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
50 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
51 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
52 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
53 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170
54 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924
55 GILLESPIE,TIMOTHY,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704440
56 GILLIKIN,CAMERON,ALLEN SPEEDING 059/45 PADGETT,T 21IF 703413
57 GLOVER,ROBIN,LYNN ASSAULT AND BATTERY ESTERBROOK, 22CR 050273
58 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 22CR 050272
59 GOLDEN,HEATHER,MELISSA OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700249
60 GOMEZ,FILAMINO,REYES SPEEDING 050/35 IPOCK,R,B 21CR 701416
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701416
61 GOODWIN,JOSEPH,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704350
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704350
62 GREER,JIMMIE,RANDALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 703795
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703795
63 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609
64 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610
65 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832
66 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 050511
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 050/35 IPOCK,R 20CR 050511
67 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVE AFTER CONSUMING < 21 IPOCK,R 20CR 050512
68 HERNANDEZ,BLANCA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 000069
OPERATE VEH NO INS BENWAY,R 22CR 000069
69 HESTER,GABRIELA,JOANNA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 050988
70 HESTER,GABRIELLA,MARIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051283
71 HICKS,TAYLOR,MARIE SPEEDING 055/35 IPOCK,R 22CR 700311
72 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371
73 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267
74 HILL,EDWARD,JOYCE,JR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 701794
75 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913
76 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677
** 77 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
78 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501
79 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005
80 ISAAC,SHANEIRA,GENNAY SPEEDING 080/55 PADGETT,T 21CR 704954
81 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127
82 KARCHER,JONATHAN,JOSEP SPEEDING 058/45 PADGETT,T 21IF 701615
83 KEEFOVER,LARRY,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 21CR 704805
84 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127
85 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128
86 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129
87 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130
88 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131
89 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132
90 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 050140
91 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 21CR 053127
92 LANIER,KRISTEN,GARNER SIMPLE ASSAULT IPOCK,R 21CR 704437
** 93 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
94 LEHMAN,RICHARD,ALLEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON IPOCK,R 19CR 050737
95 LEHMAN,RICHARD,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY IPOCK,R 19CR 050738
96 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270
97 MARSTON,MARY,ELLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 21CR 705337
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 21CR 705337
98 MATHIS,JASON,WYATT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312
NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 703312
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 703312
99 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 703943
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 703943
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 703943
100 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010
101 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700250
102 MATHIS,JASON,WYATT DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21IF 701172
103 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005
104 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227
105 MCCOY,CAROLYN,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052642
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052642
106 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377
107 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292
108 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR ASSAULT BY POINTING A GUN IPOCK,R 21CR 704447
109 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521
110 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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111 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243
112 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730
113 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
114 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778
115 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704078
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704078
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704078
116 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004
117 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409
118 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445
119 MUNDAY,JERRY,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 20CR 052586
120 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604
121 NELLIGAN,JOAN,KATHLEEN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050970
122 NELLIGAN,JOAN,KATHLEEN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050971
123 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286
124 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090
125 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586
126 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054
127 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059
128 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118
129 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704942
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY COLLINS,A,S 21CR 704942
130 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705039
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY IPOCK,R 21CR 705039
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD IPOCK,R 21CR 705039
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 21CR 705039
131 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121
132 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122
133 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123
134 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124
135 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125
136 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126
137 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181
138 PARM,BRANDY,NICOLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 050706
139 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016
140 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641
141 PECHONIS,THEODORE,PATR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE IPOCK,R 21CR 704653
142 PEPLER,ANDREA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050772
143 PHILMAN,PATRICIA,MARIA SPEEDING 060/45 PADGETT,T 21IF 703332
144 PITCHER,WILLIAM,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 700323
145 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428
REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428
146 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266
147 PRATT,JESSICA,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PADGETT,T,A 21CR 701678
148 RANKIN,CRYSTAL,GAIL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 051282
149 REELS,NOAH DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702081
150 RINALDI,NICHOLAS,SCOUT OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 21CR 705523
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705523
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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151 ROBINSON,AMANDA,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700267
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700267
152 ROYAL,JESSICA,CAHOON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703753
153 RUDD,TRAVIS,LEE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 21CR 705561
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705561
154 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 700154
155 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055
156 SELBY,DILLON,JEREL WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 704345
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 21CR 704345
** 157 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN FALSE IMPRISONMENT IPOCK,R 20CR 052624
ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 20CR 052624
COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 20CR 052624
158 SHOLAR,BENJAMIN,EVERET INJURY TO REAL PROPERTY HARVEY,D 21CR 053129
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HARVEY,D 21CR 053129
159 SINGLETARY,TAELON,ELIZ OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700199
160 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133
161 SMITH,TRAE,DOMINIQUE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702018
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 702018
** 162 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 050269
163 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BENWAY,R 22CR 050270
RESISTING PUBLIC OFFICER BENWAY,R 22CR 050270
164 SNOW,CASEY,BRIAN INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 050271
165 SPELL,DAVID,EARL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705029
SPEEDING 049/35 IPOCK,R 21CR 705029
166 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388
167 STEWART,SHAIHEEM,RAQUA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704741
SPEEDING 060/45 IPOCK,R,B 19CR 704741
168 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192
** 169 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912
170 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830
171 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638
172 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658
173 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223
174 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879
** 175 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019
176 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 177 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
178 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
179 THOMAS,WALTER,CRAWFORD USE UNPLUGGED SHOTGUN INGLE,S 21CR 000900
180 TOOTLE,JEFFREY,ALEXAND SPEEDING 082/55 RENN,J,A 21CR 704897
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704897
181 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
182 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074
183 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN MISDEMEANOR LARCENY IPOCK,R 21CR 052908
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) IPOCK,R 21CR 052908
184 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 052909
185 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052910
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
186 WALLACE,JUSTIN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 21IF 703690
** 187 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
188 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815
189 WARD,JAMIE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 051948
190 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336
** 191 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
192 WILKINS,FELICIA,JEAN FAIL TO YIELD LEFT TURN PADGETT,T 21IF 702488
UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 21IF 702488
193 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774
194 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777
195 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775
196 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776
197 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044
198 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 IPOCK,R 22IF 700160
199 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704174
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704174
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704174
200 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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