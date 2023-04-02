carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,PARKER,RYAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050945

2 ADAMS,PARKER,RYAN CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 701949

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701949

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 701949

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701949

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 701949

** 3 ALEXANDER,LEE,STUART DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 355168

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 355168

4 ALEXANDER,LEE,STUART DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705722

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 705722

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 705722

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705722

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705722

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 705722

5 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

6 ANDERSON,NOAH,ASHTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700218

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23IF 700218

7 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122

8 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903

9 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646

10 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22IF 703283

11 BAILEY,RAYMOND,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700407

12 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 081/55 CASNER,S,M 23CR 700486

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700486

13 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283

14 BEASLEY,MICHAEL,WAYNE, FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 23CR 700807

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700807

15 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441

16 BERRIDGE,CLARA,REGINA SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700325

17 BEST,LENNY,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 704590

NO LIABILITY INSURANCE CLIFTON,D,L 22CR 704590

18 BEST,LENNY,FRANK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CLIFTON,D,L 22CR 704591

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 704591

** 19 BLASKE,DALFIN,DAVID,II DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 299197

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 299197

20 BLASKE,DALFIN,DAVID,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704713

SPEEDING 056/35 CASNER,S,M 22CR 704713

DWLR VIOL RESTORED LIC CASNER,S,M 22CR 704713

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 704713

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704713

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704713

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704713

FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 704713

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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21 BOLT,KATHLEEN,HELEN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700470

22 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

23 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001

24 BRAKE,JESSE,FRANCIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701044

25 BREWER,MARSHA,SAUNDERS SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000036

26 BRIDGES,STANWOOD,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700755

27 BRITT-MCCOY,HOLLY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705467

NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 705467

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705467

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 705467

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 705467

** 28 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

** 29 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

30 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

** 31 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590

FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590

32 CAHILL,SUSAN,PATRICIA DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 23CR 700787

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC SLOOP,D,T 23CR 700787

33 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363

34 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254

35 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058

36 CARMEAN,RICHARD,PIERSO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 18CR 702179

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 18CR 702179

37 CARMEAN,RICHARD,PIERSO NO OPERATORS LICENSE CLIFTON,D,L 18CR 702180

38 CARMEAN,RICHARD,PIERSO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 18CR 702494

39 CARMEAN,RICHARD,PIERSO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704164

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704164

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704164

40 CARROLL,THOMAS,JAMES,J FAILURE TO REDUCE SPEED SLOOP,D,T 23IF 700321

41 CARTER,RYAN,CHANDLER DRIVE LEFT OF CENTER SLOOP,D,T 22IF 703524

42 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

43 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702355

44 COBB,BRAXTON,DEWAYNE,R SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 23CR 700110

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700110

45 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704059

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 704059

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CASNER,S,M 22CR 704059

SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22CR 704059

46 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549

47 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073

SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073

48 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642

49 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190

50 COX,AVERY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701010

EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 701010

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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51 CRAFT,JOHN,PRESTON SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 23IF 700430

