carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961

2 AVELLANEDA,NORBERTO,AR NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 700312

SPEEDING 060/45 IPOCK,R 22CR 700312

3 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625

4 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363

5 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364

6 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365

RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365

7 BATES,JASON,PAUL CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 705483

8 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172

9 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285

10 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602

11 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887

** 12 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717

** 13 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718

14 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

15 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082

16 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

17 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705302

18 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271

19 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 702767

20 BUTLER,AKI,RAHEEM SPEEDING 056/45 ALVARADO,J, 20CR 701426

DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J, 20CR 701426

21 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 702086

22 BUTLER,AKI,RAHEEM DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M,T 21CR 700344

23 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

24 CANNON,SABRINA,ELAINE COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 21CR 050429

SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R 21CR 050429

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 050429

25 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008

26 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312

27 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265

28 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968

29 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052961

** 30 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178

SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178

31 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812

ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812

32 CRUMP,DONNA,MARIE USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR IPOCK,R 21CR 705609

DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE IPOCK,R 21CR 705609

33 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482

34 DAMICO,AMANDA,ROSE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700158

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700158

35 DENNIS,HANNAH,ELIZABET WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 705429

36 DEROCHE,KENNETH,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705604

37 DEROSIER,BRITTANY,ALYC DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704639

38 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767

39 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768

40 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764

41 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765

42 DONALD,TYRONE,GARY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,R 22CR 000071

43 DOUGLAS,WILLIAM,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703207

44 EVANS,ALI,BROOKE NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705581

45 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128

46 FORRESTER,JOHN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 000072

47 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000056

48 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

49 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

50 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

51 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

52 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

53 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170

54 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924

55 GILLESPIE,TIMOTHY,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704440

56 GILLIKIN,CAMERON,ALLEN SPEEDING 059/45 PADGETT,T 21IF 703413

57 GLOVER,ROBIN,LYNN ASSAULT AND BATTERY ESTERBROOK, 22CR 050273

58 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 22CR 050272

59 GOLDEN,HEATHER,MELISSA OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700249

60 GOMEZ,FILAMINO,REYES SPEEDING 050/35 IPOCK,R,B 21CR 701416

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701416

61 GOODWIN,JOSEPH,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704350

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704350

62 GREER,JIMMIE,RANDALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 703795

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703795

63 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609

64 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610

65 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832

66 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 050511

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 050/35 IPOCK,R 20CR 050511

67 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVE AFTER CONSUMING < 21 IPOCK,R 20CR 050512

68 HERNANDEZ,BLANCA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 000069

OPERATE VEH NO INS BENWAY,R 22CR 000069

69 HESTER,GABRIELA,JOANNA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 050988

70 HESTER,GABRIELLA,MARIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051283

71 HICKS,TAYLOR,MARIE SPEEDING 055/35 IPOCK,R 22CR 700311

72 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371

73 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267

74 HILL,EDWARD,JOYCE,JR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 701794

75 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913

76 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677

** 77 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

78 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501

79 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005

80 ISAAC,SHANEIRA,GENNAY SPEEDING 080/55 PADGETT,T 21CR 704954

81 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127

82 KARCHER,JONATHAN,JOSEP SPEEDING 058/45 PADGETT,T 21IF 701615

83 KEEFOVER,LARRY,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 21CR 704805

84 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127

85 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128

86 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129

87 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130

88 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131

89 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132

90 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 050140

91 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 21CR 053127

92 LANIER,KRISTEN,GARNER SIMPLE ASSAULT IPOCK,R 21CR 704437

** 93 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

94 LEHMAN,RICHARD,ALLEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON IPOCK,R 19CR 050737

95 LEHMAN,RICHARD,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY IPOCK,R 19CR 050738

96 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270

97 MARSTON,MARY,ELLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 21CR 705337

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 21CR 705337

98 MATHIS,JASON,WYATT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 703312

NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 703312

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 703312

99 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 703943

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 703943

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 703943

100 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010

101 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700250

102 MATHIS,JASON,WYATT DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21IF 701172

103 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005

104 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227

105 MCCOY,CAROLYN,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052642

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052642

106 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377

107 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292

108 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR ASSAULT BY POINTING A GUN IPOCK,R 21CR 704447

