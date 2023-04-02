DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,PARKER,RYAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050945
2 ADAMS,PARKER,RYAN CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 701949
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701949
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 701949
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701949
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 701949
** 3 ALEXANDER,LEE,STUART DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 355168
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 355168
4 ALEXANDER,LEE,STUART DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705722
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 705722
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 705722
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705722
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705722
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 705722
5 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
6 ANDERSON,NOAH,ASHTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700218
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23IF 700218
7 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122
8 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903
9 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646
10 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22IF 703283
11 BAILEY,RAYMOND,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700407
12 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 081/55 CASNER,S,M 23CR 700486
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700486
13 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283
14 BEASLEY,MICHAEL,WAYNE, FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 23CR 700807
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700807
15 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441
16 BERRIDGE,CLARA,REGINA SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700325
17 BEST,LENNY,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 704590
NO LIABILITY INSURANCE CLIFTON,D,L 22CR 704590
18 BEST,LENNY,FRANK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CLIFTON,D,L 22CR 704591
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 704591
** 19 BLASKE,DALFIN,DAVID,II DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 299197
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 299197
20 BLASKE,DALFIN,DAVID,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704713
SPEEDING 056/35 CASNER,S,M 22CR 704713
DWLR VIOL RESTORED LIC CASNER,S,M 22CR 704713
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 704713
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704713
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704713
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704713
FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 704713
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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21 BOLT,KATHLEEN,HELEN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700470
22 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
23 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001
24 BRAKE,JESSE,FRANCIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701044
25 BREWER,MARSHA,SAUNDERS SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000036
26 BRIDGES,STANWOOD,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700755
27 BRITT-MCCOY,HOLLY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705467
NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 705467
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705467
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 705467
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 705467
** 28 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
** 29 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
30 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
** 31 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590
FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590
32 CAHILL,SUSAN,PATRICIA DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 23CR 700787
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC SLOOP,D,T 23CR 700787
33 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363
34 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254
35 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058
36 CARMEAN,RICHARD,PIERSO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 18CR 702179
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 18CR 702179
37 CARMEAN,RICHARD,PIERSO NO OPERATORS LICENSE CLIFTON,D,L 18CR 702180
38 CARMEAN,RICHARD,PIERSO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 18CR 702494
39 CARMEAN,RICHARD,PIERSO DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704164
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704164
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704164
40 CARROLL,THOMAS,JAMES,J FAILURE TO REDUCE SPEED SLOOP,D,T 23IF 700321
41 CARTER,RYAN,CHANDLER DRIVE LEFT OF CENTER SLOOP,D,T 22IF 703524
42 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
43 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702355
44 COBB,BRAXTON,DEWAYNE,R SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 23CR 700110
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700110
45 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704059
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 704059
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CASNER,S,M 22CR 704059
SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22CR 704059
46 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549
47 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073
SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073
48 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642
49 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190
50 COX,AVERY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701010
EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 701010
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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51 CRAFT,JOHN,PRESTON SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 23IF 700430
52 CRAWFORD,KAYLA,ELAINE SPEEDING 068/55 HOWELL,J,C 20CR 703123
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703123
53 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
54 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
55 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
56 CUNNINGHAM,XAVEIN,MICH SPEEDING 059/35 CASNER,S,M 23CR 700008
57 DARNELL,JONATHAN,MICHA SPEEDING 052/35 CASNER,S,M 23CR 700722
58 DAVIS,DIANE,BOOTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700778
59 DAVIS,HARLEY,DALE BEING THE OWNER OF A DANGEROUS WILLIAMS,B 22CR 704800
60 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393
** 61 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462
62 DIAZ,GERARDO,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE ANDREW 23CR 000119
63 DIETZ,MICAH,LAUREN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23IF 700376
64 DILLENDER,DYLAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705501
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705501
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 705501
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705501
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705501
65 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,JAMES 23CR 218236
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,JAMES 23CR 218236
66 DIXON,LAWRENCE,GERALD, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700365
67 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 700651
SPEEDING 070/55 BURROUGHS,C 23CR 700651
68 DOUBLES,ALLEN,FRANCIS, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052662
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052662
69 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
70 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
71 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941
72 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104
73 DURHAM,EDWARD,JACKSON DELIV/ACCEPT BLANK/OPEN TITLE FUCHS,C 23CR 700601
74 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364
75 ENSMINGER,ROBERT,LEO,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M. 22CR 318712
76 FIERRO,ALEJANDRO,ALBER DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 705466
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 705466
77 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655
78 FOSTER,GARY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700366
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 23IF 700366
79 FRAZIER,DAJHANEIK,IYAN WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 23CR 700603
EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 23CR 700603
80 FREEMAN,ERIC,MAXWELL,J SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 705942
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705942