52 CRAWFORD,KAYLA,ELAINE SPEEDING 068/55 HOWELL,J,C 20CR 703123

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703123

53 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

54 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

55 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

56 CUNNINGHAM,XAVEIN,MICH SPEEDING 059/35 CASNER,S,M 23CR 700008

57 DARNELL,JONATHAN,MICHA SPEEDING 052/35 CASNER,S,M 23CR 700722

58 DAVIS,DIANE,BOOTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700778

59 DAVIS,HARLEY,DALE BEING THE OWNER OF A DANGEROUS WILLIAMS,B 22CR 704800

60 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393

** 61 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462

62 DIAZ,GERARDO,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE ANDREW 23CR 000119

63 DIETZ,MICAH,LAUREN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700376

64 DILLENDER,DYLAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705501

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705501

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 705501

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705501

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705501

65 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,JAMES 23CR 218236

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,JAMES 23CR 218236

66 DIXON,LAWRENCE,GERALD, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700365

67 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 700651

SPEEDING 070/55 BURROUGHS,C 23CR 700651

68 DOUBLES,ALLEN,FRANCIS, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052662

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052662

69 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

70 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

71 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941

72 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104

73 DURHAM,EDWARD,JACKSON DELIV/ACCEPT BLANK/OPEN TITLE FUCHS,C 23CR 700601

74 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364

75 ENSMINGER,ROBERT,LEO,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M. 22CR 318712

76 FIERRO,ALEJANDRO,ALBER DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 705466

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 705466

77 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655

78 FOSTER,GARY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700366

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 23IF 700366

79 FRAZIER,DAJHANEIK,IYAN WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 23CR 700603

EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 700603

80 FREEMAN,ERIC,MAXWELL,J SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 705942

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705942

FAIL TO BURN HEADLAMPS CASNER,S,M 22CR 705942

81 FRICK,JULIA,MARY SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700264

82 FROST,SINEKA,NYREE SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700466

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700466

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700466

83 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021

84 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

85 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

86 FUTRELL,KENNETH,REGINO UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22IF 703152

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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87 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959

88 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201

89 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700685

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700685

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 700685

** 90 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630

** 91 GILLIKIN,ALLY,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050948

92 GILLIKIN,ALLY,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701521

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 22CR 701521

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 22CR 701521

IMPROPER PASS RETURN RIGHT CASNER,S,M 22CR 701521

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 22CR 701521

93 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701520

94 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958

95 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328

96 GRILL,BRIAN,RUDOLF EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700531

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700531

97 GROVER,JULIA,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700354

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700354

98 GUTHRIE,ANDREW,LEE SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 23IF 700114

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23IF 700114

99 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE MISDEMEANOR LARCENY HENDERSON,J 23CR 247381

100 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571

101 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891

102 GUTHRIE,STANTON,ALEXAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 701631

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701631

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 22CR 701631

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 22CR 701631

* 103 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096

104 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064

105 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384

DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384

106 HARE,HADEN,WESS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700656

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700656

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23CR 700656

107 HARPER,CHRISTOPHER,CHA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700775

108 HARRIS,MATTHEW,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 23CR 000063

109 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

110 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

111 HARVELL,LINNEA,DANIELL SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700863

112 HARVEY,SALAVORE,DEAUND EXCEEDING POSTED SPEED CHRISMAN,AU 22IF 703549

113 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

114 HEDRICK,ROBERT,ALLEN SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 703552

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22IF 703552

115 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

116 HERNANDEZ,MAUREEN,FAHY UNSAFE PASSING YELLOW LINE CASNER,S,M 23IF 700072

117 HESTER,MARQUILES,TAVON SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 701444

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 22CR 701444

118 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079

119 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146

120 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130

121 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BENWAY,RYAN 23CR 700836

122 HILLS,ALTOVISE,LYNN SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 23CR 700160

123 HILTON,TAYLOR,ANN SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22IF 702539

124 HIMELWRIGHT,EVA HOPE SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,ELIZA 22CR 282839

125 HIMELWRIGHT,EVA HOPE FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BENWAY,OFF 22CR 289846

126 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412

127 HOLLEY,LACEY,ELIZABETH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001061

128 HOOSIER,NORMAN,PAUL INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 23CR 222113

129 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

130 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 705972

* 131 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216738

132 IRIS,JONATHAN,FOSDICK, SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 22CR 705738

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705738

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705738

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705738

133 IRIS,JONATHAN,FOSDICK, SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 22CR 705848

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705848

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705848

134 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844

135 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

136 JIMENEZ,JOEL,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700808

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700808

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700808

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700808

137 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700865

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700865

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700865

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700865

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700865

138 JONES,HALEIGH,SUZANNE UNSAFE MOVEMENT CARRILLO,IS 22IF 703522

139 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 059/45 CASNER,S,M 23IF 700429

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700429

140 JONES,MICHAEL,ISRAEL SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 705031

WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 22CR 705031

141 JONES,RANDALL,ALLAN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700377

142 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032

** 143 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

144 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

145 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639

** 146 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667

147 KERWIN,NICHOLAS,F SPEEDING 069/35 ESCHBACH,RI 22CR 703929

148 KIMBROUGH,JAVON,DMARCU SPEEDING 093/55 CASNER,S,M 22CR 702026

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702026

UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22CR 702026

** 149 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 150 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800