109 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521

110 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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111 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243

112 MIMCHUCK,JUDY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052730

113 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

114 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778

115 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704078

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704078

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704078

116 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004

117 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409

118 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445

119 MUNDAY,JERRY,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 20CR 052586

120 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604

121 NELLIGAN,JOAN,KATHLEEN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050970

122 NELLIGAN,JOAN,KATHLEEN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 050971

123 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286

124 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090

125 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586

126 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054

127 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059

128 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118

129 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704942

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY COLLINS,A,S 21CR 704942

130 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705039

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY IPOCK,R 21CR 705039

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD IPOCK,R 21CR 705039

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 21CR 705039

131 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121

132 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122

133 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123

134 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124

135 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125

136 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126

137 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181

138 PARM,BRANDY,NICOLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 050706

139 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016

140 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641

141 PECHONIS,THEODORE,PATR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE IPOCK,R 21CR 704653

142 PEPLER,ANDREA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050772

143 PHILMAN,PATRICIA,MARIA SPEEDING 060/45 PADGETT,T 21IF 703332

144 PITCHER,WILLIAM,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 700323

145 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428

REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428

146 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266

147 PRATT,JESSICA,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PADGETT,T,A 21CR 701678

148 RANKIN,CRYSTAL,GAIL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 051282

149 REELS,NOAH DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702081

150 RINALDI,NICHOLAS,SCOUT OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 21CR 705523

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705523

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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151 ROBINSON,AMANDA,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700267

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700267

152 ROYAL,JESSICA,CAHOON A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703753

153 RUDD,TRAVIS,LEE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 21CR 705561

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705561

154 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 700154

155 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055

156 SELBY,DILLON,JEREL WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 704345

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 21CR 704345

** 157 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN FALSE IMPRISONMENT IPOCK,R 20CR 052624

ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 20CR 052624

COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 20CR 052624

158 SHOLAR,BENJAMIN,EVERET INJURY TO REAL PROPERTY HARVEY,D 21CR 053129

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HARVEY,D 21CR 053129

159 SINGLETARY,TAELON,ELIZ OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700199

160 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133

161 SMITH,TRAE,DOMINIQUE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702018

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 702018

** 162 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 050269

163 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BENWAY,R 22CR 050270

RESISTING PUBLIC OFFICER BENWAY,R 22CR 050270

164 SNOW,CASEY,BRIAN INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 050271

165 SPELL,DAVID,EARL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705029

SPEEDING 049/35 IPOCK,R 21CR 705029

166 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388

167 STEWART,SHAIHEEM,RAQUA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704741

SPEEDING 060/45 IPOCK,R,B 19CR 704741

168 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192

** 169 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912

170 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830

171 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638

172 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658

173 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223

174 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879

** 175 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019

176 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 177 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

178 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

179 THOMAS,WALTER,CRAWFORD USE UNPLUGGED SHOTGUN INGLE,S 21CR 000900

180 TOOTLE,JEFFREY,ALEXAND SPEEDING 082/55 RENN,J,A 21CR 704897

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704897

181 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

182 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074

183 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN MISDEMEANOR LARCENY IPOCK,R 21CR 052908

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) IPOCK,R 21CR 052908

184 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 052909

185 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052910

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

186 WALLACE,JUSTIN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 21IF 703690

** 187 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

188 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815

189 WARD,JAMIE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 051948

190 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336

** 191 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

192 WILKINS,FELICIA,JEAN FAIL TO YIELD LEFT TURN PADGETT,T 21IF 702488

UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 21IF 702488

193 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774

194 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777

195 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775

196 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776

197 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044

198 WINSLOW,DANTHONY,WAYNE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 IPOCK,R 22IF 700160

199 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704174

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704174

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704174

200 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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