FAIL TO BURN HEADLAMPS CASNER,S,M 22CR 705942
81 FRICK,JULIA,MARY SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700264
82 FROST,SINEKA,NYREE SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700466
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700466
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700466
83 FULCHER,JUSTIN,OWEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 701021
84 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
85 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
86 FUTRELL,KENNETH,REGINO UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22IF 703152
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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87 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959
88 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201
89 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700685
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700685
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 700685
** 90 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630
** 91 GILLIKIN,ALLY,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050948
92 GILLIKIN,ALLY,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701521
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 22CR 701521
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 22CR 701521
IMPROPER PASS RETURN RIGHT CASNER,S,M 22CR 701521
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 22CR 701521
93 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701520
94 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958
95 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328
96 GRILL,BRIAN,RUDOLF EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700531
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700531
97 GROVER,JULIA,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700354
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700354
98 GUTHRIE,ANDREW,LEE SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 23IF 700114
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23IF 700114
99 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE MISDEMEANOR LARCENY HENDERSON,J 23CR 247381
100 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571
101 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891
102 GUTHRIE,STANTON,ALEXAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 701631
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701631
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 22CR 701631
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 22CR 701631
* 103 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096
104 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064
105 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384
DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384
106 HARE,HADEN,WESS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700656
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700656
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23CR 700656
107 HARPER,CHRISTOPHER,CHA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700775
108 HARRIS,MATTHEW,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 23CR 000063
109 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
110 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
111 HARVELL,LINNEA,DANIELL SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700863
112 HARVEY,SALAVORE,DEAUND EXCEEDING POSTED SPEED CHRISMAN,AU 22IF 703549
113 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
114 HEDRICK,ROBERT,ALLEN SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 703552
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22IF 703552
115 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
116 HERNANDEZ,MAUREEN,FAHY UNSAFE PASSING YELLOW LINE CASNER,S,M 23IF 700072
117 HESTER,MARQUILES,TAVON SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 701444
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 22CR 701444
118 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079
119 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146
120 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130
121 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BENWAY,RYAN 23CR 700836
122 HILLS,ALTOVISE,LYNN SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 23CR 700160
123 HILTON,TAYLOR,ANN SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22IF 702539
124 HIMELWRIGHT,EVA HOPE SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,ELIZA 22CR 282839
125 HIMELWRIGHT,EVA HOPE FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BENWAY,OFF 22CR 289846
126 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412
127 HOLLEY,LACEY,ELIZABETH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001061
128 HOOSIER,NORMAN,PAUL INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 23CR 222113
129 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
130 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 705972
* 131 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216738
132 IRIS,JONATHAN,FOSDICK, SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 22CR 705738
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705738
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705738
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705738
133 IRIS,JONATHAN,FOSDICK, SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 22CR 705848
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705848
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705848
134 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844
135 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
136 JIMENEZ,JOEL,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700808
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700808
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700808
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700808
137 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700865
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700865
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700865
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700865
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700865
138 JONES,HALEIGH,SUZANNE UNSAFE MOVEMENT CARRILLO,IS 22IF 703522
139 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 059/45 CASNER,S,M 23IF 700429
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700429
140 JONES,MICHAEL,ISRAEL SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 705031
WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 22CR 705031
141 JONES,RANDALL,ALLAN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23IF 700377
142 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032
** 143 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
144 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
145 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639
** 146 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667
147 KERWIN,NICHOLAS,F SPEEDING 069/35 ESCHBACH,RI 22CR 703929
148 KIMBROUGH,JAVON,DMARCU SPEEDING 093/55 CASNER,S,M 22CR 702026
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702026
UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 22CR 702026
** 149 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 150 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800
151 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544
152 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205
153 KING,SARAH,LACEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050977
154 KING,SARAH,LACEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701957
IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21CR 701957
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 21CR 701957
155 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 705688
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 705688
156 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700005
EXPIRED/NO INSPECTION Dennis,Mich 23CR 700005
157 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748
158 KITCHEN,KENNETH,EARL SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702619
159 KOBER,ROBERT,VERNON,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700408
160 LAFAVE,DEVIN,PARKER SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 23CR 700736
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700736
161 LARSON,EMMA,CLAIRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700667
162 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870
163 LEE,BRANDON,PAUL SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 23CR 700053
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700053
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700053
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 23CR 700053
164 LEE,RAVELYN,ANN SPEEDING 075/45 CASNER,S,M 23CR 700846
165 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
166 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851
167 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
168 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