151 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544

152 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205

153 KING,SARAH,LACEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050977

154 KING,SARAH,LACEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701957

IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21CR 701957

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 21CR 701957

155 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 705688

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 705688

156 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700005

EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 700005

157 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748

158 KITCHEN,KENNETH,EARL SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702619

159 KOBER,ROBERT,VERNON,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700408

160 LAFAVE,DEVIN,PARKER SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 23CR 700736

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700736

161 LARSON,EMMA,CLAIRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700667

162 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870

163 LEE,BRANDON,PAUL SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700053

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700053

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700053

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23CR 700053

164 LEE,RAVELYN,ANN SPEEDING 075/45 CASNER,S,M 23CR 700846

165 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

166 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851

167 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

168 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

169 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

170 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

171 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

172 LOPEZ,PERCY,MALIK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 247214

DWLR IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 247214

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 23CR 247214

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 247214

173 LOPEZ,PERCY,MALIK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700866

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 23CR 700866

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700866

174 LOVICK,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 700882

175 LUPTON,KERRY,GUY SOLICIT PROSTITUTION-M CASNER,S,M 21CR 705542

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705542

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705542

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705542

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 705542

176 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704087

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704087

SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22CR 704087

177 LUTZ,GARRETT,DAVID SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702485

178 MACE,TERRI,ANN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT MAULSHAGEN, 23IF 700401

** 179 MACK,JODY,LEONARD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 325685

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 325685

180 MACK,JODY,LEONARD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705171

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705171

181 MANSON,JASON,DONALD SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 23CR 700001

182 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

183 MARSH,BRANDON,KENNETH MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700207

184 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051146

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051146

185 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 701976

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 701976

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701976

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701976

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CASNER,S,M 22CR 701976

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 701976

SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22CR 701976

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 701976

** 186 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

187 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

188 MARTINEZ,ALISON,GYSSEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SLOOP,D,T 22IF 702946

189 MASON,LEWIS,DOUGLAS SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700681

190 MCDONALD,ANASTASIA,BEL SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 23CR 700707

191 MCGEE,KAITLIN,HALEY LITTERING NOT > 15 LBS MARLETTE,J 23CR 000144

192 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR SPEEDING 086/55 CASNER,S 22CR 050139

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050139

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050139

193 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 700187

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 700187

FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700187

UNSAFE LANE CHANGE CASNER,S,M 22CR 700187

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700187

194 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702524

195 MEJIA,SELLY,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705749

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705749

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 705749

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705749

196 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

197 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000944

198 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

199 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA AID & ABET LARCENY (M) ADAMS,RYAN 23CR 700208

200 METCALF,KYLE,JACOB SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000993

201 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941

202 MOORE,ANDI,RUTH FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 703678

203 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026

** 204 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027

205 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527

206 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676

207 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060

208 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

209 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

210 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119

211 NEVE,RYAN,HAYWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700719

212 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198

213 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704940

214 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700821

215 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291

216 NORMAN,JONATHAN,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 703191

217 NORRIS,CHRISTOPHER,SCO SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000069

218 NORWOOD,RYAN,ANTHONY NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700820

219 OBERCI,ISABELLA,MARIA, SPEEDING 058/45 CASNER,S,M 23IF 700428

220 OSBORN, ROXANNE MARIE SIMPLE ASSAULT ADAMS, CHRI 23CR 260899

221 OSBORN,MATTHEW,BLAKE ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ESTEP,TIMOT 23CR 260875

222 PARMLEY,THOMAS,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 705492

223 PARSONS,ERIKA,MARIE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 23CR 700881

224 PEARSALL,LILLY,NICOLE SPEEDING 050/35 ESTEP,TIMOT 23IF 700410

225 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117

226 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493

227 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717

228 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

229 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441

230 PHILLIPS,ANDREW,WAYNE, SPEEDING 072/45 CASNER,S,M 22CR 706077

231 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999

232 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992

233 PINER,JESSICA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 000708

** 234 PINER,JESSICA,DAWN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050816

235 PINER,JESSICA,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701245

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701245

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701245

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 701245

236 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 705426

237 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Dennis,Mich 22CR 705427

238 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705620

239 PINER,JESSICA,DAWN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,M 22IF 000155

240 PITTMAN,KEVIN,DANE FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 700340

241 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052987

242 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705294

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705294

243 POOLE,WALTER,ROY,III IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG FUCHS,C 23CR 700614

IMPROPER VEHICLE INSPECTION FUCHS,C 23CR 700614

244 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

245 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

246 PRESCOTT,KIMBERLY,DAWN SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 23IF 700469

247 RAMIREZ,GIOVANNI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700242

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700242

248 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661

249 RAMSEY,LAVONNE,RAE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 700451

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 22CR 700451

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 700451

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700451

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 700451

FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22CR 700451

FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700451

250 RAMSEY,LAVONNE,RAE PERMIT OPERATION VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 705170

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705170

251 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806

252 REDMON,MARISSA,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23IF 700327

253 REED,CHANDLER,COLBY SPEEDING 084/55 CASNER,S,M 23CR 700013

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700013

IMPROPER MUFFLER CASNER,S,M 23CR 700013

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 23CR 700013

254 REELS,MILEENA,DIANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700875

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700875

255 REID,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 704792

** 256 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

257 REMY,SHON,AARON SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704639

DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704639

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 704639

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704639

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704639

** 258 RENFRO,JORDAN,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051470

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051470

259 RENFRO,JORDAN,MICHELLE SPEEDING 098/55 CASNER,S,M 22CR 702731

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702731

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 702731

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 22CR 702731

260 RICHARDSON,LOGAN,JAMES SPEEDING 086/55 CASNER,S,M 23CR 700876

261 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

262 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152

** 263 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151

DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151

264 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

265 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

266 RODRIGUEZ,HERIBERTO SPEEDING 051/35 Dennis,Mich 23CR 700253

267 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691

268 RUMSEY,JAMIE,ALLAN SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 23CR 700467

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700467

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700467

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700467

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700467

269 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316

270 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

271 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703440

272 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

273 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

274 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 700923

275 SCHIFFELBIAN,KEAGAN,ST FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT SLOOP,D,T 23IF 700411

276 SCOTT,HERMAN,PETER,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700221

277 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176

278 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051315

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051315

279 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 702359

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702359

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702359

280 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

** 281 SKALLERUD,ROBERT SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 000510

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 000510

282 SKALLERUD,ROBERT,SCOTT SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 703617

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703617

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703617

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 703617

283 SLACK,HARVEY,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700680

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700680

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700680

284 SLEDGE,ERIC,ELTON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 706065

285 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892

286 SMITH,BOBBY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 702934

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702934

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 CASNER,S,M 22CR 702934

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702934

** 287 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459

288 SMITH,MICHELLE,LEE SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700159

289 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

290 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063

291 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

292 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530

293 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895

294 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

295 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

296 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040

297 STANLEY,BETHANY,GLENN EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 23IF 000027

298 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181

299 STRICKLAND,MICHAEL,BRY SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 703573

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703573

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

300 STYRON,JOSHUA,PAUL DWLR IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700957

301 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 257252

ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 23CR 257252

302 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831

303 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

304 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638

305 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278

306 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG DENNIS,M 22CR 701439

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M 22CR 701439

307 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367

308 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700368

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700368

309 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

310 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572

311 THACKSTON,CHRISTIAN,JA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 237055

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 23CR 237055

312 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 313 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

314 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

315 THOMAS,BRIAN,RUSSELL TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY ADAMS,CHRIS 23CR 230438

RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438

RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438

COMMUNICATING THREATS ADAMS,CHRIS 23CR 230438

316 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

317 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001063

LEAVE FRIDGE OUTSIDE W/O REMOV MARLETTE,J 22CR 001063

318 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 702734

** 319 VEGA,JOSE,MIGUEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051172

320 VEGA,JOSE,MIGUEL SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 702056

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702056

321 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912

322 WALKER,GABRIELLE,ELAIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700412

323 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290

324 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700864

SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23CR 700864

325 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

326 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749

327 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551

328 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

329 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

330 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

331 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

332 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

333 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703

334 WILLARD,WILLIAM,DWIGHT MISDEMEANOR LARCENY DUNKLE,LIND 22CR 329873

335 WILLARD,WILLIAM,DWIGHT RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 331470

336 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

337 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025

338 WILLIS,ALECZANDER,ZETH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000180

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

339 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177

340 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121

DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121

341 WILLIS,DRAKE,DALE SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 23CR 700845

342 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819

343 WILLIS,JOHN,AUSBON NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702904

344 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526

345 WILLIS,TYLER,ESTON OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700735

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700735

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700735

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700735

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700735

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700735

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700735

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700735

346 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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