169 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
170 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
171 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
172 LOPEZ,PERCY,MALIK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 23CR 247214
DWLR IMPAIRED REV CASNER,SCOT 23CR 247214
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 23CR 247214
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 247214
173 LOPEZ,PERCY,MALIK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700866
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 23CR 700866
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700866
174 LOVICK,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 700882
175 LUPTON,KERRY,GUY SOLICIT PROSTITUTION-M CASNER,S,M 21CR 705542
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705542
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705542
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705542
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 705542
176 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704087
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704087
SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 22CR 704087
177 LUTZ,GARRETT,DAVID SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 702485
178 MACE,TERRI,ANN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT MAULSHAGEN, 23IF 700401
** 179 MACK,JODY,LEONARD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 325685
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 325685
180 MACK,JODY,LEONARD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705171
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705171
181 MANSON,JASON,DONALD SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 23CR 700001
182 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
183 MARSH,BRANDON,KENNETH MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700207
184 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051146
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051146
185 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 701976
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 701976
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701976
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701976
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CASNER,S,M 22CR 701976
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 22CR 701976
SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22CR 701976
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 701976
** 186 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
187 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
188 MARTINEZ,ALISON,GYSSEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SLOOP,D,T 22IF 702946
189 MASON,LEWIS,DOUGLAS SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700681
190 MCDONALD,ANASTASIA,BEL SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 23CR 700707
191 MCGEE,KAITLIN,HALEY LITTERING NOT > 15 LBS MARLETTE,J 23CR 000144
192 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR SPEEDING 086/55 CASNER,S 22CR 050139
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050139
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050139
193 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 700187
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 700187
FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700187
UNSAFE LANE CHANGE CASNER,S,M 22CR 700187
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700187
194 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702524
195 MEJIA,SELLY,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 705749
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 705749
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 705749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 705749
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 705749
196 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
197 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000944
198 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
199 MENDIOLA,DANIEL,ESTEBA AID & ABET LARCENY (M) ADAMS,RYAN 23CR 700208
200 METCALF,KYLE,JACOB SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000993
201 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941
202 MOORE,ANDI,RUTH FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 703678
203 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026
** 204 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027
205 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527
206 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676
207 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060
208 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
209 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
210 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119
211 NEVE,RYAN,HAYWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 23CR 700719
212 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198
213 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704940
214 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700821
215 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291
216 NORMAN,JONATHAN,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 703191
217 NORRIS,CHRISTOPHER,SCO SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000069
218 NORWOOD,RYAN,ANTHONY NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700820
219 OBERCI,ISABELLA,MARIA, SPEEDING 058/45 CASNER,S,M 23IF 700428
220 OSBORN, ROXANNE MARIE SIMPLE ASSAULT ADAMS, CHRI 23CR 260899
221 OSBORN,MATTHEW,BLAKE ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ESTEP,TIMOT 23CR 260875
222 PARMLEY,THOMAS,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 705492
223 PARSONS,ERIKA,MARIE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 23CR 700881
224 PEARSALL,LILLY,NICOLE SPEEDING 050/35 ESTEP,TIMOT 23IF 700410
225 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117
226 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493
227 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717
228 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
229 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441
230 PHILLIPS,ANDREW,WAYNE, SPEEDING 072/45 CASNER,S,M 22CR 706077
231 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999
232 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992
233 PINER,JESSICA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 000708
** 234 PINER,JESSICA,DAWN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050816
235 PINER,JESSICA,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701245
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 701245
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701245
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 701245
236 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 705426
237 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Dennis,Mich 22CR 705427
238 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705620
239 PINER,JESSICA,DAWN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,M 22IF 000155
240 PITTMAN,KEVIN,DANE FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 700340
241 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052987
242 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705294
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705294
243 POOLE,WALTER,ROY,III IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG FUCHS,C 23CR 700614
IMPROPER VEHICLE INSPECTION FUCHS,C 23CR 700614
244 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
245 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
246 PRESCOTT,KIMBERLY,DAWN SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 23IF 700469
247 RAMIREZ,GIOVANNI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700242
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700242
248 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661
249 RAMSEY,LAVONNE,RAE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 22CR 700451
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 22CR 700451
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 700451
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700451
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 700451
FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22CR 700451
FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700451
250 RAMSEY,LAVONNE,RAE PERMIT OPERATION VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 705170
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 705170
251 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806
252 REDMON,MARISSA,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23IF 700327
253 REED,CHANDLER,COLBY SPEEDING 084/55 CASNER,S,M 23CR 700013
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700013
IMPROPER MUFFLER CASNER,S,M 23CR 700013
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 23CR 700013
254 REELS,MILEENA,DIANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700875
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700875
255 REID,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 704792
** 256 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
257 REMY,SHON,AARON SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704639
DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704639
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 704639
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704639
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704639
** 258 RENFRO,JORDAN,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051470
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051470
259 RENFRO,JORDAN,MICHELLE SPEEDING 098/55 CASNER,S,M 22CR 702731
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702731
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 702731
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 22CR 702731
260 RICHARDSON,LOGAN,JAMES SPEEDING 086/55 CASNER,S,M 23CR 700876
261 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
262 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152
** 263 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151
DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151
264 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
265 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
266 RODRIGUEZ,HERIBERTO SPEEDING 051/35 Dennis,Mich 23CR 700253
267 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691
268 RUMSEY,JAMIE,ALLAN SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 23CR 700467
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700467
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700467
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700467
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700467
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700467
269 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316
270 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
271 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703440
272 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
273 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
274 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 700923
275 SCHIFFELBIAN,KEAGAN,ST FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT SLOOP,D,T 23IF 700411
276 SCOTT,HERMAN,PETER,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700221
277 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176
278 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051315
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051315
279 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 702359
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702359
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702359
280 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
** 281 SKALLERUD,ROBERT SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 000510
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 000510
282 SKALLERUD,ROBERT,SCOTT SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 22CR 703617
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703617
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703617
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 703617
283 SLACK,HARVEY,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700680
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700680
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700680
284 SLEDGE,ERIC,ELTON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 706065
285 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892
286 SMITH,BOBBY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 22CR 702934
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702934
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 CASNER,S,M 22CR 702934
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702934
** 287 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459
288 SMITH,MICHELLE,LEE SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 23CR 700159
289 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
290 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063
291 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
292 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530
293 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895
294 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
295 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
296 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040
297 STANLEY,BETHANY,GLENN EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 23IF 000027
298 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181
299 STRICKLAND,MICHAEL,BRY SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 703573
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703573
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
300 STYRON,JOSHUA,PAUL DWLR IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700957
301 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 257252
ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 23CR 257252
302 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831
303 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
304 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638
305 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278
306 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG DENNIS,M 22CR 701439
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M 22CR 701439
307 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367
308 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700368
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700368
309 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
310 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572
311 THACKSTON,CHRISTIAN,JA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 237055
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 23CR 237055
312 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 313 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
314 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
315 THOMAS,BRIAN,RUSSELL TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY ADAMS,CHRIS 23CR 230438
RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438
RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438
COMMUNICATING THREATS ADAMS,CHRIS 23CR 230438
316 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
317 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001063
LEAVE FRIDGE OUTSIDE W/O REMOV MARLETTE,J 22CR 001063
318 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 702734
** 319 VEGA,JOSE,MIGUEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051172
320 VEGA,JOSE,MIGUEL SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 702056
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702056
321 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912
322 WALKER,GABRIELLE,ELAIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700412
323 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704290
324 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700864
SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 23CR 700864
325 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
326 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749
327 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551
328 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
329 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
330 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
331 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
332 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
333 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703
334 WILLARD,WILLIAM,DWIGHT MISDEMEANOR LARCENY DUNKLE,LIND 22CR 329873
335 WILLARD,WILLIAM,DWIGHT RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 331470
336 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
337 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025
338 WILLIS,ALECZANDER,ZETH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000180
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 04/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
339 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177
340 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121
DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121
341 WILLIS,DRAKE,DALE SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 23CR 700845
342 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819
343 WILLIS,JOHN,AUSBON NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702904
344 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526
345 WILLIS,TYLER,ESTON OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 23CR 700735
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 23CR 700735
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 23CR 700735
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700735
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 700735
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700735
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700735
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700735
346 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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